Naisten rannekellot arkeen, juhlaan ja lahjaksi

Kaupallinen yhteistyö: Pirkan Kello
Rannekello on samanaikaisesti sekä käytännöllinen käyttöesine että osa pukeutumista. Vaikka ajan voi tarkistaa nykyään helposti puhelimesta, kello on säilyttänyt paikkansa monen ranteessa. Se viimeistelee asun samaan tapaan kuin muutkin asusteet ja korut.
Naisten rannekelloissa vaihtoehtoja riittää siroista pukukelloista käytännöllisiin arkikelloihin ja sporttisempiin malleihin. Sopivaa kelloa valitessa kannattaakin lähteä liikkeelle siitä, missä sitä aikoo eniten käyttää. Työpäivään sopivalta kellolta voidaan tarvita aivan erilaisia ominaisuuksia kuin juhlapukeutumiseen hankittavalta mallilta.
Arjen rannekellossa korostuvat käytännöllisyys ja mukavuus
Arkikäytössä hyvä rannekello on ennen kaikkea käytännöllinen. Sen täytyy tuntua mukavalta ranteessa koko päivän ja ajan tulee olla helposti luettavissa vain yhdellä vilkaisulla. Kellon pitäisi myös kestää tavallista arkikäyttöä.
Metalliranneke on suosittu vaihtoehto arkikelloon, sillä se on kestävä mutta myös tyylikäs. Nahkaranneke puolestaan voi tuntua hieman kevyemmältä ja tuoda kelloon klassista ilmettä. Niiden lisäksi on myös esimerkiksi puurannekkeita. Se, millaisen rannekkeen kukin valitsee, riippuu aivan omasta mausta sekä siitä, millaisissa tilanteissa kelloa käytetään.
Myös kellon koko kannattaa huomioida, ja arkeen sopinee usein parhaiten siro malli. Jos työssä käytetään paljon käsiä tai kello osuu helposti pöydänreunoihin ja muihin pintoihin, kovin suuri malli ei välttämättä ole käytännöllisin vaihtoehto. Toimistotyössä taas myös hieman näyttävämpi kello saattaa toimia hyvin osana tyylikästä työpukeutumista.
Leijona Legends -malliston Törnävä-rannekello venyvällä rannekkeella on oiva valinta arkeen. Kullanvärinen teräksinen kello on koristeltu korukivillä. Runko on alle 3 senttiä leveä ja noin 6 millimetriä paksu, joten rakenne on melko siro. Valkoinen taulu mustilla numeroilla on helppolukuinen. Käyntivoimana tikittää paristokäyttöinen kvartsikoneisto.
Leijona on Suomen vanhin kellomerkki. Se perustettiin jo vuonna 1907. Leijonan kellot ovat käytännöllisiä ja ajattomia. Mallistosta löytyy vaihtoehtoja sekä arkeen että juhlavampaankin pukeutumiseen, ja monissa malleissa yhdistyvät selkeä kellotaulu, helppokäyttöisyys ja klassinen muotoilu. Törnävä on tästä hyvä esimerkki. Siro rakenne ja koristeellisuus tekevät siitä korumaisen, mutta samalla se on käytännöllinen jokapäiväiseen käyttöön.
Juhlissa kello saa olla kuin koru
Juhlakäyttöön valittavassa kellossa käytännöllisyyden rinnalle nousee erityisesti ulkonäkö. Siro pukukello toimii ranteessa lähes korun tavoin ja viimeistelee juhla-asun. Pukukelloissa kellotaulu on usein suhteellisen pelkistetty ja rungon profiili on ohuempi kuin sporttisissa malleissa. Ohut metalliranneke tai hienostunut nahkaranneke tekee kellosta tyylikkään
Tissot Desir Lady on kaunis, juhlaan sopiva naisten rannekello. Kellon 28 millimetriä leveä runko on siro, ja korumaisuutta tuovat helmiäiskellotaulu sekä kellotaulun aidoilla timanteilla koristellut indeksit. Teräksen värinen ranneke ja hillitty värimaailma tekevät kokonaisuudesta hienostuneen. Siksi se sopii hyvin esimerkiksi mekon tai juhlapuvun seuraksi, mutta klassisen ulkonäkönsä ansiosta myös moneen muuhun käyttöön.
Rannekelloa ei tarvitse hankkia vain juhlia varten. Ajaton pukukello voi toimia yhtä hyvin esimerkiksi töissä, ravintolaillallisella ja viikonlopun riennoissa. Monikäyttöisyys onkin hyvä peruste valita klassisempi malli, jos tarkoituksena on hankkia yksi laadukas kello useisiin erilaisiin tilanteisiin
Sporttinen kello kestää aktiivisessa käytössä
Sporttisessa naisten rannekellossa käytännöllisyys ja kestävyys korostuvat. Kello saa olla rakenteeltaan hieman tukevampi, ja ominaisuuksissa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi vedenkestävyyteen, kellotaulun helppolukuisuuteen ja rannekkeen materiaaliin. Metalliranneke on kestävä vaihtoehto aktiiviseen käyttöön, kun taas hyvä vedenkestävyys antaa enemmän vapautta käyttää kelloa myös veden äärellä ja harrastuksissa.
