Voiko suora sähkölämmitys olla edullinen? Näin sen kustannuksia voi pienentää

Suora sähkölämmitys mielletään usein kalliiksi ja vanhanaikaiseksi ratkaisuksi. Todellisuudessa sähkölämmitys ei ole itsessään huono lämmitysmuoto, mutta se voi olla kallis silloin, kun sitä käytetään ilman muita energiatehokkuutta tukevia ratkaisuja.

Monissa vanhemmissa taloissa lämmitys perustuu pelkkiin sähköpattereihin, erilliseen lämminvesivaraajaan ja ilmanvaihtoon, jossa lämpö karkaa suoraan ulos. Tällöin energiankulutus voi olla korkea, vaikka rakennus olisi muuten kunnossa. Nykyaikaisilla ratkaisuilla tilanne voi kuitenkin olla aivan toinen. Kun sähkölämmitys yhdistetään esimerkiksi poistoilmalämpöpumppuun (PILP), sähkönkulutusta voidaan pienentää merkittävästi ja asumismukavuus paranee samalla.

Miksi suora sähkölämmitys on monissa kodeissa kallis?

Suora sähkölämmitys on monissa rakennuksissa kallis ratkaisu erityisesti silloin, kun lämmitysjärjestelmä koostuu huonekohtaisista sähköpattereista, erillisestä lämminvesivaraajasta sekä ilmanvaihdosta ilman lämmöntalteenottoa. Tällaisessa kokonaisuudessa sähköä kuluu useaan eri tarkoitukseen, mutta syntyvää lämpöenergiaa ei hyödynnetä uudelleen. Lämmintä ilmaa poistuu rakennuksesta ilmanvaihdon mukana samalla, kun uutta lämpöä tuotetaan jatkuvasti sähköllä.

Tällöin isot sähkölaskut johtuvat siitä, että energiaa ei saada kiertoon eikä talteen siinä määrin kuin se olisi mahdollista. Kun energianhallinta on hajautunut useaan erilliseen järjestelmään, kokonaisuus on tehoton ja sähkönkulutus kasvaa helposti suureksi. Rakennuksesta poistuva lämpö menetetään kokonaan ja uutta lämpöä tuotetaan pelkällä sähköllä, jolloin kulutus kasvaa nopeasti etenkin talvikuukausina. Tämä voi näkyä suoraan sähkölaskussa.

Sähkölämmityksen kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa. Olennaista on tarkastella lämmitystä osana kokonaisuutta, ei erillisenä ratkaisuna. Kun lämmitys, ilmanvaihto ja käyttöveden tuotanto yhdistetään, voidaan löytää keinoja, joilla sähkönkulutusta saadaan pienemmäksi ilman, että asumismukavuudesta tarvitsee tinkiä.

Poistoilmalämpöpumppu osana energiatehokasta kokonaisuutta

Suoran sähkölämmityksen kustannuksia voidaan pienentää, kun lämmitystä täydennetään muilla energiatehokkailla ratkaisuilla. Keskeistä on vähentää rakennuksesta poistuvan lämpöenergian hukkaa ja hyödyntää ylimääräistä lämpöenergiaa mahdollisimman tehokkaasti. Yksi hyvä tapa tähän on poistoilmalämpöpumpun liittäminen osaksi lämmitysjärjestelmää.

Poistoilmalämpöpumppu ei korvaa sähkölämmitystä kokonaan, vaan toimii sen rinnalla ja täydentää sitä. Tällöin sähkölämmityksen rooli muuttuu jatkuvasta peruslämmityksestä enemmän täydentäväksi lämmitysmuodoksi. Kun osa tarvittavasta lämmitysenergiasta saadaan talteen poistoilmasta, suoran sähkölämmityksen tarve vähenee ja sähkönkulutus tasaantuu.

Poistoilmalämpöpumppu voi osallistua useisiin eri toimintoihin, kuten:

tuloilman lämmitykseen ja viilennykseen

käyttöveden lämmitykseen

ilmanvaihtoon

Mikä on poistoilmalämpöpumppu ja miten se toimii?

Poistoilmalämpöpumpun toimintaperiaate perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: rakennuksesta poistuvassa ilmassa on lämpöenergiaa, jota ei ole järkevää päästää harakoille. PILP ottaa tämän poistoilman sisältämän lämmön talteen ja hyödyntää sen uudelleen rakennuksen ja käyttöveden lämmityksessä. Näin energia saadaan hyötykäyttöön sen sijaan, että se vain poistuisi ulos ilmanvaihdon mukana.

