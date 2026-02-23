Valkokultaiset kihlasormukset – valoa, selkeyttä ja ajatonta kauneutta

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: KULTASEPÄT ANDREASEN OY.

Valkokultaiset kihlasormukset ovat vakiinnuttaneet asemansa suosittuna sormusvalintana. Niiden viehätys perustuu vaaleaan sävyyn, joka heijastaa valoa kauniisti. Valkokulta on monikäyttöinen materiaali, joka sopii hyvin sekä arkeen että juhlaan. Se toimii kauniina pohjana niin yksinkertaisille kuin näyttävämmillekin sormusmalleille.

Valkokullan väri saadaan aikaiseksi lisäämällä kultaseokseen jotain vaaleaa metallia, kuten palladiumia. Yleensä korujen pinta käsitellään vielä rodiumilla, jolloin siihen saadaan kiiltävä, vaalea pinta. Valkokullan neutraali sävy antaa sormukselle kevyen ja raikkaan ilmeen, joka ei riitele muiden korujen tai metallinsävyjen kanssa. Siksi se on helppo valinta myös silloin, kun sormusta käytetään päivittäin.

Pelkistetyt kihlasormukset ovat ajaton valinta

Perinteinen kihlasormus on usein hillitty. Sileä tai kevyesti muotoiltu valkokultainen sormus on monelle luonteva valinta, sillä se on helppo yhdistää myöhemmin vihkisormukseen ja se sopii monenlaisiin tyyleihin. Pelkistetty kihlasormus antaa tilaa tulevalle vihkisormukselle ja sen mahdollisille timanteille.

Kultasepät Andreasenin Flakka-malliston sormukset erottuvat ryhdikkäällä rungollaan, jossa yläosa on tasainen eikä kaareva. Artikkelikuvassa on valkokultaiset hiekkamatta-flakkasormukset. Tällainen muoto tekee sormuksesta modernin ja pelkistetyn. Sormus voidaan valmistaa eri leveyksillä, joten vaihtoehtoja löytyy sekä siroa että hieman näyttävämpää sormusta etsiville. Lisäksi koruihin voidaan tehdä tyylikäs hiekkamattapinta. Monipuolinen Flakka on erinomainen valinta parille, joka haluaa yhteensopivat kihlasormukset.

Toinen minimalistinen kihlasormusvaihtoehto on Halaaja. Pehmeästi kaartuva sormus istuu kauniisti toisen sormuksen viereen täydentäen kokonaisuuden harmonisesti. Kivettömässä Halaajassa korostuu korun kaareva muotokieli, mutta malli voidaan valmistaa myös timanteilla varustettuna.

Jokainen Kultasepät Andreasenin oman malliston sormus valmistetaan tilauksesta, joten malleihin on mahdollista tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden pohjalta. Halaajan ilme muuttuu merkittävästi riippuen siitä, minkä muotoiset timantit siihen valitaan. Pisaranmuotoiset timantit tekevät muodosta kruunumaisen, kun taas pyöreämmät kivet korostavat sormuksen kaarevaa linjaa rauhallisemmin. Timanttien määrä ja istutustapa vaikuttavat olennaisesti siihen, onko Halaajan ilme herkkä vai selkeämpi katseenvangitsija.

Rivisormukset tarjoavat timanttien säihkettä

Kihlasormuksen ei suinkaan ole pakko olla timantiton, vaan timantit ovat löytäneet luontevan paikkansa myös niissä. Rivisormukset yhdistävät hillityn ilmeen ja hienostuneen säihkeen. Ne tarjoavat vaihtoehdon täysin pelkistetylle sormukselle ilman, että kokonaisuus tuntuu liian runsaalta tai on arjessa hankala.

Valkokultainen rivisormus, jossa pienet timantit on istutettu matalasti, toimii erinomaisesti kihlasormuksena. Ne ovat käytännöllisiä ja helppoja yhdistää vihkisormukseen. Ikuisuus-rivisormuksessa kivet voidaan upottaa sormuksen yläosaan tai säihkyvä timanttirivi voi jatkua koko sormuksen ympäri. Katkeamaton timanttirivi symboloi kauniisti ikuisuutta, mikä tekee siitä erityisen merkityksellisen valinnan.

