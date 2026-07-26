KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: NAAKAN ASENNUSPALVELU

Ulokehyllyt eli oksahyllyt ovat suunniteltu pitkien, painavien ja hankalanmuotoisten tavaroiden, kuten putkien, palkkien, puutavaran, teräsprofiilien ja levyjen, säilytykseen. Sopiva teollisuushyllyratkaisu helpottaa materiaalien löytämistä ja käsittelyä, vapauttaa lattiatilaa sekä auttaa pitämään varaston järjestyksessä. Valinnalla on merkitystä myös turvallisuuden kannalta, sillä hyllyn kantavuuden, mitoituksen ja sijoituspaikan pitää vastata varastoitavaa tavaraa. Ulokehyllyä valittaessa on siksi hyvä tarkastella tavaran painoa ja pituutta, yksi- tai kaksipuolista rakennetta sekä käyttöä sisällä tai ulkona.

Mitä ulokehyllyt ovat ja mihin niitä käytetään?

Ulokehylly on pitkän tavaran säilytykseen suunniteltu varastohylly, jossa kuorma asetetaan pystyrakenteisiin kiinnitettyjen vaakasuorien kannattimien varaan. Näitä kannattimia kutsutaan usein oksiksi, minkä vuoksi ulokehyllystä käytetään myös nimeä oksahylly. Avoin rakenne erottaa sen tavallisesta hyllystä ja helpottaa sellaisten materiaalien käsittelyä, jotka eivät mahdu laatikoihin tai perinteisille hyllytasoille.

Ulokehyllyillä säilytetään tavallisesti putkia, palkkeja, tankoja, puutavaraa, teräsprofiileja ja erilaisia levyjä. Hylly sopii tilanteisiin, joissa varastoitavat tuotteet ovat pitkiä, erikokoisia tai muuten hankalia pinota. Ulokehylly auttaa järjestämään pitkät materiaalit selkeästi ja pitää ne helposti saatavilla.

Ulokehyllyjä voidaan mitoittaa eri kantavuuksille, joten sama hyllytyyppi soveltuu sekä kevyiden että raskaiden materiaalien varastointiin. Toimiva ratkaisu riippuu siitä, mitä hyllyllä säilytetään, kuinka paljon tavara painaa ja millä tavalla sitä käsitellään. Hyllyn mitoitus vaikuttaa suoraan siihen, kuinka sujuvasti ja turvallisesti materiaaleja voidaan varastossa siirtää.

Millaisille materiaaleille ulokehyllyt sopivat?

Ulokehyllyt sopivat erityisesti pitkille tuotteille, joiden säilyttämiseen tavalliset kuormalavahyllyt eivät välttämättä sovellu. Materiaalin koko, paino ja muoto vaikuttavat siihen, millainen hyllyratkaisu toimii käytännössä.

Sama hyllyratkaisu ei kuitenkaan sovi sellaisenaan kaikille materiaaleille. Kevyt puutavara kuormittaa rakennetta eri tavalla kuin painavat teräspalkit, ja leveät levyt voivat vaatia erilaista tuentaa kuin kapeat putket. Myös tuotteiden pituuserot vaikuttavat siihen, millaiset oksat ja hyllyvälit toimivat käytännössä.

Kun materiaalit sijoitetaan koon, painon tai käyttötarkoituksen mukaan omille paikoilleen, varaston sisältö pysyy selkeämpänä. Samalla tuotteiden käsittely helpottuu ja tarpeeton siirtely vähenee.

Yksipuolinen vai kaksipuolinen oksahylly?

Ulokehyllyjä on saatavana yksi- ja kaksipuolisina malleina. Sopiva vaihtoehto määräytyy sen mukaan, mihin hylly sijoitetaan ja mistä suunnasta materiaaleja käsitellään. Yksipuolinen oksahylly asennetaan tavallisesti seinustalle, jolloin hyllyn oksat ulottuvat vain yhteen suuntaan. Se sopii siis tilaan, jossa seinäpinta halutaan hyödyntää tehokkaasti ja kulkuväylä jättää avoimeksi hyllyn etupuolelle.

Kaksipuolinen oksahylly sijoitetaan yleensä varaston keskilattialle. Sen molemmilla puolilla on säilytystilaa, joten sama hyllyrakenne palvelee kahta käytävää tai työskentelysuuntaa. Tämä voi helpottaa suurten materiaalimäärien järjestämistä, jos hyllyn ympärille jää riittävästi tilaa tavaroiden nostamiseen ja siirtämiseen.

Valinnassa kannattaa tarkastella muutakin kuin vapaan lattiatilan määrää. Pitkien putkien, palkkien ja levyjen käsittely vaatii tilaa myös hyllyn edessä ja sivuilla. Jos tavaraa liikutetaan trukilla tai muulla nostokalustolla, kulkureittien on oltava riittävän tilavat. Hyllyn sijoitus vaikuttaa siten suoraan siihen, kuinka sujuvasti materiaali kulkee varastoon, hyllylle ja takaisin käyttöön.

