Jouluvalaistus luo talviseen kaupunkiin kutsuvaa tunnelmaa

Kaupallinen yhteistyö: Lohikari Oy
Pimeä talvi on haaste, mutta myös mahdollisuus. Hyvin suunniteltu jouluvalaistus muuttaa kadut ja torit kutsuvan tunnelmallisiksi ja saa ihmiset liikkeelle.
Jouluvalaistus on yksi näkyvimmistä tavoista luoda tunnelmaa ja elävyyttä kaupunkeihin pimeänä vuodenaikana. Huolellisesti suunniteltu valaistus tekee ympäristöstä viihtyisämmän ja houkuttelee ihmisiä viettämään aikaa julkisissa tiloissa myös iltaisin. Samalla se vaikuttaa siihen, millaisena alue koetaan ja millainen mielikuva siitä muodostuu.
Parhaimmillaan jouluvalaistus tekee tutusta ympäristöstä elämyksellisen. Näyttävät valaistuskokonaisuudet voivat muodostua paikan tunnistettaviksi elementeiksi, jotka houkuttelevat ihmisiä pysähtymään ja viettämään aikaa yhdessä.
Jouluvalaistus tekee julkisista tiloista viihtyisämpiä
Kun luonnonvaloa on vähän, valaistuksen merkitys korostuu. Jouluvalaistus tuo ympäristöön lämpöä, väriä ja elävyyttä aikana, jolloin monet ulkotilat voisivat muuten tuntua hiljaisilta ja ankeilta.
Viihtyisä ympäristö houkuttelee ihmisiä liikkumaan ja viettämään aikaa keskustassa, kävelykaduilla ja aukioilla. Samalla valaistus voi lisätä turvallisuuden tunnetta ja tehdä alueesta helpommin lähestyttävän. Hyvin toteutettu valaistus ei ole vain visuaalisesti kiinnostava, vaan se vaikuttaa siihen, miten tilaa käytetään.
Erityisesti julkisissa tiloissa valaistuksen rooli korostuu, koska se näkyy suurelle määrälle ihmisiä päivittäin. Siksi valaistuksen suunnittelussa kannattaa huomioida sekä tunnelma että ympäristön toimivuus ja tilan yksilölliset piirteet.
Mitä onnistunut jouluvalaistus vaatii?
Onnistunut valaistuskokonaisuus syntyy usean tekijän summana. Oleellisimpia huomioitavia asioita ovat ainakin nämä:
- Ympäristö huomioidaan suunnittelussa. Valaistuksen on istuttava tilaan, ei taisteltava sitä vastaan.
- Yhtenäinen ilme. Värit, muodot ja tyyli noudattavat samaa linjaa koko alueella.
- Kestävyys ja turvallisuus. Julkisen tilan valot altistuvat kovalle kulutukselle ja erilaisille säille. Siksi laadukkaat tuotteet ja ammattimaiset asennukset ovat välttämättömyys.
- Energiatehokkuus. LED-tekniikalla kulutus pysyy hallinnassa myös laajoissa kokonaisuuksissa.
- Uudelleenkäytettävyys. Laadukas valaistus voidaan purkaa, varastoida ja ottaa uudelleen käyttöön seuraavana vuonna.
Näyttävät valaistuskokonaisuudet vetävät ihmisiä puoleensa
Hyvin toteutettu jouluvalaistus voi toimia koko alueen vetovoimatekijänä. Suuret joulukuuset, valaistut kadut, valotunnelit ja erilaiset valohahmot tekevät ympäristöstä kiinnostavan ja houkuttelevat ihmisiä pysähtymään sekä ottamaan kuvia. Samalla valaistus tuo alueelle elämää ja luo kokemuksia, jotka jäävät mieleen.
Vetovoimaisuus syntyy usein siitä, että valaistus tarjoaa jotakin tavallisesta arjesta poikkeavaa. Kun ympäristö näyttää erilaiselta kuin muina vuodenaikoina, se herättää kiinnostusta ja tekee alueesta erityisen. Viihtyisäksi koettu alue puolestaan houkuttelee ihmisiä liikkumaan ja käyttämään palveluita, mikä hyödyttää suoraan paikallista elinkeinoelämää.
Näyttävät valaistusratkaisut ja selfiepisteet toimivat myös eräänlaisena markkinointikeinona. Ihmiset pysähtyvät kuvaamaan niitä ja jakamaan kuvia somessa, jolloin alue saa näkyvyyttä ilman erillistä maksullista kampanjaa.
Yhtenäisyys tekee kokonaisuudesta vahvan
Onnistunut valaistus syntyy harkitusta kokonaisuudesta. Kun sama teema ja visuaalinen linja toistuvat alueella, eri osat sitoutuvat yhteen ja alueesta tulee tunnistettava. Toistuva ilme jää mieleen ja vahvistaa paikan identiteettiä.
Tasapaino on tärkeä osa kokonaisuutta. Jokaisen elementin ei tarvitse olla suuri tai näyttävä, vaan pienetkin yksityiskohdat voivat olla merkityksellisiä, kun ne sopivat yhteen ympäröivän ilmeen kanssa. Parhaimmillaan valaistus tuntuu luontevalta osalta ympäristöä.
Pitkäikäinen valaistus elää vuodesta toiseen
Nykyaikaisessa jouluvalaistuksessa korostuvat yhä enemmän pitkäikäisyys ja muunneltavuus. Valaistusta ei suunnitella vain yhtä sesonkia varten, vaan tavoitteena on kokonaisuus, jota voidaan kehittää ja hyödyntää usean vuoden ajan.
Samoja valaistuselementtejä voidaan käyttää uudelleen eri tavoin, yhdistää uusiin kokonaisuuksiin ja päivittää muuttuvan ympäristön mukaan. Näin valaistus säilyy kiinnostavana vuodesta toiseen ilman, että kaikkea tarvitsee rakentaa aina uudelleen alusta asti.
Pitkäikäinen valaistus tukee myös vastuullisuutta. Kun elementit suunnitellaan kestämään käyttöä ja niitä huolletaan asianmukaisesti, niiden käyttöikä pitenee ja materiaalihukka vähenee.
Lohikarin jouluvalokonsepti – kokonaisvaltaisia valaistusratkaisuja
Lohikari Oy on toteuttanut jouluvalaistuksia lukuisiin kaupunkeihin, julkisiin tiloihin ja kauppakeskuksiin eri puolilla Suomea. Kokonaisvaltaisessa valaistuskonseptissa projekti etenee suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon yhden kumppanin kanssa.
Palveluun voi kuulua asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi valaistussuunnittelu, elementtien vuokraus tai myynti, asennus, purku, varastointi sekä huolto. Ratkaisut suunnitellaan aina räätälöiden kohteen mukaan, jolloin lopputuloksena on ympäristöön sopiva ja toimiva valaistuskokonaisuus.
Hyvin toteutettu jouluvalaistus tekee ympäristöstä viihtyisämmän, houkuttelevamman ja muistettavan. Parhaimmillaan siitä muodostuu osa alueen tunnistettavaa ilmettä ja tunnelmaa, joka tuo ihmiset yhteen vuodesta toiseen.