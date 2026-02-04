Arjen pienet esineet tuovat pitkäkestoista näkyvyyttä – Miksi mainostuotteet toimivat?

Kaupallinen yhteistyö: Kuusnelonen Oy
Mainostuotteet omalla logolla ovat yksi konkreettisimmista tavoista tehdä yritys, seura tai yhdistys tutuksi. Kun tuote on aidosti käytännöllinen, se kulkee mukana arjessa ja näkyy luonnollisesti erilaisissa tilanteissa ilman että sitä koetaan mainontana. Siksi mainoslahjat ovat säilyttäneet paikkansa markkinoinnin keinovalikoimassa vuodesta toiseen.
Kuusnelonen on kotimainen mainos- ja liikelahjoihin erikoistunut yritys. Valikoima pitää sisällään laajasti erilaisia laadukkaita, käytännöllisiä mainostuotteita. Tarjolla on sekä pieniä ja helposti jaettavia tuotteita että isompia käyttöesineitä, jotka kulkevat mukana arjessa pitkään. Kaikkiin tuotteisiin voidaan painattaa yrityksen oma logo tai muu kuva.
Valikoimasta löytyy esimerkiksi kangaskasseja, kyniä, heijastimia, juomapulloja, mukeja sekä tekstiilejä. Tuotteita on saatavilla eri hintaluokissa, mikä tekee mainostuotteista joustavan ratkaisun erikokoisille toimijoille. Edullisemmat tuotteet sopivat hyvin tapahtumiin ja massajakeluun, kun taas korkeamman hintaluokan tuotteet sopivat lahjoiksi esimerkiksi henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille. Näin mainostuote voidaan valita budjetin lisäksi myös sen mukaan, millaiseen tarkoitukseen se on tulossa.
Laaja valikoima eri käyttötarkoituksiin
Kuusnelosen valikoimasta löytyy mainostuotteita monenlaisiin tarpeisiin. Mukana on runsaasti tuttuja, hyväksi todettuja klassikoita sekä moderneja vaihtoehtoja. Näin mainostuote voidaan valita sen mukaan, millaiseen käyttöön se tulee ja millaista mielikuvaa sillä haetaan.
Monilla tuotteilla on Suomen paras hinta -takuu, mikä takaa, että asiakas saa tuotteen Kuusnelosesta parhaaseen hintaan. Jos asiakas löytää saman tuotteen halvemmalla jostain toisesta suomalaisesta verkkokaupasta, Kuusnelonen antaa viiden prosentin lisäalennuksen kilpailevasta hinnasta.
Kangaskassit, messukassit ja mainoskassit
Kangaskassit ovat yksi suosituimmista mainostuotteista, sillä ne kulkevat luontevasti mukana arjessa ja jäävät käyttöön pitkäksi aikaa. Messu- ja mainoskassit sopivat tapahtumiin ja kampanjoihin, kun taas tukevammat mallit palvelevat päivittäisessä käytössä esimerkiksi kauppakasseina. Eri koot, materiaalit ja kahvojen pituudet mahdollistavat kassin valinnan käyttötarpeen mukaan.
Mainoskynät ja toimistotarvikkeet
Kynät ja muut toimistotuotteet ovat perinteisiä ja edelleen toimivia mainostuotteita. Ne ovat helppoja jakaa ja päätyvät usein päivittäiseen käyttöön. Kynien joukossa on niin metalli- kuin muovirunkoisiakin vaihtoehtoja sekä lyijykyniä ja kosketusnäyttökyniä. Monilla kynillä on Suomen paras hinta -takuu.
Avaimenperät
Avaimenperät ovat edullisia tuotteita ja sopivat siksi hyvin jaettavaksi vaikkapa messuilla. Tarjolla on perinteisiä malleja sekä erikoisempia pullonavaajalla tai LED-valolla varustettuja vaihtoehtoja.
Valikoimassa on myös kärrypolettiavaimenperiä, jotka ovat käytännöllisiä aikana, jolloin kolikoita ei enää juurikaan kanneta mukana.
Heijastimet
Turvallisuuteen liittyvät tuotteet, kuten heijastimet, yhdistävät hyödyllisyyden ja vastuullisuuden. Ne ovat edullisia tuotteita ja sopivat hyvin massajakeluun. Turvallisuutta lisäävät tuotteet viestivät huolenpidosta ja luovat positiivista mielikuvaa. Perinteisten heijastimien lisäksi valikoimassa on muun muassa heijastavilla nauhoilla varustettuja tuubihuiveja sekä heijastinliivejä aikuisille ja lapsille. Myös monet heijastimet ovat saaneet Suomen paras hinta -takuun.
