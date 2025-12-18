Kuormalavahyllyt yritykselle: kaikki mitä pitää tietää ennen hankintaa

Kuormalavahyllyt – mihin ne sopivat ja miksi ne ovat varaston selkäranka

Jos varasto on yrityksen “keuhkot”, kuormalavahyllyt ovat sen rintakehä: ne pitävät kaiken kasassa, tekevät tilasta hallittavan ja mahdollistavat sen, että tavara liikkuu järkevästi. Kuormalavahylly ei ole mikään mystinen järjestelmä – se on käytännönläheinen ratkaisu yhteen kysymykseen: miten saadaan lavatavara turvallisesti, selkeästi ja tehokkaasti säilöön ja löytymään nopeasti.

Tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi, mitä kuormalavahyllyt ovat, mihin ne sopivat ja mitä kannattaa ymmärtää jo ennen kuin aletaan piirtää layoutia tai pyytää tarjouksia.

Mikä on kuormalavahylly ja miten se toimii?

Kuormalavahylly (lavahylly, pallet racking) on varastohyllyjärjestelmä, jossa tavaraa säilytetään kuormalavoilla hyllypalkkien varassa. Ideana on yksinkertainen:

trukki nostaa lavan

lava asetetaan palkkien varaan

lavapaikka on selkeästi määritelty (korkeus, leveys, syvyys ja kuormitus)

Tärkeä pointti: kuormalavahyllyillä varastoidaan lavaa, ei välttämättä yksittäisiä tuotteita. Se tekee niistä erityisen toimivia, kun tavaraa tulee sisään ja lähtee ulos lavoittain tai kun keräily tapahtuu lavapaikoilta.

Tyypillisimmät käyttökohteet

Kuormalavahyllyt ovat yleisratkaisu, koska ne sopivat monenlaiseen varastointiin. Näitä näkee jatkuvasti esimerkiksi:

Teollisuudessa : raaka-aineet, komponentit, valmiit tuotteet lavoilla

: raaka-aineet, komponentit, valmiit tuotteet lavoilla Tukkukaupassa : suuret erät, nopea sisään–ulos -liike

: suuret erät, nopea sisään–ulos -liike Verkkokaupan varastoissa : varastointi lavoilla + keräily hyllyrivistöistä

: varastointi lavoilla + keräily hyllyrivistöistä Huolto- ja varaosavarastoissa: lavatavara, sesonkituotteet, hitamin liikkuvat erät

Jos tavara on pääosin lavoilla ja sitä liikutellaan trukilla, kuormalavahylly on yleensä ensimmäinen vaihtoehto, jota kannattaa katsoa.

Miksi kuormalavahyllyt ovat varaston selkäranka?

Kuormalavahyllyjen arvo ei ole “metallia lattialla”, vaan se mitä ne tekevät toiminnalle. Hyödyt näkyvät nopeasti käytännössä:

1) Tilankäyttö paranee

Lattiavarastointi syö neliöitä ja tekee varastosta helposti sekavan. Kun lavat nostetaan hyllyihin, saat käyttöön myös korkeussuunnan – ja se on usein varaston suurin käyttämätön resurssi.

2) Löydettävyys ja järjestys paranevat

Kun lavapaikat ovat selkeät, tavara löytyy. Tämä vähentää etsimistä, virheitä ja “tää on jossain täällä” -tilannetta.

3) Keräily nopeutuu

Kun tuotteet ovat loogisesti sijoitettu ja käytävät toimivat, trukit ja keräilijät liikkuvat sujuvammin. Pienikin parannus reitteihin näkyy nopeasti päivätasolla.

4) Varaston hallittavuus kasvaa

Kuormalavapaikkojen määrä ja sijainti voidaan yhdistää varastonhallintaan (WMS/ERP). Silloin varasto ei ole vain fyysinen tila, vaan mitattava, ohjattava kokonaisuus.

