Miksi heijastin omalla logolla sopii lähes jokaisen yrityksen mainoslahjaksi?

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: KUUSNELONEN OY
Mainoslahja kertoo aina jotain sen antajasta. Käytännöllinen ja ajatuksella valittu tuote luo myönteisen mielikuvan yrityksestä ja voi jäädä osaksi vastaanottajan arkea pitkäksi aikaa. Samalla se muistuttaa yrityksestä luontevalla tavalla, joka ei tunnu mainonnalta.
Heijastin omalla logolla on hyvä esimerkki tällaisesta tuotteesta. Se yhdistää käytännöllisyyden, turvallisuuden ja yrityksen näkyvyyden samaan tuotteeseen. Siksi heijastin sopii mainoslahjaksi lähes jokaiselle yritykselle toimialasta riippumatta. Lisäksi heijastimien kohderyhmä on laaja, sillä niitä käyttävät sekä aikuiset että lapset.
Tärkeintä on käytännöllisyys
Mainoslahjaa valittaessa huomio kiinnittyy usein hintaan, ulkonäköön ja siihen, kuinka näyttävästi yrityksen logo saadaan esille. Yhtä tärkeää on kuitenkin pohtia myös, millaiseen tilanteeseen tuote on tarkoitettu ja kenelle se annetaan. Mitä paremmin lahja sopii vastaanottajalleen, sitä enemmän siitä on hyötyä myös yritykselle.
Heijastimia voidaan jakaa uusille asiakkaille, tapahtumien kävijöille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille tai vaikkapa turvallisuuskampanjan yhteydessä. Heijastin sopii lähes kaikille ikään katsomatta, mikä laajentaa sen käyttökohteita entisestään. Sama tuote palvelee erilaisia kohderyhmiä ilman, että sitä tarvitsee räätälöidä eri käyttötarkoituksiin. Tämä tekee heijastimesta kustannustehokkaan ja vaivattoman ratkaisun monenlaiseen markkinointiin.
Mainoslahja monenlaisiin tilanteisiin
Heijastin on yksi monipuolisimmista mainostuotteista, sillä se sopii hyvin erilaisille kohderyhmille ja moniin käyttötarkoituksiin. Yritykset voivat jakaa heijastimia esimerkiksi messuilla, asiakastapahtumissa tai osana kampanjoita. Pienen kokonsa ansiosta ne on helppo ottaa mukaan ja ne sopivat hyvin myös postitettaviksi.
Heijastimia voi jakaa myös omalle henkilöstölle. Se voi olla osa tervetulopakettia uudelle työntekijälle tai pieni mutta hyödyllinen lahja henkilöstölle syksyn alkaessa. Samalla yritys viestii välittävänsä työntekijöidensä turvallisuudesta myös työajan ulkopuolella.
Heijastimet ovat suosittuja myös urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja oppilaitoksissa. Niitä voidaan jakaa jäsenille, oppilaille, vapaaehtoisille tai tapahtumien osallistujille sekä hyödyntää erilaisissa turvallisuuskampanjoissa. Kun heijastimeen painetaan oma logo, siitä tulee samalla käytännöllinen tapa lisätä yhteisön tunnettuutta.
Millainen heijastin kannattaa valita?
Kuusnelosen valikoima pitää sisällään erilaisia heijastimia, joten sopiva vaihtoehto löytyy kaikenlaisille organisaatioille. Kaikki heijastimet täyttävät EU:n heijastinstandardin vaatimukset ja ovat CE-hyväksyttyjä. Lisäksi Kuusnelonen antaa monille tuotteille Suomen paras hinta -takuun.
Pehmoheijastin on monen yrityksen suosikki erityisesti silloin, kun heijastimia jaetaan messuilla tai osana markkinointikampanjaa. Kevyen rakenteensa ansiosta se soveltuu hyvin myös postitettavaksi esimerkiksi asiakaslähetysten mukana. Painatus sijoitetaan laadukkaan heijastinkalvon alle, mikä suojaa logoa kulumiselta ja varmistaa siistin lopputuloksen. Painatus voidaan toteuttaa heijastimen molemmille puolille, ja tilaaja voi valita sekä kalvon värin että heijastimen kiinnitystavan.
