Timanttisormuksista arvokelloihin – tutustu Tampereen keskustan kultasepänliikkeisiin

Kaupallinen yhteistyö: Pirkan Kello ja Kultasepät Andreasen

Tampereen keskustasta löytyy kaksi kokenutta kultasepänliikettä, joilla on yhteensä lähes sata vuotta kokemusta alalta. Kultasepät Andreasen on erikoistunut käsityönä valmistettuihin, itse suunnittelemiinsa timanttisormuksiin, ja Pirkan Kello tarjoaa laajan valikoiman kelloja, koruja sekä kultasepänpalveluita. Erilaisista painotuksista huolimatta molemmille on yhteistä vankka ammattitaito ja halu palvella asiakkaita yksilöllisesti ja ilman kiirettä.

Kultasepät Andreasen – käsityötä omalla pajalla

Kultasepät Andreasen on toiminut alalla yli 30 vuotta. Liike sijaitsee aivan Tampereen keskustassa, rautatieaseman läheisyydessä ja malliston sormuksiin voi tutustua myös verkkosivuilla. Samassa osoitteessa toimii sekä myymälä että paja, jossa korut valmistuvat.

Liiketilan erikoisuus on lasiseinä, joka erottaa myymälätilan ja pajan toisistaan. Asiakkaat voivat seurata ikkunan läpi kultaseppien työtä lähietäisyydeltä ja nähdä, miten kultaa työstetään, timantteja istutetaan ja sormus syntyy hiljalleen. Korujen valmistusta pääsee harvoin seuraamaan näin läheltä.

Kultasepät Andreasen on erikoistunut omaan timanttisormusmallistoonsa, jossa on sekä kihla- että vihkisormuksia. Malliston erityispiirre on muokattavuus. Jokainen sormus valmistetaan tilauksesta mittojen mukaan, ja malleja voidaan muokata suunnitteluvaiheessa. Asiakas voi vaikuttaa esimerkiksi timanttien kokoon ja määrään sekä rungon muotoon ja kullan sävyyn. Näin jokaisesta korusta tulee lopulta yksilöllinen, vaikka suunnittelun pohjana toimiikin valmis malli.

Oman mallistonsa sormusten lisäksi Andreasenilla valmistetaan uniikkikoruja asiakkaan toiveiden pohjalta ja mahdollisesti myös hänen materiaalejaan käyttäen. Tällä tavalla esimerkiksi vanha perintösormus saa uuden elämän osana uutta korua.

Pirkan Kello – perinteikäs kello- ja koruliike

Pirkan Kello on palvellut asiakkaitaan jo yli 60 vuoden ajan. Liike sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa Kuninkaankadun kävelykadulla, helposti saavutettavassa paikassa. Ostoksia voi tehdä myös yrityksen verkkokaupassa.

Kellot ovat Pirkan Kellon sydän. Tarjolla on niin arkikelloja, urheilukelloja, pukukelloja kuin käytettyjä arvokellojakin useilta tunnetuilta valmistajilta. Kelloja löytyy moneen makuun ja erikokoisiin budjetteihin.

Käytetyt arvokellot ovat liikkeen erikoisuus. Arvokellot kiinnostavat monenlaisia ostajia. Keräilijät saattavat etsiä harvinaista mallia tai tietyn vuosikymmenen klassikkoa. Ensimmäistä arvokelloaan ostava puolestaan haluaa ehkä laadukkaan kellon, joka kestää aikaa ja näyttää hyvältä vielä vuosienkin päästä. Joillekin arvokellon hankinta on sijoitus, toisille taas lahja itselle tai läheiselle. Pirkan Kellossa arvokelloihin voi tutustua rauhassa ja henkilökunta osaa kertoa kellojen tarinasta, kunnosta ja arvosta.

Korupuolella Pirkan Kello tarjoaa laajan valikoiman tunnettuja korumerkkejä sekä oman PK Briljantti -timanttisormussarjan. Liikkeessä valmistetaan myös uniikkikoruja asiakkaan toiveiden mukaan.

Pirkan Kellossa toteutetaan kaikenlaisia kultasepäntöitä kiillotuksista kivien vaihtoon ja pintakäsittelyihin sekä sormusten koon muutoksiin. Lisäksi kultasepät tekevät yksilöllisiä ja tyylikkäitä kaiverruksia sormuksiin, kelloihin ja koruihin.

Mitä palveluita kultasepänliike tarjoaa?

Kultasepänliike on paljon enemmän kuin vain korukauppa. Se on paikka, jonne voi viedä rikkinäisen korun, jonka ei uskonut olevan pelastettavissa ja josta voi löytää upean valmiin korun tai suunnitella uniikin korun yhdessä ammattilaisen kanssa. Myymälässä voi myös myydä kultaharkkoja tai vanhoja kultakoruja. Kummatkin liikkeet ostavat kultaa ja muita jalometalleja kilpailukykyiseen hintaan. Päivän ostohinnat voi tarkistaa liikkeiden nettisivuilta.

Korujen korjaus on yksi yleisimmistä syistä käydä kultasepällä. Katkennut ketju, irronnut kivi tai kulunut pinta ovat jokapäiväisiä ongelmia, joihin ammattitaitoinen kultaseppä löytää ratkaisun. Mieluisa koru kannattaa korjata, jotta se pääsee takaisin käyttöön.

Kaiverrus on toinen suosittu palvelu. Nimi, päivämäärä tai lyhyt viesti korun sisäpinnassa tekee korusta henkilökohtaisen ja ainutlaatuisen. Kaiverrus onnistuu myös kelloihin, lahjatavaroihin ja muihin metalliesineisiin. Se voidaan tehdä työstä riippuen joko koneellisesti tai käsin.

Sormuksen koon muuttaminen on palvelu, jota tarvitaan yllättävän usein. Sormet muuttuvat vuosien saatossa tai voi olla, että kihlasormus on ollut alun perin jo väärää kokoa. Kultasepät toteuttavat koon muutoksia kummassakin liikkeessä.

Uniikkikorujen teettäminen on ehkä kultasepänliikkeen hienoin palvelu. Kun valmiista valikoimasta ei löydy juuri oikeaa vaihtoehtoa, voidaan suunnitella ja valmistaa jotain täysin ainutlaatuista. Työssä voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omia materiaaleja, kuten vaikkapa perintökorun kultaa ja timantteja. Näin vanha koru saa uuden elämän ja asiakas säästää materiaalikuluissa.

Kultasepänliike Tampereen keskustassa

Kultasepät Andreasenin liiketila sijaitsee aivan rautatieaseman lähellä osoitteessa Kyttälänkatu 8–10. Pirkan Kello puolestaan löytyy kävelykadulta osoitteesta Kuninkaankatu 19.

Kummatkin liikkeet ovat helposti saavutettavissa Tampereen keskustassa, ja molemmista saa asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua oli kyse sitten uuden korun hankinnasta, vanhan korjauksesta tai jostain aivan muusta.

Kultasepät Andreasen on erikoistunut erityisesti timanttisormuksiin. Jos siis kaipaat käsityönä juuri toiveidesi mukaisesti valmistettua sormusta, Andreasen on oikea paikka. Pirkan Kellon vahvuus taas on laaja kello- ja koruvalikoima. Sinne kannattaa suunnata, kun haluat ostaa valmiita koruja itselle tai lahjaksi.