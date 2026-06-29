Kemiallinen vai fysikaalinen aurinkovoide – mitä eroa niillä on ja kumpi kannattaa valita?

Kaupallinen yhteistyö: Twistbe.

Aurinkovoidetta valitessa vastaan tulee usein jako kemiallisiin ja fysikaalisiin aurinkosuojatuotteisiin. Moni on kuullut termit ennenkin, mutta niiden merkitys on saattanut jäädä epäselväksi. Suojaako jompi kumpi paremmin? Entä sopiiko toinen vaihtoehto herkälle iholle paremmin kuin toinen?

Molempien aurinkosuojatyyppien tarkoitus on sama: suojata ihoa auringon haitalliselta UV-säteilyltä. Ero löytyy siitä, miten suoja muodostuu ja millaisia ominaisuuksia tuotteilla on.

Miten kemiallinen aurinkosuoja toimii?

Kemialliset aurinkosuojat sisältävät orgaanisia UV-filttereitä, jotka suojaavat ihoa absorboimalla UV-säteilyä ja muuttamalla sen lämpöenergiaksi. Osa näistä UV-filttereistä imeytyy myös ihoon ja niitä on havaittu verenkierrossa pian levityksen jälkeen.

Erityisesti laajasti käytössä olevien Oxybenzonen, Avobenzonen, Octocrylaten, Homosalaten, Octisalen ja Octinoxaten on havaittu imeytyvän verenkiertoon ja poistuvan kehosta melko hitaasti. Näistä etenkin Oxybenzonen ja Octinoxaten mahdollisista vaikutuksista hormonitoimintaan on saatu viitteitä tutkimuksissa. Lisäksi joidenkin orgaanisten UV-filttereiden on havaittu olevan haitallisia vesieliöille, minkä vuoksi niiden käyttöä on rajoitettu tietyillä vesialueilla eri puolilla maailmaa. Lisäksi monissa kemiallisia aurinkosuojia käyttävissä aurinkovoiteissa on huonosti biohajoavia aineita, kuten silikonia ja akrylaatteja, jotka myös voivat aiheuttaa ongelmia vesistöissä ja ympäristössä sekä ihon mikrobiomille.

Kemialliset aurinkosuojat ovat usein kevyitä, helposti levittyviä ja hyvin vedenkestäviä. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa herkimmille ihoärsytystä tai allergisia reaktioita. Lisäksi ne kannattaa levittää iholle noin 15–30 minuuttia ennen auringolle altistumista, sillä niiden teho ei ala välittömästi levityksen jälkeen.

Miten fysikaalinen aurinkosuoja toimii?

Fysikaaliset aurinkosuojat eli mineraaliaurinkosuojat sisältävät sinkkioksidia ja/tai titaanidioksidia. Ne muodostavat ihon pinnalle suojaavan kerroksen, joka heijastaa osan UV-säteilystä pois iholta ja lisäksi absorboivat samalla UV-säteilyä muuttaen sen lämpöenergiaksi. Mineraalifiltterit jäävät pääosin ihon uloimpaan sarveiskerrokseen. Ne alkavat suojata ihoa heti levityksen jälkeen ja tarjoavat tehokkaan suojan sekä UVA- että UVB-säteilyä vastaan.

Koska suoja perustuu ihon pinnalle jääviin mineraaleihin, fysikaalisten aurinkosuojien vaikutus alkaa heti levityksen jälkeen. Esimerkiksi Beachkind Natural Sunscreen -aurinkovoiteessa on öljypohjainen koostumus, joka hylkii tehokkaasti vettä ja suojaa siten myös uinnin aikana. Tällöin aurinkorasvaa liukenee veteen mahdollisimman vähän. Voidetta kannattaa kuitenkin lisätä aina tarpeen mukaan etenkin, jos ihoa pyyhitään pyyhkeellä.

Voiteessa on lisäksi paljon ihoa hoitavia ainesosia. Mehiläisvaha muodostaa suojaavan kerroksen, joka ehkäisee kosteuden haitumista ja tekee ihosta pehmeän. Erilaiset öljyt sisältävät antioksidantteja ja rasvahappoja, jotka auttavat suojaamaan ihoa auringon vaikutuksilta.

Helposti levittyvää Beachkind Natural Sunscreen -voidetta voi käyttää sekä vartalolle että kasvoille. Se sopii erityisen hyvin herkälle ja kuivalle iholle, niin lapsille kuin aikuisillekin.

Miksi Twistben valikoimassa on vain fysikaalisia aurinkovoiteita?

Ihonhoitotuotteisiin erikoistuneen Twistben valikoimassa on ainoastaan fysikaalisia aurinkosuojatuotteita, sillä ne ovat kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna parempi valinta ihon, kehon ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi niiden etuna on yksinkertainen toimintaperiaate, välittömästi alkava suoja sekä hyvä siedettävyys erilaisilla ihotyypeillä.

