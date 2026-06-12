Kuorsauksen hoito – mistä apu kuorsaukseen?

Kuorsaus on yksi yleisimmistä unenaikaisista vaivoista: arviolta noin 40 % aikuisista miehistä ja noin 20–30 % naisista kuorsaa säännöllisesti, ja satunnaisesti kuorsaa lähes jokainen meistä jossain elämänvaiheessa. Vaikka kuorsausta pidetään usein lähinnä harmittomana – joskin parisuhdetta koettelevana – äänihaittana, se voi heikentää merkittävästi sekä kuorsaajan että vieressä nukkuvan unen laatua. Pahimmillaan kuorsaus on myös oire vakavammasta tilasta, obstruktiivisesta uniapneasta, joka vaatii asianmukaista tutkimusta ja hoitoa.

Hyvä uutinen on, että kuorsaukseen on olemassa runsaasti tehokkaita hoitokeinoja: elämäntapamuutoksista ja asentohoidosta erilaisiin apuvälineisiin, hammaskiskoihin, ylipainehoitoon ja kirurgiaan. Tässä artikkelissa käydään läpi, mistä kuorsaus johtuu, milloin siitä kannattaa huolestua ja millaisilla keinoilla siihen saa apua.

Mistä kuorsaus johtuu?

Kuorsausääni syntyy, kun hengitysilma ei pääse virtaamaan vapaasti ylähengitysteiden läpi unen aikana. Nukkuessa nielun, kitalaen ja kielen lihakset rentoutuvat, jolloin nielun pehmytkudokset – erityisesti pehmeä kitalaki ja kitakieleke (uvula) – pääsevät värähtelemään ilmavirran mukana. Mitä ahtaampi hengitystie on, sitä voimakkaampaa värähtely ja sitä kovempi kuorsausääni yleensä on.

Hengitysteiden ahtautumiseen ja kuorsaukseen vaikuttavat monet tekijät:

Ylipaino. Kaulan ja nielun alueelle kertyvä rasvakudos kaventaa hengitysteitä. Ylipaino on yksi merkittävimmistä kuorsauksen ja uniapnean riskitekijöistä, ja jo muutaman kilon laihtuminen voi vähentää kuorsausta selvästi.

Selinmakuu. Selällään nukkuessa kieli ja pehmeä kitalaki painuvat painovoiman vaikutuksesta taaksepäin kohti nielun takaseinää ja ahtauttavat ilmatietä. Monilla kuorsaus esiintyy lähes yksinomaan selinmakuulla – tällöin puhutaan asentoriippuvaisesta kuorsauksesta.

Nenän tukkoisuus. Tukkoinen nenä – johtui se sitten flunssasta, allergiasta, nenän väliseinän vinoudesta tai laajentuneista nenäkuorikoista – pakottaa hengittämään suun kautta, mikä altistaa kuorsaukselle. Suuhengitys muuttaa nielun virtausolosuhteita ja lisää pehmytkudosten värähtelyä.

Alkoholi ja rauhoittavat lääkkeet. Alkoholi, unilääkkeet ja eräät rauhoittavat lääkkeet rentouttavat nielun lihaksia entisestään, jolloin hengitystie painuu helpommin kasaan. Illalla nautittu alkoholi pahentaa kuorsausta tunnetusti.

Tupakointi. Tupakansavu ärsyttää ja turvottaa nielun limakalvoja, mikä ahtauttaa hengitysteitä.

Rakenteelliset tekijät. Pieni tai takana sijaitseva alaleuka, suuret nielurisat, pitkä pehmeä kitalaki, suuri kieli sekä nenän rakenteelliset poikkeavuudet altistavat kuorsaukselle. Myös ikääntyminen vaikuttaa: kudosten kimmoisuus vähenee ja lihasjäntevyys heikkenee iän myötä, minkä vuoksi kuorsaus yleistyy vanhemmiten. Naisilla kuorsaus lisääntyy usein vaihdevuosien jälkeen.

Tavallinen kuorsaus vai uniapnea – milloin pitää huolestua?

Suurin osa kuorsauksesta on niin sanottua tavallista eli primaarista kuorsausta, johon ei liity hengityskatkoksia eikä merkittävää terveysriskiä. Kuorsaus voi kuitenkin olla myös obstruktiivisen uniapnean oire. Uniapneassa ylähengitystie painuu unen aikana toistuvasti kokonaan tai lähes kokonaan tukkoon, jolloin hengitys katkeilee tai vaimenee ja veren happipitoisuus laskee. Elimistö reagoi katkoksiin havahtumisilla, jotka rikkovat unen rakenteen – usein nukkujan itse sitä tiedostamatta.

