Ovaalin timanttisormuksen taika – ajaton muoto, ainutlaatuinen sormus

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: KULTASEPÄT ANDREASEN OY
Vihkisormus on koruista kaikkein henkilökohtaisin. Se on koko ajan näkyvillä, kulkee mukana kaikkialle ja parhaimmillaan kertoo jotain kantajastaan ilman sanoja. Timantin muoto on yksi merkittävimmistä valinnoista, joka sormuksen hankintaan liittyy. Kiven hionta määrittää sen, miten valo heijastuu timantista, miltä koru näyttää sormessa ja millaista tunnelmaa se kantaa.
Ovaali on kiehtova hiontamuoto. Se myötäilee sormen linjoja luonnollisesti, ja pitkulainen muoto saa kiven näyttämään suuremmalta kuin se todellisuudessa on. Ovaali on myös poikkeuksellisen monipuolinen, sillä se toimii yhtä hyvin pelkistetyssä solitaire-sormuksessa kuin runsaammissa ja koristeellisimmissa malleissa.
Ovaalihionta korostaa timantin kauneutta
Ovaali hionta on timanttimaailman yksi hienostuneimmista vaihtoehdoista. Se on pyöreän briljantin sukulainen, mutta sitä pidempi ja kapeampi – ja juuri tuo ero tekee siitä erityisen. Pitkänomainen muoto saa timantin näyttämään suuremmalta kuin se on. Säihke on yhtä upea kuin pyöreässä briljantissa, mutta ilme on erilainen, jotenkin pehmeämpi mutta toisaalta luonteikkaampi.
Ovaalissa timanttisormuksessa on myös tiettyä ajattomuutta. Se ei ole sidottu mihinkään aikakauteen eikä trendiin. Se mukautuu hienosti erilaisiin sormustyyleihin. Pelkistetyssä solitairessa kaikki huomio kiinnittyy timanttiin itseensä ja runko vain kehystää sitä eleettömästi. Sivukivellisissä malleissa ovaali kivi saa seurakseen pienempiä timantteja, jotka syventävät kokonaisuutta. Halo-mallissa pääkiveä ympäröi tiivis timanttirengas, joka moninkertaistaa loiston.
Monipuolisuus ja upea loisto tekevät ovaalista timantista suositun valinnan kihla- ja vihkisormuksiin. Se tarjoaa kiinnostavan vaihtoehdon perinteiselle pyöreälle muodolle, mutta säilyttää silti klassisen ja ajattoman ilmeen.
Pelkistetystä runsaaseen – sormuksia moneen makuun
Kultasepät Andreasenin omassa mallistossa ovaali timantti esiintyy monessa erilaisessa roolissa. Pelkistetyin vaihtoehto on yksikivinen sormus, jossa kaikki huomio on yhdessä ainoassa timantissa. Tällöin ovaali timantti istuu kauniisti yksinkertaisessa rungossa ilman muita koristeita. Kullan lämmin tai viileä sävy kehystää kiveä, ja valo osuu timanttiin joka puolelta. Tällainen sormus on ajaton, aina tyylikäs.
Sivukivelliset mallit ovat runsaita ja näyttäviä. Ovaalin keskikiven ympärille on aseteltu pienempiä timantteja, jotka kehystävät suurinta timanttia ja luovat yhdessä kimaltelevan, kerroksellisemman kokonaisuuden. Runsaammissa versioissa timantit kiertävät myös runkoa pitkin, jolloin sormus kimaltelee kauniisti joka puolelta.
Vielä näyttävämpään suuntaan mennään halo-mallien myötä. Näissä sormuksissa keskikiveä ympäröi tiivis pienten timanttien rengas, joka moninkertaistaa loiston. Keskellä oleva ovaali timantti on hallitseva elementti, ja sitä ympäröivä kehä vahvistaa sen säihkettä entisestään.
Kolmen kiven malleissa keskimmäinen timantti saa seurakseen kaksi pienempää kiveä. Ne voivat olla muodoltaan mitä vain, esimerkiksi pyöreitä, pisaran mallisia tai ovaaleja. Yhdistelmä luo tasapainoisen, symmetrisen kokonaisuuden, jossa kivet täydentävät toisiaan.