Kuormalavahyllyn perusrakenne (ilman turhaa jargonia)

Kuormalavahylly koostuu käytännössä näistä osista:

Päädyt / rungot (pystyt) : pystyrakenteet, jotka kantavat kokonaisuuden

: pystyrakenteet, jotka kantavat kokonaisuuden Palkit : vaakatasossa olevat “kantimet”, joiden päälle lava tulee

: vaakatasossa olevat “kantimet”, joiden päälle lava tulee Mahdolliset tasot : ritilätasot tai verkkotasot, jos halutaan tukea myös muuta kuin lavatavaraa

: ritilätasot tai verkkotasot, jos halutaan tukea myös muuta kuin lavatavaraa Lisävarusteet ja suojat: pylvässuojat, päätysuojat, takasuojaverkot, välipalkit jne.

Hyvä nyrkkisääntö: itse hylly on perusta, mutta turvallisuus ja käytettävyys syntyvät usein lisäosista.

Kuormitukset ja mitoitus – mitä tietoja tarvitaan oikeaan valintaan?

Tämä kohta on se, missä moni tekee vahingossa virheen. “Lava on lava” ei pidä paikkaansa, vaan mitoitus riippuu oikeasti näistä:

lavakoko (esim. FIN-lava 1000×1200, EUR-lava 800×1200, erikoislavat)

(esim. FIN-lava 1000×1200, EUR-lava 800×1200, erikoislavat) lavan paino kuormattuna (keskimääräinen ja maksimi)

(keskimääräinen ja maksimi) kuorman käyttäytyminen (tasainen / epätasainen, korkea / matala, notkuva)

(tasainen / epätasainen, korkea / matala, notkuva) käsittelykalusto (minkä tyyppinen trukki, nostokorkeus, haarukkamitat)

(minkä tyyppinen trukki, nostokorkeus, haarukkamitat) varastointiperiaate (halutaanko suora pääsy jokaiselle lavalle vai tiiviimpää varastointia)

Käytännössä hyllyn valmistaja tai toimittaja mitoittaa rakenteet näiden tietojen perusteella. Mutta jos lähtötiedot ovat “sinne päin”, myös lopputulos voi olla “sinne päin”. Ja varastossa se näkyy nopeasti.

Yleisimmät virheet (ja miten ne vältetään)

Tässä on viisi tosi tavallista kompastuskiveä, jotka kannattaa välttää jo alkuvaiheessa:

Kuormituksia ei määritetä kunnolla

→ Ratkaisu: määritä maksimi (ei vain keskiarvo) ja huomioi poikkeukset. Käytäväleveys jätetään “mututuntumalla”

→ Ratkaisu: mitoita käytävät trukin mukaan. Liian kapeat käytävät hidastavat ja lisäävät kolhuja. Korkeutta ei hyödynnetä turvallisesti

→ Ratkaisu: suunnittele nostokorkeudet ja suojaus; huomioi myös sprinklaus ja vapaat korkeudet. Suojaus ja turvavarusteet unohtuvat budjetissa

→ Ratkaisu: varaa suojaukseen rahaa heti – se maksaa itsensä takaisin vahinkojen vähenemisenä. Varaston toiminta muuttuu, mutta hyllyt eivät elä mukana

→ Ratkaisu: suunnittele jousto: laajennettavuus, muunneltavuus, varapaikat, modulaarisuus.

Milloin kuormalavahylly ei ole paras vaihtoehto?

Kuormalavahylly on “yleisratkaisu”, mutta ei aina tehokkain.

Kannattaa katsoa muita vaihtoehtoja, jos:

varastoidaan todella suuria määriä samaa tuotetta ja suora pääsy joka lavalle ei ole tärkeää

→ tiiviimpi ratkaisu voi olla järkevä

ja suora pääsy joka lavalle ei ole tärkeää → tiiviimpi ratkaisu voi olla järkevä eräjärjestys (FIFO) on kriittinen ja kierto iso

→ läpivirtaava ratkaisu voi voittaa

→ läpivirtaava ratkaisu voi voittaa käytävätilaa on vähän ja halutaan maksimoida kapasiteetti

→ kapeakäytävä- tai korkeavarastoratkaisut voivat olla parempia

Eli: kuormalavahylly on usein paras “perusta”, mutta varaston tavoitteet ratkaisevat, mihin suuntaan kannattaa jatkaa.