Hoitamaton uniapnea on yhteydessä muun muassa kohonneeseen verenpaineeseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen, muistivaikeuksiin ja masennusoireisiin. Päiväväsymys lisää myös liikenne- ja työtapaturmien riskiä.

Lääkärin arvioon kannattaa hakeutua, jos kuorsaukseen liittyy yksi tai useampi seuraavista:

vieressä nukkuva on havainnut hengityskatkoksia tai korahduksia, joissa hengitys ”lähtee uudelleen käyntiin”

herääminen tukehtumisen tai läkähtymisen tunteeseen

poikkeava päiväväsymys, nukahtelu päivällä tai keskittymisvaikeudet

aamupäänsärky ja kuiva suu herätessä

levoton ja katkonainen yöuni, runsas yöhikoilu tai toistuva yöllinen virtsaamistarve

kohonnut verenpaine, joka ei reagoi hoitoon odotetusti.

Uniapnean selvittely aloitetaan yleensä yöpolygrafialla eli unirekisteröinnillä, joka voidaan nykyään tehdä kotona kannettavalla laitteella. Tutkimuksessa mitataan muun muassa hengitysilmavirtausta, veren happikyllästeisyyttä, hengitysliikkeitä ja nukkuma-asentoa. Tulosten perusteella lääkäri arvioi, onko kyseessä tavallinen kuorsaus vai hoitoa vaativa uniapnea ja kuinka vaikea-asteinen se on.

Elämäntapamuutokset – hoidon perusta

Kuorsauksen hoito kannattaa lähes aina aloittaa elämäntapatekijöistä, sillä ne ovat edullisia, turvallisia ja hyödyttävät terveyttä muutenkin.

Painonhallinta. Ylipainoisilla laihduttaminen on tehokkain yksittäinen keino vähentää kuorsausta ja lieventää uniapneaa. Jo 5–10 prosentin painonpudotus voi vaikuttaa selvästi, koska nielua ahtauttava rasvakudos vähenee.

Alkoholin välttäminen iltaisin. Alkoholin nauttimista kannattaa välttää ainakin 3–4 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Sama koskee tarpeettomia rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä – niiden tarpeesta voi keskustella lääkärin kanssa.

Tupakoinnin lopettaminen. Limakalvoärsytyksen väheneminen helpottaa nenähengitystä ja vähentää kuorsausta.

Säännöllinen unirytmi ja riittävä uni. Univaje syventää unta tavallista voimakkaammin ja rentouttaa nielun lihaksia, mikä voi pahentaa kuorsausta. Säännöllinen rytmi ja riittävä yöuni tukevat siten myös kuorsauksen hallintaa.

Nenähengityksen hoito. Allerginen nuha kannattaa hoitaa asianmukaisesti esimerkiksi antihistamiineilla tai kortisoninenäsumutteella, ja tukkoisuutta voi helpottaa keittosuolahuuhteluilla. Pitkäaikainen tukkoisuus on syytä tutkituttaa, sillä taustalla voi olla esimerkiksi nenän väliseinän vinous tai nenäpolyypit.

Asentohoito – apu asentoriippuvaiseen kuorsaukseen

Jos kuorsaus painottuu selinmakuulle, asentohoito on usein yllättävän tehokas ratkaisu. Tavoitteena on opettaa keho nukkumaan kyljellään, jolloin kieli ja pehmytkudokset eivät painu nieluun.

Perinteinen kotikonsti on ommella yöpaidan selkämykseen tasku ja laittaa siihen tennispallo, joka tekee selinmakuusta epämukavan. Nykyään tarjolla on huomattavasti kehittyneempiä ja mukavampia vaihtoehtoja:

Asentohoitovyöt ja -liivit , jotka estävät kääntymisen selälleen joko mekaanisesti tai hienovaraisella värinähälytyksellä, kun laite tunnistaa selinmakuun. Sähköiset asentohoitolaitteet ”kouluttavat” nukkujaa vähitellen kylkiasentoon.

, jotka estävät kääntymisen selälleen joko mekaanisesti tai hienovaraisella värinähälytyksellä, kun laite tunnistaa selinmakuun. Sähköiset asentohoitolaitteet ”kouluttavat” nukkujaa vähitellen kylkiasentoon. Kuorsaajan erikoistyynyt , jotka tukevat pään ja niskan asentoa niin, että hengitystie pysyy mahdollisimman avoimena ja kylkiasennossa nukkuminen on mukavampaa.

, jotka tukevat pään ja niskan asentoa niin, että hengitystie pysyy mahdollisimman avoimena ja kylkiasennossa nukkuminen on mukavampaa. Sängynpäädyn kohottaminen tai kiilatyyny voi auttaa, jos kuorsaukseen liittyy myös närästystä tai nenän tukkoisuutta makuulla.

