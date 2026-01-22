Kiropraktikko Tampere – Gonstead-tekniikalla täsmähoitoa kipuihin

Kun selkä jumittaa, niska kiristää tai olo on “ihan vinossa”, moni etsii nopeasti luotettavaa apua Tampereen seudulta. Kiropraktikko DC Niklas Tast tarjoaa vastaanottoa Pirkkalassa Kauppakeskus Veskassa (Hyve kunto & terveys) ja yhdistää työssään sekä täsmällisen nivelkäsittelyn että vahvan lisäosaamisen toiminnallisesta neurologiasta.

Kokenut ja koulutettu kiropraktikko palveluksessasi

Niklas Tast on valmistunut Kiropraktiikan Maisteriksi (MChiro) Englannissa vuonna 2007 (Bournemouthin yliopisto, AECC).

Lisäksi hän on:

Suomen Kiropraktikkoliiton jäsen ja liiton hallituksen jäsen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimä koulutettu kiropraktikko

Jos arvostat taustaa, jossa yhdistyy pitkä koulutus, käytännön kokemus ja alan aktiivinen rooli, tämä näkyy yleensä myös vastaanoton otteessa: asiat käydään läpi huolellisesti ja tekeminen on systemaattista.

Kiropraktiikan Gonstead-tekniikka: tarkka ja turvallinen tapa käsitellä niveliä

Manipulaatiotekniikkana Tast kertoo käyttävänsä Gonstead-tekniikkaa, jota hän kuvaa sekä turvalliseksi että erittäin tarkaksi ja tehokkaaksi tavaksi manipuloida niveliä.

Käytännössä tämä tarkoittaa monelle asiakkaalle sitä, että hoito tuntuu tarkkaan kohdistetulta – ei vain yleiseltä venyttelyltä, vaan selkeästi tutkittuun ja löydettyyn kohtaan suunnatulta käsittelyltä.

Erikoistuminen toiminnalliseen neurologiaan ja aivotärähdyskuntoutukseen

Tast on erikoistunut toiminnalliseen neurologiaan ja opiskellut aihetta valmistumisen jälkeen yli 400 tuntia Carrick Institutessa.

Tämän myötä hän on erikoistunut myös aivotärähdyspotilaiden ja lievien aivovammapotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen.

Samalla hän hyödyntää tätä osaamista myös tavallisempien tuki- ja liikuntaelinvaivojen analysoinnissa ja hoidossa.

Keitä vastaanotolla hoidetaan?

Asiakkaat koostuvat pikkulapsista ikäihmisiin – eli käytännössä kaikenikäisistä. Tast hoitaa pääsääntöisesti tavallisia ihmisiä, mutta mukana on myös ammattiurheilijoita ja viihdealan artisteja. Lisäksi hän on toiminut Tapparan liigajoukkueen kiropraktikkona kaudesta 2013/14 lähtien.

Vastaanotto Tampereen seudulla: missä se sijaitsee?

Vastaanotto on Hyve Kunto & Terveys -toimipisteessä:

Kauppakeskus Veska

Saapastie 2, 33950 Pirkkala

Monelle tämä on kätevä sijainti myös Tampereelta tullessa – etenkin jos liikut autolla tai käyt muuten Pirkkalan suunnalla.

Ajanvaraus kiropraktikolle – näin pääset nopeasti liikkeelle

Ajanvaraus onnistuu sähköisesti sekä asiakaspalvelun kautta.

Asiakaspalvelu: ma–pe 8–19, puh. 020 7699 060

Sähköinen ajanvaraus

Mitä on kiropraktiikka?

Kiropraktiikka on terveydenhuollon osa-alue, joka keskittyy erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöihin (esim. selkä, niska, rintaranka ja raajojen nivelet) ja niiden vaikutuksiin arjen toimintakykyyn. Käytännössä kiropraktikon työ on paljon muutakin kuin niksauttelua: vastaanotolla tehdään ensin haastattelu ja tutkiminen, arvioidaan vaivan luonne ja kuormitustekijät, ja sen jälkeen valitaan hoito, joka voi sisältää esimerkiksi nivelten manipulaatiota tai mobilisointia, pehmytkudoskäsittelyä sekä liike- ja harjoiteohjausta.

Suomessa kiropraktikko ei ole vapaasti käytettävä nimike, vaan kyse on nimikesuojatusta ammatista. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa ei voi markkinoida itseään kiropraktikkona, vaan nimikkeen käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja tiettyä koulutusta. Jos haluat varmistaa ammattilaisen rekisteröinnin, sen voi tarkistaa Valviran julkisesta JulkiTerhikki-palvelusta. Myös Suomen Kiropraktikkoliitto kuvaa kiropraktikon olevan Valviran rekisteröimä nimikesuojattu ammattilainen ja koulutuksen kestävän vähintään neljä vuotta (koulutus yleensä ulkomailla).