Rivisormuksen ilmeeseen vaikuttavat olennaisesti timanttien koko, määrä ja istutustapa. Pienemmät, tiheästi istutetut kivet luovat yhtenäisen ja hillityn pinnan, kun taas harvempi istutus tai hieman suuremmat timantit tekevät sormuksesta ilmavamman ja korostavat yksittäisten kivien säihkettä. Valkokulta toimii näissä malleissa erittäin hyvin, sillä sen vaalea sävy korostaa timanttien kirkkautta ja tekee kokonaisuudesta kevyen näköisen.

Rivisormus on hyvä esimerkki kihlasormuksesta, jossa koristeellisuus ja käytännöllisyys ovat tasapainossa. Se sopii niin yksinään käytettäväksi kuin osaksi sormusparia. Se jättää tilaa myöhemmin valittavalle vihkisormukselle ja sen rinnalle onkin helppo sovittaa sekä pelkistetty että hieman näyttävämpi vihkisormus.

Näyttävämpi timanttisormus kihlasormuksena

Osa pareista haluaa kihlasormukseksi koristeellisen timanttisormuksen. Tulppaani-sormus on hyvä esimerkki tällaisesta näyttävämmästä timanttisormuksesta, joka voi toimia myös kihlasormuksena. Tulppaanimainen istutus nostaa timantit kauniisti esiin ja antaa niille tilaa loistaa.

Timanttien kokonaisuus peittää korun yläosan rytmikkäästi. Timantit asettuvat toistensa viereen ja jokaisella kivellä on oma paikkansa osana suurempaa kokonaisuutta. Tasaisesti nouseva profiili tuo timanteille valoa ja tilaa. Sormus istuu käteen luontevasti eikä tunnu raskaalta, vaikka sen ulkonäkö on koristeellisempi kuin perinteisessä pelkistetyssä kihlasormuksessa.

Tulppaani-timanttisormus on voittanut Vuoden Kaunein Sormus -kilpailun vuonna 2011, ja siitä lähtien se on ollut yksi Kultasepät Andreasenin suosituimmista malleista.

Yhdessä suunniteltu sormuspari

Kultasepät Andreasenilla kihla- ja vihkisormukset valmistetaan aina tilauksesta. Tämä mahdollistaa sen, että sormukset voidaan suunnitella alusta alkaen toimimaan yhteen. Suunnittelussa huomioidaan sormusten materiaalit, mittasuhteet ja profiilit, jotta ne asettuvat luontevasti rinnakkain.

Erityisesti timanttisormusten kohdalla yhteensopivuus korostuu. Muun muassa timanttien istutus sekä kivien korkeus ja muoto vaikuttavat siihen, millainen vihkisormus sen viereen sopii. Huolellisella suunnittelulla sormukset voivat sulautua yhdeksi harmoniseksi kokonaisuudeksi tai täydentää toisiaan hillityllä kontrastilla. Samanaikaisesti suunniteltu sormuspari huomioi sekä estetiikan että käytännöllisyyden ja antaa mahdollisuuden luoda kokonaisuuden, joka todella tuntuu omalta.

Valkokultaiset kihlasormukset yksilöllisesti valmistettuna

Kultasepät Andreasen keskittyy omaan sormusmallistoonsa, jossa perinteinen kultasepäntaito ja ajaton muotoilu kulkevat rinnakkain. Kaikki kihla- ja vihkisormukset valmistetaan Tampereella omalla pajalla aina asiakkaan toiveiden mukaan. Mallistoon perustuvia sormuksia voidaan muokata yksilöllisesti esimerkiksi rungon leveyden, kivien tai materiaalin osalta, jotta lopputulos tuntuu aidosti omalta.

Yritys on hiljattain muuttanut Tampereen keskustaan entistä avarampiin tiloihin, joissa myymälä ja paja sijaitsevat saman katon alla. Myymälätilan ja pajan erottaa lasiseinä, jonka läpi asiakkaat voivat seurata korujen valmistamista. Tämä tekee käsityöstä näkyvän osan asiointia ja tuo sormuksen syntyprosessin lähelle.

Materiaaliksi voidaan valita valkokullan lisäksi myös keltakulta, ruusukulta tai platina, ja timanttien osalta vaihtoehtoina ovat sekä luonnontimantit että hallituissa olosuhteissa valmistetut laboratoriotimantit. Valkokultainen kihlasormus on valinta, jossa yhdistyvät kauneus, kestävyys ja merkitys. Huolella suunniteltu ja käsityönä valmistettu sormus tuntuu omalta ja kulkee luontevasti mukana elämän eri vaiheissa. Se säilyttää ilmeensä ja arvonsa vuodesta toiseen, aivan kuten lupaus, jota se symboloi.

