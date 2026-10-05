Kangaskassi omalla painatuksella – näin valitset käyttötarkoitukseen sopivan kassin

Kaupallinen yhteistyö: Kuusnelonen Oy
Kangaskassi vaikuttaa äkkiseltään yksinkertaiselta tuotteelta: kangasta, kaksi hihnaa ja logo kylkeen. Todellisuudessa kassit eroavat toisistaan merkittävästi materiaalin vahvuuden, koon, kantohihnojen, värien ja rakenteen perusteella. Myös painatuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen valmiista kassista tulee.
Yrityksen logolla tai muulla omalla painatuksella varustettu kangaskassi voi toimia esimerkiksi messuilla jaettavana tuotteena tai kassina, johon asiakas voi pakata ostoksensa. Käyttökohteita löytyy kuitenkin paljon muitakin, joten ennen tilaamista kannattaa miettiä, mihin kasseja tarvitaan ja millaisia ominaisuuksia niiltä toivotaan. Kuusnelosen valikoimasta löytyy kangaskasseja painatuksella kymmenissä erilaisissa malleissa. Vaihtoehtoja on perinteisistä puuvillakasseista jämäkämpiin malleihin sekä luonnonvalkoisista kasseista useisiin eri väreihin.
Hyvä peruskassi sopii moneen käyttöön
Perinteinen puuvillainen kangaskassi on edelleen toimiva valinta silloin, kun halutaan yksinkertainen ja helposti jaettava käyttötuote. Perusmalli sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Kasseja voidaan jakaa messuilla ja tapahtumissa tai käyttää myymälässä ostoskasseina. Kun kassin koko on sopiva ja sitä on helppo kantaa, sille löytyy todennäköisesti käyttöä myös myöhemmin aivan tavallisessa arjessa. Samalla yrityksen logo saa näkyvyyttä luontevasti.
Yksi Kuusnelosen valikoiman perinteisistä vaihtoehdoista on Basic-kangaskassi. Se on 100-prosenttista puuvillakangasta ja siinä on lyhyet kantohihnat. Noin 38 × 42 senttimetrin koko tekee siitä hyvin tavanomaisen kokoisen kangaskassin, ja se soveltuu erinomaisesti mainos- tai messukassiksi. Minimitilausmäärä on 250 kappaletta.
Värivaihtoehtoja on useita, joten värin voi valita yrityksen brändivärien mukaan. Neutraalin valkoisen ja mustan lisäksi tarjolla on esimerkiksi vihreää, punaista, keltaista ja violettia.
Kankaan vahvuus ja rakenne vaikuttavat tuntumaan
Kangaskasseja vertaillessa vastaan tulee usein grammamääriä, kuten 140 g/m² tai 180 g/m². Tämä neliömassa kertoo kankaan painon. Mitä suurempi painoluku on, sitä paksumpi kangas on kyseessä. Kevyempi kangas tekee kassista ohuemman ja kevyen, kun taas vahvemmasta kankaasta valmistettu kassi tuntuu jämäkämmältä ja pitää paremmin muotonsa.
Kevyt peruskassi voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun kangaskasseja tarvitaan paljon ja niitä halutaan jakaa laajalle joukolle. Jämäkämpi kangas puolestaan voi olla parempi valinta, jos kassilta halutaan tukevampaa tuntumaa ja sen toivotaan kestävän raskaampia painoja ja toistuvaa käyttöä.
Myös kassien rakenteessa on eroja. Tavallinen kangaskassi on yleensä litteä, eli siinä ei ole varsinaista pohjaa, mutta valikoimassa on myös leveällä pohjalla varustettuja malleja. Levennys antaa enemmän tilaa tavaroille ja muuttaa sitä, miten tavarat asettuvat kassin pohjalle. Kuusnelosen Premium-ekokassi havainnollistaa eroa hyvin. Puuvillakankaan vahvuuspaino on noin 180 g/m², eli kangas on jämäkämpää kuin Basic-kangaskassissa. Nämä kassit ovat samankokoisia, mutta Premium-mallissa on lisäksi 10 senttimetrin pohjakappale. Pitkien kantohihnojen ansiosta kassia voi kantaa olalla.
Sopivaa kassia valitessa kannattaakin miettiä muutakin kuin ulkonäköä. Jos kassissa kuljetetaan lähinnä kevyitä esitteitä tai pieniä tavaroita, tarpeet ovat erilaiset kuin silloin, kun kassista halutaan vankka yleiskassi päivittäiseen käyttöön.
Myös kantohihnoissa on eroja
Kantohihna voi tuntua pieneltä yksityiskohdalta, mutta käytössä sillä on paljon merkitystä. Lyhyillä hihnoilla varustettua kassia kannetaan pääasiassa kädessä tai käsivarrella, kun taas pitkät hihnat mahdollistavat kassin nostamisen olalle. Jälleen valinta riippuu siitä, mihin tarkoitukseen kangaskassia on tarkoitus käyttää ja mikä sen kohderyhmä on.
Kuusnelosen valikoimassa on sekä pitkiä että lyhyitä hihnoja sekä malleja, joissa on kahdet erimittaiset kantohihnat. Tällöin samaa kassi voi kantaa tilanteen mukaan joko olalla tai kädessä. Myös hihnojen leveydessä ja väreissä voi olla eroja.
