T-paita omalla painatuksella tekee yrityksestä näkyvän arjessa ja tapahtumissa

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: KUUSNELONEN OY

T-paita yrityksen omalla painatuksella on yksi näkyvimmistä tavoista tuoda brändi esiin. Se toimii henkilökunnan työasuna myymälässä, kahvilassa tai messuosastolla ja sopii myös tapahtumien oheistuotteeksi tai asiakkaille jaettavaksi lahjaksi.

Paita tekee työtään aina kun sitä käytetään. Yhdysvaltalaisen Advertising Specialty Instituten tutkimuksen mukaan t-paita kerää elinkaarensa aikana yli 5 000 näyttökertaa, ja 37 prosenttia paidan saaneista kuluttajista on todennäköisemmin valmis tekemään liiketoimintaa sen yrityksen kanssa, jolta lahja on saatu. Hyvin suunniteltu paita päätyy käyttöön myös vapaa-ajalla, ja juuri silloin se toimii parhaana liikkuvana mainoksena.

T-paita sopii moniin käyttötarkoituksiin

Mainos-t-paitojen yleisin käyttötarkoitus lienee henkilökunnan vaatettaminen. Kahvilassa, myymälässä tai tapahtumassa logo näkyy jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Henkilökunta on helposti tunnistettavissa ja brändi läsnä ilman erillistä esittelyä. Yhtenäinen asu myös viestii ammattimaisuudesta ja luo asiakkaalle mielikuvan organisoidusta ja huolitellusta yrityksestä.

Messuilla ja tapahtumissa t-paita on erityisen käytännöllinen. Yhtenäisessä asussa oleva tiimi erottuu osastolla selkeästi, ja paita luo yhteenkuuluvuuden tunnetta myös suuressa tapahtumassa. Vaate jää tapahtuman jälkeen käyttöön ja jatkaa näkyvyyden keräämistä vielä pitkään.

T-paitoja voi jakaa myös asiakkaille tai käyttää kampanjatuotteena esimerkiksi arvonnoissa tai yritystilaisuuksissa. Laadukas paita päätyy todennäköisesti aktiiviseen käyttöön. Se kantaa brändin viestiä eteenpäin kaupassa, ulkoillessa ja vapaa-ajalla. Juuri siksi laadulla on väliä: huonosti istuva tai ohut paita päätyy helposti kaappiin, kun taas miellyttävä ja kestävä tuote ansaitsee paikkansa käyttäjän vaatekaapissa.

Näin suunnittelet onnistuneen paidan

T-paidan suunnittelu lähtee käyttötarkoituksen määrittelystä. Onko paita tarkoitettu henkilökunnan päivittäiseksi työasuksi, tapahtuman oheistuotteeksi vai asiakkaalle jaettavaksi lahjaksi? Vastaus ohjaa kaikkia muita valintoja, kuten mallia, väriä ja painatuksen kokoa ja sijaintia.

Paidan väri ja painatuksen väri vaikuttavat suoraan siihen, miten logo erottuu. Tumma painatus vaalealla paidalla ja vaalea painatus tummalla paidalla ovat molemmat toimivia yhdistelmiä. Riittävä kontrasti on edellytys sille, että logo ylipäätään näkyy ja erottuu selkeästi. Heikko kontrasti tekee paidasta epäselvän ja hankaloittaa logon tunnistamista etäältä.

Logo tai viesti kannattaa pitää selkeänä ja yksinkertaisena. Liian pieni tai yksityiskohtainen logo häviää kankaaseen. Myös tekstityypin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Fontin tulee olla luettavissa etäältäkin, joten kovin kapeita tai koristeellisia fontteja kannattaa välttää. Selkeä, riittävän kokoinen logo tai teksti toimii lähes aina paremmin kuin monimutkainen grafiikka.

Paidan malli ja istuvuus ovat sekin osa suunnittelua. Paita, joka istuu hyvin ja tuntuu miellyttävältä päällä, päätyy todennäköisemmin käyttöön myös vapaa-ajalla. Liian löysä tai liian ahdas paita jää helposti kaappiin, vaikka painatus olisi kuinka hieno. Kuusnelosen valikoimasta löytyy malleja miehille, naisille ja lapsille sekä unisex-malleja, joten kokovalikoima on laaja.

