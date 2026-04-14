Ovaalin timanttisormuksen taika – ajaton muoto, ainutlaatuinen sormus

Kultasepät Andreasenin omassa mallistossa ovaali timantti esiintyy monessa erilaisessa roolissa. Pelkistetyin vaihtoehto on yksikivinen sormus, jossa kaikki huomio on yhdessä ainoassa timantissa. Tällöin ovaali timantti istuu kauniisti yksinkertaisessa rungossa ilman muita koristeita. Kullan lämmin tai viileä sävy kehystää kiveä, ja valo osuu timanttiin joka puolelta. Tällainen sormus on ajaton, aina tyylikäs.

Sivukivelliset mallit ovat runsaita ja näyttäviä. Ovaalin keskikiven ympärille on aseteltu pienempiä timantteja, jotka kehystävät suurinta timanttia ja luovat yhdessä kimaltelevan, kerroksellisemman kokonaisuuden. Runsaammissa versioissa timantit kiertävät myös runkoa pitkin, jolloin sormus kimaltelee kauniisti joka puolelta.

Vielä näyttävämpään suuntaan mennään halo-mallien myötä. Näissä sormuksissa keskikiveä ympäröi tiivis pienten timanttien rengas, joka moninkertaistaa loiston. Keskellä oleva ovaali timantti on hallitseva elementti, ja sitä ympäröivä kehä vahvistaa sen säihkettä entisestään.

Kolmen kiven malleissa keskimmäinen timantti saa seurakseen kaksi pienempää kiveä. Ne voivat olla muodoltaan mitä vain, esimerkiksi pyöreitä, pisaran mallisia tai ovaaleja. Yhdistelmä luo tasapainoisen, symmetrisen kokonaisuuden, jossa kivet täydentävät toisiaan.

Sormuksia on saatavilla valkokultaisina, keltakultaisina sekä punakultaisina. Metallin sävy vaikuttaa sormuksen kokonaisilmeeseen yllättävän paljon. Valkokulta tuo viileän, modernin tunnelman, keltakulta lämpöä ja perinteisyyttä ja punakulta pehmeää romanttista ilmettä.

Tehty juuri sinulle

Kultasepät Andreasenin sormuksia ei löydy valmiina hyllystä. Jokainen sormus valmistetaan tilauksesta asiakkaan mittojen mukaan. Sen ansiosta saat sormuksen, joka istuu täydellisesti juuri sinun sormeesi.

Mallistosta valittua sormusta ei tarvitse ottaa sellaisenaan, vaan malleihin voidaan tehdä muutoksia jo suunnitteluvaiheessa. Voit vaikuttaa esimerkiksi rungon muotoon tai timanttien kokoon ja määrään. Tarkoitus on, että lopputulos vastaa juuri sitä kuvaa, joka sinulla on mielessäsi. Tämä tekee jokaisesta sormuksesta ainutlaatuisen, vaikka lähtökohtana olisikin valmis malli.

Kaikki työt tehdään käsin Andreasenin omalla pajalla Tampereella, Kyttälänkadun uusissa tiloissa. Myymälää ja pajaa erottaa lasiseinä, jonka läpi asiakkaat pääsevät seuraamaan kultaseppien työtä ja näkemään, miten timantteja istutetaan, metallia työstetään ja sormus syntyy hiljalleen. Käsityötä pääsee seuraamaan harvoin näin läheltä.

Luonnontimantti vai laboratoriotimantti?

Sormuksia valmistetaan sekä luonnontimanteilla että laboratoriotimanteilla. Asiakas saa itse valita, kumman haluaa koruunsa. Kumpikin on aito timantti eikä paljain silmin voi erottaa, kummasta on kyse. Näiden erilaisten timanttien ero on lähinnä niiden syntytavassa sekä hinnassa. Laboratoriotimantti on huomattavasti edullisempi vaihtoehto, joten sen avulla asiakas voi saada sormukseensa yhden isomman timantin tai useamman timantin.

Luonnontimantit ovat hyvin pitkän ajan kuluessa maaperässä muodostuneita kiviä, joilla on oma ainutlaatuinen historiansa. Juuri niiden harvinaisuus tekee niistä erityisiä. Timantti on perinteisesti yhdistetty ikuisuuteen ja kestävyyteen, mikä tekee siitä merkityksellisen valinnan vihkisormukseen.

Laboratoriotimantti taas on kasvatettu kontrolloiduissa olosuhteissa ihmisen toimesta, mutta se on ominaisuuksiltaan täsmälleen samanlainen kuin luonnontimantti. Asiantuntijakin tarvitsee erityiset laitteet tai dokumentaation varmistaakseen kiven alkuperän. Valinta näiden kahden välillä on siis enemmän arvo- ja tunnekysymys, sillä kumpikaan timantti ei ole toista parempi.

Kultasepät Andreasen – tamperelaista käsityötä