Näin luot ruokailutilan, jossa arki tuntuu erityisen viihtyisältä

Kaupallinen yhteistyö: Tuppu-Kaluste.

Ruokailutila toimii kodin keskeisenä kokoontumispaikkana. Siellä jaetaan päivän kuulumiset, nautitaan aterioista ja vietetään aikaa yhdessä. Kun tila on suunniteltu toimivaksi ja viihtyisäksi, se palvelee sujuvasti niin kiireisessä arjessa kuin juhlavammissakin hetkissä.

Perheyritys Tuppu-Kalusteen laadukas kalustevalikoima luovat ruokailutilaan harmonisen yhdistelmän käytännöllisyyttä ja tyyliä.

Kuva: Rustiikkisen Lana lankkupöydän ääreen mahtuu kuusi ruokailijaa, ja tarvittaessa jopa kahdeksan.

Lankkupöytä on näyttävä ja kestävä valinta

Tukeva ja eläväpintainen lankkupöytä tuo tilaan luonnollista ilmettä ja arvokasta tunnelmaa. Valikoimasta löytyy eri kokoisia ja muotoisia vaihtoehtoja: pyöreitä, jatkettavia ovaaleja sekä tilavia pöytiä suuremmallekin seurueelle. Yhteistä kaikille on kestävyys ja ajaton design.

Pöydän ulkonäköön voi vaikuttaa valitsemalla kannen sävyksi lämpimän antiikin, savunharmaan tai klassisen harmaan. Pöydän jalat voi valita joko metallisina tai puisina, jotta kokonaisuus istuu varmasti omaan sisustustyyliin.

Kuva: “Syödäänkö tänään ulkona?” Edna lankkupöytä sopii myös terassille.

Uutta ilmettä tuoleilla

Lankkupöydän ympärille sopii monenlaisia ruokapöydän tuoleja perinteisistä malleista moderneihin pehmustettuihin vaihtoehtoihin. Jo pelkät tuolit vaihtamalla ruokailutilaan saadaan nopeasti täysin uusi virkistävä ilme.

Kuva: Pehmustettu tuoli House Nordic Middelfart tuo lisämukavuutta ruokailuhetkiin.

Matto kokoaa tilan yhteen

Matto tuo lämpöä ja kodikkuutta ruokailutilaan sekä parantaa tilan akustiikkaa. Erityisesti avoimissa tiloissa se auttaa rajaamaan ruokailualueen omaksi kokonaisuudekseen. Käytännöllinen valinta on sileäksi kudottu liukuestepohjainen matto, joka kestää arjen kulutusta ja on huoleton pitää puhtaana. Maton koko kannattaa olla tarpeeksi suuri, jotta tuolit mahtuvat liikkumaan maton päällä sujuvasti ja kokonaisuus pysyy siistinä ja toimivana.

Valaistus viimeistelee tunnelman

Toimiva valaistus tekee ruokailutilasta kutsuvan. Riippuvalaisin toimii näyttävänä katseenvangitsijana ja tuo tilaan viimeistellyn ilmeen. Pöydän ylle voi valita yhden leveän valaisimen tai esimerkiksi kaksi pienempää rinnakkain. Avoimissa tiloissa valaisimet yhdistävät ruokailutilan luontevasti muuhun sisustukseen.

Kuva: Kolmiosainen Raven-riippuvalaisin on kaunis osa sisustusta.

Kaikki tarvittava yhdestä paikasta

Huonekaluliike Tuppu-Kalusteelta löydät monipuolisen valikoiman kalusteita, joiden avulla rakennat toimivan ja viihtyisän ruokailutilan. Suuri osa tuotteista on saatavilla suoraan Kauhajoen varastosta, joten toimitukset onnistuvat nopeasti 2–4 arkipäivässä. Kotiinkuljetus on edullinen – vain 0–29 €. Tutustu valikoimaan verkkokaupassamme tai vieraile myymälässä löytääksesi juuri sinun kotiisi sopivat kalusteet.