Kuormalavahyllyjen suunnittelu – layout, käytävät, materiaalivirrat ja kapasiteetti

Äsken käytiin läpi mistä kuormalavahyllyissä on kyse ja nyt alkaa se vaihe, missä kuormalavahylly muuttuu metallista oikeasti toimivaksi varastoksi. Ja tässä kohtaa pieni rehellisyys auttaa: hyvä hylly ei pelasta huonoa layoutia. Toimiva suunnittelu on käytännössä sitä, että tavara liikkuu loogisesti, käytävät ovat oikean levyisiä, ja kapasiteetti kasvaa ilman että turvallisuus ja arjen sujuvuus kärsivät.

Tässä osassa käydään läpi, mitä tietoja varaston suunnitteluun tarvitaan ja miten ne käännetään järkeväksi kokonaisuudeksi.

1) Lähtötiedot kuntoon: mitä pitää tietää ennen kuin piirretään yhtään riviä

Kun varastosuunnittelu onnistuu, taustalla on yleensä yksi asia: lähtötiedot ovat oikeasti kunnossa. Ei “suunnilleen”, vaan oikeasti.

Minimilista, joka kannattaa kerätä ennen layoutia:

Lavatyypit ja mitat (EUR/FIN/erikoislavat, myös poikkeukset)

(EUR/FIN/erikoislavat, myös poikkeukset) Painot : keskipaino ja maksimi (mielellään tuoteryhmittäin)

: keskipaino ja maksimi (mielellään tuoteryhmittäin) Kiertonopeus : mikä liikkuu päivittäin, viikoittain, harvoin

: mikä liikkuu päivittäin, viikoittain, harvoin Nimikkeiden määrä ja kuinka paljon samaa nimikettä on tyypillisesti varastossa

ja kuinka paljon samaa nimikettä on tyypillisesti varastossa Toimintatapa : varastoidaanko lavoja, keräilläänkö lavoilta, vai sekä että

: varastoidaanko lavoja, keräilläänkö lavoilta, vai sekä että Kalusto : trukkityyppi, nostokorkeus, haarukkamitat, kääntösäde

: trukkityyppi, nostokorkeus, haarukkamitat, kääntösäde Tilan rajoitteet: ovet, pilarit, nosto-ovet, sähkökeskukset, sprinklaus, uloskäynnit

Yksi käytännön vinkki: jos dataa on paljon, ryhmittele tuotteet vaikka 3–6 ryhmään (paino/koko/kierto). Silloin suunnittelusta tulee hallittavaa.

2) Varaston layoutin periaate: vastaanotto → varastointi → keräily → lähetys

Kun katsot hyvin toimivaa varastoa ylhäältä, se näyttää usein selkeältä virralta:

Vastaanotto / purku Tarkastus / mahdollinen merkintä Varastointi Keräily Pakkaus / lähetys Lastaus

Kuulostaa itsestäänselvältä, mutta käytännössä iso osa varastojen “kitkasta” syntyy siitä, että virta risteilee: trukit hakevat tavaraa vastaanoton läpi, keräily menee samaan aikaan kuin hyllytys, ja lähetysalue täyttyy, kun välialueita ei ole.

Hyvä layout tekee yhden asian erityisen hyvin: se erottaa vaiheet toisistaan niin, ettei yhden työvaiheen ruuhka pysäytä kaikkea.

3) Materiaalivirrat ja ABC: laita nopea tavara lähelle, hidas kauemmas

ABC-ajattelu kuulostaa teoriapläjäykseltä, mutta se on varastossa todella konkreettinen:

A-tuotteet = liikkuvat eniten → parhaat paikat, lyhyet ajomatkat

= liikkuvat eniten → parhaat paikat, lyhyet ajomatkat B-tuotteet = keskitaso → hyvät, mutta ei “prime”

= keskitaso → hyvät, mutta ei “prime” C-tuotteet = harvoin liikkuvat → taaemmas / ylemmäs / vähemmän optimaaliset paikat

Tässä kohtaa tulee yksi tärkeä oivallus: varaston kapasiteetti ei ole vain lavapaikkojen määrä. Se on myös kuinka nopeasti pystyt käsittelemään lavat. Jos A-tuotteet ovat “varaston perällä ylhäällä”, kapasiteetti voi olla paperilla hyvä, mutta läpimeno arjessa hidas.

