Kotimaiset timanttikorvakorut – tamperelaista käsityötä ja aitojen timanttien loistoa

Kaupallinen yhteistyö: Kultasepät Andreasen
Timanttikorvakorut viimeistelevät asun, tuovat säihkettä kasvoille ja sopivat yhtä luontevasti arkeen kuin juhlaan. Moni mieltää korvakorut edelleen erityistilaisuuksien koruiksi, mutta todellisuudessa juuri korvakorut ovat niitä helpoimpia vaihtoehtoja timanttikoruissa. Ne eivät jää vaatteisiin kiinni samalla tavalla kuin sormukset, eivätkä ne vaadi ympärilleen suurta kokonaisuutta näyttääkseen hyvältä.
Kultasepät Andreasen valmistaa kaikki timanttikorvakorunsa omassa pajassaan Tampereella. Jokainen koru tehdään käsityönä ammattitaidolla, mikä näkyy laadussa ja yksityiskohdissa. Mallistossa on useita erilaisia malleja eri tyyleille, ja kultasepät voivat myös toteuttaa aivan uniikin korun asiakkaan toiveiden pohjalta.
Kultasepät Andreasenin oman malliston timanttikorvakorut
Andreasenin timanttikorvakoruissa on useita malleja, jotka eroavat toisistaan muodoltaan ja tunnelmaltaan. Korut valmistetaan pääasiassa tilauksesta, ja asiakas saa valita, minkä sävyisestä kullasta ja millaisella kivellä hän korunsa haluaa.
Classic on ajaton perusmalli, jossa yksi timantti loistaa yksinkertaisessa kehyksessä. Se on koru, joka ei mene koskaan muodista.
Keltakultaiset Classic-korvakorut timanteilla ja valkokultaiset safiirikorvakorut sinisillä Montana-safiireilla
Classiciin voi valita erikokoisen timantin, joten jokaiseen budjettiin on tarjolla vaihtoehtoja. Valikoimassa on myös erikoisversioita värillisillä Montana-safiireilla, joilla tavallisesta timanttikorvakorusta saa persoonallisemman.
Siinä missä Classic on siisti ja pelkistetty, Ovaali on hieman näyttävämpi. Kiinnostava soikea muoto tekee korusta leveämmän ja huomiota herättävämmän. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat korvakorujen todella näkyvän. Valikoimassa on myös morganiiteilla varustettuja koruja, joiden vaaleanpunainen kivi tuo koruun romanttisen tunnelman.
Valkokultaiset Ovaali-korvakorut ja punakultaiset korvakorut morganiiteilla
Krysantti on malliston edullisempaa päätä edustava vaihtoehto. Se on erinomainen ensiaskel timanttikouruihin tai lahja tilanteeseen, jossa halutaan jotain erityistä ilman suurta budjettia.
Klassisen kauniissa korvakoruissa on vintage-henkinen pienistä palloista rakentuva krysanttikehys. Sirot neliönmalliset timanttikorut ovat sirot. Ne eivät hallitse koko asua, vaan tuovat siihen juuri sen pienen lisän, joka tekee kokonaisuudesta erityisen. Krysanttikehys tuo koruun vanhahtavaa tunnelmaa, joka sopii niille, jotka arvostavat koruissa säihkeen lisäksi myös muodon kauneutta.
Keltakultaiset ja valkokultaiset Krysantti-korvakorut
Valkokulta, keltakulta vai punakulta – mikä sopii sinulle?
Kaikki Kultasepät Andreasenin timanttikorvakorumallit ovat saatavilla kolmessa kullan sävyssä. Sävyvalinta vaikuttaa korun tunnelmaan enemmän kuin moni ehkä ajattelee. Sama muoto voi näyttää hyvinkin erilaiselta eri metalleista valmistettuna. Valinnan voi tehdä helpoimmin pohtimalla, minkä värisiä koruja käyttää muuten. Korvakorut ovat parhaimmillaan silloin, kun ne sopivat luontevasti yhteen muun korukokoelman kanssa, eivätkä jää siitä irrallisiksi.
Valkokulta on kolmikosta modernein. Sen viileä, kirkas sävy korostaa timanttien kirkkautta ja tuo kokonaisuuteen raikkautta. Valkokulta sopii luontevasti yhteen hopeisten ja muiden valkokultaisten korujen kanssa.
Keltakulta on perinteinen valinta. Sen lämmin sävy tuo timanttien loistoon oman pehmeytensä. Kivet säihkyvät keltakultaa vasten lämpimämmin ja pehmeämmin kuin valkokultaa vasten.
Punakulta puolestaan on kolmikosta romanttisimman sävyinen. Sen vaaleanpunainen hohde tekee korusta pehmeän ja feminiinisen näköisen. Ruusukulta sopii erityisesti niille, jotka tykkäävät persoonallisista ja tunnelmallisista koruista.
Luonnontimantit vai laboratoriotimantit?
Kultasepät Andreasenilta on mahdollista tilata timanttikorvakorut joko luonnontimanteilla tai laboratoriotimanteilla. Kumpikin on aito timantti, mutta ne ovat syntyneet eri tavalla ja hintakin on eri.
Luonnontimantit ovat muodostuneet maan sisuksissa miljardien vuosien aikana valtavassa paineessa ja kuumuudessa, ja niihin liittyy ainutlaatuinen tarina ja historia. Jokainen luonnontimantti on erilainen, ja monelle juuri tämä tekee siitä erityisen.
Laboratoriotimantit puolestaan kasvatetaan ihmisen toimesta luonnon prosessia matkien. Tämä kestää muutamista viikoista muutamiin kuukausiin. Laboratoriotimantit ovat kemiallisesti ja optisesti täysin identtisiä luonnontimanttien kanssa. Niissä on täsmälleen sama kovuus, sama loisto ja sama kauneus, mutta hinta on huomattavasti edullisempi kuin luonnontimanteilla. Edes ammattilainen ei erota niitä toisistaan ilman erityisiä laitteita.
Täydellinen lahjaksi tai itselle
Timanttikorvakorut ovat yksi niistä lahjoista, jotka eivät mene pieleen. Ne sopivat syntymäpäivälahjaksi, huomenlahjaksi, valmistujaisiin tai mihin tahansa hetkeen, jossa halutaan antaa jotain erityistä ja pysyvää.
Kultasepät Andreasenin jokainen koru on tehty käsin Tampereella, vankalla ammattitaidolla. Koruilla on siis kiinnostava taustatarina. Tämä on yksityiskohta, joka kannattaa kertoa lahjan saajalle, sillä se tekee lahjasta muistettavamman.
Toisaalta timanttikorvakorut ovat loistava hankinta myös itselle. Niillä voi vaikkapa juhlistaa onnistumista, mutta mitään erityistä syytä ei välttämättä tarvita. Riittää, että haluaa hankkia itselleen jotain kaunista ja laadukasta, joka kestää aikaa.