Kotimaiset timanttikorvakorut – tamperelaista käsityötä ja aitojen timanttien loistoa

Keltakultaiset ja valkokultaiset Krysantti-korvakorut

Valkokulta, keltakulta vai punakulta – mikä sopii sinulle?

Kaikki Kultasepät Andreasenin timanttikorvakorumallit ovat saatavilla kolmessa kullan sävyssä. Sävyvalinta vaikuttaa korun tunnelmaan enemmän kuin moni ehkä ajattelee. Sama muoto voi näyttää hyvinkin erilaiselta eri metalleista valmistettuna. Valinnan voi tehdä helpoimmin pohtimalla, minkä värisiä koruja käyttää muuten. Korvakorut ovat parhaimmillaan silloin, kun ne sopivat luontevasti yhteen muun korukokoelman kanssa, eivätkä jää siitä irrallisiksi.

Valkokulta on kolmikosta modernein. Sen viileä, kirkas sävy korostaa timanttien kirkkautta ja tuo kokonaisuuteen raikkautta. Valkokulta sopii luontevasti yhteen hopeisten ja muiden valkokultaisten korujen kanssa.

Keltakulta on perinteinen valinta. Sen lämmin sävy tuo timanttien loistoon oman pehmeytensä. Kivet säihkyvät keltakultaa vasten lämpimämmin ja pehmeämmin kuin valkokultaa vasten.

Punakulta puolestaan on kolmikosta romanttisimman sävyinen. Sen vaaleanpunainen hohde tekee korusta pehmeän ja feminiinisen näköisen. Ruusukulta sopii erityisesti niille, jotka tykkäävät persoonallisista ja tunnelmallisista koruista.

Luonnontimantit vai laboratoriotimantit?

Kultasepät Andreasenilta on mahdollista tilata timanttikorvakorut joko luonnontimanteilla tai laboratoriotimanteilla. Kumpikin on aito timantti, mutta ne ovat syntyneet eri tavalla ja hintakin on eri.

Luonnontimantit ovat muodostuneet maan sisuksissa miljardien vuosien aikana valtavassa paineessa ja kuumuudessa, ja niihin liittyy ainutlaatuinen tarina ja historia. Jokainen luonnontimantti on erilainen, ja monelle juuri tämä tekee siitä erityisen.

Laboratoriotimantit puolestaan kasvatetaan ihmisen toimesta luonnon prosessia matkien. Tämä kestää muutamista viikoista muutamiin kuukausiin. Laboratoriotimantit ovat kemiallisesti ja optisesti täysin identtisiä luonnontimanttien kanssa. Niissä on täsmälleen sama kovuus, sama loisto ja sama kauneus, mutta hinta on huomattavasti edullisempi kuin luonnontimanteilla. Edes ammattilainen ei erota niitä toisistaan ilman erityisiä laitteita.

Täydellinen lahjaksi tai itselle

Timanttikorvakorut ovat yksi niistä lahjoista, jotka eivät mene pieleen. Ne sopivat syntymäpäivälahjaksi, huomenlahjaksi, valmistujaisiin tai mihin tahansa hetkeen, jossa halutaan antaa jotain erityistä ja pysyvää.

Kultasepät Andreasenin jokainen koru on tehty käsin Tampereella, vankalla ammattitaidolla. Koruilla on siis kiinnostava taustatarina. Tämä on yksityiskohta, joka kannattaa kertoa lahjan saajalle, sillä se tekee lahjasta muistettavamman.

Toisaalta timanttikorvakorut ovat loistava hankinta myös itselle. Niillä voi vaikkapa juhlistaa onnistumista, mutta mitään erityistä syytä ei välttämättä tarvita. Riittää, että haluaa hankkia itselleen jotain kaunista ja laadukasta, joka kestää aikaa.