Kassin väri on osa kokonaisuutta
Luonnonvalkoinen kangaskassi on klassikko hyvästä syystä. Vaalea ja neutraali pohja sopii monenlaisiin painatuksiin ja antaa runsaasti mahdollisuuksia oman ilmeen suunnitteluun. Myös musta on neutraali perusväri, joka sopii lähes minkä tahansa yrityksen ilmeeseen ja antaa painatuksen puhua puolestaan. Nämä ovat turvallisia ja ajattomia valintoja erityisesti silloin, kun logo itsessään on värikäs tai yksityiskohtainen.
Värillinen kassi taas tuo yrityksen oman ilmeen mukaan tuotteeseen jo ennen kuin kukaan on edes nähnyt siinä olevaa painatusta. Kun kassin pohjaväri on sama kuin yrityksen tunnusväri, lopputulos näyttää harkitulta ja yhtenäiseltä. Näin kassista tulee osa yrityksen visuaalista ilmettä, ei pelkkä alusta logolle. Värivaihtoehdot vaihtelevat kuitenkin mallikohtaisesti. Joistakin kasseista on saatavilla vain muutama perusväri, kun taas toisista malleista on saatavilla laaja, jopa kymmenien sävyjen valikoima. Tarkka värivalikoima kannattaakin aina tarkistaa kunkin kassimallin omalta tuotesivulta ennen tilaamista.
Painatus voi olla paljon muutakin kuin yksivärinen logo
Yksinkertaisin toteutus on usein yrityksen logo painettuna kassin keskelle. Se on selkeä ratkaisu, mutta kangaskassin suuri yhtenäinen pinta mahdollistaa paljon muutakin. Kankaaseen voidaan toteuttaa esimerkiksi tyylikäs kuvitus, teksti, niiden yhdistelmä tai jokin muu graafinen kokonaisuus. Yrityksen logon ei välttämättä tarvitse hallita koko kassia, vaan brändi voidaan yhdistää myös muunlaiseen kiinnostavaan toteutukseen.
Useiden kangaskassien hintoihin sisältyy yksiväripainatus yhdelle sivulle, mutta Premium-kangaskassiin täysväripainatuksella voidaan painaa korkeatasoinen, tarkka ja hyvin peittävä värikäs painatus.
Täysväripainatus antaa enemmän vapautta silloin, kun painettavassa kuvassa on useita värejä tai pieniä yksityiskohtia. Se sopii kuvituksiin ja muihin toteutuksiin, joita ei haluta pelkistää yhteen tai muutamaan painoväriin. Kassin laaja pinta-ala mahdollistaa monenlaiset luovat toteutukset.
Perinteinen väripainatus ei ole ainoa vaihtoehto. Kuusnelosen valikoimasta löytyy myös puuvillakassi, jossa on hopeanvärinen heijastava painatus. Heijastava painatus antaa logolle tai muulle kuviolle tavallisesta painatuksesta poikkeavan ilmeen.
Suurempi tilausmäärä laskee kappalehintaa
Kangaskassien hinnoittelu toimii samalla logiikalla kuin useimpien muidenkin mainostuotteiden: mitä suurempi tilausmäärä on, sitä pienemmäksi kappalehinta laskee. Minimitilausmäärät vaihtelevat mallin mukaan, mutta ovat usein 100–300 kappaletta. Kuusnelosessa hinnoittelu on avointa eli hintalaskuri ilmoittaa aina tarkat tuote- ja tilauskohtaiset hinnat. Hintojen vertailu onnistuu siis ilman erillistä tarjouspyyntöä.
Lisäksi Kuusnelonen myöntää monille kangaskasseille ja muille mainoslahjoille Suomen paras hinta -takuun. Jos sama kassi löytyy edullisemmalla hinnalla jostain toisesta suomalaisesta verkkokaupasta, Kuusnelonen lupaa vielä viiden prosentin lisäalennuksen kilpailevasta hinnasta. Takuun ansiosta asiakas voi luottaa siihen, että saa tuotteet hyvään hintaan. Kaikki kolme tässä artikkelissa esiteltyä kangaskassia kuuluvat hintatakuun piiriin.
Ilmainen näytekappale kangaskassista
Tuotekuva kertoo hyvin kangaskassin muodosta ja väristä, mutta kankaan tuntumaa ja jämäkkyyttä on vaikeampi arvioida näytöltä. Sama pätee kantohihnoihin ja siihen, miltä kassi tuntuu kädessä tai olalla.
Siksi kannattaa hyödyntää mahdollisuus tilata ilmainen näytekappale samalla, kun pyytää tarjouksen. Näyte on tyypillisesti perillä jo seuraavana arkipäivänä, ja sen avulla pääsee arvioimaan kankaan laatua, tuntumaa ja viimeistelyä konkreettisesti ennen koko erän tilaamista. Kassi toimitetaan joko ilman painatusta tai jonkin toisen asiakkaan painatuksella.
Käyttötarkoitus ratkaisee kangaskassin valinnan
Sopivin kangaskassi ei ole automaattisesti paksuin, edullisin tai näyttävin vaihtoehto. Valinnassa kannattaa lähteä siitä, mihin kasseja tarvitaan, mitä niissä on tarkoitus kuljettaa, millaiseen käyttöön niiden toivotaan päätyvän ja millainen ihminen niitä tulee käyttämään. Kun koko, kankaan vahvuus, kantohihnat, väri ja painatus suunnitellaan käyttötarkoitusta ja kohderyhmää ajatellen, lopputuloksesta tulee toimiva kokonaisuus. Huolellisesti suunniteltu kangaskassi pääsee käyttöön arjessa. Ja mitä useammin kassi päätyy mukaan kauppaan, töihin, harrastuksiin ja muihin menoihin, sitä pidempään myös siihen painettu yrityksen logo saa näkyvyyttä.