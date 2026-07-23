Lastenhuoneesta koululaisen huoneeksi – Näillä vinkeillä onnistut

Kaupallinen yhteistyö: Tuppu-Kaluste

Koulun alkaminen tuo mukanaan uusia rutiineja, mutta samalla se on hyvä hetki tarkastella lapsen omaa huonetta uusin silmin. Aiemmin toimiva leikkitila ei välttämättä enää riitä, kun mukaan tulevat kirjat ja läksyt. Usein suuria muutoksia ei kuitenkaan tarvita, vaan muutama harkittu kalustevalinta riittää tekemään huoneesta toimivamman.

Kuva: Function Plus on kompakti työpöytä neljällä vetolaatikolla. Saatavilla myös valkoisena.





Yksi pöytä, monta elämänvaihetta

Koulupöydän valinnassa kannattaa katsoa muutama vuosi eteenpäin. Ajaton työpöytä ja sopiva koulutuoli mukautuu erilaisiin käyttötarpeisiin ja sopii huoneeseen, vaikka muu sisustus vuosien varrella muuttuisikin. Kun lapsi pääsee itse vaikuttamaan työpisteen ilmeeseen, siitä tulee helpommin paikka, jossa viihdytään.

Enemmän kuin koulupöytä

Jos läksyjä tehdään keittiön pöydän ääressä päivittäin, se ei välttämättä ole ongelma. Monessa perheessä se on jopa tietoinen valinta. Jos lapsen oman huoneen työpiste jää kuitenkin lähes kokonaan käyttämättä, voi olla hyvä hetki miettiä, vastaako se tämänhetkisiä tarpeita.

Koulupöydän ääressä piirretään, meikataan, pelataan tietokonepelejä ja askarrellaan. Työpisteen pitäisi mukautua erilaisiin käyttötarkoituksiin. Siksi pöytää valitessa kannattaa pohtia lapsen mielenkiinnon kohteita ja muutamaa käytännön kysymystä:

Onko tavaroille omat selkeät paikkansa?

Hyödynnetäänkö pöydän läheisyydessä seinätilaa?

Jääkö pöydälle riittävästi vapaata työskentelytilaa?

Mahtuuko pöydälle esim. tietokoneen näyttö tai kannettava tietokone?

Pöytää ja koulutuolia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota myös säilytysratkaisuihin. Kun laatikot, kaapit tai hyllyt löytyvät läheltä, tärkeät tavarat pysyvät paremmin järjestyksessä.

Kuva: Kotimaisen Hiipakan Anton työpöytä luo selkeän ja käytännöllisen työpisteen koululaiselle ja Sointu sisustuspaneelin avulla huoneeseen saa helposti yksilöllisen ilmeen.

Selkeä säilytys helpottaa myös lapsen omaa arkea

Lapsen ja nuoren huoneeseen kertyy tavaraa yllättävän nopeasti, ja paljon. Tilaa tarvitsevat harrastusvälineet, elektroniikka, pelit, askartelutarvikkeet ja monet muut tavarat, kuten ajankohtaiset trendikkäät sisustuselementit. Kun tavaroille löytyy omat paikkansa, huone pysyy helpommin järjestyksessä ja myös itsenäinen siivoaminen ja järjestely onnistuu paremmin.

Hyvä valaistus mukautuu päivän tilanteisiin

Lastenhuoneen valaistuksen on hyvä mukautua erilaisiin tilanteisiin. Kirkkaampi valo auttaa keskittymään, kun taas pehmeämpi valaistus tekee huoneesta rauhallisemman iltaa kohti. Lapsia ja nuoria ilahduttavat usein myös valaisimet, joissa valon sävyä tai väriä voi vaihtaa kaukosäätimellä tai joilla voi luoda huoneeseen näyttävän tähtitaivasefektin. Tällaiset ominaisuudet tuovat huoneeseen helposti lisää tunnelmaa ja persoonallisuutta.

Anna lapsen osallistua huoneen sisustamiseen

Huoneesta tulee mieluisampi paikka, kun lapsi pääsee mukaan tekemään valintoja. Tuppu-Kalusteen verkkokaupasta ja Kauhajoen myymälästä löydät ratkaisuja kaikenikäisten koululaisten huoneisiin: koulupöydistä säilytysratkaisuihin ja sisustuksen viimeisteleviin yksityiskohtiin.

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