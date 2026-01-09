Nilan-maalämpöpumput esittelyssä

Kaupallinen yhteistyö: Nilan Suomi Oy

Maalämpö on yksi energiatehokkaimmista ja pitkäikäisimmistä lämmitysratkaisuista pohjoisiin olosuhteisiin. Se hyödyntää maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa, joka on käytettävissä tasaisesti ympäri vuoden. Nilan lähestyy maalämpöä osana laajempaa taloteknistä kokonaisuutta, jossa lämmitysjärjestelmä nivoutuu luontevasti yhteen ilmanvaihdon ja lämmöntalteenoton kanssa. Tämä on energiatehokas ratkaisu nykyaikaiseen asumiseen.

Nilanin maalämpöpumput on suunniteltu erityisesti moderneihin rakennuksiin, joissa halutaan keskittää mahdollisimman monta toimintoa yhteen järjestelmään. Ratkaisut ovat kompakteja ja helposti hallittavia. Tällainen lähestymistapa tuo etuja myös tilankäytön kannalta. Erillisten laitteiden määrä vähenee, jolloin tekninen tila voidaan toteuttaa kompaktimmin.

Miten maalämpö toimii?

Maalämpö on lämmitysratkaisu, joka perustuu maaperään varastoituneen uusiutuvan lämpöenergian hyödyntämiseen. Tämä energia on hyödynnettävissä tasaisesti ympäri vuoden. Maalämpöpumppu kerää lämmön maaperästä porakaivon tai maapiirin avulla, minkä jälkeen energia siirretään rakennuksen lämmitysjärjestelmään sekä lämpimän käyttöveden valmistukseen. Maaperän lämpötila pysyy vakaana sääolosuhteista riippumatta, joten maalämpö on luotettava lämmitysmuoto pohjoisissa olosuhteissa.

Maalämpö sopii sekä isoille että pienille kiinteistöille. Maalämpöpumpun asentaminen on mahdollista, jos tontille pystytään asentamaan maapiiri tai poraamaan lämpökaivo ja talosta löytyy järkevä paikka maalämpöpumpulle. Kaivon poraaminen on luvanvaraista työtä. Jos maalämpöpumpun asentaminen ei ole mahdollista, Nilanilta löytyy tällaisiin kohteisiin runsaasti muita lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja.

Perinteisesti maalämpöpumppu toimii erillisenä lämmityslaitteena, joka on kytketty vesikiertoiseen lämmönjakoon, kuten lattialämmitykseen tai pattereihin. Nilanin ratkaisuissa maalämpö toimii osana laajempaa taloteknistä kokonaisuutta. Maalämpöpumppu voidaan integroida yhteen ilmanvaihdon ja lämmöntalteenoton kanssa. Tällöin rakennuksen lämmitys, käyttöveden lämmitys ja ilmanvaihto toimivat yhteensovitettuna järjestelmänä.

Nilan Compact P2 GEO

Nilan Compact P2 GEO

Nilan Compact P2 GEO on integroitu maalämpöjärjestelmä, jossa maalämpöpumppu, ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto on yhdistetty samaan kokonaisuuteen. GEO-lämpöpumppu vastaa lämmön tuottamisesta maaperästä, kun taas Compact P2 -yksikkö huolehtii ilmanvaihdosta, lämmönjaosta ja lämpimän käyttöveden tuotannosta. Yhdessä ne muodostavat pienikokoisen ja selkeän järjestelmän, joka vaatii vain vähän tilaa, vaikka siinä onkin runsaasti ominaisuuksia.

Järjestelmästä on saatavilla kolme tehovaihtoehtoa, joissa kaikissa on erinomainen hyötysuhde. GEO6-lämpöpumpulla voidaan saavuttaa SCOP-arvo 5,15 ja GEO9-pumpulla SCOP 5,49, jotka ovat markkinoiden parhaimpia lukuja.

Tehokas maalämpöpumppu käyttää vain vähän energiaa. Siinä on säätyvätehoinen kompressori, joka on merkittävästi energiatehokkaampi kuin perinetinen on/off-periaatteella toimiva maalämpöpumppu. Tehoa säädetään portaattomasti, joten pumppu tuottaa aina juuri tarpeenmukaisen määrän energiaa.

Maalämmön voi saada myös lämmittämään käyttövettä SOL-kierukan kautta. Lisäksi Compact P2 GEO voi myös viilentää asuntoa maapiirin viileällä nesteellä, jos sen kaveriksi hankitaan erillinen konvektori. Tällöin kylmä keruuneste johdetaan konvektoriin, joka viilentää tiloja.

Nilan Compact PC MLP

Nilan Compact PC MLP on sisäänrakennetulla maalämpöpumpulla varustettu lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesiratkaisu moderniin omakotitaloon. Tästäkin järjestelmästä on saatavilla kolme tehovaihtoehtoa, joissa on huipputason hyötysuhteet. Kaikilla maalämpöpumppuvaihtoehdoilla on paras A+++-energialuokitus.

Lisäksi järjestelmässä on tehokas kaksinkertainen lämmöntalteenotto. Poistoilmalämpöpumppu ja lämmönvaihdin keräävät lämpöenergiaa talosta poistettavasta ilmasta ja tuottavat sen avulla lämmintä käyttövettä. Lisäksi poistoilman lämmöllä tuetaan asunnon lämmitystä ilmanvaihdon kautta.

Maalämpöpumpun inverter-kompressori lämmittää asuntoa tarpeen mukaan säätyvällä teholla. Se on energiatehokkaampi vaihtoehto kuin tavallinen on/off-lämpöpumppu. Maalämpö lämmittää asuntoa vesikiertoisen lämmönjaon, kuten pattereiden tai lattialämmityksen, kautta.

