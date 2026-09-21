Näin kosteutat kasvot tehokkaasti – kasvovesi ja -öljy täydentävät toisiaan

Kaupallinen yhteistyö: Twistbe Oy

Ihon kosteustasapaino vaikuttaa siihen, miltä iho näyttää ja tuntuu. Kun iho kaipaa lisää kosteutta, se voi tuntua kiristävältä tai karhealta ja olla kutiseva. Kuivuus ei kuitenkaan ole vain kuivan ihotyypin ongelma, sillä myös rasvoittuva iho voi olla pintakuiva. Lisäksi kosteutuksen tarve voi muuttua esimerkiksi vuodenajan, ympäristön ja ihon kunnon mukaan.

Kotimaisessa LYOS-ihonhoitosarjassa kosteutuksesta huolehditaan kasvoveden ja kasvoöljyn avulla. Tuotteilla on ihonhoidossa erilaiset tehtävät: kasvovesi parantaa muiden hoitotuotteiden imeytymistä, kun taas kasvoöljy vähentää kuivuutta sekä ehkäisee kosteuden haihtumista. Yhdessä ne muodostavat toisiaan täydentävän parin.

Twistben ihonhoidon asiantuntijoiden kehittämään LYOS-sarjaan kuuluu myös puhdistusbalmi. Kolme Suomessa kehitettyä ja valmistettua luonnonkosmetiikkatuotetta muodostavat yksinkertaisen ihonhoitorutiinin: ensin iho puhdistetaan hellävaraisesti, puhdistuksen jälkeen sille tuodaan kosteutta kasvovedellä ja lopuksi ihoa hoidetaan kasvoöljyllä.

Miksi iho kuivuu?

Ihon uloimman kerroksen tehtävä on suojata ihoa ja auttaa sitä säilyttämään kosteutta. Uloimmassa kerroksessa olevat rasvat estävät veden haihtumista iholta, mutta jos suojamuurin toiminta häiriintyy, vettä pääsee haihtumaan tavallista enemmän. Tämän seurauksena iho voi tuntua kuivalta ja kiristävältä sekä muuttua karheaksi, hilseileväksi tai kutisevaksi.

Kuivumiseen voivat vaikuttaa sekä ihon omat ominaisuudet että ympäristö ja ihonhoitotottumukset. Kylmä sää, lämpötilojen vaihtelut ja kuiva sisäilma lisäävät kosteuden haihtumista, minkä vuoksi iho kaipaa usein talvella enemmän kosteuttavia ja hoitavia tuotteita kuin kesällä. Myös toistuva peseminen, liian voimakkaat puhdistustuotteet ja kuuma vesi voivat kuivattaa ihoa ja heikentää sen suojamuurin toimintaa. Ihon kuntoon vaikuttavat lisäksi monet elintapoihin ja yleiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät. Esimerkiksi ravinnolla ja riittävällä nesteytyksellä on merkitystä koko elimistön normaalille toiminnalle.

Kasvovesi on tärkeä osa ihon kosteutusta

Kasvovesi mielletään joskus lähinnä puhdistuksen viimeisteleväksi tuotteeksi, mutta kasvovedellä on tärkeä tehtävä myös kosteuden ylläpitämisessä. LYOS Moistaholic Face Mist sisältää useita kosteuttavia ja ihoa hoitavia raaka-aineita. Se sisältää muun muassa glyseriiniä ja muita kosteutta sitovia ainesosia sekä ihoa rauhoittavia ja suojaavia raaka-aineita. Kosteutuksen lisäksi Moistaholic auttaa kirkastamaan ihoa ja tasoittamaan sen sävyä.

Moistaholic sopii erityisesti kuivalle ja pintakuivalle iholle, mutta sitä voi käyttää myös muilla ihotyypeillä ja ikääntyvällä iholla. Se ei tuki huokosia ja sisältää paljon ihoa rauhoittavia raaka-aineita, joten se sopii hyvin herkälle iholle. Kosteuttavalle ja rauhoittavalle kasvovedelle voi olla käyttöä myös silloin, kun iho kaipaa tavallista enemmän kosteutta esimerkiksi auringossa oleskelun jälkeen. Kasvovettä voi käyttää myös päivän aikana aina, kun iho tuntuu kuivalta tai kaipaa virkistystä.

Moistaholic Face Mistiä käytetään puhdistuksen jälkeen sekä aamulla että illalla. Kasvovettä sumutetaan kasvoille sekä kaulan ja dekolteen alueelle ja painellaan kevyesti ihoon. Jos iho on erityisen kuiva, kasvovettä voi kerrostaa suihkuttamalla sitä useamman kerran. Seuraava tuote levitetään iholle, kun se on vielä kostea kasvovedestä. LYOS-rutiinissa kasvoveden jälkeen käytetään Smooth AF -kasvoöljyä.

Kasvoöljy hoitaa ja pehmentää ihoa

Kasvoveden jälkeen LYOS-rutiini jatkuu Smooth AF Face Oil -kasvoöljyllä. Sen tehtävänä on hoitaa ja pehmentää ihoa sekä auttaa vähentämään kosteuden haihtumista. Smooth AF:n koostumus perustuu tarkkaan valittujen kasviöljyjen yhdistelmään. Se sisältää muun muassa jojoba-, chia-, viinirypäleensiemen-, passionkukka-, cacay- ja tyrniöljyä. Kasviöljyt sisältävät iholle hyödyllisiä rasvahappoja, vitamiineja ja antioksidantteja, jotka hoitavat ja ravitsevat ihoa sekä auttavat ylläpitämään sen pehmeyttä ja joustavuutta.