4) Käytäväleveyksien vaikutus kapasiteettiin – ja miksi tämä on usein se isoin vipu

Käytäväleveys on varastosuunnittelun iso pelinappula, koska se vaikuttaa kahteen asiaan yhtä aikaa:

kuinka paljon hyllyä mahtuu tilaan

kuinka sujuvasti trukki liikkuu

Liian leveät käytävät = kapasiteettia hukkaan.

Liian kapeat käytävät = kolhuja, hitautta, vaaratilanteita, hermoja.

Käytäväleveys mitoitetaan käytännössä trukkityypin mukaan. Ja tässä kohtaa kannattaa olla vähän “insinöörimäinen”: otetaan kaluston mitat, kääntösäteet ja turvallisuusvarat ja mitoitetaan sen mukaan – ei fiiliksellä.

Lisäksi: älä katso vain yhtä käytävää. Katso koko järjestelmää. Jos yksi kriittinen käytävä menee tukkoon (esim. vastaanoton lähellä), koko varasto hidastuu.

5) Korkeuden hyödyntäminen: kuutiot töihin, mutta järkevästi

Monessa varastossa neliöt ovat kalliita ja korkeus on halpaa – ainakin siihen asti, kunnes käyttö muuttuu kömpelöksi.

Korkeuden hyödyntämisessä on kolme käytännön kysymystä:

Mihin asti trukilla on järkevää ja turvallista nostaa? Miten usein ylemmille tasoille oikeasti mennään? Onko yläpaikka “aktiivista varastoa” vai puskuri-/varmuusvarastoa?

Usein toimiva ratkaisu on tämä:

alemmat tasot = aktiivinen varasto ja keräily

ylemmät tasot = puskurivarasto, sesonki, “varalla”

Näin saat korkeuden hyödyn ilman, että jokainen keräilyreissu on hidasta nostelua.

6) Joustavuus ja skaalautuvuus: suunnittele niin, että varasto voi muuttua

Varaston toiminta harvoin pysyy samana. Nimikkeet vaihtuvat, kierto muuttuu, verkkokauppa kasvaa, asiakkaat vaativat nopeampaa toimitusta.

Siksi suunnittelussa kannattaa varautua:

laajennusvaraan (järkevät jatkopaikat hyllystöille)

(järkevät jatkopaikat hyllystöille) modulaarisuuteen (palkkitasojen jaottelu, erikokoiset lavat)

(palkkitasojen jaottelu, erikokoiset lavat) varapaikkoihin (ruuhka-ajan puskurit)

(ruuhka-ajan puskurit) poikkeuksiin (ylikorkeat lavat, epäsäännölliset tuotteet)

Pieni “tyhjä tila” oikeassa kohdassa voi olla paljon arvokkaampi kuin maksimoitu hyllymetri väärässä kohdassa.

7) Suunnittelun toteutus käytännössä: miten prosessi kannattaa viedä maaliin

Hyvä suunnitteluprosessi etenee yleensä näin:

Mittaus ja lähtötiedot

Pohjakuvat + todellisuus (pilarit, ovet, esteet) matchattuna. Konseptiluonnos

1–2 vaihtoehtoa: esimerkiksi “maksimikapasiteetti” vs. “maksimivirtaus”. Tarkennus

Lavapaikkamäärät, käytävät, turva-alueet, suojaukset, merkinnät. Toteutussuunnitelma

Asennuslogiikka, vaiheistus (jos varasto on käytössä), aikataulutus. Käyttöönotto

Kuormamerkinnät, opasteet, ajoreitit, käyttöohjeistus ja tarkastuspisteet.

Yksi käytännön huomio: jos varasto on käytössä asennuksen aikana, suunnittelussa kannattaa miettiä myös vaiheistus. Usein järkevin tapa on rakentaa alue kerrallaan, jotta toiminta ei pysähdy.

