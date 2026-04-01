Kaikissa sormuksissa ei tavoitella pelkistettyä ja huomaamatonta ilmettä. Moni etsii korua, jossa on enemmän yksityiskohtia, pehmeyttä ja vanhan ajan tunnelmaa. Siksi vintage-sormukset ovat nousseet vahvasti esiin niin kihla- kuin vihkisormuksia valittaessa.

Vintage-henkisessä sormuksessa viehättää tunne. Se ei ole vain koru, vaan pieni kokonaisuus, jossa muoto, kivien asettelu ja yksityiskohdat luovat omanlaisensa maailman. Korussa voi olla jotain romanttista, hienostunutta ja samalla persoonallista tavalla, joka erottuu nopeasti massasta.

Vintage-tyyli ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sormuksen pitäisi näyttää vanhalta. Usein kyse on ennemmin menneiden vuosikymmenten estetiikasta tulkittuna nykypäivään sopivaksi. Lopputulos voi olla ajaton, käytännöllinen ja arkeen hyvin istuva, vaikka ilmeessä on runsaammin yksityiskohtia kuin aivan perinteisessä sileässä sormuksessa.