Asentohoito sopii parhaiten henkilöille, joiden kuorsaus tai lievä uniapnea on selvästi asentoriippuvaista. Tämä selviää luotettavimmin unirekisteröinnissä, mutta usein jo vieressä nukkuvan havainnot antavat hyvän vihjeen.

Apuvälineet kuorsauksen hoitoon

Itsehoitoon ja lääkärin suosittelemaan hoitoon on tarjolla laaja valikoima apuvälineitä, joiden teho perustuu hengitysteiden avaamiseen eri mekanismeilla. Laadukkaita, kuorsauksen hoitoon suunniteltuja tuotteita – kuten hammaskiskoja, nenänlaajentimia, asentohoitovöitä ja kuorsaajan tyynyjä – löytyy esimerkiksi Otoplugin kuorsauksen hoidon tuotevalikoimasta.

Nenänlaajentimet ja sierainlaajentajat

Nenän kautta tapahtuvan hengityksen helpottaminen on usein ensimmäinen ja edullisin kokeiltava keino. Sieraimiin asetettavat pehmeät nenänlaajentimet levittävät sieraimia ja nenän etuosaa sisältäpäin, jolloin ilmavirta nenässä paranee ja tarve suuhengitykseen vähenee. Ulkoisesti nenänselkään kiinnitettävät laajentajateipit toimivat samalla periaatteella. Nenänlaajentimet auttavat parhaiten silloin, kun kuorsauksen taustalla on nenän etuosan ahtaus tai tukkoisuus – esimerkiksi flunssan, allergian tai sierainten ahtauden vuoksi. Ne ovat myös hyödyllinen lisä urheilijoille ja raskausajan tukkoisuuteen.

Uniapneakisko eli hammaskisko

Suuhun yöksi asetettava alaleukaa eteenpäin siirtävä kisko (mandibulaarinen protruusiokisko) on yksi tehokkaimmista kuorsauksen ja lievän tai keskivaikean uniapnean hoitomuodoista. Kun alaleuka pidetään unen aikana hieman normaalia edempänä, myös kieli ja kielen kanta siirtyvät eteenpäin ja nielun ilmatila avartuu. Tutkimuksissa hammaskiskot ovat vähentäneet kuorsausta merkittävästi suurimmalla osalla käyttäjistä.

Kiskoja on kahdenlaisia: hammaslääkärin yksilöllisesti valmistamia sekä itse kotona muotoiltavia, lämpömuovattavia kiskoja, jotka istutetaan omaan purentaan kuumavesimuotoilulla. Säädettävissä malleissa alaleuan eteensiirron määrää voi hienosäätää, mikä parantaa sekä tehoa että käyttömukavuutta. Kisko sopii useimmille, mutta se edellyttää riittävän tervettä hampaistoa; voimakas purentavika, hampaiden kiinnityskudossairaus tai leukanivelvaivat voivat olla este käytölle. Alkuvaiheessa kisko voi aiheuttaa lievää leukojen jäykkyyttä tai lisääntynyttä syljeneritystä, mutta oireet helpottavat yleensä muutamassa viikossa.

Muut itsehoitotuotteet

Markkinoilla on lisäksi muun muassa kitalakea kosteuttavia ja kudoksia ”kiinteyttäviä” suusuihkeita, suun teippauksia suuhengityksen estämiseen sekä erilaisia leukahihnoja. Näiden teho on tutkimusnäytön valossa vaihtelevampi kuin asentohoidon, nenänlaajentimien ja hammaskiskojen, ja esimerkiksi suun teippaamista ei suositella, jos nenähengitys ei ole kunnossa tai jos uniapnean mahdollisuutta ei ole poissuljettu.

Nielun lihasten harjoittaminen

Mielenkiintoinen ja tutkimuksissa lupaavaksi osoittautunut hoitomuoto on niin sanottu myofunktionaalinen terapia eli suun, kielen ja nielun lihasten säännöllinen harjoittaminen. Päivittäin tehtävät kielen ja kitalaen lihasharjoitukset – esimerkiksi kielen painaminen kitalakea vasten ja liu’uttaminen taaksepäin, vokaalien ääntäminen voimakkaasti ja kitalaen kohottaminen – voivat parantaa nielun lihasjäntevyyttä ja vähentää kuorsausta muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen. Myös puhallinsoittimien, erityisesti didgeridoon, soittamisen on havaittu vähentävän kuorsausta ja lievää uniapneaa. Harjoittelu vaatii sitoutumista, mutta on täysin riskitöntä ja sopii hyvin muiden hoitojen rinnalle.