Turvallinen kuormalavahyllyvarasto – suojaukset, tarkastukset ja arjen pelisäännöt

Turvallisuus on varastossa vähän kuin vakuutus: sitä ei “huomaa” silloin kun kaikki menee hyvin, mutta jos se puuttuu, sen huomaa kyllä nopeasti. Kuormalavahyllyissä turvallisuus ei ole pelkkä määräysten täyttö tai pakollinen paha – se on suoraan toiminnan jatkuvuutta, henkilöturvallisuutta ja kustannusten hallintaa.

Ja tässä on hyvä muistaa yksi tosi käytännöllinen juttu: valtaosa hyllyvaurioista ei synny yhdestä isosta rysäyksestä, vaan pienistä toistuvista osumista ja “ihan vähän vain” -tilanteista, jotka ajan kanssa heikentävät rakenteita.

Käydään läpi, mitä turvallinen kuormalavahyllyvarasto käytännössä vaatii.

1) Miksi turvallisuus ratkaisee (ja miksi se on myös tehokkuusasia)

Kun hyllystö on kunnossa ja käyttö on hallittua:

vahingot vähenevät (palkit, pystyt, lavat, tuotteet)

(palkit, pystyt, lavat, tuotteet) seisokit vähenevät (ei tarvetta tyhjentää aluetta ja korjata kiireessä)

(ei tarvetta tyhjentää aluetta ja korjata kiireessä) työ sujuu paremmin (selkeät reitit, vähemmän epäröintiä, parempi näkyvyys)

(selkeät reitit, vähemmän epäröintiä, parempi näkyvyys) riskit pienenevät (ihmisten ja kaluston kannalta)

Turvallisuus ei siis ole erillinen “lisäkerros”, vaan se on osa sitä, että varasto pyörii kuin kone.

2) Törmäysriskit ja suojaaminen: pylvässuojat, päätysuojat ja “kolhujen hallinta”

Kuormalavahyllyissä suurin yksittäinen riskitekijä on trukkiliikenne. Trukki osuu harvoin tarkoituksella, mutta kiireessä tai ahtaassa paikassa osumat ovat enemmän sääntö kuin poikkeus – jos suojausta ei ole.

Pylvässuojat

Pylvässuoja (pystyjen suoja) on yleensä se kaikkein tärkein lisävaruste. Se ottaa vastaan osuman ja säästää rungon. Ilman suojaa osuma kohdistuu suoraan hyllyn kantavaan rakenteeseen.

Päätysuojat ja kulmasuojat

Hyllyrivin päädyt ovat “riskialue”, koska niihin käännytään ja niissä pysähdytään. Pääty- ja kulmasuojat vähentävät vaurioita todella paljon.

Lattia-alueiden järkeistäminen

Joskus paras suoja ei ole metallia, vaan layout:

selkeä ajolinja

riittävät kääntöalueet

näkyvyys (ei sokkokulmia)

nopeus ja käytössäännöt

Yksi osuva nyrkkisääntö: jos paikka näyttää siltä, että siihen on helppo osua, siihen osutaan ennen pitkää.

3) Takasuojaverkot ja putoamissuojaus: missä niitä tarvitaan ja miksi

Kun hyllystö rajautuu käytävään, työpisteeseen tai esimerkiksi pakkausalueeseen, putoamisriski pitää ottaa tosissaan.

Takasuojaverkot (tai muut putoamissuojat) ovat tärkeitä erityisesti, jos:

hyllyn takana on kulkureitti tai työskentelyalue

tavara on epäsäännöllistä tai helposti kaatuvaa

lavat voivat jäädä “hiukan ulos” asettelussa

varastoidaan korkealle ja liikenne on vilkasta

Ajatus on yksinkertainen: jos jotain pääsee putoamaan, se ei saa päätyä ihmisen tai trukin reitille.

4) Ritilätasot / verkkotasot: kun varastoidaan myös muuta kuin lavatavaraa

Kaikki tavara ei käyttäydy kuin siisti, ehjä lava. Jos hyllyssä säilytetään:

pienempiä kollia

laatikoita

epäsäännöllisiä tuotteita

“rikkinäisiä” tai osittaisia lavoja

… silloin ritilätasot tai verkkotasot tekevät varastoinnista turvallisempaa ja usein myös siistimpää.