Käytännössä poistoilmalämpöpumppu toimii osana rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää. Pumpun toimintaperiaate on samankaltainen kuin jääkaapin. Höyrystin kerää talteen poistoilman lämpöenergian ja lauhdutin siirtää sen tuloilmaan tai varaajan käyttöveteen. Samalla järjestelmä parantaa sisäilman laatua poistamalla kosteutta asunnosta ja tuomalla sinne puhdasta, suodatettua ilmaa.

Poistoilmalämpöpumppu soveltuu erityisen hyvin alle 200 neliömetrin kohteisiin, joissa lämmitys perustuu suoraan sähkölämmitykseen ja joissa ilmanvaihto on koneellinen. Tällaisissa rakennuksissa PILP voi toimia tärkeänä osana energiatehokasta kokonaisuutta ja auttaa hillitsemään lämmityksen aiheuttamia kustannuksia pitkällä aikavälillä.

PILP:n tehokkuutta kuvataan COP-luvulla, joka kertoo hyötysuhteen. Luku kertoo, kuinka monta kilowattia lämpöä laite antaa käytettyjä kilowatteja kohti. Esimerkiksi COP 4 tarkoittaa, että yhdellä kilowatilla tuotetaan neljä kilowattia lämpöenergiaa.

Entä viilennys ja sisäilman laatu?

Nykyaikaiset poistoilmalämpöpumppuratkaisut eivät rajoitu pelkästään lämmitykseen, vaan ne voivat parantaa asumismukavuutta myös kesäaikaan. Osa järjestelmistä pystyy myös viilentämään tuloilmaa, mikä auttaa pitämään talon lämpötilan miellyttävämpänä helteillä.

Poistoilmalämpöpumppu huolehtii samalla sisäilman laadusta. Järjestelmä poistaa rakennuksesta kosteutta, hajuja ja epäpuhtauksia sekä tuo tilalle suodatettua, raikasta ulkoilmaa. Näin sisäilma pysyy raikkaana ilman vedon tunnetta tai tarpeetonta energiankulutusta.

Hyvä sisäilma ei ole ainoastaan asumisviihtyvyyteen liittyvä tekijä, vaan sillä voi olla merkittävä vaikutus myös rakennuksen kuntoon ja asumisterveyteen. Hallittu ilmanvaihto auttaa ehkäisemään kosteuden kertymistä ja siten vähentää riskiä sisäilmaongelmiin pitkällä aikavälillä. PILP on osan toimivaa ja terveellistä asumisen kokonaisuutta.

Sähkönkulutuksen hallinta korostuu nykypäivänä

Sähkön hinnan vaihtelu on saanut monet tarkastelemaan omaa energiankulutustaan aiempaa kriittisemmin. Erityisesti lämmityksen osuus kokonaiskulutuksesta on noussut tarkastelun kohteeksi. Suoran sähkölämmityksen etu on sen yksinkertaisuus ja helppo säädettävyys, mutta kovilla pakkasilla tällainen järjestelmä voi tulla kalliiksi silloin, kun sähkön hinta on korkealla.

Koko rakennuksen energiankäyttöä kannattaa tarkastella kokonaisuutena. Kun sisäilman lämmitys, ilmanvaihto ja käyttöveden tuotanto hoituvat aiempaa energiatehokkaammin, energiankulutus tasaantuu ja sähkön käyttöä voidaan vähentää. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja auttaa pitämään lämmityskustannukset hallinnassa eri vuodenaikoina.

Milloin suora sähkölämmitys + PILP on järkevä ratkaisu?

Suora sähkölämmitys yhdistettynä poistoilmalämpöpumppuun voi olla järkevä ratkaisu etenkin omakotitaloihin sekä uudiskohteisiin ja peruskorjattaviin rakennuksiin. Se sopii kohteisiin, joihin halutaan selkeä ja helposti hallittava lämmitysjärjestelmä.

Yhdistelmäratkaisun vahvuus ei perustu yhteen yksittäiseen laitteeseen, vaan koko rakennuksen energiavirtojen hallintaan. Kun sisäilman lämmitys, ilmanvaihto ja käyttöveden tuotanto toimivat yhdessä, energia hyödynnetään tehokkaammin ja sähkönkulutusta voidaan pienentää. Samalla asumisviihtyvyys paranee. Suora sähkölämmitys muuttuu tällöin joustavaksi osaksi kokonaisuutta, jossa energiaa tuotetaan ja käytetään harkitusti.