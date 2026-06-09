Pieni tuote, iso näkyvyys – mainoslippis kerää tuhansia näyttökertoja

Tutkimukset osoittavat, että ihmiset suhtautuvat mainostuotteisiin pääasiassa myönteisesti. Ne otetaan vastaan mielellään ja niitä oikeasti käytetään. Lippis on tässä suhteessa erityisen toimiva valinta, sillä se on käytännöllinen, näyttää hyvältä ja sopii lähes kaikille. Se ei päädy kaappiin pölyttymään, vaan lähtee mukaan aamulenkeille ja kauppareissuille. Ja joka kerta kun se on päässä, yrityksen logo on esillä.

Yhdysvaltalaisen Advertising Specialty Instituten tutkimuksen mukaan päähine kerää elinkaarensa aikana yli 3 300 näyttökertaa. Se on enemmän kuin useimmilla muilla mainostuotteilla. Kaikki tämä näkyvyys kertyy ilman, että se vaatii yritykseltä mitään lisätoimia tai lisää rahaa.

Miksi mainoslippis toimii markkinoinnissa?

Mainoslippiksen vahvuus on sen näkyvyydessä. Toisin kuin moni muu mainostuote, lippis näkyy lähes aina ympärillä oleville ihmisille. Kun työntekijä, asiakas tai yhteistyökumppani käyttää yrityksen logolla varustettua lippistä, se toimii tehokkaana liikkuvana mainoksena.

Lippikset sopivat erityisen hyvin esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

henkilökunnan työasuihin

tapahtumiin ja messuille

urheiluseuroille ja joukkueille

asiakaslahjoiksi

jälleenmyyntiin tai fanituotteiksi

Koska lippis on niin käytännöllinen, se pysyy käytössä usein pitkään. Tämä tekee siitä erittäin kustannustehokkaan markkinointivälineen verrattuna moniin lyhytkestoisiin mainosratkaisuihin. Ihminen pitää lippistä, koska se suojaa auringolta, pitää hiukset poissa kasvoilta tai viimeistelee rennon lookin.

Toinen vahvuus on näkyvyyden luonne. Lippis ei pysy yhdessä paikassa, kuten muki tai toimistovälineet. Se liikkuu kaupungilla, luonnossa ja urheilukentillä. Jokainen kävelykierros on samalla brändin näyttökerta.

Tutustutaan valikoimaan – erilaisia lippiksiä

Kuusnelosen valikoimassa on monta erilaista lippis- ja hattumallia, joista jokaisella on oma luonteensa ja ne sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.