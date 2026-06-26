Mittatilausmatosta ratkaisu kodin matto-ongelmaan

Kaupallinen yhteistyö: Tuppu-Kaluste.

Suomalaisten kiinnostus yksilölliseen sisustamiseen näkyy nyt myös mattovalinnoissa. Yhä useammassa kodissa päädytään valmiin maton sijaan mittatilausmattoon, joka suunnitellaan tarkasti tilan mittojen, käyttötarkoituksen ja sisustustyylin mukaan.

Sisustuksessa arvostetaan nykyään toimivuutta, laatua ja pitkäikäisyyttä. Samalla kodit ovat muuttuneet aiempaa avoimemmiksi ja monimuotoisemmiksi, mikä tekee oikean kokoisen maton löytämisestä usein haastavaa.

Tuppu-Kalusteelta mittatilausmattoja on saatavilla useissa eri koko-, materiaali- ja värivaihtoehdoissa, mikä mahdollistaa ratkaisun lähes kaikenlaisiin tiloihin ja sisustustyyleihin.



Kuva: Narman pehmeäpintainen Noble nukkamatto tuo olohuoneeseen lämpöä, mukavuutta ja viimeistellyn ilmeen. Tutustu Narman mattojen valikoimaan.



Valmis matto ei aina sovi tilaan

Moni saattaa tunnistaa tilanteen, jossa kaupan valmis matto jää liian pieneksi tai ei istu huoneen mittasuhteisiin. Erityisesti avoimissa olohuoneissa, pitkissä eteisissä ja suurten ruokapöytien alla oikean kokoisen maton löytäminen voi olla vaikeaa.

Mittatilausmaton suurin etu onkin mahdollisuus saada matto juuri oikeilla mitoilla. Kun matto sopii tilaan täydellisesti, koko huone näyttää viimeistellymmältä ja harmonisemmalta.

Tuppu-Kalusteen valikoimasta löytyy mittatilausmattoja useissa eri kokoluokissa, joten ratkaisu voidaan suunnitella esimerkiksi eteisiin tai suuriin oleskelutiloihin.

Sisustajien mukaan liian pieni matto on yksi yleisimmistä sisustusvirheistä suomalaiskodeissa.

Kuva: Mattokympin Louhi värissä pellava 100 % polypropeenia on kestävä valinta esimerkiksi eteiseen ja se sopii sekä sisä- että ulkotiloihin.



Käytännöllisyys ratkaisee suomalaiskodeissa

Hyvän maton tulee kestää arjen kulutusta. Eteisiin kulkeutuu kuraa, lunta ja hiekkaa, ja lapsi- sekä lemmikkiperheissä korostuvat erityisesti kestävyys ja helppohoitoisuus. Kun matto tehdään juuri tilaan sopivaksi, se pysyy paremmin paikoillaan ja on helpompi pitää puhtaana. Useat mittatilausmatot soveltuva käytettäväksi myös robotti-imurin kanssa.

Mittatilausmatto mahdollistaa materiaalin valinnan juuri käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi eteiseen voidaan valita erittäin kulutusta kestävä vaihtoehto, kun taas olohuoneessa korostuvat pehmeys ja akustiikka.

Tuppu-Kalusteen mittatilausmattoja on saatavilla useissa eri vaihtoehdoissa, kuten sileäksi kudottuina mattoina, nukkamattoina, puuvillamattoina, villamattoina sekä sisalmattoina. Näin maton tyyli ja materiaali on helppo sovittaa sekä tilan käyttötarkoitukseen että sisustukseen.

Valikoimaan kuuluu lisäksi myös mittatilauksena valmistettavia kuramattoja, jotka ovat käytännöllinen ratkaisu erityisesti eteisiin ja muihin paljon käytössä oleviin kulkureitteihin. Oikein mitoitettu kuramatto auttaa pitämään kodin siistimpänä etenkin syksyn ja talven vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Kuva: Narman Bergen mittatilausmatto 100 % villaa on näyttävä valinta esimerkiksi makuuhuoneeseen tai oleskelutiloihin. Matossa on kaunis kudonta ja kanttaus.



Mittatilausmatto toimii myös ulkotiloissa

Mittatilausmatot eivät enää rajoitu vain sisätiloihin. Yhä useampi haluaa viimeistellä myös terassin, parvekkeen tai kesäkeittiön yhtenäiseksi osaksi kodin sisustusta.

Tuppu-Kalusteen valikoimasta löytyy säänkestäviä mittatilausmattoja, jotka sopivat ulkotiloihin ja kestävät hyvin vaihtelevia sääolosuhteita. Ulkokäyttöön suunnitelluilla matoilla voidaan lisätä viihtyisyyttä sekä pehmentää terassien ja parvekkeiden ilmettä.

Erityisesti luonnonsävyiset ja pelkistetyt pinnat ovat tällä hetkellä suosittuja myös ulkotilojen sisustuksessa.

Kuva: Narman ruskea Vagabond 100 % polypropeenia on säänkestävä, kaunis ja ajaton valinta kodin terassille.



Yksilöllisyys kiinnostaa yhä enemmän

Suomalaiset haluavat kodeistaan entistä persoonallisempia. Mittatilausmatossa voidaan vaikuttaa paitsi kokoon myös väriin ja materiaaliin.

Suuret yhtenäiset pinnat ja luonnonsävyiset materiaalit ovat tällä hetkellä suosittuja valintoja. Monelle tärkeää on myös se, että matto kestää aikaa sekä ulkonäöltään että laadultaan.

Mittatilausmatto nähdäänkin usein pitkäaikaisena hankintana, joka viimeistelee kodin ilmeen vuosiksi eteenpäin.

Mittatilausmatto tuo kotiin viimeistellyn ilmeen

Vaikka mittatilausmatto mielletään joskus luksustuotteeksi, yhä useampi suomalainen pitää sitä käytännöllisenä investointina. Oikein valittu matto tekee kodista viihtyisämmän, rauhallisemman ja visuaalisesti tasapainoisemman.

Kun matto suunnitellaan juuri omaan kotiin sopivaksi, lopputulos näyttää harkitulta ja tuntuu toimivalta myös arjessa.

Kuva: Narman Tuna mittatilausmatto värissä Gold on materiaaliltaan 100 % luonnonmukaista sisalkuitua ja istuu upeasti esimerkiksi ruokaryhmän alle.