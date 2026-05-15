Matto parvekkeelle ja terassille – Lue vinkit sopivan valintaan

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: TUPPU-KALUSTE OY

Terassimatto tekee ulkotiloista entistä viihtyisämpiä ja kodikkaampia. Matto tekee terassista, parvekkeesta tai kesähuoneesta viimeistellyn näköisen ja tarjoaa samalla miellyttävän alustan paljaille jaloille. Käytännöllisyyttäkään ei tarvitse unohtaa, sillä matto suojaa lattiamateriaalia kulumiselta ja lisää käyttömukavuutta koko kesän ajan.

Tuppu-Kalusteen valikoimasta löytyy laadukkaita terassimattoja, jotka kestävät hyvin vaihtelevia sääolosuhteita. Materiaalit on suunniteltu kestämään kosteutta, auringonpaistetta ja aktiivista käyttöä, joten matto säilyttää ulkonäkönsä ja käyttöominaisuutensa pitkään.

Kuva: Pölyämätön ja helppohoitoinen sileäksi kudottu matto soveltuu moneen eri tilaan hillityn ulkonäön ja kestävyyden ansiosta.

Matot terassille ja parvekkeelle

Kun valitset mattoa ulkotiloihin, suosi säänkestäviä materiaaleja, kuten polypropeenia tai muita synteettisiä kuituja. Ne hylkivät kosteutta, kuivuvat nopeasti ja kestävät auringonvaloa haalistumatta.

Sopivan maton tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kosteuden-, UV-säteilyn- ja lämpötilavaihteluiden kestävyys. Sileäksi kudotut polypropeenimatot ovat erittäin suosittuja niiden käytännöllisyyden vuoksi. Myös muovimatot toimivat hyvin.

Mattoa valitessa kannattaa tarkistaa loimen materiaali. Jos loimi sisältää juuttia, matto ei sovellu kosteisiin ulkotiloihin. Maton UV-suojaus on myös hyvä tarkistaa, jotta voidaan varmistua, ettei väri haalistu voimakkaasti valon vaikutuksesta. Terassille mattoa valitessa tulee huomioida se, että onko kyseessä avoterassi vai katettu terassi, sillä se vaikuttaa merkittävästi siihen miten paljon valittu matto tulee kastumaan.

Kuva: Muuta sisustusta helposti kääntämällä matto ympäri. Kaksipuolista Mika mattoa voi käyttää sisällä ja ulkona.

Miten vanha terassimatto hävitetään?

Vielä käyttökelpoiset matot kannattaa myydä eteenpäin kirpputorilla tai verkossa, jotta ne pääsevät käyttöön aivan elinkaarensa loppuun saakka. Jos matto ei enää ole käyttökelpoinen, se tulee kierrättää asianmukaisesti. Pienet ja ohuet matot voi laittaa sekajätteeseen, mutta isommat ja paksummat matot tulee viedä paikalliselle hyötykäyttöasemalle.

Edulliset terassimatot Tuppu-Kalusteelta

Hillityt yksiväriset matot sulautuvat harmonisesti ulkotilan sisustukseen, kun taas kuviolliset ja värikkäät vaihtoehdot tuovat persoonallisuutta ja raikasta ilmettä kesätiloihin. Oli kyseessä pieni parveke tai mökin terassi, oikeanlainen matto tekee tilasta viihtyisämmän ja toimivamman.

Terassimattoihin kuuluu muovimattoja, sileäksi kudottuja mattoja ja kaksipuoleisia mattoja, jotka soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit tilata matot edullisesti Tuppu-Kalusteen verkkokaupasta tai ostaa kotiisi myymälästä Kauhajoelta.