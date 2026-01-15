Naakan Asennuspalvelu – varastot toimiviksi, turvallisiksi ja tilatehokkaiksi yli 30 vuoden kokemuksella

Kun varasto toimii hyvin, se ei pidä meteliä itsestään. Tavara liikkuu oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeassa järjestyksessä. Keräily on sujuvaa, käytävät ovat turvalliset, kapasiteettia on riittävästi – ja ennen kaikkea varasto tukee liiketoimintaa eikä hidasta sitä.

Naakan Asennuspalvelu on olemassa juuri tätä varten: yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa varastokalustekokonaisuuksia koko Suomen alueella. Ydin ei ole pelkissä hyllyissä, vaan kokonaisuudessa: tilankäyttö, työnkulku, turvallisuus, ergonomia, laajennettavuus ja kustannustehokkuus. Palvelu voi olla pelkkä varastokalusteiden toimitus tai avaimet käteen -malli, jossa Naakan hoitaa suunnittelun, toimituksen, asennuksen – ja tarvittaessa myös vanhojen kalusteiden purun ja poisviennin.

Naakanin varastoratkaisut: mitä kaikkea on tarjolla?

Naakan Asennuspalvelun valikoimassa on useita varastointijärjestelmiä ja niihin liittyviä lisävarusteita. Alla keskeisimmät – ja mihin ne sopivat.

Kuormalavahyllyt

Kuormalavahyllyt ovat yritykselle varastoinnin perusratkaisu, kun halutaan säilyttää tavaraa tukevasti ja selkeästi standardikuormalavoilla ja usein myös muilla mitoilla. Niiden isoimmat edut ovat tilankäytön tehostaminen myös korkeussuunnassa, joustavuus ja muunneltavuus (palkkitasoja ja kokoonpanoa voi muuttaa tarpeen mukaan) sekä nopea ja sujuva tavarankäsittely, kun lavat ovat helposti trukilla saavutettavissa ja tuotteiden paikantaminen helpottuu. Oikein suunniteltuna ja asennettuna kuormalavahyllyt parantavat myös turvallisuutta ja järjestystä varastossa, mikä näkyy arjessa vähemmän vahinkoina ja nopeampana työntekona.

Kuva: Kuormalavahyllyjä.

Syväkuormaushyllyt – maksimaalista lavatiheyttä

Syväkuormaushylly (drive-in) on omiaan silloin, kun varastoidaan suuria määriä samaa tuotetta ja halutaan maksimoida tilankäyttö. Rakenne mahdollistaa lavojen sijoittamisen syvyyssuuntaan ohjainkiskoille, ja trukki ajetaan hyllyn sisään. Tavarankierto noudattaa tyypillisesti FILO-periaatetta (first in, last out).

Miksi tämä on hyvä?

vähemmän käytäviä, enemmän lavapaikkoja

varaston korkeus ja lattiapinta-ala tehokkaaseen käyttöön

erityisen hyvä “paljon samaa tavaraa” -logiikkaan

Kuva: Syväkuormaushylly.

Läpivirtaushyllyt – kun FIFO ja nopeus ratkaisee

Läpivirtaushyllyissä lavat liikkuvat rullakiskoja pitkin ja tavara kiertää FIFO-periaatteella (first in, first out). Täyttö tehdään takaosasta, jolloin keräily/otto on etupuolelta. Tämä on tehokas ratkaisu, kun tuotteet kiertävät nopeasti ja halutaan pitää käytävät selkeinä.

Lisäksi samaa järjestelmää voidaan hyödyntää myös push back -ratkaisuna (FILO), jos asennus tehdään seinää vasten ja toimintalogiikka sitä tukee.

Kuva: Läpivirtaushylly.

Rengashyllyt – siisti ja turvallinen rengasvarasto

Rengashyllyt sopivat esimerkiksi rengashotelleihin, korjaamoihin ja varastoihin, joissa renkaiden säilytys pitää olla sekä järjestelmällistä että hellävaraista. Kevytorsihylly mahdollistaa renkaiden säilytyksen pystyasennossa, ja syvyyttä voidaan säätää rengaskoon mukaan.

Kuva: Rengashylly.