Compact PC hoitaa myös ilmanvaihdon. Se poistaa talosta kosteaa, tunkkaista ilmaa ja tuo tilalle raikasta ilmaa. Näin sisäilma on aina miellyttävää ja puhdasta. Järjestelmässä on lisäksi viilennystoiminto. Se tuottaa kesällä noin 6–8 astetta ulkoilmaa viileämpää tuloilmaa, mikä helpottaa oloa hellepäivinä.

Compact PC on yksi kolmesta lämpöratkaisusta maailmassa, joka on saanut kansainvälisesti arvostetun passiivitalosertifikaatin. Sen on myöntänyt saksalainen Passivhaus Institut -organisaatio, joka on luonut passiivitalokonseptin. Sertifikaatti kertoo, että järjestelmä täyttää passiivitalojen tiukat energiatehokkuusvaatimukset.

Maalämpö + kaksinkertainen lämmöntalteenotto tarjoaa säästöä lämmityskuluihin

Nilanin laitteissa on kaksinkertainen lämmöntalteenotto. Se hyödyntää asunnosta poistettavan lämpöenergian kokonaan ja lämmittää sillä käyttövettä sekä asuntoa. Hyötysuhteet ovat erinomaiset.

Kun tämä yhdistetään maalämpöön, saadaan käyttöön kaksi vakaata, toisiaan täydentävää lämmönlähdettä. Maaperästä saatava tasainen lämpö kattaa rakennuksen peruslämmitystarpeen ja sitä tukee poistoilmasta talteen otettu lämpö. Käyttövesi ja tilojen lämmitys voidaan toteuttaa pienemmällä sähkönkulutuksella, mikä näkyy suoraan alempina lämmityskuluina.

Sekä maalämpö että kaksinkertainen lämmöntalteenotto perustuvat vakaaseen, ennakoitavaan energialähteeseen, johon ulkoiset sääolosuhteet eivät juurikaan vaikuta. Maaperän lämpötila pysyy tasaisena ympäri vuoden, ja samoin rakennuksesta poistettavan sisäilman lämpö on aina ulkoilmaa korkeampi. Tämän ansiosta järjestelmä tuottaa lämpöä luotettavasti.

Millaiseen taloon Nilanin maalämpöpumppu soveltuu?

Nilanin maalämpöpumput on suunniteltu rakennuksiin, joissa talotekniikka halutaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Ratkaisut soveltuvat hyvin etenkin uudisrakentajille, jotka haluavat suunnitella talotekniikan alusta alkaen energiatehokkaaksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi. Kun maalämpö, ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto integroidaan samaan järjestelmään, lopputuloksena on hallittu ratkaisu, joka vastaa nykyaikaisiin vaatimuksiin.

Nilanin järjestelmät sopivat erityisesti taloihin, joissa arvostetaan kompaktia teknistä tilaa. Kun useat toiminnot on yhdistetty samaan laitteistoon, erillisten laitteiden määrä vähenee ja tekninen tila pysyy selkeänä. Tämä helpottaa sekä järjestelmän käyttöä että huoltoa ja jättää enemmän vapautta muuhun tilasuunnitteluun.

Entä jos maalämmön asentaminen ei ole mahdollista?

Kaikissa kohteissa maalämmön asentaminen ei ole mahdollista. Syynä voi olla esimerkiksi tontin koko, maaperän ominaisuudet, poraamisen rajoitukset tai kustannukset, jotka nousevat liian korkeiksi suhteessa saavutettaviin hyötyihin. Myös saneerauskohteissa rakenteelliset rajoitteet voivat estää maalämpökaivon tai maapiirin toteuttamisen.

Onneksi Nilanin valikoimasta löytyy myös useita energiatehokkaita vaihtoehtoja, jotka eivät edellytä porakaivoa tai maapiiriä, mutta hyödyntävät silti lämpöpumpputekniikkaa tehokkaasti. Poistoilmalämpöpumput ovat tästä hyvä esimerkki. Ne ottavat talteen rakennuksesta poistettavan ilman lämpöenergian ja käyttävät sen uudelleen tuloilman ja käyttöveden lämmittämiseen.

Erityisesti uudisrakennuksissa poistoilmalämpöpumppu voi olla erittäin varteenotettava vaihtoehto maalämmölle. Kun rakennus on hyvin eristetty, poistoilmasta saatava energia kattaa suuren osan lämmitystarpeesta. Myös saneerauskohteissa Nilanin poistoilmalämpöpumput voivat mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen ilman laajoja rakenteellisia muutoksia.

Toinen vaihtoehto on ilmavesilämpöpumppu. Se ottaa lämpöenergiaa talteen ulkoilmasta ja siirtää sen talon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Tällainen järjestelmä soveltuu etenkin uudisrakennuksiin ja remonttikohteisiin, joissa halutaan nopea asennus. Laitteisto koostuu ulkoyksiköstä sekä sisäyksiköstä, joka on tavallisesti suunnilleen jääkaapin kokoinen. Yksiköt pitää kytkeä toisiinsa, joten niiden on hyvä sijaita lähellä toisiaan.

Jos maalämpö ei ole vaihtoehto, ratkaisevaa on tarkastella kokonaisuutta, eli rakennuksen energiantarvetta, ilmanvaihdon toteutusta ja lämmönjakoa. Nilanin järjestelmissä sama ajatusmalli säilyy lämmöntuotantotavasta riippumatta: lämpöä otetaan talteen sieltä, mistä sitä on järkevästi saatavilla ja yhdistetään se toimivaksi kokonaisuudeksi ilmanvaihdon kanssa.