Ulokehyllyjen kantavuus, sijoittelu ja turvallisuus

Ulokehyllyn rakenteen ja kantavuuden on vastattava varastoitavien tuotteiden kokoa, painoa ja määrää. Pitkät putket, levyt ja palkit asettavat hyllylle erilaisia vaatimuksia kuin pienemmät ja kevyemmät tuotteet. Tämän vuoksi hyllyratkaisua ei kannata valita vain käytettävissä olevan tilan perusteella. Myös tavaroiden käsittelytapa ja liikkumistiheys vaikuttavat siihen, millainen rakenne toimii varastossa käytännössä.

Ulokehyllyn avoin rakenne helpottaa pitkien ja suurikokoisten tuotteiden käsittelyä, koska hyllyn etuosassa ei ole tavaran sijoittamista rajoittavia pystytukia. Hyllytasojen korkeutta voidaan myös muuttaa erikokoisten tuotteiden mukaan. Muunneltavuudesta on hyötyä etenkin varastoissa, joissa säilytettävien materiaalien mitat tai määrät vaihtelevat.

Turvallisuus riippuu hyllyn lisäksi koko varaston pohjaratkaisusta. Hyllyjen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa tavaroiden siirtämiseen ja mahdollisten nostolaitteiden käyttöön. Selkeät kulkureitit vähentävät ylimääräistä liikkumista ja helpottavat materiaalien kulkua vastaanotosta varastointiin ja edelleen käyttöön. Ahtaat käytävät tai huonosti sijoitetut hyllyt voivat puolestaan vaikeuttaa työskentelyä ja lisätä törmäysten riskiä.

Hyllyn on oltava oikein asennettu ja käyttötarkoitukseensa sopiva. Valmistajan ilmoittamia kantavuuksia on noudatettava, ja hyllyjen kuntoa on hyvä seurata säännöllisesti. Varastoissa, joissa liikkuu trukkeja tai muita raskaita laitteita, hyllyjä voidaan suojata törmäyssuojilla erityisesti käytävien päissä ja hyllyjärjestelmien kulmissa.

Miten ulokehyllyt mitoitetaan turvallisesti?

Mitoitus alkaa varastoitavien tuotteiden pituudesta, painosta, määrästä ja kiertonopeudesta. Näiden tietojen perusteella määritetään tarvittava kantavuus, oksien pituus ja hyllytasojen korkeus. Tavoitteena on ratkaisu, jossa tuotteet voidaan sijoittaa hyllyyn vakaasti ja ottaa käyttöön ilman tarpeetonta siirtelyä.

Mitoituksessa huomioidaan myös varaston korkeus, lattiatila ja kulkureitit. Hyllyjen sijoittelun pitää tukea materiaalivirtoja ja jättää riittävästi tilaa henkilöstölle sekä siirto- ja nostolaitteille. Kun hyllyn rakenne, sijoitus ja käyttöympäristö suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, varastointi pysyy sujuvana, ergonomisena ja turvallisena.

Uusi vai käytetty ulokehylly sisä- tai ulkokäyttöön?

Ulokehylly voidaan sijoittaa sisälle tai ulos, kun rakenne ja suojaus sopivat käyttöympäristöön. Sisätiloissa huomio kohdistuu yleensä kantavuuteen, mitoitukseen ja hyllyn sijoittamiseen osaksi varaston kulkureittejä. Ulkokäytössä mukaan tulevat säänvaihtelut, kosteus ja rakenteiden korroosionkestävyys. Säänkestävä materiaali ja asianmukainen kiinnitys auttavat pitämään hyllyn vakaana myös vaihtelevissa olosuhteissa.

Katettu ulokehylly voi olla tarpeellinen silloin, kun varastoitava tavara ei saa altistua jatkuvasti sateelle tai lumelle. Katos suojaa materiaaleja ja vähentää sään aiheuttamaa rasitusta, mutta hyllyn rakenteen on silti sovelluttava ulkokäyttöön.

Kaikkien ulokehyllyjen ei tarvitse olla uusia. Huolellisesti tarkastettu käytetty oksahylly voi palvella varastossa pitkään, kun sen rakenne, kantavuustiedot ja osien yhteensopivuus vastaavat käyttötarvetta. Käytetty hylly vähentää samalla uusien raaka-aineiden ja valmistukseen tarvittavan energian kulutusta.

Valinnassa ratkaisee hyllyn kunto, ei pelkkä ikä. Rakenteissa ei saa olla vaurioita, jotka heikentävät kantavuutta tai turvallisuutta.