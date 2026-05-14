Rippiristi on ajaton klassikkolahja nuorelle

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: PIRKAN KELLO
Rippijuhla on monen nuoren elämässä ainutlaatuinen merkkipaalu. Juhlaan kuuluu monia perinteitä, ja yksi tunnetuimmista on rippiristi. Se on tärkeä symboli: merkki uskosta, kasvusta ja siirtymisestä kohti aikuisuutta. Rippiristi kulkee mukana ja muistuttaa kantajaansa erityisestä päivästä vielä silloinkin, kun rippijuhlasta on kulunut jo kauan.
Perinteisesti rippiristin ostaa kummi, mutta lahjan voi hankkia myös isovanhempi, vanhempi tai muu läheinen. Korun valinnassa kannattaa ottaa huomioon rippilapsen oma tyyli. Onko hän klassinen vai moderni tyyppi, pitääkö hän hillitystä vai näyttävästä? Rippiristi on lahja, joka annetaan vain kerran, mutta jota kannetaan kauan. Siksi sen valintaan kannattaa panostaa.
Pirkan Kellon rippiristivalikoima on laaja. Löydät myymälästä ja verkkokaupasta ristejä ketjulla ja ilman, eri materiaaleista valmistettuja, pelkistetystä koristeellisiin malleihin. Jokaiselle löytyy runsaasti vaihtoehtoja.
Hopea, keltakulta vai valkokulta – Mikä on paras materiaali?
Materiaalin valinta on usein ensimmäinen askel. Jokaisella jalometallilla on oma tunnelmansa, ja valinta riippuu pitkälti siitä, millaisia koruja rippilapsella on jo ennestään tai millainen tyyli hänellä on.
Hopea
Ajaton materiaali, joka sopii lähes kaikille tyyleille ja on edullisempi vaihtoehto kultaan verrattuna. Hopearistejä on laajin valikoima. Tarjolla on monenlaisia riipuksia yksinkertaisista mattapintaisista koristeellisempiin malleihin. Valikoimassa on myös kullattuja kaulakoruja.
Keltakulta
Keltakulta on lämmin ja arvokas valinta, jonka suosio on säilynyt sukupolvesta toiseen. Keltakultainen risti on perinteinen mutta ei vanhanaikainen. Se kestää aikaa sekä fyysisesti että tyylillisesti.
Valkokulta
Valkokulta on moderni ja hillitty valinta, joka muistuttaa ulkonäöltään hopeaa mutta on materiaalina arvokkaampi. Valkokulta on helppo yhdistää muihin koruihin, sillä sen neutraali sävy sopii lähes kaikkeen.
Pirkan Kellossa on myös timanteilla ja zirkoneilla koristeltuja ristejä niille, jotka haluavat lahjaan vähän säihkettä. Timanttiristit ovat juhlavia, ja myös zirkonit tarjoavat loistetta mutta huomattavasti edullisempaan hintaan. Molemmissa vaihtoehdoissa kivi nostaa korun tunnelman uudelle tasolle.
Kolme erilaista rippiristiä
Pirkan Kellon valikoimassa on ristejä moneen makuun ja budjettiin. Tässä kolme erilaista vaihtoehtoa, jotka edustavat hyvin valikoiman laajuutta.
Saurum ristikaulakoru
Siro ja moderni hopearisti pyöristetyillä reunoilla. Himmeän kiiltäväpintainen risti on tyyliltään ajaton, ei liian vaatimaton mutta ei myöskään liian näyttävä. Ketju on säädettävissä eri mittoihin, ja riipuksen takana on tilaa kaiverrukselle. Saurumin tuotteet valmistetaan Kuopiossa maailman pohjoisimmalla korutehtaalla.
Lumoava Ilmari
Lumoava Ilmari -koruperheen korut ovat saaneet inspiraationsa Kalevalan seppä Ilmarisesta. Kaulakoru ja risti ovat 14 karaatin keltakultaa. Muuten pelkistettyä kultaristiä kiertävät rouheat koristeet, jotka tekevät korusta erityisen. Myös Lumoavan tuotteet valmistetaan käsin Kuopiossa.
Kohinoor ristiriipus zirkoneilla
Kaunis ja siro riipus on valmistettu valkokullasta. Upotetussa kanavaistutuksessa säihkyy 16 kirkasta zirkoniaa, jotka tekevät kokonaisuudesta juhlavan. Kohinoor-korut valmistetaan käsityönä Hämeenlinnassa.
Tämä risti myydään ilman ketjua. Pirkan Kellosta löytyy myös laaja valikoima ketjuja.
Tee lahjasta henkilökohtainen kaiverruksella
Kaiverrus on pieni yksityiskohta, joka muuttaa korun merkittävästi henkilökohtaisemmaksi. Usein koruun kaiverretaan rippilapsen nimi tai nimikirjaimet ja rippipäivämäärä. Tämä vaihtoehto toimii aina, mutta kaiverrus voi olla myös lyhyt Raamatun jae tai jokin tärkeä sana. Kannattaa pohtia, mikä viesti olisi merkityksellinen juuri kyseessä olevalle nuorelle.
Muita ideoita rippilahjaksi
Vaikka rippiristi on perinteisin ja suosituin valinta, se voidaan myös yhdistää johonkin toiseen lahjaan tai voidaan valita jokin aivan toisenlainen koru. Rippijuhla on hieno tilaisuus antaa lahja, joka jää pysyvästi käyttöön ja muistuttaa erityisestä hetkestä.
Kello on yksi suosituimmista lahjoista ristin rinnalla. Se on käytännöllinen, arvokas ja kestää pitkään. Ensimmäinen oma kello voi olla nuorelle merkityksellinen lahja, joka kulkee myöhemmin mukana opinnoissa, työelämässä ja juhlissa. Myös rannekorut, korvakorut ja kaulakorut ovat hyviä vaihtoehtoja. Ne täydentävät rippiristiä luontevasti, ja moni kummi tai isovanhempi valitseekin toisen korun rippiristin pariksi.
Lahjakortti puolestaan on käytännöllinen valinta silloin, kun ripille pääsevän omasta mausta ei ole varmuutta. Näin nuori saa valita itse mieleisensä korun tai kellon.
Helppo ja turvallinen ostos
Pirkan Kellolta rippiristin tai minkä tahansa muun rippilahjan hankinta on vaivatonta. Verkkokaupasta tilaaminen onnistuu kätevästi kotisohvalta käsin, ja toimitus on nopea ja ilmainen. Jos haluat nähdä tuotteet omin silmin tai kaipaat apua valinnassa, myymälässämme Tampereella palvelee asiantunteva henkilökunta.