Syksyn tapahtumat lähestyvät – nyt on oikea aika tilata mainoskassit omalla logolla

Kaupallinen yhteistyö: Kuusnelonen Oy

Kesä on tapahtumien aikaa, mutta samalla monien yritysten katse kääntyy vähitellen jo syksyyn. Messut, rekrytointitapahtumat, seminaarit ja erilaiset kampanjat alkavat pian täyttää kalentereita, ja yritykset pohtivat, miten saada niissä näkyvyyttä. Yksi tehokkaimmista tavoista erottua tapahtumissa on perinteinen mutta edelleen toimiva ratkaisu: mainoskassi omalla logolla.

Hyvä kangaskassi tai messukassi ei ole vain tavaroiden kantamista varten. Se toimii samalla liikkuvana mainospintana, joka näkyy tapahtuma-alueella sekä sen jälkeen kaupungilla, työmatkoilla ja kauppareissuilla. Juuri siksi mainoskassit kuuluvat vuodesta toiseen yritysten suosituimpiin mainoslahjoihin.

Miksi mainoskassit toimivat niin hyvin markkinoinnissa?

Mainoslahjojen tehokkuus perustuu yksinkertaiseen asiaan: ihmiset pitävät fyysisistä tuotteista, joista on oikeasti hyötyä. Advertising Specialty Instituten (ASI) tutkimuksen mukaan tuotemedia on kuluttajien mielestä miellyttävin tapa vastaanottaa mainontaa. Niiden taakse jäävät muun muassa radio, lehdet ja televisio.

Kangaskassit ovat erityisen toimiva valinta, koska ne kulkevat mukana arjessa jatkuvasti ja tarjoavat samalla yritykselle paljon näkyvyyttä. ASI:n tutkimuksen mukaan kassi kerää elinkaarensa aikana lähes 2 000 näyttökertaa. Kun logo näkyy kaupassa, tapahtumissa ja kaupungilla, mainonta jatkuu päivästä toiseen ilman lisäkustannuksia.

Fyysinen tuote toimii myös brändinrakentajana. Digitaalinen mainos ohitetaan sekunneissa, mutta kassi päätyy käyttöön yhä uudelleen. Jokainen käyttökerta on uusi kohtaaminen brändin kanssa luontevasti osana arkea. Mitä laadukkaampi kassi on, sitä todennäköisemmin se ansaitsee paikkansa käyttäjän vakiokassina.

Messuihin ja tapahtumiin kannattaa valmistautua ajoissa

Festarit, markkinat, messut, urheilutapahtumat – tapahtumakausi on täydessä käynnissä ja jatkuu pitkälle syksyyn. Mainoskassit ovat tapahtumissa erityisen tehokas mainosväline, koska ne päätyvät myös tapahtuma-alueen ulkopuolelle ja jatkavat näkyvyyden keräämistä vielä pitkään itse tapahtuman jälkeen.

Messukassi on yksi tapahtumien tärkeimmistä tuotteista myös käytännön syistä, sillä kävijät tarvitsevat paikan esitteille ja ostamilleen tuotteille. Samalla jokainen kassia kantava toimii liikkuvana mainostajana koko tapahtuman ajan.

Tilasitpa sitten kestäviä puuvillakasseja tai tyylikkäitä paperikasseja, liikkeellä kannattaa olla ajoissa. Toimitusajat vaihtelevat kassimallista riippuen, mutta ovat tavallisesti noin neljän viikon tuntumassa. Monia tuotteita on kuitenkin mahdollista tilata myös pikatoimituksella, jolloin kassit saapuvat perille vain muutamassa viikossa.

Kangaskassi vai kevyt paperikassi?

Kuusnelosen mainoskassi- ja messukassivalikoimasta löytyy vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin ja budjetteihin. Myös materiaalivaihtoehtoja on moneen lähtöön aina perinteisistä puuvillakasseista paperikasseihin, huopakasseihin sekä Reilun Kaupan kasseihin.

Klassinen kangaskassi sopii yrityksille, jotka haluavat panostaa pitkäikäiseen ja laadukkaaseen tuotteeseen. Se kestää käyttöä vuosia ja näyttää aina hyvältä. Kangaskassi on oikea valinta silloin, kun halutaan mainostuote, joka pääsee käyttöön myös tapahtuman jälkeen.