Kangaskassi omalla painatuksella – näin valitset käyttötarkoitukseen sopivan kassin

Täysväripainatus antaa enemmän vapautta silloin, kun painettavassa kuvassa on useita värejä tai pieniä yksityiskohtia. Se sopii kuvituksiin ja muihin toteutuksiin, joita ei haluta pelkistää yhteen tai muutamaan painoväriin. Kassin laaja pinta-ala mahdollistaa monenlaiset luovat toteutukset.

Perinteinen väripainatus ei ole ainoa vaihtoehto. Kuusnelosen valikoimasta löytyy myös puuvillakassi, jossa on hopeanvärinen heijastava painatus. Heijastava painatus antaa logolle tai muulle kuviolle tavallisesta painatuksesta poikkeavan ilmeen.

Suurempi tilausmäärä laskee kappalehintaa

Kangaskassien hinnoittelu toimii samalla logiikalla kuin useimpien muidenkin mainostuotteiden: mitä suurempi tilausmäärä on, sitä pienemmäksi kappalehinta laskee. Minimitilausmäärät vaihtelevat mallin mukaan, mutta ovat usein 100–300 kappaletta. Kuusnelosessa hinnoittelu on avointa eli hintalaskuri ilmoittaa aina tarkat tuote- ja tilauskohtaiset hinnat. Hintojen vertailu onnistuu siis ilman erillistä tarjouspyyntöä.

Lisäksi Kuusnelonen myöntää monille kangaskasseille ja muille mainoslahjoille Suomen paras hinta -takuun. Jos sama kassi löytyy edullisemmalla hinnalla jostain toisesta suomalaisesta verkkokaupasta, Kuusnelonen lupaa vielä viiden prosentin lisäalennuksen kilpailevasta hinnasta. Takuun ansiosta asiakas voi luottaa siihen, että saa tuotteet hyvään hintaan. Kaikki kolme tässä artikkelissa esiteltyä kangaskassia kuuluvat hintatakuun piiriin.

Ilmainen näytekappale kangaskassista

Tuotekuva kertoo hyvin kangaskassin muodosta ja väristä, mutta kankaan tuntumaa ja jämäkkyyttä on vaikeampi arvioida näytöltä. Sama pätee kantohihnoihin ja siihen, miltä kassi tuntuu kädessä tai olalla.

Siksi kannattaa hyödyntää mahdollisuus tilata ilmainen näytekappale samalla, kun pyytää tarjouksen. Näyte on tyypillisesti perillä jo seuraavana arkipäivänä, ja sen avulla pääsee arvioimaan kankaan laatua, tuntumaa ja viimeistelyä konkreettisesti ennen koko erän tilaamista. Kassi toimitetaan joko ilman painatusta tai jonkin toisen asiakkaan painatuksella.

Käyttötarkoitus ratkaisee kangaskassin valinnan

Sopivin kangaskassi ei ole automaattisesti paksuin, edullisin tai näyttävin vaihtoehto. Valinnassa kannattaa lähteä siitä, mihin kasseja tarvitaan, mitä niissä on tarkoitus kuljettaa, millaiseen käyttöön niiden toivotaan päätyvän ja millainen ihminen niitä tulee käyttämään. Kun koko, kankaan vahvuus, kantohihnat, väri ja painatus suunnitellaan käyttötarkoitusta ja kohderyhmää ajatellen, lopputuloksesta tulee toimiva kokonaisuus. Huolellisesti suunniteltu kangaskassi pääsee käyttöön arjessa. Ja mitä useammin kassi päätyy mukaan kauppaan, töihin, harrastuksiin ja muihin menoihin, sitä pidempään myös siihen painettu yrityksen logo saa näkyvyyttä.