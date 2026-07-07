Syksyn tapahtumat lähestyvät – nyt on oikea aika tilata mainoskassit omalla logolla

Kaupallinen yhteistyö: Kuusnelonen Oy
Kesä on tapahtumien aikaa, mutta samalla monien yritysten katse kääntyy vähitellen jo syksyyn. Messut, rekrytointitapahtumat, seminaarit ja erilaiset kampanjat alkavat pian täyttää kalentereita, ja yritykset pohtivat, miten saada niissä näkyvyyttä. Yksi tehokkaimmista tavoista erottua tapahtumissa on perinteinen mutta edelleen toimiva ratkaisu: mainoskassi omalla logolla.
Hyvä kangaskassi tai messukassi ei ole vain tavaroiden kantamista varten. Se toimii samalla liikkuvana mainospintana, joka näkyy tapahtuma-alueella sekä sen jälkeen kaupungilla, työmatkoilla ja kauppareissuilla. Juuri siksi mainoskassit kuuluvat vuodesta toiseen yritysten suosituimpiin mainoslahjoihin.
Miksi mainoskassit toimivat niin hyvin markkinoinnissa?
Mainoslahjojen tehokkuus perustuu yksinkertaiseen asiaan: ihmiset pitävät fyysisistä tuotteista, joista on oikeasti hyötyä. Advertising Specialty Instituten (ASI) tutkimuksen mukaan tuotemedia on kuluttajien mielestä miellyttävin tapa vastaanottaa mainontaa. Niiden taakse jäävät muun muassa radio, lehdet ja televisio.
Kangaskassit ovat erityisen toimiva valinta, koska ne kulkevat mukana arjessa jatkuvasti ja tarjoavat samalla yritykselle paljon näkyvyyttä. ASI:n tutkimuksen mukaan kassi kerää elinkaarensa aikana lähes 2 000 näyttökertaa. Kun logo näkyy kaupassa, tapahtumissa ja kaupungilla, mainonta jatkuu päivästä toiseen ilman lisäkustannuksia.
Fyysinen tuote toimii myös brändinrakentajana. Digitaalinen mainos ohitetaan sekunneissa, mutta kassi päätyy käyttöön yhä uudelleen. Jokainen käyttökerta on uusi kohtaaminen brändin kanssa luontevasti osana arkea. Mitä laadukkaampi kassi on, sitä todennäköisemmin se ansaitsee paikkansa käyttäjän vakiokassina.
Messuihin ja tapahtumiin kannattaa valmistautua ajoissa
Festarit, markkinat, messut, urheilutapahtumat – tapahtumakausi on täydessä käynnissä ja jatkuu pitkälle syksyyn. Mainoskassit ovat tapahtumissa erityisen tehokas mainosväline, koska ne päätyvät myös tapahtuma-alueen ulkopuolelle ja jatkavat näkyvyyden keräämistä vielä pitkään itse tapahtuman jälkeen.
Messukassi on yksi tapahtumien tärkeimmistä tuotteista myös käytännön syistä, sillä kävijät tarvitsevat paikan esitteille ja ostamilleen tuotteille. Samalla jokainen kassia kantava toimii liikkuvana mainostajana koko tapahtuman ajan.
Tilasitpa sitten kestäviä puuvillakasseja tai tyylikkäitä paperikasseja, liikkeellä kannattaa olla ajoissa. Toimitusajat vaihtelevat kassimallista riippuen, mutta ovat tavallisesti noin neljän viikon tuntumassa. Monia tuotteita on kuitenkin mahdollista tilata myös pikatoimituksella, jolloin kassit saapuvat perille vain muutamassa viikossa.
Kangaskassi vai kevyt paperikassi?
Kuusnelosen mainoskassi- ja messukassivalikoimasta löytyy vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin ja budjetteihin. Myös materiaalivaihtoehtoja on moneen lähtöön aina perinteisistä puuvillakasseista paperikasseihin, huopakasseihin sekä Reilun Kaupan kasseihin.
Klassinen kangaskassi sopii yrityksille, jotka haluavat panostaa pitkäikäiseen ja laadukkaaseen tuotteeseen. Se kestää käyttöä vuosia ja näyttää aina hyvältä. Kangaskassi on oikea valinta silloin, kun halutaan mainostuote, joka pääsee käyttöön myös tapahtuman jälkeen.
Premium-kangaskassi täysväripainatuksella on asiakkaiden kestosuosikki.
Reilun Kaupan kangaskassit puolestaan sopivat yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat korostaa vastuullisuuttaan myös mainoslahjoissa. Reilun Kaupan kassi viestii arvoista jo ennen kuin siihen on painettu ensimmäistäkään logoa. Kun siihen yhdistetään yrityksen oma ilme, lopputulos näyttää tyylikkäältä ja harkitulta.
Kevyt paperikassi toimii erinomaisesti messuilla, myymälöissä ja tapahtumissa, kun kassia ei tarvita pitkäaikaiseen käyttöön. Paperikassi antaa viimeistellyn ja ammattimaisen vaikutelman, ja siihen saadaan näyttävä painatus yrityksen logolla tai kampanjailmeellä. Edullinen hinta mahdollistaa suuren jakelumäärän, sillä halvimmillaan yhden paperikassin hinnaksi jää alle 50 senttiä. Se on kustannustehokas keino saada brändi näkymään laajasti tapahtumassa.
Paperinyörikahvoilla varustetuilla paperikasseilla on Suomen paras hinta -takuu.
Huopakassit ovat premium-henkinen vaihtoehto. Jämäkkä materiaali, tyylikäs ulkonäkö ja hyvä käyttömukavuus tekevät niistä arvostettuja liikelahjoja.
Kuitukangaskassi on käytännöllinen valinta, kun halutaan yhdistää edullinen hinta ja näyttävä ulkonäkö. Kassiin saadaan suuri painopinta-ala yrityksen logolle, minkä ansiosta se toimii tehokkaana liikkuvana mainoksena tapahtuma-alueessa ja sen jälkeenkin. Kevyt rakenne tekee kassista helpon kantaa ja materiaali kestää hyvin tuotteiden painon.
Kuitukangaskassin kantohihnojen pituuden voi valita itse.
Erimallisia kasseja on saatavilla useissa eri väreissä. Osa soveltuu paremmin tapahtumakäyttöön, kun taas osa on suunniteltu kestämään päivittäistä käyttöä pitkään. Siksi kassin valinnassa kannattaa miettiä, millaiseen käyttöön tuote tulee ja millaisen mielikuvan yritys haluaa jättää asiakkaille. Jokaiseen kassiin voidaan painattaa yrityksen logo tai muu kuva.
Tilaa helposti Kuusneloselta
Kuusnelonen on suomalainen mainos- ja liikelahjoihin erikoistunut yritys, jonka valikoimasta löytyy suuri määrä tuotteita yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden käyttöön. Kangaskassien ja messukassien lisäksi tarjolla on muun muassa juomapulloja, mainoskyniä, avaimenperiä ja muita käytännöllisiä tuotteita, joihin kaikkiin voidaan painattaa yrityksen logo.
Tuotteista voi pyytää ilmaisen näytekappaleen ennen tilausta, jolloin materiaalin ja laadun voi tarkistaa etukäteen. Lisäksi moniin tuotteisiin on saatavilla nopea toimitus, mikä helpottaa syksyn tapahtumiin valmistautumista.
Useilla tuotteilla on myös Suomen Paras Hinta -takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos löydät vastaavan tuotteen edullisemmin toisesta kotimaisesta verkkokaupasta, Kuusnelonen antaa kilpailijan hinnasta vielä 5 % lisäalennuksen.