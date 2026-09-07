Mainoskynät omalla logolla – tuttu tuote, yllättävän laaja valikoima

Kaupallinen yhteistyö: Kuusnelonen Oy

Kynä on yksi klassisimmista mainostuotteista ja edelleen suosittu. Kynälle löytyy käyttöä lähes jokaisessa yrityksessä ja monenlaisissa arjen tilanteissa, ja yrityksen logolla varustettuna tavallisesta käyttöesineestä tulee näkyvyyttä tukeva tuote. Mainoskyniä voidaan jakaa suuria määriä tapahtumissa, pitää asiakkaiden saatavilla toimipisteessä tai hankkia henkilökunnan käyttöön.

Kuusnelosen mainoskynävalikoimassa on yli 60 erilaista mallia edullisista massajakeluun sopivista malleista näyttäviin metallirunkoisiin kyniin. Monilla suosituilla malleilla on lisäksi Suomen paras hinta -takuu. Kyniä valitessa kannattaakin miettiä ennen kaikkea sitä, kenelle kynät tulevat ja millaisessa tilanteessa niitä jaetaan.

Missä mainoskyniä käytetään?

Mainoskynien käyttötarkoitukset vaihtelevat laajasti. Messut ja tapahtumat ovat tyypillisin käyttötilanne, jossa kyniä jaetaan suurelle joukolle. Koulutuksissa, seminaareissa ja asiakastapaamisissa kynä on luonteva oheistuote, joka jää muistuttamaan tapahtumasta ja sen järjestäjästä.

Toimistossa kyniä voidaan pitää neuvotteluhuoneissa, vastaanotossa ja asiakaspalvelupisteissä, eli juuri siellä, missä niitä tarvitaan usein. Henkilökunnan käytössä samanlaiset kynät viestivät ammattimaisuudesta ja tuovat yhtenäistä ilmettä myös asiakaskohtaamisissa.

Massajakeluun valitaan usein edullinen peruskynä, kun taas asiakkaalle annettavaan liikelahjaan voidaan panostaa hieman enemmän. Käyttötarkoituksen lisäksi valintaan vaikuttavat esimerkiksi kynän materiaali, ulkonäkö, painatus- tai merkkaustapa ja tarvittava kappalemäärä. Siksi sama kynämalli ei välttämättä ole paras ratkaisu kaikkiin tilanteisiin.

Erilaisia kyniä erilaisiin tarpeisiin

Mainoskynän ei tarvitse olla aina perinteinen muovirunkoinen kuulakärkikynä, vaikka sekin on totta kai hyvä ja aina toimiva vaihtoehto. Muovirunkoisten kynien lisäksi Kuusnelosen valikoimassa on esimerkiksi metallirunkoisia ja alumiinisia kyniä, bambusta valmistettuja vaihtoehtoja sekä kosketusnäyttökyniä. Myös painatusmahdollisuudet vaihtelevat.

Purje on alumiinirunkoinen kuulakärkikynä, jossa on kiinnostava muotoilu: värikäs mattapintainen runko ja kontrastina vaaleanharmaa, leveä ja litteä klipsipainike. Klipsi on selvästi tavanomaista leveämpi, mikä tekee kynästä erottuvan. Painatus voidaan toteuttaa runkoon tai klipsiin. Minimitilausmäärä on 200 kappaletta, joten Purje sopii hyvin niin yrityksen omaan käyttöön kuin tapahtumiin ja asiakkaille jaettavaksi.

Myös mainoskynän materiaalilla on merkitystä

Mainoskyniä valmistetaan monista erilaisista materiaaleista. Jos yritys etsii ympäristönäkökulmat huomioivaa vaihtoehtoa, valikoimasta löytyy esimerkiksi biohajoavista materiaaleista valmistettuja kyniä.

Stilolinea Vegetal Pen Green Office on tästä hyvä esimerkki. Sen runko valmistetaan kasvipohjaisista materiaaleista, ja kynä on biohajoava. Se erottuu myös ulkonäöllään, sillä vaaleanvihreä runko ja kontrastiväreissä oleva sormiotealue ja klipsi tekevät siitä tunnistettavan. Kynä on miellyttävä käyttää ja ergonominen sormiotealue pitää otteen tukevana.

Kosketusnäyttökynä yhdistää kaksi käyttötapaa

Kaikkia mainoskyniä ei ole tarkoitettu ainoastaan paperille kirjoittamiseen. Kosketusnäyttöpäällä varustettu kynä palvelee sekä tavallisena kuulakynänä että älypuhelimen tai tabletin käytössä. Tämä pieni lisäominaisuus tekee tutusta tuotteesta hieman erilaisen.

Peura yhdistää kosketusnäyttöpään ja bamburungon tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Luonnollisen näköinen bambupinta erottaa kynän monista perinteisistä mainoskynistä, ja kosketusnäyttöpää tuo sille toisen käyttötarkoituksen. Bamburunko on kestävä ja metalliset yksityiskohdat antavat huolitellun ilmeen. Kynään voidaan tehdä joko yksiväripainatus tai lisämaksullinen lasermerkkaus runkoon. Jokainen bambukynä on yksilöllinen, joten sävy voi vaihdella hieman.

Mainoskynä voi olla myös liikelahja

Mainoskynistä puhuttaessa huomio kiinnittyy helposti suuriin tilausmääriin ja massajakeluun, mutta kynä voi olla myös huomattavasti arvokkaampi lahja. Tällöin ratkaisevaa ei ole mahdollisimman pieni kappalehinta, vaan tuotteen viimeistely ja laatu.

Elegant VIP -kuulakärkikynä edustaa tätä mainoskynien toista ääripäätä. Metallirunkoinen kynä toimitetaan lahjakotelossa, joten kokonaisuus on valmis annettavaksi. Minimitilausmäärä on vain 25 kappaletta, mikä mahdollistaa kynien hankkimisen pienemmälle ja tarkemmin valitulle vastaanottajajoukolle. Hintoihin sisältyy tyylikäs lasermerkkaus runkoon klipsin viereen.

Mainoskynien tilaaminen onnistuu helposti

Verkkokaupan kuvat ja tuotetiedot antavat realistisen kuvan tuotteista, mutta kynän tuntuma ja laatu on mukava tarkistaa myös itse. Kuusnelosesta voi pyytää tarjouspyynnön yhteydessä ilmaisen näytekappaleen, jolloin tuotteeseen pääsee tutustumaan ennen varsinaisen tilauksen tekemistä. Näyte lähetetään varastolta nopeasti.

Kaikkien tuotteiden hinnat ovat avoimesti esillä verkkokaupassa. Hintalaskuri laskee hetkessä koko tilauksen kustannukset, joten eri kynämallien ja tilausmäärien kustannuksia on helppo vertailla keskenään.

Lisäksi monilla Kuusnelosen suosituilla mainoskynillä on Suomen paras hinta -takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sama tuote löytyy toisen suomalaisen toimijan verkkokaupasta edullisemmalla hinnalla, Kuusnelonen tarjoaa kilpailevasta hinnasta vielä viiden prosentin lisäalennuksen. Jokainen takuun piiriin kuuluva tuote on merkattu selkeästi, joten ne on helppo löytää verkkokaupasta.

Mainoskynä on yksinkertainen mutta toimiva mainoslahja. Se kulkee mukana, on usein esillä ja jää käyttöön. Kuusnelosen laajasta valikoimasta löytyy sopiva malli niin messuille, asiakastilaisuuksiin kuin arvokkaampaan liikelahjakäyttöönkin.