Rippiristi on ajaton klassikkolahja nuorelle

Tee lahjasta henkilökohtainen kaiverruksella

Kaiverrus on pieni yksityiskohta, joka muuttaa korun merkittävästi henkilökohtaisemmaksi. Usein koruun kaiverretaan rippilapsen nimi tai nimikirjaimet ja rippipäivämäärä. Tämä vaihtoehto toimii aina, mutta kaiverrus voi olla myös lyhyt Raamatun jae tai jokin tärkeä sana. Kannattaa pohtia, mikä viesti olisi merkityksellinen juuri kyseessä olevalle nuorelle.

Muita ideoita rippilahjaksi

Vaikka rippiristi on perinteisin ja suosituin valinta, se voidaan myös yhdistää johonkin toiseen lahjaan tai voidaan valita jokin aivan toisenlainen koru. Rippijuhla on hieno tilaisuus antaa lahja, joka jää pysyvästi käyttöön ja muistuttaa erityisestä hetkestä.

Kello on yksi suosituimmista lahjoista ristin rinnalla. Se on käytännöllinen, arvokas ja kestää pitkään. Ensimmäinen oma kello voi olla nuorelle merkityksellinen lahja, joka kulkee myöhemmin mukana opinnoissa, työelämässä ja juhlissa. Myös rannekorut, korvakorut ja kaulakorut ovat hyviä vaihtoehtoja. Ne täydentävät rippiristiä luontevasti, ja moni kummi tai isovanhempi valitseekin toisen korun rippiristin pariksi.

Lahjakortti puolestaan on käytännöllinen valinta silloin, kun ripille pääsevän omasta mausta ei ole varmuutta. Näin nuori saa valita itse mieleisensä korun tai kellon.

Helppo ja turvallinen ostos