Tässä kannattaa kuitenkin olla tarkkana kuormituksista: tasotkin mitoitetaan, eikä niitä kannata valita “varmuuden vuoksi” väärin, vaan käyttötarpeen mukaan.

5) Kuormamerkinnät ja käyttöohjeet: se tylsä juttu, joka estää ison ongelman

Kuormamerkinnät ovat oikeasti tärkeä osa turvallisuutta. Kun hyllyissä on selkeästi esillä:

sallittu kuorma per taso / palkkipari

sallittu kuorma per lavapaikka

mahdolliset rajoitteet (korkeus, painopiste, erikoislavat)

… vähenee “arvaaminen”. Ja arvaaminen on varastossa yllättävän kallista.

Käyttöohjeistus puolestaan tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki ymmärtävät:

miten lava asetetaan palkkien varaan oikein

miten toimitaan poikkeustilanteissa (vaurio, vinossa oleva lava, epäily)

mitä ei tehdä (esim. ylikuormitus, väärä lavakoko, huonokuntoinen lava)

6) Trukkiliikenne, opasteet ja merkinnät: selkeät reitit, vähemmän kolhuja

Turvallinen varasto ei synny vain hyllyistä, vaan siitä miten liikenne toimii.

Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi:

ajoreitit ja yksisuuntaisuus siellä missä järkevää

siellä missä järkevää jalankulkualueiden erottelu (merkinnät, kaiteet, portit)

(merkinnät, kaiteet, portit) pysähtymis- ja odotuspaikat vastaanottoon ja lähetykseen

vastaanottoon ja lähetykseen hyllypaikkamerkinnät jotka ovat näkyviä ja loogisia

Käytännössä merkinnät maksavat vähän, mutta säästävät aikaa joka päivä – ja vähentävät vahinkoja.

7) Kuntotarkastukset ja huolto: mitä seurataan, miten usein ja miten dokumentoidaan

Tässä kohtaa moni tekee sen klassisen virheen: tarkastetaan vasta, kun jotain sattuu. Parempi tapa on tehdä tarkastamisesta rutiini.

Mitä seurataan?

pystyrungot: onko kolhuja, vääntymiä, halkeamia, ankkurointien löystymistä

palkit: onko taipumia, irtoamisia, lukitusten puuttumista

suojat: ovatko ne paikallaan ja ehjiä

tasot: ovatko kunnolla tuettuja, ei vaurioita

merkinnät: kuormamerkinnät ja paikkatunnukset näkyvissä

Kuinka usein?

Hyvä rytmi monessa varastossa on:

päivittäin : silmäily “kävellessä” (käyttäjät)

: silmäily “kävellessä” (käyttäjät) viikoittain / kuukausittain : nimetty vastuuhenkilö käy läpi riskialueet ja päädyt

: nimetty vastuuhenkilö käy läpi riskialueet ja päädyt säännöllisesti: laajempi tarkastus ja dokumentointi (varsinkin, jos liikenne on kovaa)

Tärkeintä ei ole se, että tehdään täydellinen excel joka viikko, vaan että:

vauriot huomataan ajoissa korjaukset hoidetaan ennen kuin niistä tulee riski

Mitä tehdään, jos löytyy vaurio?

Tässä pitää olla selkeä pelisääntö:

jos vaurio epäilyttää, alue tyhjennetään ja merkitään

arvioidaan korjaustarve (ei “katotaan myöhemmin”)

vaihdetaan vaurioitunut osa oikeaan, yhteensopivaan osaan

kirjataan, mitä tehtiin ja milloin

Kuormalavahyllyjen eri ratkaisut – perushyllystä syväkuormaan ja läpivirtaan

Nyt kun perusasiat (osa 1), suunnittelu (osa 2) ja turvallinen arki (osa 3) ovat kasassa, päästään siihen kohtaan, missä varastot alkavat erota toisistaan: mikä hyllyratkaisu palvelee juuri teidän toimintaa parhaiten.

