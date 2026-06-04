Kotimaisissa Kohinoor-koruissa yhdistyvät laatu, tyyli ja vastuullisuus

Kaupallinen yhteistyö: Pirkan Kello
Kohinoor on yksi suomalaisen korumaailman tunnetuimmista nimistä. Kultakeskus Oy:n tuotemerkki on tullut vuosikymmenten aikana tutuksi erityisesti kihla- ja vihkisormuksista, mutta mallistoihin kuuluu myös runsaasti muita koruja aina kaulakoruista korvakoruihin ja rippiristeihin.
Brändin nimi juontaa juurensa maailmankuuluun Koh-i-Noor-timanttiin, jonka nimi tarkoittaa persian kielellä ”valon vuorta”. Se kuvastaa timantin ainutlaatuisuutta ja loistetta, mitkä ovat myös Kohinoor-korujen tunnusmerkkejä. Brändi tunnetaan ennen kaikkea koruista, joissa yhdistyvät laadukkaat materiaalit, harkittu muotoilu ja suomalaiselle tyylille ominainen hillitty näyttävyys.
Artikkelikuvassa olevat Marina-sarjan timantti- ja valkotopaasiriipukset ovat hyvä esimerkki siitä, mistä Kohinoorissa on kyse. Sopivasti koristeltu mutta silti selkeä muotoilu tekee koruista näyttäviä ilman, että ne tuntuvat liian raskailta tai vaikeasti yhdisteltäviltä. Pisaramainen muotokieli ja kivien hienovarainen säihke luovat elegantin kokonaisuuden.
Käsityötä Hämeenlinnasta
Kohinoor-korut suunnittelee ja valmistaa Kultakeskus Oy Hämeenlinnassa. Muotoilijoina toimivat Assi Arnimaa ja Sami Laatikainen. Koruille on myönnetty sekä Avainlippu- että Design from Finland -tunnukset, jotka kertovat kotimaisesta työstä ja suunnittelusta.
Mallisto koostuu tuoteperheistä, joista jokainen on oma persoonallinen kokonaisuutensa. Suunnittelussa on kuitenkin huomioitu myös korujen yhdisteltävyys. Jokainen yksityiskohta on harkittu: kivien istutukset, metallien viimeistely, ja korun tuntuma käytössä.
Kohinoor-timanttikorujen valmistuksessa käytetään kierrätyskultaa. Materiaali on laadukasta ja sen alkuperä on vastuullinen. Timantit valitaan huolella laadun ja eettisyyden näkökulmasta, ja jokaisen timanttikorun mukana toimitetaan aitoustodistus.
Kaulakorut ja korvakorut – säihkettä arkeen ja juhlaan
Kohinoorin kaulakoru- ja korvakoruvalikoima on laaja, ja sen vahvuus on monipuolisuus. Mallistoista löytyy vaihtoehtoja niin hillityn tyylin ystäville kuin näyttävämpiä koruja etsivillekin. Osa koruista sopii hyvin päivittäiseen käyttöön, kun taas osa viimeistelee juhlapukeutumisen tyylikkäällä tavalla.
Keltakultainen Ellen-timanttikaulakoru laboratoriotimantilla ja valkokultaiset Polaris-timanttikorvakorut
Ellen-koruperheen kaulakorut ovat suunnittelija Sami Laatikaisen käsialaa. Yksikivinen solitaire-riipus on ajaton valinta. Se ei kilpaile muiden korujen kanssa vaan täydentää kokonaisuutta hienosti. Ellen on saatavilla sekä luonnontimanteilla että laboratoriotimanteilla, kelta- tai valkokultaisena.
Polaris-sarjan korvakorut puolestaan loistavat kuin tähdet pohjoisen taivaalla. Assi Arnimaan suunnittelemassa sarjassa yksittäinen solitaire-timantti saa kaiken huomion. Polaris on saatavilla useassa eri kokoluokassa, joten voit valita oman tyylisi mukaisen vaihtoehdon siron ja näyttävämmän väliltä.
Kohinoor-timanttisormukset – muotoilu, joka kestää aikaa
Sormukset ovat Kohinoorin sydän. Mallisto kattaa timanttisormukset, kihlasormukset, vihkisormukset ja muut kultasormukset, ja niitä kaikkia yhdistää sama ajatus: sormus on lahja, jota kannetaan vuosikymmeniä. Siksi muotoilua ohjaa aina kestävyys, käytettävyys ja ajattomuus.
Punakultainen Garda timantti-valkotopaasisormus ja keltakultainen Ellen-laboratoriotimanttisormus
Garda-sarja ammentaa inspiraationsa Garda-järven kirkkaasta vedestä. Sarjan tunnistaa valkotopaasista, jota kehystää säihkyvä timanttikehä. Sormus on suunniteltu niin, että sen viereen istuu kauniisti myös toinen sormus. Se sopiikin erinomaisesti pariksi minkä tahansa rivisormusmallin kanssa.
Ellen-timanttisormukset edustavat klassista Kohinoor-muotoilua parhaimmillaan. Niissä on selkeät linjat, laadukkaat timantit ja huolellinen viimeistely. Sormuksen kolme timanttia symboloivat rakastavaisten yhteistä menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
Laboratoriotimantti – sama loisto, edullisempi hinta
Monissa Kohinoorin koruissa on käytetty laboratoriotimantteja. Laboratoriotimantti on ominaisuuksiltaan täysin identtinen luonnontimantin kanssa. Se on oikeaa timanttia, joka on kasvatettu kontrolloiduissa olosuhteissa. Ero on alkuperässä, ei laadussa. Asiantuntijakaan ei erota laboratoriotimanttia luonnontimantista paljaalla silmällä.
Laboratoriotimantin hinta on kuitenkin selvästi luonnontimanttia edullisempi, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että samalla budjetilla saa isomman tai laadukkaamman kiven. Se on houkutteleva vaihtoehto niille, joille timantin koko tai kirkkaus on tärkeää, mutta alkuperällä ei ole erityistä merkitystä.
Kesän juhliin sopivat korulahjat
Kesä on monelle juhlien aikaa. Rippijuhlat, valmistujaiset, syntymäpäivät ja muut tärkeät hetket näkyvät myös koruliikkeissä, sillä moni etsii lahjaa, joka säilyy muistona pitkään.
Koru on yksi ajattomimmista lahjaideoista. Se ei jää helposti käyttämättä tai unohdu kaapin perälle, vaan voi kulkea mukana vuosien ajan. Erityisesti nuorelle ensimmäinen laadukas koru voi olla hyvin merkityksellinen lahja.
Rippijuhliin valitaan usein klassinen rippiristi tai hillitty koru, joka sopii nuoren tyyliin myös myöhemmin elämässä. Yksinkertainen ja ajaton koru toimii usein parhaiten, sillä sitä on helppo käyttää arjessa sekä juhlatilanteissa. Myös valmistujaislahjoissa korujen suosio näkyy vuodesta toiseen. Laadukas kaulakoru tai korvakorut voivat symboloida tärkeää saavutusta ja uuden elämänvaiheen alkua.
Pirkan Kellosta löytyy runsaasti lahjaksi sopivia Kohinoor-koruja erilaisiin budjetteihin ja tilanteisiin. Asiantunteva palvelu helpottaa myös silloin, kun lahjan valinta tuntuu vaikealta.