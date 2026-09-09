Vaatekaapin valinta – 5 vinkkiä sopivan löytämiseen

Kaupallinen yhteistyö: Tuppu-Kaluste

Vaatekaappia valitessa kannattaa pohtia, miten tila toimii kokonaisuutena. Esimerkiksi pienessä makuuhuoneessa tai eteisessä liukuovikaappi voi olla toimivampi ratkaisu kuin saranaovellinen malli, kun taas suurempaan tilaan voidaan valita näyttävämpi ja tilavampi kaapisto. Myös kaapin sisäiset säilytysratkaisut, materiaalit ja värit vaikuttavat siihen, kuinka hyvin kaluste palvelee oman kodin tarpeita.

Seuraavan viiden kohdan avulla löydät helpommin vaatekaapin, jossa yhdistyvät käytännöllisyys, kestävyys ja omaan sisustukseen sopiva ulkonäkö.

1. Tila

Ensimmäiseksi on hyvä arvioida, kuinka paljon tilaa vaatekaapille on käytettävissä. Huomioi kaapin leveys, syvyys ja korkeus sekä ovien vaatima tila. Saranaovien lisäksi vaihtoehtona ovat liukuovet, jotka säästävät tilaa kaapin edustalla ja liikkuvat kevyesti yläkiskoa pitkin.

Valitse liukuovet, jos kaapin edessä on vähän tilaa, ja saranaovet, jos haluat nähdä koko kaapin sisällön kerralla.

Vaatekaappien standardi syvyys on noin 60 cm luokkaa, mutta saatavilla on myös vaihtoehtoja ahtaisiin eteistiloihin. Mikäli sopivaa vakiokokoa ei löydy, mittatilauskaappi on aina toimiva valinta.

Kuva: Moduli vaatekaapit ovat vain 40 cm syviä ja tarjoavat runsaasti säilytystilaa useiden hyllyjen ansiosta.

2. Säilytystarpeet

Seuraavaksi kannattaa miettiä, millaiseen käyttöön vaatekaappi tulee ja millaisia säilytysratkaisuja tarvitaan. Tarvitaanko enemmän hyllytilaa viikattaville vaatteille vai tankoja esimerkiksi paidoille, takeille ja mekoille?

Monessa vaatekaapissa on vakiovarusteena sekä hyllyjä että tankoja. Säilytystilaa voi usein myös muokata omiin tarpeisiin sopivaksi lisähyllyillä.

Laske kuinka paljon tarvitset henkaritilaa suhteessa hylly- ja laatikkotilaan.

Kuva: Koblenz-vaatekaapissa säilytystilaa on monipuolisesti hyllyjen, tankojen ja laatikoiden muodossa.

3. Laatu

Laadukas vaatekaappi on pitkäaikainen hankinta, jonka tulee kestää päivittäistä käyttöä. Esimerkiksi liukuovikaapistoissa ovien sujuva liikkuminen yläkiskolla tekee jokapäiväisestä käytöstä miellyttävää.

Monet laadukkaat kaapit kasataan suoraan ylös pystyyn oikealle paikalleen, jolloin niitä ei tarvitse nostaa lattialta.

Turvallisuus- ja tukevuussyistä vaatekaappi tulee kiinnittää seinään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kuva: Duisburg vaatekaapissa on yhdistetty rouheita tummia sävyjä.

4. Ulkonäkö

Vaatekaappi on näkyvä osa sisustusta, joten myös sen ulkonäköön kannattaa kiinnittää huomiota. Valikoimissa on vaihtoehtoja klassisesta valkoisesta tummiin grafiitin sävyihin sekä lämpimiin tammen sävyihin.

Kaapin voi valita sulautumaan muuhun sisustukseen tai tuomaan tilaan näyttävää kontrastia. Mittatilauskaapeissa värivaihtoehtoja on runsaasti, ja erilaisia levy-, lasi- ja peilipintoja voidaan yhdistellä oman tyylin mukaan.

Kuva: Osaka vaatekaappi on käytännöllinen säilytysratkaisu makuuhuoneeseen tai eteiseen.

5. Lisävarusteet

Vaatekaapin toimivuutta kannattaa parantaa lisävarusteilla. Esimerkiksi oveen sijoitettu peili voi olla eteisessä käytännöllinen ja samalla lisätä tilan tuntua.

Myös kaapin sisätiloja voi usein muokata tarpeiden mukaan. Lisähyllyt, lisätangot ja laatikot helpottavat tavaroiden järjestämistä ja tekevät säilytystilasta toimivamman. Lapsiperheessä esimerkiksi alemmalle korkeudelle sijoitettu vaatetanko voi helpottaa lasten omatoimista pukeutumista.

Kuva: Trendikkään Luneburg vaatekaapin kummallakin puolella on vaatetanko ja ylähylly.

Kun nämä viisi asiaa huomioidaan vaatekaappia valitessa, on helpompi löytää kotiin ratkaisu, joka yhdistää toimivan säilytystilan, kestävyyden ja sisustukseen sopivan ulkonäön.

Tuppu-Kalusteen kattava vaatekaappien ja komeroiden valikoima tarjoaa ratkaisut erilaisiin säilytystarpeisiin sekä sisustustyyleihin. Henkilökunta auttaa oikean mallin valinnassa ja suuren osan tuotteista saa tilattua nopealla kotiinkuljetuksella, sillä heti varastosta löytyvät tuotteet toimitetaan edullisesti jo 2-4 arkipäivässä.