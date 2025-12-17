Suullinen työsopimus: mitä työnantajan ja työntekijän on hyvä tietää

Työsopimusta ei aina tehdä kirjallisesti. Se voidaan tehdä suullisesti, sähköisesti ja joissain tilanteissa jopa hiljaisesti, jos työnantaja antaa työntekijän aloittaa työn ilman erillistä sopimusta. On kuitenkin huomioitava, että suullinenkin sopimus on sitova. Silti kirjallinen sopimus on aina varmin tapa sopia työstä.

Kun sopimus tehdään suullisesti

Jos työsopimus sovitaan suullisesti, työnantajan on silti annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Tämä velvollisuus perustuu EU-direktiiviin, jonka tavoitteena on turvata työntekijän oikeudet ja varmistaa, että työnteon ehdot ovat selkeitä ja todennettavissa. Suomessa tämä on kirjattu työsopimuslakiin.

Kirjallinen selvitys on annettava ilman työntekijän erillistä pyyntöä, jos työsuhde kestää yli kuukauden, töitä on yli kolme tuntia viikossa tai sopimus on toistaiseksi voimassa. Sama pätee, jos työnantaja ja työntekijä tekevät useita peräkkäisiä lyhyitä määräaikaisia sopimuksia samoilla ehdoilla. Selvityksessä tulee mainita esimerkiksi työn alkamisajankohta, työntekopaikka, työtehtävät, palkka, palkanmaksukausi, työaika, vuosiloma, koeaika, irtisanomisaika sekä sovellettava laki ja työehtosopimus. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että kaikki oleellinen tieto on kirjattu ja toimitettu työntekijälle.

Tällainen selvitys on annettava viipymättä, useimmiten seitsemän päivän kuluessa työnteon aloittamisesta, vaikka työsopimus olisi tehty suullisesti tai sähköisesti. Jos selvitystä ei anneta, työnantaja voi syyllistyä laiminlyöntiin, josta voi seurata sakkorangaistus.

Onko suullinen työsopimus pätevä?

Työsopimuslain mukaan työsopimuksen pätevyys ei riipu sen muodosta, jolloin myös suullinen sopimus on pätevä ja aivan yhtä sitova kuin kirjallinen. Poikkeuksena ovat alat, joilla työehtosopimus edellyttää, että sopimus tehdään tietyssä muodossa. Tällöin suullinen työsopimus ei ole pätevä, ellei se täytä työehtosopimuksen muotovaatimuksia.

Työehtosopimukset sisältävät määräyksiä työsuhteen vähimmäisehdoista ja saattavat asettaa rajoituksia sille, mitä työsopimuksessa voidaan sopia. Työsopimuksessa ei saa sopia työntekijälle huonompia ehtoja kuin mitä työehtosopimus tai työsopimuslaki edellyttävät.

Suullinen sopimus sitoo molempia osapuolia, mutta sen sisältöä on vaikeampi todistaa, jos erimielisyyksiä syntyy.

Miksi kirjallinen sopimus on paras vaihtoehto?

Suullinen työsopimus voi tuntua helpolta ratkaisulta, mutta selkeys ja luottamus syntyvät parhaiten, kun asiat kirjataan ylös. Kirjallinen sopimus tekee työnteosta sujuvampaa, vähentää epävarmuutta ja antaa molemmille osapuolille varmuuden siitä, mitä on sovittu. Työsuhteen alku on hyvä hetki varmistaa, että kaikki ehdot ovat selvät. Se on pieni vaiva, joka voi myöhemmin säästää paljon aikaa ja huolta.

Vaikka suullinen sopimus on laillisesti pätevä, sen todentaminen on hankalaa. Jos työntekijän ja työnantajan näkemykset eroavat esimerkiksi palkan määrästä tai työtehtävien sisällöstä, sopimuksen sisältö täytyy pystyä näyttämään toteen. Ilman kirjallista dokumenttia se on usein vaikeaa. Kirjallinen sopimus on molempien turva. Se selkeyttää työsuhteen ehtoja, ehkäisee väärinkäsityksiä ja helpottaa mahdollisten riitojen selvittämistä. Lisäksi se osoittaa, että työnantaja toimii vastuullisesti ja avoimesti.

Milloin lakitoimiston apu voi olla tarpeen?

Juristin puoleen kannattaa kääntyä, jos työsopimuksen ehdoista syntyy erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistua keskustelemalla työpaikalla, et saa riittävästi apua mahdolliselta luottamusmieheltä tai ammattiliitostasi. Myös tilanteissa, joissa työnantaja ei anna lain edellyttämää kirjallista selvitystä tai jos työntekijänä epäilet tulleesi kohdelluksi lain tai työehtosopimuksen vastaisesti, ammattilaisen apu voi olla tarpeen.

Juristi voi auttaa selvittämään, mitä osapuolet ovat tosiasiassa sopineet, ja arvioimaan, millaisia toimenpiteitä kannattaa tehdä. Asiantunteva neuvonta jo varhaisessa vaiheessa voi ehkäistä riitojen pitkittymistä ja säästää molemmilta osapuolilta aikaa ja kustannuksia.

Kirjoittaja: Minna Pyykölä, Asiakasjohtaja