Sporttikello ei tarkoita samaa kuin äly- tai urheilukello. Siinä missä urheilukelloissa painottuvat sykkeen, harjoittelun ja aktiivisuuden seuranta, perinteisessä sporttisessa rannekellossa lähtökohtana ovat kestävä rakenne, käytännölliset ominaisuudet ja urheilullinen muotoilu. Se on hyvä vaihtoehto käyttäjälle, joka haluaa aktiiviseen elämäntyyliin sopivan perinteisen rannekellon ilman älyominaisuuksia.
Monet urheilulliset kellomallit on suunniteltu niin, että sama kello sopii vapaa-ajan ja harrastusten lisäksi tavalliseen arkipukeutumiseen. Tällainen on esimerkiksi Tissot Seastar 1000. Teräsrannekkeisen kellon musta kellotaulu ja kehä antavat sille sporttisen ilmeen, ja luminoivat osoittimet ja indeksit helpottavat ajan lukemista hämärässä. Malli on vesitiivis 300 metriin saakka, joten se on ominaisuuksiltaan aivan eri luokkaa kuin tavallinen roiskeita kestävä arkikello. 36 millimetrin rungon ansiosta kokonaisuus pysyy kuitenkin melko kompaktina.
Teräksinen kello on myös helppo yhdistää rentoon pukeutumiseen esimerkiksi farkkujen, neuleiden ja vapaa-ajan vaatteiden kanssa. Hieman näyttävämpi rakenne tekee siitä samalla selkeän osan asukokonaisuutta.
Rannekello on pitkäikäinen lahja
Rannekello on hyvä lahjaidea silloin, kun halutaan antaa jotakin, joka on sekä käytännöllistä että henkilökohtaista. Kello sopii esimerkiksi syntymäpäivä-, valmistujais- tai joululahjaksi, ja laadukas malli kulkee lahjansaajan mukana vuodesta toiseen.
Lahjakelloa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti lahjansaajan nykyiseen tyyliin. Käyttääkö hän yleensä kullan- vai hopeanvärisiä koruja? Ovatko asusteet pieniä ja huomaamattomia vai näyttäviä? Entä käyttääkö hän jo kelloa, jonka koosta ja tyylistä voisi saada vinkkejä?
Myös ranteen koko on hyvä huomioida. Metallirannekkeita voidaan yleensä lyhentää sopiviksi, mutta rungon mittasuhteet vaikuttavat siihen, miltä kello näyttää ranteessa. Lisäksi kelloon voidaan tehdä yksilöllinen kaiverrus, joka tekee lahjasta entistä henkilökohtaisemman.
Tissot PRX on hyvä esimerkki mallista, joka sopii lahjaksi monenlaiseen tyyliin. Sen muotoilu ammentaa inspiraatiota 1970-luvun lopun urheilukelloista. 35 millimetrin runko on kooltaan maltillinen, ja malli sopii niin naisten kuin miestenkin ranteisiin. Sinertävä kellotaulu tuo kelloon hieman persoonallisuutta, kun taas teräksinen runko ja integroitu metalliranneke tekevät kokonaisuudesta helposti yhdisteltävän.
Rannekello valitaan käyttötarkoituksen mukaan
Naisten rannekelloa valitessa kannattaa ensisijaisesti miettiä kellon käyttötarkoitusta. Toiselle paras valinta on kestävä kello jokapäiväiseen käyttöön, toiselle kaunis pukukello ja kolmannelle näyttävä asuste, joka saa erottua.
Käyttötarkoituksen lisäksi valintaan vaikuttavat oma tyyli, ranteen koko sekä kellolta toivotut ominaisuudet. Hyvä rannekello tuntuu mukavalta ranteessa ja sopii luontevasti osaksi omaa pukeutumista. Jos tarkoituksena on käyttää samaa kelloa mahdollisimman monessa tilanteessa, kannattaa suosia ajatonta ja helposti yhdisteltävää mallia.
Pirkan Kellon naisten rannekellojen valikoimasta löytyy runsaasti vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Valikoimassa on useita tunnettuja kellomerkkejä sekä mallivaihtoehtoja eri kokoluokissa, tyyleissä ja hintaluokissa. Laajasta valikoimasta on helppo etsiä juuri omaan käyttöön sopivaa kelloa, olipa tavoitteena uusi luottokello arkeen, viimeistelty asuste juhlaan tai kaunis lahja tärkeälle ihmiselle.