Missä logo näkyy parhaiten?

Logon sijoittelu kannattaa miettiä käyttötarkoituksen mukaan, sillä se vaikuttaa suoraan siihen millaisen viestin paita välittää ja miltä kokonaisuus näyttää. Perinteisin ja toimivin valinta on vasen rinta. Se on luonteva ja ammattimainen ratkaisu, joka sopii erityisesti henkilökunnan päivittäiseen työasuun. Rinnassa oleva logo on riittävän näkyvä lähietäisyydeltä, mutta ei dominoi koko paitaa.

Tapahtumissa ja messuilla, joissa henkilökunnan tulee erottua selkeästi väkijoukossa, suuri selkäpainatus on perusteltu valinta. Se näkyy kauas ja varmistaa että tiimi on tunnistettavissa myös silloin, kun asiakkaalle näkyy vain paidan takapuoli. Selkäpainatus antaa myös enemmän tilaa kuvalle ja tekstille, joten se sopii hyvin tilanteisiin, joissa paitaan halutaan painattaa muutakin kuin pelkkä logo.

Modernimpi ja hienovaraisempi vaihtoehto on sijoittaa logo hihaan tai niskaan. Tämä ratkaisu sopii tilanteisiin, joissa halutaan tyylikäs ja hillitty ilme. Paita toimii tällöin enemmän brändin rakentajana kuin huomiota herättävänä viestinä, ja se sopii hyvin myös vapaa-ajan käyttöön. Kun paita istuu hyvin ja näyttää hyvältä, se päätyy todennäköisemmin aktiiviseen käyttöön.

Laadukas paita on myös vastuullinen valinta

Paidan laatu ratkaisee sen, päätyykö se aktiiviseen käyttöön vai kaappiin. Ohut, huonosti istuva paita käy nopeasti epämiellyttäväksi käyttää, ja sen myötä myös paidan kantama viesti katoaa. Laadukas paita sen sijaan tuntuu hyvältä päällä, istuu kunnolla ja kestää pesua ja käyttöä vuosia. Juuri siksi paidan valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin näkyvyytenä ja positiivisena brändimielikuvana.

Laadukas paita viestii siitä, että yritys on nähnyt vaivaa. Kun henkilökunnalle annetaan vaate, joka on miellyttävä käyttää ja näyttää hyvältä, se kertoo, että yritys arvostaa sekä omia työntekijöitään että brändiään. Sama viesti välittyy asiakkaalle, joka näkee henkilökunnan asun. Huolitellusta paidasta huokuu ammattimaisuus.

Kuusnelosen t-paitojen pääasiallinen valmistaja on Fruit of the Loom, yksi maailman tunnetuimmista tekstiilimerkeistä. Tuotteet valmistetaan eettisesti ja valvotusti, ja Fruit of the Loomilla on useita sertifikaatteja, jotka takaavat vastuullisen valmistusprosessin sekä turvalliset materiaalit. Tänä päivänä vastuullisuus on monille yrityksille yhä tärkeämpi kriteeri hankinnoissa. Mainospaidan kohdalla se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että brändin nimi yhdistyy eettisesti tuotettuun tuotteeseen.

T-paidat painatuksella – tilaaminen käy helposti

Kuusnelonen on suomalainen perheyritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus mainostuotealalta. Tuotteet toimitetaan suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä, mikä näkyy hinnoissa. Tilaaminen käy helposti nettisivuilla olevan hintalaskurin kautta, jossa voi valita paitamallin, määrän, värit ja koot sekä laskea tilauksen lopullisen hinnan heti ilman erillistä yhteydenottoa.

Ennen tilauksen tekemistä kannattaa pyytää ilmainen näytekappale, joka saapuu useimmiten jo seuraavana arkipäivänä. Näin paidan laadun voi tarkistaa jo ennen kuin sitoutuu koko erään.

Monilla Kuusnelosen t-paidoilla on Suomen Paras Hinta -takuu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos saman tuotteen löytää toisen suomalaisen toimittajan verkkokaupasta edullisemmin hinnalla, Kuusnelonen lupaa vielä viisi prosenttia edullisemman hinnan kuin kilpailijalla.