Kampanjat näkyviksi mainostelineillä – tehokas tapa lisätä näkyvyyttä ja houkutella asiakkaita

Kaupallinen yhteistyö: Lohikari Oy

Kilpailu asiakkaiden huomiosta on kovaa. Mainostelineet, eli katustandyt, ovat kustannustehokas tapa herättää huomiota ja ohjata asiakasvirta suoraan omaan myymälään. Lohikarin mainostelinevalikoimasta löytyy ratkaisu niin ulkokäyttöön kuin sisätiloihinkin.

Hyvin sijoitettu mainosteline voi olla ratkaiseva tekijä siinä, huomaako asiakas yrityksen viestin vai käveleekö hän sen ohi. Teline tekee tarjouksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista viesteistä näkyviä juuri siellä, missä asiakkaat liikkuvat. Se toimii markkinointivälineenä, jota voidaan käyttää vuodesta toiseen erilaisissa kampanjoissa ja viestintätarpeissa.

Miksi mainosteline on edelleen tehokas markkinointiväline?

Katustandysta käytetään monia nimiä, kuten katusieppari, katupuhuja, mainosteline, katupukki, A-pukki, A-standy, A-board, tuuliteline, windmaster, windy tai heiluri. Kaikilla tarkoitetaan samaa, eli liikuteltavaa mainostelinettä, joka välittää viestin nopeasti ja selkeästi. Katustandyjä käytetään laajalti myymälöissä, ravintoloissa, kahviloissa, kioskeissa, kauppakeskuksissa ja tapahtumissa.

Vaikka digitaalinen markkinointi on nykyään tärkeässä roolissa, fyysisillä mainospinnoilla on edelleen oma paikkansa. Katuständin suurin vahvuus on sen kyky tavoittaa asiakas juuri siinä hetkessä, kun hän on lähellä myymälää tai tekemässä ostopäätöstä. Mainosteline toimii näkyvänä huomionherättäjänä, joka voi houkutella ohikulkijan astumaan sisään liikkeeseen.

Mainostelineen keskeinen etu on joustavuus. Sisältöä voidaan vaihtaa nopeasti sesongin tai kampanjan mukaan ilman suuria investointeja. Sama teline palvelee vuoden ympäri erilaisissa käyttötarkoituksissa, sillä siihen voidaan vaihtaa uusi viesti aina tarpeen mukaan. Tämä tekee katuständistä pitkäikäisen ja kustannustehokkaan markkinointivälineen.

Mainostelineitä ei käytetä ainoastaan tarjousten ja alennusten esille tuomiseen. Sillä voidaan viestiä esimerkiksi uusista tuotteista, tapahtumista, muuttuneista aukioloajoista tai muista asiakkaalle tärkeistä asioista. Selkeä ja näkyvä viesti auttaa asiakasta löytämään etsimänsä tiedon nopeasti ja parantaa samalla asiointikokemusta.

Mainosteline sopii monelle toimialalle

Katustandyt eivät ole vain kauppojen käyttöön tarkoitettuja. Niitä hyödynnetään laajasti erilaisissa ympäristöissä ja toimialoilla. Yhteistä kaikille käyttökohteille on tarve näkyä ja viestiä selkeästi.

Ravintolat ja kahvilat kertovat niiden avulla päivän tarjouksista ja lounaslistoista. Myymälät nostavat esiin alennuksia, sesonkituotteita ja uutuuksia. Tapahtumajärjestäjät ohjaavat kävijöitä oikeisiin paikkoihin, ja kiinteistönvälittäjät hyödyntävät ständejä kohteiden markkinoinnissa. Myös messuilla ja kauppakeskuksissa mainostelineet ovat tuttu näky.

Oikeanlainen teline oikeaan käyttökohteeseen

Mainostelineen valintaan vaikuttavat ennen kaikkea käyttöympäristö, viestin koko ja vaihtuvuuden tarve. Lohikarin valikoimasta löytyy vaihtoehtoja niin sisä- kuin ulkokäyttöön sekä pieniin että suuriin tiloihin.

Klassiset A-telineet

Perinteinen A-mallinen teline on yksi suosituimmista ratkaisuista. Se on kevyt siirtää, helppo käyttää ja soveltuu monenlaisiin ympäristöihin. A-telineitä on saatavilla useissa eri kokoluokissa.

