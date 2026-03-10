Yksi huivi, kymmenen käyttötapaa – siksi tuubihuivi on suosittu mainoslahja

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: KUUSNELONEN OY

Yritykset etsivät jatkuvasti mainoslahjoja, jotka eivät jää kaapin perälle, vaan päätyvät oikeasti käyttöön. Yksi yllättävän toimiva ratkaisu löytyy ulkoilun ja liikunnan maailmasta: tuubihuivi eli putkihuivi.

Tämä kevyt ja monikäyttöinen huivi on jo pitkään ollut mainostekstiilien kestosuosikki. Syynä ei ole pelkästään sen edullinen hinta vaan ennen kaikkea sen käytännöllisyys. Putkihuivi suojaa viimalta ja auringolta, mukautuu erilaisiin käyttötapoihin ja kulkee helposti mukana arjessa. Kun mainoslahja palvelee käyttäjäänsä aidosti, myös yrityksen brändi saa näkyvyyttä luontevasti.

Tuubihuiviin painatetaan yrityksen oma logo tai muu kuva, jolloin siitä tulee liikkuva mainospinta. Logo, värit ja muut visuaaliset elementit kertovat yrityksestä ja vahvistavat brändiä. Huivi on käytännöllinen tuote, joka usein päätyy käyttöön. Kun se kulkee mukana esimerkiksi lenkillä, tapahtumissa tai työmatkoilla, yrityksen viesti saa paljon huomiota. Juuri siksi tuubihuivi painatuksella on toimiva mainostekstiili.

Mikä tekee tuubihuivista toimivan mainostekstiilin?

Tuubihuivin vahvuus on sen monikäyttöisyys. Sama huivi voi toimia esimerkiksi kaulurina, pipona, kasvojen suojana, hiuspantana tai rannekkeena. Yksi asuste mukautuu tilanteeseen kuin tilanteeseen. Joskus se lämmittää kaulaa viileässä säässä, toisinaan se suojaa kasvoja tuulelta tai päätä auringolta. Muunneltavuus tekee putkihuivista poikkeuksellisen käytännöllisen.

Juuri käytännöllisyyden ansiosta tuubihuivi on tehokas mainoslahja. Kun huivi päätyy aktiiviseen käyttöön, siihen painettu yrityksen logo kulkee mukana monissa tilanteissa. Näkyvyys syntyy silloin luonnollisesti osana arkea, ei erillisenä mainoksena. Tällainen mainoslahja palvelee sekä käyttäjää että yritystä.

Lisäksi tuubihuivi sopii lähes kaikille. Toisin kuin monet vaatteet, se ei vaadi oikean koon valitsemista. Siksi huiveja on helppo jakaa tapahtumissa ja kampanjoissa. Huivi on kevyt ja helppo pakata mukaan, joten se kulkee vaivattomasti repussa, taskussa tai matkalaukussa. Kun käyttö on helppoa ja huivi löytää paikkansa arjen varusteiden joukosta, yrityksen viesti pysyy näkyvissä pitkään.

Hyvä design tekee huivista halutun asusteen

Putkihuivin suunnittelussa on hyvä huomioida yksi käytännön seikka: huivi ei yleensä ole käytössä täysin suorana. Se kiertyy kaulalle, laskostuu ja venyy eri suuntiin, jolloin painatus näkyy vain osittain. Siksi yksi suuri logo ei välttämättä toimi huivissa kovin hyvin.

Usein toimivampi vaihtoehto on koko huivin kattava kuviointi, jossa brändin värit ja tyylikkäät graafiset elementit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Kun visuaalinen ilme suunnitellaan huolellisesti, lopputulos näyttää hyvältä riippumatta siitä, miten huivi on kaulalla, päässä tai kasvojen suojana.

Logo voidaan sijoittaa osaksi kuviointia pienempänä tai toistuvana elementtinä. Näin brändi on näkyvissä useassa kohdassa, vaikka huivi olisi taitettu tai rullattu. Samalla huivista tulee visuaalisesti kiinnostavampi ja helpommin käytettävä asuste, jota käyttäjä mielellään pitää päällään.

