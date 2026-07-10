Google-haut paljastavat, mikä suomalaisia kiinnostaa

Kaupallinen yhteistyö: Laskin.eu

Google on yleensä ensimmäinen paikka, johon suunnataan silloin, kun jokin asia askarruttaa. Hakukoneesta etsitään vastauksia niin suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuin arkisiin pulmiinkin. Hakutilastot tarjoavat mielenkiintoisen näkymän siihen, mikä suomalaisia milloinkin kiinnostaa.

Google julkaisee jokaisen vuoden lopussa koosteen vuoden aikana suosioon nousseista hauista. Listat eivät perustu pelkästään siihen, mitä hakusanoja on käytetty kaikkein eniten. Sen sijaan listauksissa korostuvat haut, joiden suosio on kasvanut merkittävästi vuoden aikana. Listat tarjoavat siis kiinnostavan katsauksen siihen, mitkä ilmiöt, tapahtumat ja aiheet ovat herättäneet tavallista enemmän kiinnostusta suomalaisten keskuudessa.

Ajankohtaiset tapahtumat näkyvät hakukoneessa välittömästi

Suurimmat uutistapahtumat ja yhteiskunnalliset ilmiöt näkyvät yleensä myös Google-hauissa. Kun maailmalla tai kotimaassa tapahtuu jotain merkittävää, ihmiset haluavat nopeasti lisätietoa aiheesta. Siksi ei ole ihme, että vuonna 2025 Suomen vuoden googlatuimpien asioiden joukossa olivat esimerkiksi heinäkuussa menehtynyt Ozzy Osbourne sekä vaalikoneet, joita avattiin kunta- ja aluevaalien vuoksi.

Myös vuonna 2024 moni oli etsinyt hakukoneesta vaalikoneita, mutta tuolloin presidentinvaalien vuoksi. Moni oli ilmeisesti myös pohtinut, ketä äänestäisi, sillä vuoden googlatuimpien joukosta löytyy sekä Alexander Stubb että Pekka Haavisto. Myös EM-jalkapallo kiinnosti suomalaisia.

Google toimii monelle ensimmäisenä tietolähteenä. Sieltä etsitään tietoa niin kuuluisista ihmisistä, musiikista ja viihteestä kuin ruokaresepteistäkin. Lisäksi monet etsivät vastauksia kysymyksiinsä erilaisilla miksi- ja mitä-alkuisilla hauilla. Hakutilastot osoittavat, että suomalaiset seuraavat aktiivisesti ympäröivää maailmaa. Kiinnostuksen kohteet vaihtuvat nopeasti, mutta tarve löytää luotettavaa tietoa säilyy aina.

Uudet ilmiöt herättävät uteliaisuutta

Ajankohtaisten uutisten lisäksi ihmiset etsivät jatkuvasti tietoa uusista ilmiöistä. Viime vuonna moni on googlettanut esimerkiksi, mitä tietyt nuorison käyttämät sanat sekä monelle tuttu 67-hokema tarkoittavat. Tämä voi kertoa siitä, että Googlea käytetään paljon oppimisen välineenä. Hakukone on usein ensimmäinen askel uuden asian ymmärtämisessä.

Nuorten käyttämä kieli muuttuu nopeasti, ja uusia sanoja syntyy jatkuvasti erityisesti sosiaalisen median kautta. Kun jokin sana alkaa levitä laajasti, moni haluaa selvittää sen merkityksen. Hakutilastot kertovat, että suomalaiset eivät etsi tietoa ainoastaan uutisista ja tapahtumista, vaan myös muuttuvasta kielestä ja kulttuurista.

Lisäksi suomalaiset ovat etsineet ahkerasti tietoa arkisemmista asioista, kuten miksi Snapchat ei toimi ja miksi jauheliha on loppunut kaupoista. Myös sähkön hinta on herättänyt hämmennystä.

Hakutilastot osoittavat, että ihmiset kääntyvät Googlen puoleen erityisesti silloin, kun jokin asia poikkeaa totutusta tai aiheuttaa epävarmuutta. Olipa kyseessä tekninen ongelma, tuotepula tai jokin uusi ilmiö, hakukoneesta etsitään vastauksia ja selityksiä tilanteen ymmärtämiseksi.

Käytännön kysymykset eivät koskaan katoa

Vaikka Googlen listauksessa näkyvätkin lähinnä vain suuret uutiset ja trendit, merkittävä osa hauista liittyy hyvin käytännöllisiin asioihin. Ihmiset etsivät jatkuvasti tietoa esimerkiksi terveyteen, talouteen, asumiseen ja erilaisiin laskutoimituksiin liittyen.

Hakukoneesta ei etsitä ainoastaan uutisia tai viihdettä. Sitä käytetään jatkuvasti myös yksittäisten faktojen tarkistamiseen. Googlelta kysytään esimerkiksi, kuinka monta senaattoria Yhdysvalloissa on tai kuinka monta kansanedustajaa Suomessa on. Tällaiset teemat eivät välttämättä nouse lehtien otsikoihin, mutta haut kertovat siitä, kuinka tärkeä osa tiedonhankintaa hakukone on.

Hakukoneeseen kirjoitetaan päivittäin kysymyksiä siitä, kuinka prosenttilasku tehdään, paljonko lainan kuukausierä on tai kuinka monta päivää tiettyyn tapahtumaan on jäljellä. Myös erilaiset yksikkömuunnokset ovat yleisiä. Esimerkiksi maa-alueiden, tonttien tai ulkomaisten kiinteistöjen yhteydessä vastaan voi tulla tilanteita, joissa pinta-alat ilmoitetaan eri yksiköissä. Tällöin esimerkiksi hehtaarien, aarien, eekkereiden ja neliömetrien muuntaminen onnistuu helposti Laskin.eu:n pinta-alamuuntimella.

Tällaiset haut eivät yleensä näy Googlen vuosittaisilla hakulistoilla, sillä ne eivät ole hetkellisiä trendejä vaan jatkuvasti suosittuja aiheita. Ne kertovat kuitenkin paljon siitä, miten hakukonetta käytetään. Monille Google on ennen kaikkea ongelmanratkaisun väline, jonka avulla etsitään vastauksia arkisiin kysymyksiin.

Google-haut kertovat jotain suomalaisista

Hakutilastot tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman siihen, mikä suomalaisia kulloinkin kiinnostaa. Yhtenä vuonna huomio voi keskittyä vaaleihin, toisena suuriin uutistapahtumiin tai uusiin ilmiöihin. Samalla hakulistat muistuttavat siitä, että ihmiset etsivät jatkuvasti myös hyvin käytännöllistä tietoa omaan arkeensa.

Vaikka kiinnostuksen kohteet muuttuvat ajan myötä, tietyt asiat säilyvät vuodesta toiseen. Ihmiset haluavat ymmärtää ympäröivää maailmaa, löytää ratkaisuja ongelmiinsa ja oppia uusia asioita.

Google-haut eivät siis kerro pelkästään suosituista hakusanoista. Ne tarjoavat eräänlaisen ikkunan siihen, mistä ihmiset puhuvat ja mikä heitä kiinnostaa. Ne kertovat myös siitä, miten nopeasti kiinnostuksen kohteet voivat muuttua. Yksi uutinen tai somessa leviävä sana voi nostaa hakumäärät hetkessä kasvuun.