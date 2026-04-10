KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: BODYLAB

Proteiinijauheet ovat käytännöllinen tapa lisätä päivittäistä proteiininsaantia, mutta niiden välillä on selkeitä eroja, jotka vaikuttavat siihen, milloin ja miten niitä kannattaa käyttää. Paras proteiinijauhe on usein se, mikä sopii parhaiten omaan arkeen, tavoitteisiin ja ruokavalioon.

Osa proteiineista imeytyy nopeasti ja sopii erityisesti treenin jälkeiseen palautumiseen, kun taas toiset vapauttavat aminohappoja tasaisemmin pidemmän ajan kuluessa. Lisäksi tarjolla on vaihtoehtoja niille, jotka eivät käytä maitotuotteita tai haluavat kasvipohjaisen ratkaisun.

Käydäänpä hieman läpi, mitä yleisimmät proteiinityypit ovat ja mihin tilanteisiin ne sopivat parhaiten.

Heraproteiini on suosittu ja nopeasti imeytyvä proteiinijauhe

Heraproteiini on yleisin proteiinijauhe, ja monelle se on myös ensimmäinen vaihtoehto. Se valmistetaan maidosta erottamalla proteiini nesteestä ja poistamalla suurin osa rasvasta ja laktoosista. Lopputuloksena on jauhe, joka sisältää runsaasti proteiinia ja vain vähän rasvaa, laktoosia ja muita maidon ainesosia.

Yksi heraproteiinin keskeisistä ominaisuuksista on sen nopea imeytyminen. Kun proteiini nautitaan, aminohapot siirtyvät nopeasti verenkiertoon, mikä tekee siitä käytännöllisen erityisesti tilanteissa, joissa proteiinia tarvitaan nopeasti. Tämä näkyy arjessa esimerkiksi treenin jälkeen, kun keho alkaa korjata ja rakentaa lihaskudosta.

Laadukas heraproteiini sisältää kaikki välttämättömät aminohapot, ja sen koostumus tukee tehokkaasti lihasten palautumista. Siksi sitä käytetään paljon liikunnan yhteydessä, mutta se toimii hyvin myös tavallisena välipalana, jos proteiininsaanti jää muuten vähäiseksi.