Sormuksia on saatavilla valkokultaisina, keltakultaisina sekä punakultaisina. Metallin sävy vaikuttaa sormuksen kokonaisilmeeseen yllättävän paljon. Valkokulta tuo viileän, modernin tunnelman, keltakulta lämpöä ja perinteisyyttä ja punakulta pehmeää romanttista ilmettä.
Tehty juuri sinulle
Kultasepät Andreasenin sormuksia ei löydy valmiina hyllystä. Jokainen sormus valmistetaan tilauksesta asiakkaan mittojen mukaan. Sen ansiosta saat sormuksen, joka istuu täydellisesti juuri sinun sormeesi.
Mallistosta valittua sormusta ei tarvitse ottaa sellaisenaan, vaan malleihin voidaan tehdä muutoksia jo suunnitteluvaiheessa. Voit vaikuttaa esimerkiksi rungon muotoon tai timanttien kokoon ja määrään. Tarkoitus on, että lopputulos vastaa juuri sitä kuvaa, joka sinulla on mielessäsi. Tämä tekee jokaisesta sormuksesta ainutlaatuisen, vaikka lähtökohtana olisikin valmis malli.
Kaikki työt tehdään käsin Andreasenin omalla pajalla Tampereella, Kyttälänkadun uusissa tiloissa. Myymälää ja pajaa erottaa lasiseinä, jonka läpi asiakkaat pääsevät seuraamaan kultaseppien työtä ja näkemään, miten timantteja istutetaan, metallia työstetään ja sormus syntyy hiljalleen. Käsityötä pääsee seuraamaan harvoin näin läheltä.
Luonnontimantti vai laboratoriotimantti?
Sormuksia valmistetaan sekä luonnontimanteilla että laboratoriotimanteilla. Asiakas saa itse valita, kumman haluaa koruunsa. Kumpikin on aito timantti eikä paljain silmin voi erottaa, kummasta on kyse. Näiden erilaisten timanttien ero on lähinnä niiden syntytavassa sekä hinnassa. Laboratoriotimantti on huomattavasti edullisempi vaihtoehto, joten sen avulla asiakas voi saada sormukseensa yhden isomman timantin tai useamman timantin.
Luonnontimantit ovat hyvin pitkän ajan kuluessa maaperässä muodostuneita kiviä, joilla on oma ainutlaatuinen historiansa. Juuri niiden harvinaisuus tekee niistä erityisiä. Timantti on perinteisesti yhdistetty ikuisuuteen ja kestävyyteen, mikä tekee siitä merkityksellisen valinnan vihkisormukseen.
Laboratoriotimantti taas on kasvatettu kontrolloiduissa olosuhteissa ihmisen toimesta, mutta se on ominaisuuksiltaan täsmälleen samanlainen kuin luonnontimantti. Asiantuntijakin tarvitsee erityiset laitteet tai dokumentaation varmistaakseen kiven alkuperän. Valinta näiden kahden välillä on siis enemmän arvo- ja tunnekysymys, sillä kumpikaan timantti ei ole toista parempi.
Kultasepät Andreasen – tamperelaista käsityötä
Kultasepät Andreasen on toiminut alalla yli 30 vuotta. Liike sijaitsee nykyään Tampereen ydinkeskustassa, aivan rautatieaseman lähellä, joten siellä on helppo vierailla myös kauempaa. Samassa osoitteessa toimii myös oma paja, jossa kaikki sormukset syntyvät. Liikkeessä käydessä pääsee seuraamaan kultaseppien työtä lähietäisyydeltä.
Kultasepänliike on keskittynyt omaan timanttisormusmallistoonsa, mutta liikkeessä valmistetaan myös uniikkeja koruja asiakkaan toiveiden pohjalta. Työssä voidaan hyödyntää asiakkaan omia materiaaleja mahdollisuuksien mukaan.
Mallistosta löytyy ovaaleja timanttisormuksia moneen makuun pelkistetyistä yksikivisistä runsaisiin malleihin. Asiakas voi valita itseään eniten miellyttävät materiaalit eri vaihtoehdoista, kuten kullan sävyistä ja erilaisista timanteista. Sormus valmistetaan aina tilauksesta, asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan.