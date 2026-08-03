Miksi heijastin omalla logolla sopii lähes jokaisen yrityksen mainoslahjaksi?

Pehmoheijastin on monen yrityksen suosikki erityisesti silloin, kun heijastimia jaetaan messuilla tai osana markkinointikampanjaa. Kevyen rakenteensa ansiosta se soveltuu hyvin myös postitettavaksi esimerkiksi asiakaslähetysten mukana. Painatus sijoitetaan laadukkaan heijastinkalvon alle, mikä suojaa logoa kulumiselta ja varmistaa siistin lopputuloksen. Painatus voidaan toteuttaa heijastimen molemmille puolille, ja tilaaja voi valita sekä kalvon värin että heijastimen kiinnitystavan.

Valittavana on useita valmiita malleja, kuten pyöreä, sydän, ovaali ja pisara. Jos tavoitteena on erottua tavallisista mainostuotteista, pehmoheijastin voidaan valmistaa myös täysin omalla muodolla. Yrityksen logo tai muu yksilöllinen muoto tekee heijastimesta helposti tunnistettavan ja vahvistaa brändiä entisestään.