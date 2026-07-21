Asiakkaiden kokemuksia Twistben ihonhoitotuotteista

Kaupallinen yhteistyö: Twistbe Oy

Toimivien ihonhoitotuotteiden löytäminen ei ole aina helppoa. Kun iho oireilee, sopivaa ratkaisua saatetaan etsiä kokeilemalla lukemattomia erilaisia tuotteita ja hoitokeinoja. Toisinaan sopivia tuotteita etsitään jopa vuosia tuloksetta.

Ihmisten tarpeet vaihtelevat, ja siksi myös toimiva ihonhoitorutiini rakentuu jokaiselle hieman eri tavalla. Se, mikä toimii yhdelle, ei välttämättä auta toista lainkaan. Ihonhoidon asiantuntijayritys Twistben mukaan toimiva ihonhoitorutiini löytyy vasta sitten, kun tuotteet valitaan yksilöllisesti oman ihon tarpeiden mukaan.

Usein muutama toimiva tuote riittää

Yksi Twistben asiakaspalautteissa usein toistuva havainto liittyy ihonhoitorutiinin yksinkertaistamiseen. Moni kertoo yllättyneensä siitä, kuinka suuri vaikutus on sillä, että itselle sopimattomat tuotteet jätetään pois ja käyttöön valitaan vain muutama huolellisesti harkittu tuote.

Joillakin asiakkailla muutos positiiviseen suuntaan on näkynyt hyvinkin nopeasti. Jo yhden tuotteen vaihtaminen tai pois jättäminen saattaa rauhoittaa ihoa yllättävän paljon. Yleensä toimiva ihonhoitorutiini ei rakennukaan mahdollisimman monesta tuotteesta vaan siitä, että jokaisella tuotteella on selkeä tarkoitus.

”Tieto, jota jaatte, on äärimmäisen mielenkiintoista ja ennen kaikkea hyödyllistä. Nykyään olen tullut todella kriittiseksi ostoksilla ja vaaleanpunaiset lasit ovat totisesti lentäneet silmiltä. Ja tämä tulee siis entisen purkkihamsterin suusta! Ihoni kunto on parantunut huomattavasti tuotteita karsimalla ja rutiinia yksinkertaistamalla”, kertoo Twistben asiakas Anna.

Toisinaan käy niin, että ihonhoitorutiini kasvaa vuosien varrella huomaamatta tarpeettoman monimutkaiseksi. Uusia tuotteita otetaan käyttöön yksi toisensa jälkeen siinä toivossa, että jokin niistä ratkaisisi iho-ongelmat. Muutos alkaa kuitenkin yleensä vasta silloin, kun kokonaisuutta yksinkertaistetaan ja iholle jätetään vain tuotteet, joita se todella tarvitsee.

Kun jokaisella tuotteella on selkeä tehtävä, ihoa on helppo hoitaa eikä uusia tuotteita tarvitse enää hankkia jatkuvasti. Useampi asiakas kuvailee yllättyneensä siitä, kuinka paljon yksi hyvin valittu tuote saattoi vaikuttaa ihon kuntoon verrattuna aiemmin käytettyyn laajaan purkkikokoelmaan.

Asiantuntijan avulla oikeat tuotteet löytyvät helpommin

Asiakaspalautteissa kiitosta saavat erityisesti asiantunteva ja yksilöllinen palvelu. Asiakkaat kertovat, että sopivien tuotteiden löytäminen helpottuu huomattavasti, kun valintoja ei tarvitse tehdä yksin. Palautteissa korostuvat myös tunne siitä, että asiakasta kuunnellaan aidosti, sekä kokemus siitä, että suositukset perustuvat juuri oman ihon tarpeisiin.

”Mahtavaa ja asiantuntevaa palvelua. Suositellut tuotteet olivat juuri oikeat ja iho voi paremmin kuin vuosiin!” sanoo Jenna.

Asiakkaat kertovat ostaneensa aiemmin ihonhoitotuotteet lähinnä hinnan ja markkinoinnin perusteella. Twistben asiantuntijoiden avulla tuotteiden valinta on kuitenkin muuttunut selkeämmäksi, eikä uusia tuotteita tarvitse enää hankkia arvaillen. Sen sijaan, että tuotteita etsitään yrityksen ja erehdyksen kautta, asiakkaat kokevat saavansa selkeitä ja perusteltuja suosituksia juuri omaan tilanteeseensa. Useampi kuvailee palvelua sellaiseksi, ettei vastaavaa saa muualta.

Palautteissa nousee esiin myös se, että asiantuntijoiden neuvot auttavat ymmärtämään omaa ihoa aiempaa paremmin. Samalla tuotteiden valinnasta tulee varmempaa, sillä suosituksille kerrotaan perustelut. Kun asiakkaat ymmärtävät, miksi juuri tiettyä tuotetta suositellaan, uusien tuotteiden sattumanvarainen kokeileminen jää pois.

Kiitosta saavat myös verkkokaupan helppokäyttöisyys sekä mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa matalalla kynnyksellä. Palautteissa mainitaan esimerkiksi, että tuotteita on helppo etsiä ihotyypin ja tuoteryhmän mukaan, ja tarvittaessa neuvoja saa nopeasti asiantuntijoilta. Asiakkaat kokevat, että heidän tilanteeseensa paneuduttiin ja heidät kohdattiin yksilöinä. Juuri henkilökohtainen palvelu nousee monissa palautteissa yhdeksi tärkeäksi syyksi asioida Twistbellä.

Twistbe auttaa löytämään iholle sopivat tuotteet

Twistbe on kotimainen ihonhoidon asiantuntija, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään juuri heidän iholleen sopivat tuotteet. Yrityksen toiminta perustuu ajatukseen, että hyvä ihonhoito alkaa oman ihon ymmärtämisestä ja huolellisesti valituista tuotteista. Henkilökohtainen asiakaspalvelu on ollut ydinarvo yrityksen perustamisesta saakka.

Twistbellä ostoksia voi tehdä luottavaisin mielin, sillä asiantuntijat arvioivat jokaisen valikoimaan tulevan tuotteen ennen sen ottamista myyntiin. Tuotteita testataan käytännössä ja niiden ainesosaluetteloihin tutustutaan tarkasti. Näin asiakkaan ei tarvitse perehtyä itse pitkiin ainesosaluetteloihin, vaan hän voi luottaa siihen, että jokainen tuote on otettu valikoimaan asiakkaan etu mielessä.

”Twistben tuotteita ostaessani tiedän aina, että joku on tarkistanut sen mitä tuote sisältää ja että tuotteessa ei varmasti ole iholleni tai keholleni haitallisia aineita. Tämä tieto helpottaa tuotteen valintaa ja ostamista todella paljon. Voin ikään kuin jättää koko homman jonkun toisen käsiin ja vain nauttia tuloksista”, sanoo Kaisu.

Twistben tavoitteena ei ole tarjota mahdollisimman laajaa tuotevalikoimaa, vaan koota yhteen tuotteita, joiden toimivuuteen ja sisältöön voi luottaa. Tämä helpottaa myös asiakkaan päätöksentekoa, sillä valintaa ei tarvitse tehdä satojen vaihtoehtojen joukosta yksin.

Verkkokaupan lisäksi Twistbellä on Helsingissä myymälä ja hoitola, joissa asiakkaat saavat henkilökohtaista neuvontaa ihonhoidon asiantuntijoilta. Tavoitteena on aina rakentaa toimiva ja helposti ylläpidettävä ihonhoitorutiini, joka perustuu asiakkaan ihon yksilöllisiin tarpeisiin.

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