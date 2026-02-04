4 kotimaista huonekalusarjaa toimivaan ja kauniiseen kotiin

Levoton sisustus tai puutteelliset säilytystilat voivat tehdä kodista keskeneräisen. Hyvin suunnitellut kalustekokonaisuudet auttavat luomaan selkeän, toimivan ja viihtyisän kodin.

Hiipakka on valmistanut huonekaluja Etelä-Pohjanmaalla jo vuodesta 1951. Kalusteet valmistetaan laadukkaista materiaaleista, joissa jokaisessa yhdistyy kestävyys, käytännöllisyys ja tyylikäs muotoilu. Valikoimasta löytyy vaihtoehtoja monenlaiseen makuun. Huonekaluliike Tuppu-Kalusteelta voit tilata kaikki esitellyt tuoteperheet edullisesti ja valmiiksi koottuna.

Vilja: Luonnon inspiroimaa muotoilua

Vilja-sarjan kalusteet tuovat kotiin rauhallisen ja tasapainoisen tunnelman. Sarjan muotokieli on saanut inspiraationsa lakeuksien viljapelloilta. Yksinkertainen urakuviointi antaa kalusteille hienostuneen ilmeen. Korkeat jalat keventävät kokonaisuutta, minkä ansiosta sarja sopii hyvin myös pienempiin tiloihin. Tuoteperheeseen kuuluu neljässä eri värissä kaappeja, lipastoja, senkkejä ja tasoja, jotka kestävät käyttöä ja katseita vuodesta toiseen.

Anton: Ajatonta tyyliä ja monipuolisia säilytysratkaisuja

Hiipakan Anton-sarja on suunniteltu sinulle, joka pidät selkeästä ja rauhallisesta kodista. Kalusteiden suorat linjat, sileät pinnat ja vetimettömät ovet luovat modernin ilmeen. Sarjasta löydät lipastoja, kaappeja, senkkejä, tv-tasoja, vitriinejä, työpöytiä sekä led-valaisimia. Kun peruskalusteet ovat hillittyjä, voit helposti vaihdella kodin ilmettä tekstiileillä ja sisustusesineillä.

Kaura: Lämminhenkinen ja kutsuva

Hiipakka Kaura-sarja sopii kotiin, jossa kaivataan lämpöä ja kutsuvaa ilmapiiriä. Murrettu greige yhdistettynä moderniin muotoiluun ja siroihin jalkoihin tekee kalusteista harmoniset ja helposti yhdisteltävät. Yhteisenä elementtinä kaikissa kalusteissa on elegantti urakuviointi, joka tuo ilmeeseen ripauksen ylellisyyttä. Sarjaan kuuluu tv-tasoja, senkki, sohvapöytä sekä näyttävä lasivitriini.

Niklas: Skandinaavista selkeyttä

Niklas-sarja kuuluu Hiipakan 70-vuotisjuhlamallistoon ja edustaa ajatonta, hillittyä tyyliä. Se yhdistää onnistuneesti luonnonläheiset materiaalit ja skandinaavisen muotokielen. Valikoimasta löytyy senkkejä, lipastoja, tv-tasoja sekä vitriinejä. Niklas on erinomainen valinta, kun haluat sisustuksen olevan samanaikaisesti moderni, rauhallinen ja helposti yhdisteltävä.

Valitsemalla Hiipakka-huonekalut luot kauniimman ja toimivamman kodin, ja samalla tuet suomalaista työtä ja ammattitaitoa. Nämä suosikit palvelevat arjessa ja näyttävät hyvältä vielä vuosienkin päästä. Tutustu tuoteperheisiin Tuppu-Kalusteen verkkokaupassa tai vieraile Kauhajoen myymälässä.