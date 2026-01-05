Vanhat kultakorut voivat olla yllättävän arvokkaita – myy kultaa luotettavasti Pirkan Kellossa

Kaupallinen yhteistyö: Pirkan Kello

Kulta on säilyttänyt asemansa vaurauden symbolina vuosituhansien ajan. Se on jalometalli, joka ei ruostu, haalistu tai menetä arvoaan ajan kuluessa. Juuri tämän vuoksi kulta on aina ollut haluttu ja arvostettu materiaali. Viime vuosina kullan maailmanmarkkinahinta on noussut voimakkaasti, ja hintaennätyksiä on rikottu useaan otteeseen. Tämä tekee vanhojen kultakorujen ja muiden kultaesineiden myymisestä kannattavampaa kuin pitkään aikaan.

Monella lojuu kotona koruja, joita ei enää käytetä. Rikkinäisillä ketjuilla tai parittomilla korvakoruilla ei tee mitään, joten niiden myyminen voi olla järkevää. Kun myynti tulee ajankohtaiseksi, herää luonnollinen kysymys: Missä kulta kannattaa myydä? Pirkan Kello tarjoaa tähän luotettavan ja helpon ratkaisun.

Pirkan Kello on yksi Tampereen tunnetuimmista ja pitkäikäisimmistä kello- ja koruliikkeistä. Yrityksellä on yli 60 vuoden kokemus arvokelloista, koruista ja jalometalleista. Myymälä sijaitsee Tampereen keskustassa Kuninkaankadun kävelykadulla, jonne on helppo tulla asioimaan koska tahansa.

Pirkan Kellossa kullan osto perustuu selkeään ja läpinäkyvään toimintatapaan. Kulta arvioidaan aina paikan päällä myymälässä asiakkaan edessä, eikä ajanvarausta tarvita. Arvio perustuu korujen painoon, kultapitoisuuteen ja ajankohtaiseen markkinahintaan. Arviointi tehdään rauhassa ja avoimesti, jotta myyjä ymmärtää, miten hinta muodostuu.

Millaisia kultaesineitä Pirkan Kello ostaa?

Pirkan Kello ostaa kaikenlaista kultaa, niin yksittäisiä koruja kuin suurempiakin eriä. Myyntiin voi tuoda esimerkiksi:

kultasormukset

ketjut ja riipukset

korvakorut ja rintaneulat

ranneketjut ja rannerenkaat

rikkinäiset tai parittomat korut

kultahampaat ja muu romukulta.

Korujen kunnolla ei ole merkitystä. Myös rikkinäiset tai käytöstä poistuneet kultakorut kelpaavat myytäväksi. Arvo perustuu itse kultaan, ei siihen, ovatko korut käyttökelpoisia sellaisenaan.

Miten kullan hinta määräytyy?

Kullan hinta määräytyy ensisijaisesti kolmen tekijän perusteella: painon, kultapitoisuuden ja päivän markkinahinnan mukaan. Pirkan Kellossa arviointi tehdään aina avoimesti asiakkaan edessä.

Korut punnitaan kassalla, ja niiden kultapitoisuus selvitetään luotettavasti. Kullasta maksetaan kilpailukykyinen hinta, ja Pirkan Kellon päiväkohtaiset hinnat ovat nähtävillä myös yrityksen verkkosivuilla. Näin tiedät jo etukäteen, millä tasolla hinnat liikkuvat.

Maksu rahana tai lahjakorttina

Kun päätät myydä kultasi Pirkan Kellolle, saat maksun useimmiten heti. Voit valita maksutavaksi joko käteisen tai tilisiirron sen mukaan, kumpi sinulle sopii paremmin. Suuret summat maksetaan aina tilisiirtona, joka suoritetaan muutaman arkipäivän sisällä.

Jos et halua vaihtaa kultaa suoraan rahaksi, voit myös vaihtaa kullan uusiin tuotteisiin tai lahjakorttiin. Tällöin Pirkan Kello tarjoaa muhkean 20 % lisähyvityksen kullan arvoon. Tämä tekee myymisestä erityisen houkuttelevan vaihtoehdon silloin, kun tarkoitus on ostaa uusi kello tai koru.

Miten romukullan hinta määräytyy?

Vanhojen kultaesineiden arvo ei perustu ulkonäköön, ikään tai siihen, ovatko korut ehjiä tai käyttökelpoisia. Ratkaisevaa on esineen kultapitoisuus ja paino.

Kultapitoisuus ilmoitetaan yleensä karaatteina. Suomessa yleisimpiä koruissa käytettyjä pitoisuuksia ovat 14 ja 18 karaattia. Mitä suurempi karaattiluku on, sitä suurempi osuus esineen painosta on puhdasta kultaa. Korut eivät yleensä ole 100-prosenttista kultaa, vaan ne on valmistettu sekoitteista, joissa on myös muita metalleja.

Kultapitoisuus ei aina ole täysin selvä. Usein koruissa on leima, joka kertoo pitoisuuden, mutta toisinaan leima puuttuu tai on epäselvä. Ammattitaitoiset kultasepät osaavat kuitenkin selvittää pitoisuuden luotettavasti. Näin varmistetaan, että arvio perustuu todellisiin ominaisuuksiin eikä oletuksiin. Läpinäkyvä arviointi antaa myyjälle selkeän kuvan siitä, mihin hinta perustuu.

Toinen keskeinen tekijä on paino. Arvioinnissa huomioidaan ainoastaan kullan osuus, ei esimerkiksi jalokiviä tai muita materiaaleja. Korun kokonaispaino ei välttämättä kerro sen lopullista arvoa, vaan ratkaisevaa on se, kuinka paljon esineessä on kultaa. Punnitus tehdään tarkasti, ja tarvittaessa kulta erotellaan muista materiaaleista.

Kolmas tekijä on kullan maailmanmarkkinahinta, joka vaihtelee päivittäin. Kullan hinta muodostaa perustan arvioinnille, mutta se ei yksin määritä lopullista summaa. Ajantasainen päivän hinta löytyy Pirkan Kellon nettisivuilta.

Kokonaisvaltaista palvelua kellojen ja korujen maailmassa

Pirkan Kello on pitkän linjan kello- ja koruliike, jossa asiantuntemus ja laatu kulkevat käsi kädessä. Kullan oston lisäksi Pirkan Kello tarjoaa kattavat kellosepän palvelut, kuten pariston vaihdot, huollot ja korjaukset. Myös kultasepän palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä silloin, kun vanha koru kaipaa korjausta tai muokkausta. Näin rakkaat esineet voidaan päivittää nykyhetkeen sopiviksi.

Korupuolella Pirkan Kellon valikoima ulottuu ajattomista käyttökoruista näyttäviin timanttikoruihin useilta tunnetuilta valmistajilta. Asiantunteva henkilökunta auttaa löytämään vaihtoehdon niin arkeen kuin erityisiin hetkiin aina asiakkaan toiveet huomioiden.

Kun pohdit, mitä vanhoille kultakoruille kannattaisi tehdä, Pirkan Kellossa vaihtoehtoja on useita. Kullan voi myydä tai sen voi vaihtaa uusiin tuotteisiin tai lahjakorttiin. Olipa kyseessä yksittäinen koru tai isompi erä, voit luottaa siihen, että saat kilpailukykyisen hinnan. Kullan hinta on harvinaisen korkealla, joten nyt voi olla hyvä hetki myydä vanhat korut pois.