CPAP-hoito uniapneassa

Jos unirekisteröinnissä todetaan keskivaikea tai vaikea uniapnea, ensisijainen hoito on yleensä CPAP-laite (continuous positive airway pressure). Laite puhaltaa nenän tai nenän ja suun peittävän maskin kautta hengitysteihin kevyttä jatkuvaa ylipainetta, joka pitää nielun auki koko yön. CPAP poistaa hengityskatkokset ja kuorsauksen käytännössä kokonaan, ja sen vaikutus päiväväsymykseen, elämänlaatuun ja verenpaineeseen on hyvin dokumentoitu. Suomessa CPAP-hoito toteutetaan julkisessa terveydenhuollossa, ja laitteen saa pitkäaikaislainaan sairaalasta. Hoidon onnistumisen kannalta ratkaisevaa on sopivan maskin löytäminen ja laitteen säännöllinen käyttö.

Kirurgiset hoidot

Leikkaushoitoa harkitaan yleensä silloin, kun kuorsauksen tai uniapnean taustalla on selkeä rakenteellinen syy tai kun muut hoidot eivät ole tuottaneet tulosta. Mahdollisia toimenpiteitä ovat muun muassa:

nenän väliseinän oikaisu ja nenäkuorikoiden pienennys , jos nenähengitys on rakenteellisesti estynyt

, jos nenähengitys on rakenteellisesti estynyt nielurisojen ja kitarisan poisto , erityisesti lapsilla ja nuorilla, joilla suurentuneet risat ovat yleisin kuorsauksen syy

, erityisesti lapsilla ja nuorilla, joilla suurentuneet risat ovat yleisin kuorsauksen syy pehmeän kitalaen ja nielun alueen toimenpiteet , kuten kitalaen muovaus tai radiotaajuushoidot, joilla pyritään jäntevöittämään ja lyhentämään värähteleviä kudoksia

, kuten kitalaen muovaus tai radiotaajuushoidot, joilla pyritään jäntevöittämään ja lyhentämään värähteleviä kudoksia vaikeissa tapauksissa leukakirurgia tai kielen alaisen hermon stimulaattorihoito.

Kirurgian tuloksellisuus vaihtelee yksilöittäin, ja vaikutus voi heikentyä vuosien mittaan, minkä vuoksi leikkaushoitoon päädytään huolellisen erikoislääkärin arvion perusteella.

Miten valita oikea hoitokeino?

Sopivan hoidon valinta riippuu kuorsauksen syystä ja vaikeusasteesta. Karkeana muistisääntönä voi pitää seuraavaa:

Sulje ensin pois uniapnea, jos oireissa on viitteitä hengityskatkoksista tai poikkeavasta päiväväsymyksestä. Tämä määrittää koko hoitolinjan. Aloita elämäntavoista: painonhallinta, alkoholin välttäminen iltaisin, tupakoinnin lopettaminen ja nenän tukkoisuuden hoito. Kokeile asentohoitoa, jos kuorsaat lähinnä selälläsi – asentohoitovyö tai kuorsaajan tyyny voi riittää yksinäänkin. Helpota nenähengitystä nenänlaajentimilla, jos tukkoisuus tai ahtaat sieraimet ovat ongelman ytimessä. Harkitse hammaskiskoa, jos kuorsaus jatkuu edellä mainituista keinoista huolimatta – se on tehokkain itsehoitoväline useimmille kuorsaajille. Hakeudu lääkäriin, jos mikään ei auta tai epäilet uniapneaa: tarjolla ovat unitutkimukset, CPAP-hoito ja tarvittaessa kirurgiset vaihtoehdot.

Eri keinoja voi myös yhdistellä: esimerkiksi asentohoito ja nenänlaajennin tai hammaskisko ja painonpudotus tukevat toisiaan.

Lopuksi

Kuorsaus ei ole vaiva, joka pitäisi vain sietää. Se kuluttaa sekä kuorsaajan että puolison unta, ja taustalla voi piillä hoitoa vaativa uniapnea. Onneksi keinovalikoima on laaja: kevyimmillään apu löytyy nukkuma-asennon muuttamisesta tai parinkymmenen euron nenänlaajentimesta, ja vaikeampiinkin tapauksiin on olemassa tehokas, tutkimusnäyttöön perustuva hoito. Tärkeintä on tarttua asiaan – hyvin nukuttu yö on yksi parhaista investoinneista omaan terveyteen ja jaksamiseen.

Tämä artikkeli on yleisluonteinen tietopaketti eikä korvaa lääkärin arviota. Jos epäilet uniapneaa tai kuorsaukseen liittyy huolestuttavia oireita, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.