Tässä on hyvä lähtöajatus: kuormalavahyllyratkaisu ei ole “oikea” tai “väärä” itsessään. Se on oikea, jos se tukee teidän virtoja, kiertoa, tilaa ja kalustoa – ja väärä, jos se pakottaa arjen kiertoteille.

Käydään läpi yleisimmät vaihtoehdot ja missä tilanteissa ne loistavat.

1) Selektiivinen kuormalavahylly: varaston yleismalli, kun halutaan suora pääsy jokaiselle lavalle

Selektiivinen lavahylly on se perinteinen “rivit ja käytävät” -ratkaisu, jossa jokainen lavapaikka on suoraan trukilla saavutettavissa.

Sopii erityisesti, kun:

nimikkeitä on paljon

samaa nimikettä ei ole valtavia määriä

keräilyä tehdään usein lavoilta

halutaan helppo muokattavuus (palkkitasoja voi siirtää)

Plussat:

suora pääsy kaikkiin lavoihin

joustava ja helppo muuttaa

selkeä ja toimiva monessa ympäristössä

Miinus:

käytävät vievät tilaa → varastotiheys ei ole maksimi

Jos varasto on monipuolinen ja nimikkeitä on paljon, selektiivinen ratkaisu on usein se “varma perusta”, jonka päälle voidaan rakentaa muita tehostuksia.

2) Syväkuormaushylly (drive-in / drive-through): kun halutaan tiiveys ja varastoidaan isoja määriä samaa tuotetta

Syväkuormauksessa ideana on, että trukki ajaa rakenteen sisään ja lavat tulevat “jonoon” syvyyssuuntaan. Tällä saadaan paljon lavapaikkoja pieneen lattia-alaan.

Tässä kohtaa pelisääntö on tärkeä:

Drive-in on tyypillisesti FILO (First In, Last Out)

on tyypillisesti (First In, Last Out) Drive-through mahdollistaa käytännössä ajon läpi (kaksi puolta), mutta käytön logiikka ratkaisee kierron

Sopii erityisesti, kun:

samaa nimikettä on paljon (pitkät erät)

halutaan maksimoida kapasiteetti

eräjärjestys ei ole kriittinen (tai se voidaan hallita prosessilla)

Plussat:

erittäin tiivis varastointi

paljon lavapaikkoja suhteessa neliöihin

Miinukset:

suora pääsy joka lavalle ei onnistu

vaatii huolellista käyttöä ja turvallisuutta (trukki käy “rakenteen sisällä”)

Käytännössä syväkuorma on hyvä “volyymituotteiden varasto” – mutta ei yleensä koko varaston ratkaisu, jos nimikkeitä on paljon.

3) Läpivirtaushyllyt (pallet flow): kun FIFO on tärkeä ja halutaan sujuva kierto

Läpivirtaushyllyissä lava syötetään yhdeltä puolelta ja se “rullaa” painovoiman avulla toiselle puolelle, josta se otetaan ulos. Tämä tekee varastosta luontevasti FIFO-tyyppisen (First In, First Out).

Sopii erityisesti, kun:

tuotteilla on päiväyksiä tai eräseurantaa ja FIFO on kriittinen

kierto on nopeaa

halutaan erottaa täyttö ja keräily (eri puolet)

Plussat:

FIFO tulee rakenteesta “itsestään”

täyttö ja keräily voidaan erottaa → vähemmän risteävää liikennettä

tehokas volyymituotteille, joilla on selkeä kierto

Miinukset:

investointi on usein suurempi kuin perushyllyssä

vaatii suunnittelua ja huoltoa (rullaradat, jarrut, ohjurit)

ei paras, jos nimikkeitä on paljon ja määrät pieniä

Jos teillä on paljon nopeaa kiertoa ja eräjärjestys on tärkeä, läpivirta on monesti “hyllyratkaisujen kuningas” – kun se mitoitetaan oikein.