Fysikaalisissa aurinkovoiteissa käytettävät mineraalifiltterit eivät kuormita vesistöjä samalla tavalla kuin osa kemiallisista UV-filttereistä, joiden vaikutuksista ympäristöön on käyty viime vuosina runsaasti keskustelua. Tietyt kemialliset filtterit saattavat häiritä hormonitoimintaa sekä olla haitallisia merieliöille. Laadukkaat mineraaliaurinkosuojat sen sijaan eivät sisällä ympäristöä kuormittavia raaka-aineita.

Kenelle fysikaalinen aurinkovoide sopii erityisen hyvin?

Fysikaaliset aurinkovoiteet sopivat kaikille ihotyypeille – yksittäisen tuotteen sopivuus tietylle ihotyypille muodostuukin aurinkosuojafiltterin sijaan muista tuotteen sisältämistä raaka-aineista. Fysikaaliset filtterit ovat tyypillisesti hyvin siedettyjä ja yleisesti ensisijainen valinta herkälle iholle sekä yleisesti suositeltu vaihtoehto myös lapsille ja raskauden aikana.

Alle 2-vuotiaat lapset suojataan ensisijaisesti vaatteilla ja hatuilla sekä oleskelemalla varjoisissa paikoissa kuumimpina aikoina. Kuitenkin hajusteettomia fysikaalisia aurinkorasvoja voi käyttää myös yli puolivuotiaille lapsille. Voidetta kannattaa levittää myös huulille, korville, varpaille ja nenänpäähän.

Vaikka fysikaalinen aurinkovoide voi olla erinomainen vaihtoehto herkälle iholle, tärkeintä on löytää tuote, jota tulee käytettyä säännöllisesti. Paras aurinkovoide on lopulta sellainen, joka tuntuu iholla miellyttävältä ja jonka käyttö on helppo ottaa osaksi päivittäistä rutiinia. Aurinkosuojan tehokkuus ei riipu pelkästään sen tyypistä, vaan myös siitä, että tuotetta käytetään riittävästi ja sitä lisätään tarpeen mukaan päivän aikana.

Kuinka paljon aurinkovoidetta pitäisi käyttää?

Moni kiinnittää huomiota aurinkovoiteen suojakertoimeen, mutta unohtaa yhden tärkeän asian: määrä ratkaisee. Vaikka käytössä olisi korkean suojakertoimen aurinkovoide, suoja voi jäädä huomattavasti luvattua heikommaksi, jos tuotetta levitetään iholle liian vähän.

Aurinkovoiteiden suojakertoimet testataan laboratoriossa käyttämällä 2 milligrammaa tuotetta jokaista ihon neliösenttimetriä kohden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pelkille kasvoille tarvitaan noin 1–1,25 millilitraa aurinkovoidetta eli noin neljännes teelusikallista.

Koska myös kaula ja dekoltee altistuvat auringolle päivittäin, ne kannattaa suojata samalla huolellisuudella kuin kasvot. Tällöin aurinkovoidetta tarvitaan yhteensä noin puoli teelusikallista eli noin 2,5 millilitraa kasvoille, kaulalle ja dekolteelle. Koko vartalolle puolestaan sopiva määrä on noin kaksi ruokalusikallista, kun kyseessä on aikuinen ihminen.

Usein tutkimuksien mukaan valtaosa ihmisistä käyttää aurinkovoidetta huomattavasti vähemmän kuin SPF-testeissä. Mikäli SPF50 aurinkovoidetta levittää puolet testatusta määrästä antaa se vain noin SPF 15-25 tasoisen suoja. Jos määrä on vain neljännes testien määrästä jää suoja SPF 5-15 tasolle.

Aurinkovoiteen teho ei siis riipu pelkästään suojakertoimesta. Yhtä tärkeää on käyttää tuotetta riittävästi ja lisätä sitä päivän aikana tarpeen mukaan etenkin, jos sitä kulutetaan pois pyyhkimällä tai uimalla.

Tietoa Twistbestä

Twistbe on suomalainen ihonhoitoon erikoistunut yritys, joka perustettiin halusta tehdä ihonhoidosta ymmärrettävämpää. Yrityksen perustajat huomasivat, kuinka vaikeaa kuluttajien on löytää luotettavaa tietoa ihonhoidosta, arvioida tuotteiden laatua ja ymmärtää, mitä oma iho todella tarvitsee.

Twistben toiminnan ytimessä on ajatus siitä, että iho-ongelmia ei pitäisi hoitaa vain oireita laastaroimalla. Sen sijaan tavoitteena on ymmärtää ihon toimintaa, tunnistaa ongelmien juurisyitä ja auttaa asiakkaita löytämään ratkaisuja, jotka tukevat ihon hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Yritys tunnetaan kokonaisvaltaisesta lähestymistavastaan, jossa ihon hyvinvointia tarkastellaan pintaa syvemmältä. Tuotteiden lisäksi Twistbe tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ja tietoa, joiden avulla kuluttajat voivat tehdä parempia valintoja oman ihonsa hyväksi.