Designissa kannattaa hyödyntää myös yrityksen toimialaa tai identiteettiä. Retkeilyalan yritykselle sopivat esimerkiksi luontoaiheet tai tyylitelty metsämaisema, kun taas urheiluseura voi rakentaa kuvioinnin joukkueen väreistä ja graafisista symboleista. Kun tuubihuivin ulkoasu on harkittu ja tyylikäs, se ei tunnu pelkältä mainostuotteelta vaan aidosti käyttökelpoiselta asusteelta.

Sopii tapahtumiin, kampanjoihin ja henkilöstölle

Putkihuivi on suosittu valinta erityisesti tapahtumiin ja kampanjoihin, joissa suurelle joukolle ihmisiä halutaan jakaa hyödyllisiä mutta edullisia tuotteita. Se on kevyt, helppo jakaa ja sopii lähes kaikille. Siksi huivi toimii hyvin tilanteissa, joissa vastaanottajien joukko on laaja ja vaihteleva.

Tuubihuiveja voidaan jakaa monenlaisissa tilaisuuksissa. Urheilutapahtumissa ne voivat toimia osallistujien varusteena tai fanituotteena, joka luo yhteishenkeä. Yritykset voivat jakaa huiveja myös henkilöstön liikunta- ja virkistyspäivissä, retkillä tai muissa yhteisissä tapahtumissa. Asiakaslahjana tuubihuivi sopii esimerkiksi kampanjoiden yhteyteen tai tapahtumien osallistujille jaettavaksi tuotteeksi.

Tuubihuiveja käytetään usein esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

urheilutapahtumat

messut

henkilöstön liikunta- ja virkistyspäivät

asiakaslahjat

fanituotteet

Koska tuubihuivi sopii lähes kaikille, se toimii hyvin myös massajakelussa. Lisäksi sen käytännöllisyys lisää todennäköisyyttä, että huivi päätyy oikeasti käyttöön, jolloin yrityksen viesti kulkee mukana monissa tilanteissa.

Mainoslahja, joka pysyy käytössä pitkään

Hyvä mainoslahja on kestävä tuote, joka pysyy käytössä pitkään. Kun mainoslahja on aidosti hyödyllinen, se ei jää laatikon pohjalle pölyttymään vaan päätyy osaksi käyttäjän varustusta. Samalla yritys saa näkyvyyttä yhä uudelleen.

Kuusnelonen on mainos- ja liikelahjoihin erikoistunut verkkokauppa, joka tarjoaa yrityksille laajan kattauksen laadukkaita mainostuotteita. Tuubihuivien lisäksi valikoimassa on esimerkiksi kyniä, paitoja, kasseja sekä pulloja. Kaikkiin tuotteisiin voidaan painattaa yrityksen logo tai muu kuva. Valikoimassa painottuvat tuotteet, joille on selkeä käyttötarkoitus ja jotka kestävät aktiivista käyttöä.

Kuusnelonen tekee tuubihuivien tilaamisesta mahdollisimman selkeää ja vaivatonta. Tuotteiden hinnoittelu on läpinäkyvää, sillä kaikki hinnat ovat selkeästi esillä verkkokaupassa. Ennen tilauspäätöstä on mahdollista tilata ilmainen näytekappale huivista. Näin tuotteen materiaaliin ja laatuun voi tutustua jo ennen lopullista tilausta.

Kuusnelonen tarjoaa monille tuotteilleen Suomen Paras Hinta -takuun. Tämä tarkoittaa, että jos jokin toinen suomalainen verkkokauppa myy täysin samaa tuotetta edullisemmalla hinnalla, Kuusnelonen antaa viiden prosentin lisäalennuksen kilpailevasta hinnasta. Takuun ansiosta asiakas voi luottaa siihen, että saa tuotteet varmasti parhaaseen mahdolliseen hintaan.

Kun mainoslahjaksi valitaan tuote, joka on sekä käytännöllinen että huolellisesti suunniteltu, siitä tulee osa käyttäjän arkea. Samalla se pitää yritystä tai seuraa näkyvillä pitkään.