Valittavana on useita valmiita malleja, kuten pyöreä, sydän, ovaali ja pisara. Jos tavoitteena on erottua tavallisista mainostuotteista, pehmoheijastin voidaan valmistaa myös täysin omalla muodolla. Yrityksen logo tai muu yksilöllinen muoto tekee heijastimesta helposti tunnistettavan ja vahvistaa brändiä entisestään.
Jousiheijastin on erinomainen vaihtoehto silloin, kun heijastimen halutaan olevan mahdollisimman helppokäyttöinen. Se kiinnittyy käsivarteen tai repun hihnaan yhdellä napakalla liikkeellä ilman hakasia tai muita erillisiä kiinnikkeitä ja pysyy luotettavasti menossa mukana.
Jousiheijastimen leveä pinta tarjoaa runsaasti tilaa logolle tai muulle painatukselle, minkä vuoksi se on yksi suosituimmista heijastinmalleista. Valittavana on kaksi eri pituutta, joista pidempi malli kiinnittyy helposti myös paksun talvitakin hihan ympärille. Painatus sijoitetaan kestävän heijastinkalvon alle, ja sisäpinnan pehmeä samettimainen kangas tekee heijastimesta miellyttävän käyttää.
Prismaheijastin on hyvä valinta silloin, kun etsitään erityisen kestävää ja pitkäikäistä mainostuotetta. Kovamuovinen rakenne sietää hyvin kulutusta, minkä ansiosta heijastin säilyy käytössä pitkään myös aktiivisessa arjessa.
Kuusnelosen valikoimasta löytyy erilaisia malleja ja värejä, joten heijastin voidaan valita kohderyhmän mukaan. Pelkistetyt muodot, kuten pyöreät ja suorakaiteen malliset prismaheijastimet, sopivat monenlaisiin kampanjoihin, kun taas eläinhahmot ja muut leikkisämmät mallit ovat suosittuja esimerkiksi lasten tapahtumissa. Näin heijastimesta voidaan tehdä sekä turvallisuutta lisäävä että kohderyhmäänsä puhutteleva mainostuote.
Tilaa heijastimet omalla logolla helposti Kuusnelosesta
Kuusnelonen on vuonna 2009 perustettu kotimainen perheyritys, joka toimittaa yrityksille, yhdistyksille ja urheiluseuroille laadukkaita omalla logolla varustettuja mainoslahjoja. Heijastimien lisäksi valikoimassa on muun muassa kangaskasseja, juomapulloja, kyniä ja vaatteita.
Tilaus onnistuu helposti verkkokaupassa, jossa tuotteiden hinnat ovat avoimesti esillä. Hintalaskurin avulla kokonaiskustannukset on helppo tarkistaa jo ennen tilaamista. Lisäksi voit halutessasi tilata ilmaisen näytteen tuotteesta ennen tilauksen tekemistä. Näyte toimitetaan nopeasti joko ilman painatusta tai toisen asiakkaan painatuksella.
Monilla Kuusnelosen heijastimilla on Suomen paras hinta -takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos löydät vastaavan tuotteen samalla painatuksella, toimitusajalla ja tilausmäärällä edullisemmalla hinnalla joltain toiselta kotimaiselta toimijalta, Kuusnelonen tarjoaa viiden prosentin lisäalennuksen kilpailijan hinnasta.
Kun tavoitteena on löytää mainoslahja, joka on hyödyllinen, vastuullinen ja sopii monenlaisiin tilanteisiin, heijastin omalla logolla on varma valinta. Se lisää turvallisuutta, pitää yrityksen näkyvillä pitkään ja jättää vastaanottajalle positiivisen vaikutelman.