Kuormalavahyllyt ja varastoturvallisuus

Kuormalavahyllyt ovat varastoturvallisuuden keskeinen osa: niiden kunto vaikuttaa suoraan työntekijöiden turvallisuuteen, tuotteiden säilymiseen ja varaston toimintavarmuuteen, joten säännölliset tarkastukset ja kunnossapito ovat välttämättömiä onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tämä artikkeli on tarkoitettu varastotoimintaa harjoittaville yrityksille sekä vastuuhenkilöille, kuten varastonhoitajille, turvallisuuspäälliköille ja logistiikan ammattilaisille, jotka vastaavat hyllyjen turvallisuudesta ja kunnosta.

Käymme läpi kuormalavahyllyjen merkityksen varastoturvallisuudessa, lainsäädännön ja standardin SFS EN 15635 mukaiset tarkastusvaatimukset, käytännön tarkastustyön, yleisimmät vauriot ja niiden ennaltaehkäisyn sekä vastuut kunnossapidossa ja yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Huonokuntoinen hyllyjärjestelmä voi aiheuttaa työonnettomuuksia, tavaravaurioita ja toimintakatkoja, kun taas ennakoiva ylläpito auttaa hallitsemaan riskejä ja kustannuksia.

Tärkeimmät asiat lyhyesti

Kuormalavahyllyt ovat tärkeä osa varastoturvallisuutta. Varastohyllyt on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, ja standardi SFS EN 15635 määrittelee tarkastuksen käytännön raamit.

Työnantaja on vastuussa hyllystöjen turvallisesta käytöstä ja tarkastuksista valtioneuvoston asetuksen 403/2008 mukaisesti.

Säännölliset tarkastukset ja kunnossapito ovat välttämättömiä kuormalavahyllyjen turvallisuuden ja koko varaston turvallisuusnäkökulman varmistamiseksi.

Trukkityöskentely aiheuttaa 88 % hyllyvaurioista, joten kuljettajakoulutus ja törmäyssuojat ovat avainasemassa.

Hyllyvaurioiden käsittely on tehtävä viivyttelemättä, eli rikkoutuneet tai vaurioituneet hyllyt on poistettava käytöstä välittömästi.

Ennakoiva kunnossapito on murto-osa romahduksen kustannuksista.

Seuraavaksi käymme läpi, miten kuormalavahlyjen turvallinen käyttö ja tarkastus toteutetaan osana varastosi riskienhallintaa.

Kuormalavahyllyt tärkeä osa varastoturvallisuutta

Kuormalavahyllyt ovat teräksisiä, kiinteitä hyllystöjä, jotka on mitoitettu esimerkiksi EUR-lavoille. Ne muodostavat jokaisen suomalaisen varaston toimintavarmuuden perustan. Hyllyjen ylikuormitus tai vaurioituminen voi johtaa onnettomuuksiin, ja jopa pienikin vaurio hyllyjen rakenteissa heikentää niiden kantavuutta. Siksi hyllyjen rakennekuormia on tarkkailtava jatkuvasti.

Logistiikkayritysten Liiton ja LOGY ry:n julkaisema ”Kuormalavahyllyt ja varastoturvallisuus” -esite vuodelta 2011 on ollut merkittävä osa standardoidun turvallisuusajattelun levittämistä Suomessa. Ohjeistukset ovat edelleen ajankohtaisia, koska lainsäädäntö ja standardit eivät ole olennaisesti muuttuneet.

Kuormalavahyllyjen kunto vaikuttaa suoraan:

Työntekijöiden turvallisuuteen varastossa

Varastoitujen tuotteiden vahinkoriskiin

Toiminnan jatkuvuuteen, sillä hyllyn romahdus pysäyttää osan toiminnasta

Vakuutusyhtiöiden riskinarviointiin

Kuormalavahyllystö luokitellaan työturvallisuuslain 738/2002 ja valtioneuvoston asetuksen 403/2008 nojalla työvälineeksi, jolloin sen kunto, käyttö ja tarkastus ovat työnantajan vastuulla.

Kuormalavahyllyt ja SFS EN 15635 käytännössä

Suomen lainsäädäntö asettaa pakolliset vähimmäisvaatimukset, kun taas standardit kuten SFS EN 15635 edustavat alan hyviä toimintatapoja, joita käytännössä lähes kaikki varastot noudattavat.

Työturvallisuuslaki 738/2002 edellyttää oikeaa asennus- ja käyttöönottotarkastusprosessia ennen hyllyjen käyttöön ottoa. Työnantajan tulee varmistaa, että hyllyt ovat turvallisia kaikki käyttötilanteet huomioiden.

VNa 403/2008 velvoittaa suorittamaan käyttöönotto-, muutos- ja määräaikaistarkastukset teknisesti pätevän henkilön toimesta. Kuormalavahyllystöjen tarkastukset perustuvat juuri tähän asetukseen.

SFS-EN 15635 vaatii hyllyjen tarkastuksen 12 kuukauden välein. Standardi määrittelee myös vaurioiden riskiluokat: vihreä (seuranta), oranssi (suunnitelmallinen korjaus) ja punainen (välitön käytöstä poisto).

Kantavuusmerkintöjen on oltava selvästi näkyvillä hyllyissä – tämä koskee jokaista hyllykenttää.

Muita relevantteja standardeja ovat SFS EN 15620 (toleranssit ja vapaat välit), SFS EN 15629 (suunnittelu) ja SFS EN 15512 (kantavuuslaskenta).

Teknisesti pätevän tarkastajan tulee osata tunnistaa eri hyllyrakenteet, vauriotyypit, kuormitustavat ja standardien perusperiaatteet asianmukaisesti. Standardien noudattamisen kannalta on tärkeää, että tarkastaja havaitsee vauriot tai poikkeamat tarkastuksen yhteydessä.

Kuormalavahyllytarkastukset: milloin, miten ja mitä tarkastetaan?

Kuormalavahyllyjen käyttöönotto-, muutos- ja määräaikaistarkastukset ovat varaston kunnossapidon tärkeä osa, ja säännöllisiä tarkastuksia tarvitaan kokonaisuuden hallintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään kerran vuodessa tehtävää dokumentoitua tarkastusta.