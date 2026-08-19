Seniorikalusteilla helpotusta arkeen ja turvallisuutta kotiin

Kaupallinen yhteistyö: Tuppu-Kaluste

Ikääntyessä liikkumisen haasteet voivat tehdä arjen rutiineista, kuten sängystä ja tuolista nousemisesta haastavampaa. Oikein valitut kalusteet tukevat itsenäistä asumista, lisäävät kodin turvallisuutta ja tekevät arjesta huomattavasti sujuvampaa.

Seniorisänky ja nousutuki lisäävät makuuhuoneen turvallisuutta

Sänky on yksi kodin tärkeimmistä huonekaluista, ja sen korkeuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun liikkuminen on vaikeutunut. Korotettu seniorisänky helpottaa sänkyyn menemistä ja siitä nousemista, sillä optimaalinen korkeus vähentää tarvetta ponnistaa matalalta.

Turvallisuutta voidaan lisätä lisävarusteilla:

Nousutuki tarjoaa pitävän käsinojan nousemisen tueksi.

Turvalaita estää putoamista, ja se voidaan asentaa sängyn toiselle tai molemmille puolille silloin, kun sänkyä ei voida sijoittaa seinän viereen. Laita on helppo laskea alas tarpeen mukaan.

Seniorisänkyyn sopii tavallinen vaahtomuovi- tai joustinpatja, jonka valinnassa huomioidaan nukkujan paino ja henkilökohtaiset mieltymykset. Jos patjan suojaaminen kosteudelta on tarpeen, hygieniapatja tai erillinen hygieniasuoja on käytännöllinen vaihtoehto. Kosteussuojattu päällinen estää nesteiden pääsyn patjan sisään.

Kuva: Kotimaisen moottoripohjan voi asentaa erikseen sänkyyn normaalin sälepohjan tilalle

Moottoripohja tukee asennon vaihtoa ja hoitotyötä

Moottoripohjan avulla sängyn asentoa säädetään portaattomasti. Pää- ja jalkapäädyn nostaminen tekee lepohetkistä ja lukemisesta mukavampaa. Tarpeen vaatiessa myös ruokailu sängyssä onnistuu sujuvammin, kun selkänoja saadaan nostettua lähes istuma-asentoon.

Jos sängyltä vaaditaan enemmän säätömahdollisuuksia, koko matkalta korkeussäädettävä moottoripohja on toimiva ratkaisu. Se helpottaa huomattavasti esimerkiksi omaishoitajan tai hoitohenkilöstön työskentelyä sängyn äärellä.

Korotettu yöpöytä täydentää kokonaisuuden

Seniorisängyn rinnalle sopii tavallista korkeampi senioriyöpöytä, jota on helppo käyttää sängystä käsin. Ulosvedettävä pöytätaso toimii kätevänä alustana esimerkiksi kirjalle tai päiväkahville.

Ergonomiset ja korotetut tuolit ruokailuun ja oleskeluun

Ruokapöydän ääreen valittavan tuolin on oltava ennen kaikkea tukeva ja turvallinen. Korotettu seniorituoli vähentää polviin ja lonkkiin kohdistuvaa rasitusta nousemisen yhteydessä.

Erityisen käytännöllisiä ovat pyörillä ja työntökahvalla varustetut mallit: Avustaja voi siirtää käyttäjän sujuvasti ja ergonomisesti lähemmäs pöydän ääreen ilman raskasta nostamista.

Turvallinen nojatuoli olohuoneen lepohetkiin

Olohuoneen nojatuolia valittaessa on tärkeää huomioida istuinkorkeus sekä pehmusteiden jämäkkyys. Liian pehmeä tai syvä nojatuoli voi tuntua aluksi mukavalta, mutta siitä nouseminen voi olla ikääntyneelle tai liikkumisrajoitteiselle erittäin raskasta. Napakka istuintuntuma ja tukevat käsinojat pitävät asennon hyvänä ja tarjoavat pitävän otteen nousemisvaiheessa.

Arjen helppoutta lisäävät myös kulutusta kestävät ja helposti puhdistettavat verhoilumateriaalit. Kosteussuoja pidentää huonekalun käyttöikää ja helpottaa puhtaanapitoa.

Kuva: Nousuavusteisessa Rubin Air mekanismituolissa on hierontatoiminto

Nostoavusteinen mekanismituoli

Jos tavallisesta nojatuolista nouseminen on hankalaa, sähkökäyttöinen nousuavusteinen mekanismituoli tarjoaa nopean avun. Selkänojaa ja jalkarahia säädetään vaivattomasti kaukosäätimellä haluttuun lepoasentoon. Tuolin nousutoiminto nostaa istuinosaa hallitusti eteenpäin, jolloin käyttäjä pääsee seisomaan vaivattomasti.

Liukumattomat bukleematot

Kodin turvallisuus edellyttää myös esteettömiä kulkureittejä, erityisesti jos kodissa liikutaan rollaattorilla tai pyörätuolilla.

Bukleematto on tähän erinomainen valinta:

Matala matto ja pyöristetyt kulmat estävät kompastumisia ja helpottavat apuvälineiden liikuttamista.

Liukumaton pohja pitää maton napakasti paikoillaan.

Tarvittaessa maton reunoja ja kulmia voidaan tukea erillisillä kulma- tai reunavahdeilla.

Seniorikalusteet kotiinkuljetuksella Tuppu-Kalusteelta

Oikein valituilla kalusteilla helpotetaan arjen rutiineja, parannetaan turvallisuutta ja tuetaan itsenäistä asumista kotona. Tuppu-Kalusteen valikoimasta löydät monipuoliset, helppokäyttöiset ja laadukkaat seniorikalusteet.

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