Törmäyssuojat – pieni investointi, iso vaikutus

Varastossa trukit ja hyllyt elävät samassa tilassa, ja silloin törmäyksiltä ei aina vältytä. Törmäyssuojat (esim. etupylväänsuojat ja päätysuojat) suojaavat hyllystöä vaurioilta ja parantavat työturvallisuutta. Käytännössä ne vähentävät korjauskustannuksia ja pidentävät järjestelmän elinkaarta.

Ritilätasot, verkkotasot ja takasuojaverkot – joustavuutta + putoamissuojausta

Ritilätasojen avulla kuormalavahyllyyn voi varastoida myös kappaletavaraa ilman lavaa, ja ne voivat toimia myös putoamissuojina tietyissä toteutuksissa. Kokoja ja kantavuuksia löytyy eri tarpeisiin (esim. 800–1 000 kg kantavuus mainitaan käytettynä esimerkkinä).

Uudet ja käytetyt varastokalusteet – kun järki ja kiertotalous kulkee käsi kädessä

Yksi Naakan Asennuspalvelun käytännönläheisistä vahvuuksista on se, ettei kaikkea tarvitse ostaa uutena.

Naakan Asennuspalvelu myy varastotilanteen mukaan myös hyväkuntoisia käytettyjä varastokalusteita, joiden kunto on tarkistettu. Tämä voi olla loistava ratkaisu esimerkiksi:

varaston nopeaan laajennukseen

väliaikaisiin tiloihin

kustannusten leikkaamiseen ilman, että turvallisuudesta tingitään

vastuullisuustavoitteisiin

Lisäksi Naakka ostaa käytettyjä hyllyjä ja lisävarusteita – ja voi hoitaa tarvittaessa purun sekä kuljetuksen. Tämä on monelle yritykselle helpoin tapa päästä eroon ylimääräisistä kalusteista ja samalla varmistaa, että käyttökelpoinen tavara päätyy uudelleen käyttöön.

Varastokalustekokonaisuuden avaimet käteen -toteutus: miltä projekti näyttää asiakkaan näkökulmasta?

Kun varastoprojekti tehdään avaimet käteen -periaatteella, asiakkaalle tärkeintä on, että homma etenee selkeästi ja häiriöitä arkeen tulee mahdollisimman vähän. Naakanin mallissa kokonaisuus tyypillisesti rakentuu näin:

Tarpeiden kartoitus: mitä varastoidaan, volyymit, kierto, trukit/kalusto, turvallisuusvaatimukset. Suunnittelu ja ratkaisuehdotus: pohjakuvien perusteella ja tarvittaessa käynti paikan päällä. Toimitus Vanhojen kalusteiden purku ja poisvienti tarvittaessa Uusien kalusteiden asennus: hyllyt, suojat, tasot, verkot – kaikki kuntoon.

Tällä mallilla yrityksen ei tarvitse koordinoida montaa eri toimijaa ja arpoa vastuukysymyksiä – yksi kumppani hoitaa kokonaisuuden.

Naakan Asennuspalvelun kilpailuedut

Naakan Asennuspalvelun kilpailuetu syntyy ennen kaikkea siitä, että varastoa ei katsota pelkkinä hyllymetreinä vaan toimivana kokonaisuutena: suunnittelu lähtee tavaravirroista, tilankäytöstä ja turvallisuudesta, jolloin lopputulos on käytännössä sujuvampi arki, parempi kapasiteetti ja vähemmän turhia siirtoja. Yli 30 vuoden kokemus näkyy siinä, että ratkaisut osataan mitoittaa oikein ja toteuttaa järkevästi myös silloin, kun tila on haastava tai varasto elää jatkuvasti. Lisäksi Naakka pystyy toimittamaan ja asentamaan kalusteet avaimet käteen -mallilla sekä hoitamaan tarvittaessa vanhojen järjestelmien purun ja poisviennin, mikä vähentää asiakkaan omaa kuormaa ja projektiriskiä. Iso etu on myös joustavuus: valikoimassa on sekä uudet että tarkistetut käytetyt varastokalusteet, joten ratkaisu voidaan rakentaa fiksusti budjettiin sopivaksi – ilman että turvallisuudesta tingitään. Kun tähän yhdistetään turvallisuustarkastukset, huoltopalvelut ja laadukkaat, EN-standardien mukaiset järjestelmät, asiakkaalle jää käteen kumppani, joka tekee varastosta aidosti tehokkaamman ja turvallisemman nyt – ja helpommin laajennettavan tulevaisuudessa.