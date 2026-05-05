Elizabeth-timanttisormus hurmaa selkeällä muotoilullaan

Näyttävä Elizabeth-sormus ja kaunis Ikuisuus-rivisormus toimivat hyvin yhdessä. Kuva: Kultasepät Andreasen

Sormuksen valmistuksessa voidaan hyödyntää myös asiakkaan omia materiaaleja, esimerkiksi perintösormuksen kultaa tai timantteja, jos asiakas niin haluaa. Vanha koru saa uuden elämän ja jatkaa tarinaansa osana uutta vihkisormusta. Muutenkin sormukseen voidaan kätkeä elementtejä, jotka merkitsevät juuri kyseiselle parille jotain erityistä, kuten viestejä yhteisestä historiasta, perheestä tai muista asioista, jotka aukeavat vain heille.

Kaikki työt tehdään käsin Kultasepät Andreasenin omalla pajalla Tampereella. Myymälän ja pajan välissä on lasiseinä, jonka läpi kultaseppien työtä voi seurata aivan läheltä. Harvoin pääsee näkemään näin läheltä, miten timantteja istutetaan, metallia työstetään ja sormus syntyy hiljalleen.

Luonnontimantti vai laboratoriotimantti?

Elizabeth-sormuksia valmistetaan sekä luonnontimantilla että laboratoriotimantilla. Asiakas saa itse valita kumman sormukseensa haluaa. Kumpikin on aito timantti, eikä ilman erityisiä välineitä voi erottaa, kumpi on kyseessä. Niiden ero on vain syntytavassa ja hinnassa.

Luonnontimantit ovat hyvin pitkän ajan kuluessa maaperässä muodostuneita kiviä, joilla on oma ainutlaatuinen historiansa. Harvinaisuus ja taustatarina tekevät niistä erityisiä, ja niiden arvo säilyy yleensä hyvin. Timantti on perinteisesti yhdistetty ikuisuuteen ja sitoutumiseen, mikä tekee siitä merkityksellisen valinnan juuri vihkisormukseen.

Laboratoriotimantti taas on kasvatettu kontrolloiduissa olosuhteissa ihmisen toimesta, mutta se on ominaisuuksiltaan täsmälleen samanlainen kuin luonnontimantti. Se loistaa yhtä kauniisti ja on yhtä kova ja kestävä. Laboratoriotimantin etu on kuitenkin sen huomattavasti edullisempi hinta. Samalla budjetilla voi siis saada laadukkaamman tai isomman timantin tai useamman kiven.

Kultasepät Andreasen – tamperelaista käsityötä

Kultasepät Andreasenin oman malliston lähtökohtana on muotoilu, joka kestää aikaa. Selkeät linjat, harkitut mittasuhteet ja tasapaino näkyvät jokaisessa sormuksessa, oli kyse sitten pelkistetystä solitairesta tai näyttävästä timanttisormuksesta. Laajassa mallistossa on monenlaisia kihla- ja vihkisormuksia, joten jokaiselle löytyy jotain.

Kaikki sormukset valmistetaan tilauksesta käsin Andreasenin omalla pajalla Tampereen keskustassa, aivan rautatieaseman lähellä. Paja ja myymälä jakavat saman tilan, ja niitä erottaa lasiseinä, jonka ansiosta asiakkaalle avautuu harvinainen mahdollisuus seurata lähietäisyydeltä, miten sormukset syntyvät kultaseppien käsissä.

Tilaustyönä valmistettavat sormukset mahdollistavat myös sen, että jokainen yksityiskohta voidaan räätälöidä kantajansa toiveiden mukaan. Näin saadaan koru, joka istuu käteen luonnollisesti ja tuntuu omalta heti ensi hetkestä lähtien.

Kultasepät Andreasenin sormuksissa yhdistyvät paikallinen käsityö, huolellinen suunnittelu ja ajaton muotoilu. Lopputuloksena on sormus, joka ei ole vain kaunis katsella, vaan tarkoitettu kulkemaan mukana arjessa ja juhlan hetkissä vuodesta toiseen.

Artikkelikuva: Sanna Hillberg