4) Kapeakäytävä- ja korkeavarastoratkaisut: kun neliöt ovat tiukilla ja halutaan maksimi kapasiteetti

Kapeakäytävä (VNA) ja korkeammat hyllyratkaisut ovat sitä varten, kun:

tila on kallista

halutaan enemmän lavapaikkoja samaan halliin

ollaan valmiita ohjaamaan valintoja myös kaluston kautta

Sopii erityisesti, kun:

halutaan maksimoida kapasiteetti

varasto on “järjestelmällinen” ja prosessit ovat hallitut

investointia voidaan kohdistaa myös trukkikalustoon ja ohjausratkaisuihin

Plussat:

enemmän paikkoja samaan footprintiin

usein selkeä ja tehokas, kun prosessi on kunnossa

Miinukset:

vaatii yleensä erikoiskalustoa ja tarkempaa ohjausta

käytävien toleranssit ja lattiapinnan laatu korostuvat

Tämä on usein se polku, kun varasto “kasvaa ulos” tilastaan eikä uutta hallia haluta (tai voida) hankkia.

5) Milloin automaatio / WMS tuo eniten hyötyä (ja mitä se vaatii layoutilta)

WMS tai vahvempi varastonohjaus ei ole vain IT-projekti. Se vaikuttaa suoraan siihen, miten hyllystöä kannattaa käyttää.

WMS tuo yleensä eniten hyötyä, kun:

nimikkeitä on paljon

tapahtumia on paljon (sisään, ulos, siirrot)

keräilyvirheitä pitää vähentää

halutaan reaaliaikainen paikkatieto ja nopea inventointi

Mutta: jotta WMS loistaa, layoutin pitää tukea sitä:

paikkamerkinnät loogisesti ja näkyvästi

selkeät vyöhykkeet (A/B/C, vastaanotto, lähetys, palautukset)

käytännöt poikkeamille (ylikokoiset lavat, vaurioituneet lavat, “väliaikapaikat”)

Ajatus on, että järjestelmä ei saa olla teorianäyttely, vaan sen pitää sopia siihen, miten te oikeasti työskentelette.

6) Uudet vs. käytetyt kuormalavahyllyt: kustannus, saatavuus ja vastuullisuus

Tämä kiinnostaa monia – eikä ihme, koska hyllystöt ovat iso investointi.

Uudet hyllyt ovat usein järkeviä, kun:

halutaan tasan mitoitettu kokonaisuus ilman kompromisseja

tarvitaan erityisiä varusteita tai mitoituksia

halutaan selkeä toimitusketju ja dokumentaatio

Käytetyt hyllyt voivat olla fiksuja, kun:

halutaan säästää kustannuksissa

projekti pitää toteuttaa nopeasti (jos sopivaa löytyy varastosta)

vastuullisuus ja uudelleenkäyttö on arvo sinänsä

Tärkeä huomio käytetyissä: yhteensopivuus ja kunto. Kaikki osat eivät sovi ristiin, ja vauriot pitää tunnistaa. Hyvässä käytetyn hyllyn projektissa on aina mukana:

tarkastus

oikea mitoitus kuormille

tarvittavat suojaukset ja merkinnät

asennus oikein

7) Miten valitaan oikea kokonaisuus: käytännön päätöspuu

Tässä yksinkertainen päätöspuu, joka toimii usein:

Tarvitsetko suoran pääsyn jokaiselle lavalle? Kyllä → selektiivinen lavahylly (perusratkaisu)

Ei → siirry seuraavaan Onko FIFO / eräjärjestys kriittinen? Kyllä → läpivirta (pallet flow)

Ei → syväkuormaus voi olla järkevä Onko neliöt tiukilla ja haluat maksimoida kapasiteetin? Kyllä → kapeakäytävä / korkeampi ratkaisu (kalusto mukaan laskettuna)

Ei → pidä prosessi sujuvana ja joustavana Onko nimikkeitä paljon vai vähän? Paljon nimikkeitä → selektiivinen korostuu

Vähän nimikkeitä, paljon samaa → tiiviimmät ratkaisut korostuvat

Usein paras lopputulos on yhdistelmä:

selektiivinen alue “moninimikkeisille”

tiivis alue volyymituotteille

selkeä puskurivarasto ylös