Kasvoöljy sopii hyvin kuivalle, pintakuivalle ja karhealle iholle, mutta sitä voidaan käyttää myös sekaiholla ja rasvoittuvalla iholla. Nopeasti imeytyvä koostumus ei jätä iholle raskasta tunnetta, ja öljyn määrää on helppo mukauttaa omiin tarpeisiin. Koska tuote ei tuki huokosia, se sopii myös epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle.

Öljyt ovat riittoisia, sillä kasvoille ja kaulalle tarvitaan vain muutama tippa kerrallaan. Öljyä otetaan kämmenelle ja lämmitetään hetki käsien välissä ennen levittämistä. Tämän jälkeen se hierotaan kasvoille, kaulalle ja dekolteelle hellävaraisin pyörivin liikkein.

Kasvoöljy levitetään silloin, kun iho on vielä hieman kostea kasvovedestä, jotta kosteutus on mahdollisimman tehokas. Jos öljyn lisäksi halutaan käyttää kasvovoidetta tai seerumia, tuotteet levitetään koostumuksen mukaan kevyimmästä täyteläisimpään: ensin kasvovesi, sitten seerumi ja voide ja viimeisenä kasvoöljy.

Tuotteiden määrää voi mukauttaa ihon kunnon perusteella. Jos iho tuntuu erityisen kuivalta, kasvovettä voi kerrostaa suihkuttamalla sitä iholle useamman kerran ja öljyä käyttää hieman runsaammin.

Hyvä ihonhoitorutiini alkaa hellävaraisesta puhdistuksesta

Toimiva ihonhoitorutiini alkaa ihon puhdistamisesta. Iltaisin on tärkeää poistaa meikki, aurinkovoide, ylimääräinen tali ja päivän aikana kertynyt lika, mutta puhdistuksen ei pitäisi kuivattaa ihoa. Liian voimakkaasti pesevä tuote voi häiritä ihon toimintaa ja lisätä kuivaa tai kiristävää tunnetta.

LYOS-sarjassa puhdistuksesta huolehtii Peachy Cleansing Balm. Öljypohjainen puhdistusbalmi poistaa iholta meikin ja lian hellävaraisesti ja jättää ihon pehmeän ja miellyttävän tuntuiseksi. Samalla sen sisältämät kasviöljyt ja muut hoitavat ainesosat auttavat huolehtimaan ihosta jo puhdistuksen aikana.

Puhdistuksen jälkeen rutiini jatkuu Moistaholic Face Mist -kasvovedellä ja Smooth AF Face Oil -kasvoöljyllä. Aamulla puhdistusbalmia ei yleensä tarvita, vaan kasvot voi huuhdella pelkällä vedellä ennen kasvoveden ja muiden hoitotuotteiden levittämistä. Näin ihoa ei puhdisteta tarpeettoman voimakkaasti, vaan puhdistus sovitetaan siihen, mitä iholta kulloinkin on tarpeen poistaa.

LYOS tekee päivittäisestä ihonhoidosta yksinkertaista

LYOS on Twistben oma luonnonkosmetiikkasarja, jonka tuotteet on kehitetty ja valmistettu Suomessa. Ihonhoidon asiantuntijoiden kehittämä sarja perustuu ajatukseen yksinkertaisesta mutta toimivasta ihonhoitorutiinista, johon ei tarvita suurta määrää erilaisia tuotteita.

Sarjaan kuuluu kolme tuotetta, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Peachy Cleansing Balm huolehtii ihon hellävaraisesta puhdistuksesta, Moistaholic Face Mist kosteuttaa ja Smooth AF Face Oil hoitaa ja pehmentää ihoa sekä auttaa vähentämään kosteuden haihtumista. Tuotteita voi ostaa erikseen sekä yhdessä tuotesettinä.

LYOS-tuotteita ei ole suunniteltu vain yhdelle tietylle ihotyypille. Niiden raaka-ainekokonaisuuksissa on huomioitu erilaisia ihon tarpeita, kuten kuivuus, herkkyys, punoitus, karheus ja rasvoittuminen. Tämä on käytännöllistä, sillä iho ei aina sovi yksiselitteisesti yhteen ihotyyppikategoriaan. Lisäksi ihon tarpeet voivat muuttua vuodenaikojen ja elämäntilanteen mukaan.

LYOSin taustalla oleva Twistbe on kotimainen ihonhoidon asiantuntijayritys, joka tarkastelee ihonhoitoa kokonaisuutena ja auttaa löytämään omalle iholle sopivia tuotteita. Sama ajatus näkyy LYOS-sarjassa. Toimivassa ihonhoitorutiinissa tärkeintä ei ole tuotteiden suuri määrä, vaan se, että tuotteet sopivat oman ihon tarpeisiin ja täydentävät toisiaan. LYOS-rutiinissa hellävaraista puhdistusta seuraa kosteuttava kasvovesi ja ihoa hoitava kasvoöljy.