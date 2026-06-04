Kotimaisissa Kohinoor-koruissa yhdistyvät laatu, tyyli ja vastuullisuus

Kaupallinen yhteistyö: Pirkan Kello

Kohinoor on yksi suomalaisen korumaailman tunnetuimmista nimistä. Kultakeskus Oy:n tuotemerkki on tullut vuosikymmenten aikana tutuksi erityisesti kihla- ja vihkisormuksista, mutta mallistoihin kuuluu myös runsaasti muita koruja aina kaulakoruista korvakoruihin ja rippiristeihin.

Brändin nimi juontaa juurensa maailmankuuluun Koh-i-Noor-timanttiin, jonka nimi tarkoittaa persian kielellä ”valon vuorta”. Se kuvastaa timantin ainutlaatuisuutta ja loistetta, mitkä ovat myös Kohinoor-korujen tunnusmerkkejä. Brändi tunnetaan ennen kaikkea koruista, joissa yhdistyvät laadukkaat materiaalit, harkittu muotoilu ja suomalaiselle tyylille ominainen hillitty näyttävyys.

Artikkelikuvassa olevat Marina-sarjan timantti- ja valkotopaasiriipukset ovat hyvä esimerkki siitä, mistä Kohinoorissa on kyse. Sopivasti koristeltu mutta silti selkeä muotoilu tekee koruista näyttäviä ilman, että ne tuntuvat liian raskailta tai vaikeasti yhdisteltäviltä. Pisaramainen muotokieli ja kivien hienovarainen säihke luovat elegantin kokonaisuuden.

Käsityötä Hämeenlinnasta

Kohinoor-korut suunnittelee ja valmistaa Kultakeskus Oy Hämeenlinnassa. Muotoilijoina toimivat Assi Arnimaa ja Sami Laatikainen. Koruille on myönnetty sekä Avainlippu- että Design from Finland -tunnukset, jotka kertovat kotimaisesta työstä ja suunnittelusta.

Mallisto koostuu tuoteperheistä, joista jokainen on oma persoonallinen kokonaisuutensa. Suunnittelussa on kuitenkin huomioitu myös korujen yhdisteltävyys. Jokainen yksityiskohta on harkittu: kivien istutukset, metallien viimeistely, ja korun tuntuma käytössä.

Kohinoor-timanttikorujen valmistuksessa käytetään kierrätyskultaa. Materiaali on laadukasta ja sen alkuperä on vastuullinen. Timantit valitaan huolella laadun ja eettisyyden näkökulmasta, ja jokaisen timanttikorun mukana toimitetaan aitoustodistus.

Kaulakorut ja korvakorut – säihkettä arkeen ja juhlaan

Kohinoorin kaulakoru- ja korvakoruvalikoima on laaja, ja sen vahvuus on monipuolisuus. Mallistoista löytyy vaihtoehtoja niin hillityn tyylin ystäville kuin näyttävämpiä koruja etsivillekin. Osa koruista sopii hyvin päivittäiseen käyttöön, kun taas osa viimeistelee juhlapukeutumisen tyylikkäällä tavalla.