Mainostekstiilit ja vapaa-ajan tuotteet
Tekstiilit, kuten t-paidat, hupparit, pipot ja huovat sopivat hyvin esimerkiksi henkilöstölle tai seuran jäsenille annettavaksi. Toimiva mainostekstiili on ennen kaikkea sellainen, jolle on oikeasti käyttöä. Kun vaate tuntuu mukavalta päällä ja näyttää hyvältä, sitä käytetään arjessa siinä missä mitä tahansa muutakin vaatetta.
Mainostekstiilien vahvuus piilee siinä, että ne sulautuvat osaksi pukeutumista huomaamattomasti. Hyvin suunnitellussa tekstiilissä logo tai muu tunniste on osa kokonaisuutta, ei irrallinen mainos.
Kuusnelosen valikoimassa mainostekstiilit kattavat niin klassiset t-paidat ja hupparit kuin erilaiset päähineetkin. Laadukkaat materiaalit ja kestävät painatukset varmistavat, että vaate säilyttää ulkonäkönsä ja käyttömukavuutensa myös aktiivisen käytön jälkeen. Esimerkiksi monikäyttöiset tuubihuivit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia sekä käytön että visuaalisen toteutuksen osalta. Huivi tarjoaa hyvän, ison pinnan painatukselle.
Sateenvarjot, juomapullot ja muut arjen hyötytuotteet
Arjen käyttöesineet ovat mainostuotteiden ydintä. Sateenvarjot, juomapullot ja mukit ovat tuotteita, joille löytyy käyttöä toistuvasti eri tilanteissa. Kun tuote on toimiva ja kestävä, se kulkee mukana pitkään ja tuo näkyvyyttä luontevasti.
Näiden tuotteiden vahvuus on niiden arkipäiväisyydessä. Sateenvarjo otetaan mukaan sään niin vaatiessa, juomapullo kulkee töissä, harrastuksissa ja vapaa-ajalla, ja muki päätyy usein päivittäiseen käyttöön työpöydälle tai kotiin. Käyttötilanne syntyy aidosta tarpeesta. Kuusnelosen verkkokaupassa tällaisia hyötytuotteita on saatavilla eri hintaluokista ja monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Osa tuotteista sopii hyvin kampanjoissa jaettavaksi, kalliimmat tuotteet esimerkiksi henkilöstölle lahjaksi.
Mainostuotteiden tilaaminen on tehty helpoksi
Mainostuotteiden hankinnan ei tarvitse olla monimutkainen tai aikaa vievä prosessi. Kuusnelosen verkkokauppa on rakennettu mahdollisimman selkeäksi, jotta sopiva ratkaisu löytyy helposti. Tuotteita voi tarkastella ja vertailla rauhassa, ja hintalaskurin avulla kokonaisuuden kustannukset hahmottuvat nopeasti. Hinnoittelu on läpinäkyvää, mikä helpottaa päätöksentekoa erityisesti silloin, kun vaihtoehtoja on useita tai budjetti on ennalta määritelty.
Myös toimitukseen liittyvät käytännöt on pyritty tekemään mahdollisimman ennakoitaviksi. Ilmainen toimitus poistaa erilliset lisäkustannukset, ja selkeät toimitusajat helpottavat aikataulujen suunnittelua. Joitakin tuotteita voi tilata myös nopealla pikatoimituksella, mikä helpottaa silloin, kun tuotteet on saatava nopeasti vaikkapa tapahtumaa varten. Pikatoimituksella tilaus saattaa olla perillä jopa jo parissa viikossa.
Sujuva tilausprosessi mahdollistaa sen, että huomio voidaan kohdistaa olennaiseen: siihen, millainen mainostuote palvelee parhaiten käyttötarkoitustaan ja päätyy aidosti käyttöön.
Käyttö ratkaisee näkyvyyden
Mainostuotteen teho ei synny pelkästä logosta, vaan siitä, että tuote päätyy aidosti käyttöön. Kun mainostuote on hyödyllinen, se kulkee mukana arjessa ja tekee yrityksestä, yhdistyksestä tai seurasta tutun luontevan osan arkea. Näkyvyys syntyy huomaamattomasti elämän tilanteissa, jolloin sitä ei koeta mainoksena.
Kuusnelosen valikoima kattaa laajasti erilaisia mainostuotteita eri käyttötarkoituksiin ja budjetteihin. Verkkokaupasta löytyy ratkaisuja niin pieniin kampanjoihin kuin laajempiin kokonaisuuksiin. Perinteisten heijastimien, kynien ja paitojen lisäksi valikoimassa on myös erikoisempia mainostuotteita, kuten niskatyynyjä, matkalaukkuvaakoja sekä kylmälaukkuja.
Kun esineelle on todellinen tarve ja se tuntuu luontevalta osalta arkea, näkyvyys syntyy itsestään. Tällöin mainostuote on osa jokapäiväistä tekemistä ja juuri siinä piilee sen pitkäaikainen arvo.