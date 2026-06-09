Pieni tuote, iso näkyvyys – mainoslippis kerää tuhansia näyttökertoja

Tutkimukset osoittavat, että ihmiset suhtautuvat mainostuotteisiin pääasiassa myönteisesti. Ne otetaan vastaan mielellään ja niitä oikeasti käytetään. Lippis on tässä suhteessa erityisen toimiva valinta, sillä se on käytännöllinen, näyttää hyvältä ja sopii lähes kaikille. Se ei päädy kaappiin pölyttymään, vaan lähtee mukaan aamulenkeille ja kauppareissuille. Ja joka kerta kun se on päässä, yrityksen logo on esillä.
Yhdysvaltalaisen Advertising Specialty Instituten tutkimuksen mukaan päähine kerää elinkaarensa aikana yli 3 300 näyttökertaa. Se on enemmän kuin useimmilla muilla mainostuotteilla. Kaikki tämä näkyvyys kertyy ilman, että se vaatii yritykseltä mitään lisätoimia tai lisää rahaa.
Miksi mainoslippis toimii markkinoinnissa?
Mainoslippiksen vahvuus on sen näkyvyydessä. Toisin kuin moni muu mainostuote, lippis näkyy lähes aina ympärillä oleville ihmisille. Kun työntekijä, asiakas tai yhteistyökumppani käyttää yrityksen logolla varustettua lippistä, se toimii tehokkaana liikkuvana mainoksena.
Lippikset sopivat erityisen hyvin esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:
- henkilökunnan työasuihin
- tapahtumiin ja messuille
- urheiluseuroille ja joukkueille
- asiakaslahjoiksi
- jälleenmyyntiin tai fanituotteiksi
Koska lippis on niin käytännöllinen, se pysyy käytössä usein pitkään. Tämä tekee siitä erittäin kustannustehokkaan markkinointivälineen verrattuna moniin lyhytkestoisiin mainosratkaisuihin. Ihminen pitää lippistä, koska se suojaa auringolta, pitää hiukset poissa kasvoilta tai viimeistelee rennon lookin.
Toinen vahvuus on näkyvyyden luonne. Lippis ei pysy yhdessä paikassa, kuten muki tai toimistovälineet. Se liikkuu kaupungilla, luonnossa ja urheilukentillä. Jokainen kävelykierros on samalla brändin näyttökerta.
Tutustutaan valikoimaan – erilaisia lippiksiä
Kuusnelosen valikoimassa on monta erilaista lippis- ja hattumallia, joista jokaisella on oma luonteensa ja ne sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Perinteinen kuusipaneelinen lippis on turvallinen ja erittäin suosittu vaihtoehto. Se sopii lähes kaikille käyttäjille ja toimii hyvin niin työvaatteena kuin asiakaslahjana. SOL’S Buffalo -mallissa on tyylikäs käyristetty lippa ja kangasremmikiinnitys metallisella läppälukolla.
Army-lippis tarjoaa hieman erilaisen ilmeen perinteisiin lippiksiin verrattuna. Esimerkiksi Myrtle Beach -lippalakki sopii erinomaisesti tapahtumiin, ulkotöihin ja tilanteisiin, joissa halutaan rentoa mutta yhtenäistä ilmettä. Hatussa on tarrasäätö takana, topattu hikinauha sekä metalliset ilmareiät.
Aurinkohattu tarjoaa tehokasta suojaa auringolta ja toimii samalla näyttävänä mainostuotteena kesän tapahtumissa. Se tuo logolle hyvin näkyvyyttä ja sopii erityisesti ulkoiluun, festivaaleille sekä kampanjoihin, joissa käyttömukavuus on tärkeää.
Värit ja brodeeraus tukevat brändiä
Mainoslippiksessä väri on tärkeä osa kokonaisuutta. Kun lippiksen väri vastaa yrityksen tai yhdistyksen omia värejä, lopputulos on yhtenäinen ja tunnistettava. Tällöin logoa ei välttämättä edes tarvitse nähdä selvästi, kun tietty brändi tulee jo mieleen.
Kuusnelosen valikoimasta löytyy lippiksiä todella monissa eri väreissä. Mukana on tavallisia neutraaleja värejä, kuten musta, beige ja valkoinen, sekä pirteitä värejä, kuten oranssi ja keltainen. Tuotekohtaiset värivalikoimat vaihtelevat, joten kannattaa tarkistaa, mitkä värit ovat saatavilla kullekin mallille.
Logo toteutetaan lippikseen joko painatuksella tai brodeerauksella. Brodeeraus eli konekirjonta on kestävä. Lanka on ommeltu suoraan kankaaseen, joten se kestää kulutusta ja pesua vuosia. Lopputulos näyttää aina laadukkaalta ja huolitellulta. Osaan malleista on mahdollista tehdä myös täysväripainatus, jolloin logo voidaan toteuttaa tarkasti monivärisellä ilmeellä.
Kumpi tahansa valitaan, tärkeintä on, että logo on riittävän selkeä ja yksinkertainen. Liian pieni tai yksityiskohtainen logo häviää lipan yläpuolelle, eikä erotu etäältä. Yksinkertainen ja napakka viesti toimii lippiksessä yleensä parhaiten.
Mainoslippikset Kuusneloselta – tilaaminen käy helposti
Kuusnelonen on perheyritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus mainostuotteista. Lippikset toimitetaan suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä, mikä näkyy hinnoissa. Suurimmalla osalla lippismalleista on Suomen Paras Hinta -takuu, mikä tarkoittaa sitä, että jos sama tuote löytyy jonkin toisen suomalaisen toimijan verkkokaupasta edullisemmalla hinnalla, Kuusnelonen lupaa vielä viisi prosenttia pois kilpailevasta hinnasta.
Tilauksen hinta näkyy suoraan nettisivuilla olevasta laskurista, joten hintojen vertailu on helppoa. Avoin hinnoittelu erottaa Kuusnelosen monista kilpailijoista, sillä monet muut toimijat vaativat tarjouspyynnön tekemistä ennen lopullisen summan ilmoittamista.
Ennen tilauksen tekemistä kannattaa pyytää ilmainen näytekappale tuotteesta. Se saapuu perille useimmiten jo seuraavana arkipäivänä. Näin lippiksen laadun ja istuvuuden voi tarkistaa itse ennen kuin sitoutuu koko erään.