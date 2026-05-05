Elizabeth-timanttisormus hurmaa selkeällä muotoilullaan

Elizabeth Taylor tunnettiin rakkaudestaan koruihin, ja hänen ikoninen smaragdihiottu timanttisormuksensa on varmasti yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista koruista. Siitä on saanut inspiraationsa myös Kultasepät Andreasenin Elizabeth-timanttisormus. Selkeä, suoralinjainen muotoilu ja hillitty loisto tekevät siitä korun, joka ei kaipaa selittelyjä.
Hollywoodin glamouria
Elizabeth-sormuksen viehätys perustuu selkeisiin linjoihin ja harkittuihin mittasuhteisiin. Sormuksen keskellä säihkyy smaragdihiottu timantti, jonka upea suorakulmainen muoto ja peilikirkas pinta heijastavat valoa rauhallisella tavalla. Smaragdihionta korostaa timantin kirkkautta kauniisti ja vangitsee katseen.
Keskikiveä kehystävät kapenevat sivutimantit, jotka istuvat runkoon hienostuneesti ja ohjaavat katseen täsmälleen oikeaan paikkaan. Ne eivät vie huomiota suurimmalta timantilta, vaan tukevat sitä korostaen sen muotoa ja tuoden kokonaisuuteen tasapainoa ja arvokkuutta. Yhdessä nämä kolme timanttia luovat kokonaisuuden, joka on yksinkertainen mutta näyttävä.
Sormusta valmistetaan keltakultaisena, punakultaisena ja valkokultaisena. Metallin sävy vaikuttaa sormuksen lopulliseen luonteeseen merkittävästi. Valkokulta korostaa timantin kirkkautta viileällä eleganssillaan, keltakulta tuo lämpöä ja perinteikkyyttä ja punakulta pehmeää hehkua. Elizabeth mukautuu kantajansa tyyliin.
Smaragdihionta – hillitty ja harkittu
Smaragdihionta on yksi timanttimaailman klassisimmista hionnoista. Se eroaa pyöreästä briljantista merkittävästi. Siinä missä briljantti on suunniteltu maksimoimaan timantin säihke, smaragdihionta tavoittelee hillitympää ilmettä. Sen suorakulmainen porrashionta korostaa timantin puhtautta ja heijastaa valoa rauhallisesti ja tasaisesti. Tämä luo peilikirkkaan, syvän loiston, joka on aivan omanlaisensa.
Smaragdihionnan erityispiirre on sen avoimuus. Hionta paljastaa timantin sisäisen maailman, sen syvyyden ja kirkkauden, ainutlaatuisella tavalla. Siksi smaragdihionta on myös vaativa. Se ei piilota mitään, joten vain korkealaatuinen timantti pääsee siinä täysin oikeuksiinsa.
Sormukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa
Kultasepät Andreasenin Elizabeth-sormuksia ei löydy valmiina hyllystä. Jokainen sormus valmistetaan tilauksesta asiakkaan mittojen mukaan, jolloin sormus istuu täydellisesti juuri sinun sormeesi.
Mallia on myös mahdollista muokata jonkin verran asiakkaan toiveiden perusteella. Esimerkiksi istutuksia, timanttien kokoa ja sormuksen mittoja voidaan säätää, joten lopputulos on aina yksilöllinen, vaikka suunnittelun pohjana käytetäänkin tiettyä sormusmallia.
Prosessissa huomioidaan ulkonäköön liittyvien toiveiden lisäksi arjen käytännöllisyys, sillä vihkisormus kulkee mukana kaikkialle. Jos sinulla on jo kihlasormus tai suunnittelet sellaisen hankintaa, Elizabeth voidaan suunnitella sopimaan sen kanssa yhteen. Kihla- ja vihkisormus voidaan suunnitella alusta asti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Näyttävä Elizabeth-sormus ja kaunis Ikuisuus-rivisormus toimivat hyvin yhdessä. Kuva: Kultasepät Andreasen
Sormuksen valmistuksessa voidaan hyödyntää myös asiakkaan omia materiaaleja, esimerkiksi perintösormuksen kultaa tai timantteja, jos asiakas niin haluaa. Vanha koru saa uuden elämän ja jatkaa tarinaansa osana uutta vihkisormusta. Muutenkin sormukseen voidaan kätkeä elementtejä, jotka merkitsevät juuri kyseiselle parille jotain erityistä, kuten viestejä yhteisestä historiasta, perheestä tai muista asioista, jotka aukeavat vain heille.
Kaikki työt tehdään käsin Kultasepät Andreasenin omalla pajalla Tampereella. Myymälän ja pajan välissä on lasiseinä, jonka läpi kultaseppien työtä voi seurata aivan läheltä. Harvoin pääsee näkemään näin läheltä, miten timantteja istutetaan, metallia työstetään ja sormus syntyy hiljalleen.
Luonnontimantti vai laboratoriotimantti?
Elizabeth-sormuksia valmistetaan sekä luonnontimantilla että laboratoriotimantilla. Asiakas saa itse valita kumman sormukseensa haluaa. Kumpikin on aito timantti, eikä ilman erityisiä välineitä voi erottaa, kumpi on kyseessä. Niiden ero on vain syntytavassa ja hinnassa.
Luonnontimantit ovat hyvin pitkän ajan kuluessa maaperässä muodostuneita kiviä, joilla on oma ainutlaatuinen historiansa. Harvinaisuus ja taustatarina tekevät niistä erityisiä, ja niiden arvo säilyy yleensä hyvin. Timantti on perinteisesti yhdistetty ikuisuuteen ja sitoutumiseen, mikä tekee siitä merkityksellisen valinnan juuri vihkisormukseen.
Laboratoriotimantti taas on kasvatettu kontrolloiduissa olosuhteissa ihmisen toimesta, mutta se on ominaisuuksiltaan täsmälleen samanlainen kuin luonnontimantti. Se loistaa yhtä kauniisti ja on yhtä kova ja kestävä. Laboratoriotimantin etu on kuitenkin sen huomattavasti edullisempi hinta. Samalla budjetilla voi siis saada laadukkaamman tai isomman timantin tai useamman kiven.
Kultasepät Andreasen – tamperelaista käsityötä
Kultasepät Andreasenin oman malliston lähtökohtana on muotoilu, joka kestää aikaa. Selkeät linjat, harkitut mittasuhteet ja tasapaino näkyvät jokaisessa sormuksessa, oli kyse sitten pelkistetystä solitairesta tai näyttävästä timanttisormuksesta. Laajassa mallistossa on monenlaisia kihla- ja vihkisormuksia, joten jokaiselle löytyy jotain.
Kaikki sormukset valmistetaan tilauksesta käsin Andreasenin omalla pajalla Tampereen keskustassa, aivan rautatieaseman lähellä. Paja ja myymälä jakavat saman tilan, ja niitä erottaa lasiseinä, jonka ansiosta asiakkaalle avautuu harvinainen mahdollisuus seurata lähietäisyydeltä, miten sormukset syntyvät kultaseppien käsissä.
Tilaustyönä valmistettavat sormukset mahdollistavat myös sen, että jokainen yksityiskohta voidaan räätälöidä kantajansa toiveiden mukaan. Näin saadaan koru, joka istuu käteen luonnollisesti ja tuntuu omalta heti ensi hetkestä lähtien.
Kultasepät Andreasenin sormuksissa yhdistyvät paikallinen käsityö, huolellinen suunnittelu ja ajaton muotoilu. Lopputuloksena on sormus, joka ei ole vain kaunis katsella, vaan tarkoitettu kulkemaan mukana arjessa ja juhlan hetkissä vuodesta toiseen.
