Jouluvalaistus luo talviseen kaupunkiin kutsuvaa tunnelmaa

Hyvin toteutettu jouluvalaistus voi toimia koko alueen vetovoimatekijänä. Suuret joulukuuset, valaistut kadut, valotunnelit ja erilaiset valohahmot tekevät ympäristöstä kiinnostavan ja houkuttelevat ihmisiä pysähtymään sekä ottamaan kuvia. Samalla valaistus tuo alueelle elämää ja luo kokemuksia, jotka jäävät mieleen.

Vetovoimaisuus syntyy usein siitä, että valaistus tarjoaa jotakin tavallisesta arjesta poikkeavaa. Kun ympäristö näyttää erilaiselta kuin muina vuodenaikoina, se herättää kiinnostusta ja tekee alueesta erityisen. Viihtyisäksi koettu alue puolestaan houkuttelee ihmisiä liikkumaan ja käyttämään palveluita, mikä hyödyttää suoraan paikallista elinkeinoelämää.

Näyttävät valaistusratkaisut ja selfiepisteet toimivat myös eräänlaisena markkinointikeinona. Ihmiset pysähtyvät kuvaamaan niitä ja jakamaan kuvia somessa, jolloin alue saa näkyvyyttä ilman erillistä maksullista kampanjaa.

Yhtenäisyys tekee kokonaisuudesta vahvan

Onnistunut valaistus syntyy harkitusta kokonaisuudesta. Kun sama teema ja visuaalinen linja toistuvat alueella, eri osat sitoutuvat yhteen ja alueesta tulee tunnistettava. Toistuva ilme jää mieleen ja vahvistaa paikan identiteettiä.

Tasapaino on tärkeä osa kokonaisuutta. Jokaisen elementin ei tarvitse olla suuri tai näyttävä, vaan pienetkin yksityiskohdat voivat olla merkityksellisiä, kun ne sopivat yhteen ympäröivän ilmeen kanssa. Parhaimmillaan valaistus tuntuu luontevalta osalta ympäristöä.

Pitkäikäinen valaistus elää vuodesta toiseen

Nykyaikaisessa jouluvalaistuksessa korostuvat yhä enemmän pitkäikäisyys ja muunneltavuus. Valaistusta ei suunnitella vain yhtä sesonkia varten, vaan tavoitteena on kokonaisuus, jota voidaan kehittää ja hyödyntää usean vuoden ajan.

Samoja valaistuselementtejä voidaan käyttää uudelleen eri tavoin, yhdistää uusiin kokonaisuuksiin ja päivittää muuttuvan ympäristön mukaan. Näin valaistus säilyy kiinnostavana vuodesta toiseen ilman, että kaikkea tarvitsee rakentaa aina uudelleen alusta asti.

Pitkäikäinen valaistus tukee myös vastuullisuutta. Kun elementit suunnitellaan kestämään käyttöä ja niitä huolletaan asianmukaisesti, niiden käyttöikä pitenee ja materiaalihukka vähenee.

Lohikarin jouluvalokonsepti – kokonaisvaltaisia valaistusratkaisuja

Lohikari Oy on toteuttanut jouluvalaistuksia lukuisiin kaupunkeihin, julkisiin tiloihin ja kauppakeskuksiin eri puolilla Suomea. Kokonaisvaltaisessa valaistuskonseptissa projekti etenee suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon yhden kumppanin kanssa.

Palveluun voi kuulua asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi valaistussuunnittelu, elementtien vuokraus tai myynti, asennus, purku, varastointi sekä huolto. Ratkaisut suunnitellaan aina räätälöiden kohteen mukaan, jolloin lopputuloksena on ympäristöön sopiva ja toimiva valaistuskokonaisuus.

Hyvin toteutettu jouluvalaistus tekee ympäristöstä viihtyisämmän, houkuttelevamman ja muistettavan. Parhaimmillaan siitä muodostuu osa alueen tunnistettavaa ilmettä ja tunnelmaa, joka tuo ihmiset yhteen vuodesta toiseen.