Pienemmät A3-kokoiset mallit sopivat paikkoihin, joissa tilaa on rajallisesti. Suuremmat 50 × 70 cm ja 70 × 100 cm telineet puolestaan tarjoavat enemmän tilaa näyttäville kampanjajulisteille. Joissakin malleissa on kaareva yläosa, johon on mahdollista laittaa vaikkapa yrityksen logo.

SNAP-telineet nopeisiin muutoksiin

Yrityksissä, joissa viestit vaihtuvat usein, SNAP-kehyksillä varustetut telineet ovat käytännöllinen vaihtoehto. Kehyksen avausmekanismi mahdollistaa julisteiden nopean vaihtamisen. Tämä tekee telineistä erityisen hyödyllisiä ympäristöissä, joissa tarjoukset tai muut viestit muuttuvat säännöllisesti.

Julisteen vaihtaminen on helppoa. Julistekehyksen sivulistat avataan ja juliste asetetaan taustalevyä vasten. Julisteen päälle asetetaan suojaava muovilevy ja kehyksen sivulistat napsautetaan takaisin kiinni. Näin juliste jää puristuksiin tausta- ja suojalevyn väliin ja pysyy siellä suojassa.

Windmaster kestää myös tuulta

Kaikki ulkotilat eivät ole samanlaisia. Avoimilla paikoilla tavallinen katuständi ei välttämättä pysy vakaasti pystyssä kovalla tuulella. Tällöin oikea ratkaisu on Windmaster.

Windmasterin painava jalusta ja joustava rakenne on suunniteltu kestämään vaativampia sääolosuhteita. Tällaiset telineet pysyvät pystyssä myös tuulisella säällä, minkä vuoksi niitä käytetään paljon ulkomyynnissä, tapahtumissa sekä kauppojen ja liiketilojen ulkopuolella.

Liitutaulut ja LED-valaistut telineet sisätiloihin

Kaikkia viestejä ei tarvitse painattaa valmiiksi julisteiksi. Liitutaulut ja tussitaulut sopivat erityisesti kohteisiin, joissa viesti vaihtuu päivittäin. Esimerkiksi kahvilat, ravintolat ja parturi-kampaamot hyödyntävät niitä usein päivän tarjousten tai palveluiden esittelyssä.

LED-valaistut telineet puolestaan tuovat viestin näkyviin myös hämärässä. Ne sopivat erityisen hyvin ympäristöihin, joissa näkyvyyttä tarvitaan ilta-aikaan tai heikommissa valaistusolosuhteissa.

Sijainnilla on suuri merkitys

Paraskaan mainos ei tuota tuloksia, jos sitä ei nähdä. Siksi mainostelineen sijoittelu on yhtä tärkeää kuin itse viesti. Hyvin sijoitettu teline tukee asiakaskokemusta tarjoamalla tietoa juuri silloin, kun siitä on eniten hyötyä.

Kadun varrella sijaitseva standy houkuttelee ohikulkijan poikkeamaan myymälään. Sisäänkäynnin läheisyydessä se kertoo heti asiakkaalle, mitä ajankohtaista yrityksellä on tarjota. Myymälän sisällä teline voi puolestaan ohjata asiakkaan tietyn tuoteryhmän luo tai nostaa esiin kampanjatuotteita. Kassojen läheisyydessä se voi muistuttaa lisäostomahdollisuuksista.

Lohikari auttaa tekemään viesteistä näkyviä

Lohikari Oy on vuonna 1956 perustettu kotimainen myymälä- ja mainostarvikkeiden asiantuntija. Vuosikymmenten aikana yritys on auttanut lukuisia kaupan, palvelualan ja tapahtumien toimijoita kehittämään toimintaansa ja luomaan toimivia asiakaskohtaamisia.

Yritys tarjoaa ratkaisuja hinnoitteluun, opastukseen, esillepanoon, visuaaliseen ilmeeseen ja myynnin edistämiseen. Laajasta valikoimasta löytyy mainostelineiden lisäksi muun muassa julistekehyksiä, esitetelineitä, vaaterekkejä, mallinukkeja ja muita myymälätarvikkeita. Tuotteet on suunniteltu helpottamaan arjen myyntityötä ja tekemään viesteistä mahdollisimman näkyviä.

Olipa tavoitteena houkutella asiakkaita liikkeeseen, lisätä näkyvyyttä myymälän edustalla, ohjata asiakasvirtoja tapahtumassa tai tuoda sesonkikampanja tehokkaasti esiin, oikeanlainen mainosteline on yksinkertainen mutta vaikuttava ratkaisu. Lohikarin kattavasta valikoimasta löytyy vaihtoehto jokaiseen käyttötarkoitukseen.