Lusikka, koru vai säästölipas – mikä on hyvä kummilahja?

Kaupallinen yhteistyö: Pirkan Kello
Kummilahjan valinta ei ole aina helppoa. Lahjan halutaan olevan kaunis ja käytännöllinen, mutta ennen kaikkea sellainen, jolla on merkitystä vielä vuosienkin kuluttua. Juuri siksi monet päätyvät edelleen ajattomiin lahjoihin, kuten kummilusikkaan, koruun, säästölippaaseen tai valokuvakehykseen.
Kummilahjan tarkoitus on säilyttää muisto tärkeästä hetkestä. Moni säilyttää vielä aikuisenakin nimiäis- tai kastepäivänä saamansa lahjan. Se muistuttaa elämän ensimmäisestä suuresta juhlapäivästä sekä ihmisestä, joka lahjan aikoinaan antoi.
Kummilusikka on kummilahjojen klassikko
Kummilusikka on yksi tunnetuimmista ja suosituimmista kastelahjoista. Tapa on vanha: lusikoita on annettu Suomessa lahjaksi jo 1700-luvulla. Tuolloin lusikka oli käytännöllinen lahja, sillä jokaisella perheenjäsenellä oli oma lusikka ja se otettiin mukaan myös kylään ja matkoille. Tarvittaessa hopealusikka kävi rahasta.
Kultakeskuksen perinteinen kelloaiheinen kummilusikka
Nykyisin moni kummi antaa vauvalle suloisen lastenlusikan. Niissä perinteisimpiä malleja ovat kello- tai karitsamallit. Toisinaan kummit päättävät kuitenkin hankkia lastenlusikan sijaan aikuisten lusikoita, jotta kummit ja sukulaiset voivat tulevaisuudessa kerätä lapselle lahjaksi kokonaisen pöytähopeasarjan.
Kummilusikkaan voidaan tehdä kaiverrus. Yleensä siihen kaiverretaan lapsen nimi ja syntymäaika, mutta mukana voi olla myös esimerkiksi merkityksellinen Raamatun jae. Kaiverrus on se yksityiskohta, joka erottaa lusikan tavallisesta lahjatavarasta ja tekee siitä juuri tälle lapselle tarkoitetun.
Valokuvakehys pitää tärkeät muistot esillä
Valokuvakehyksen arvo syntyy siihen tallennetuista muistoista. Kaste- tai nimiäispäivä on lapsen elämän suurin juhla, joten siitä otetut valokuvat ansaitsevat paikan, jossa niitä voidaan ihailla vielä vuosienkin päästä. Laadukas valokuvakehys sopii yhtä hyvin niin lastenhuoneeseen kuin osaksi muun kodin sisustusta.
Kehykseen voi laittaa vaikkapa juhlapäivänä otetun kuvan vauvasta tai kuvan lapsesta ja kummista yhdessä. Myöhemmin kuvaa voi halutessaan vaihtaa lapsen kasvaessa.
Koru kulkee mukana lapsuudesta aikuisuuteen
Turkoosi Lumoava Daisy -kaulakoru
Toinen suosittu kummilahja on koru. Se voi olla pieni risti tai muu riipus – ajaton koru, jota lapsi ei välttämättä käytä heti, mutta josta tulee myöhemmin tärkeä osa omaa korukokoelmaa. Etenkin laadukkaat hopea- ja kultakorut kestävät hyvin aikaa. Ne sopivat monenikäisille, eivätkä jää pois muodista heti parin vuoden jälkeen.
Koru on myös hyvin henkilökohtainen lahja. Se kulkee mukana arjessa ja juhlassa ja muistuttaa lahjan antaneesta kummista. Pienenä saatu koru voi päästä käyttöön vasta vuosia myöhemmin ja kulkea sen jälkeen mukana elämän tärkeissä hetkissä.
Lahjasta voi tehdä entistä yksilöllisemmän valitsemalla riipuksen, jossa on erityistä symboliikkaa tai merkitystä, tai lisäämällä siihen kaiverruksen, jos se on mahdollista. Tämä kasvattaa korun tunnearvoa.
Säästölipas kannustaa ajattelemaan tulevaisuutta
Säästölipas on yksi niistä kummilahjoista, joissa yhdistyvät kaunis ulkonäkö ja käytännöllisyys. Monelle lapselle oma säästöpankki on se paikka, johon talletetaan ensimmäiset omat kolikot ja myöhemmin vaikkapa syntymäpäivinä saadut rahat. Samalla se opettaa säästämisen merkitystä ja muistuttaa siitä, että pienistä summista voi kertyä ajan myötä isompi kokonaisuus.
Tyylikäs säästölipas on myös kaunis muistoesine. Lasten säästölippaat voivat olla esimerkiksi eläinten, autojen tai muumihahmojen muotoisia, joten ne toimivat samalla koristeena lastenhuoneessa.
Korurasia antaa paikan ensimmäisille aarteille
Remmitalo Virolaisen ovaali korurasia
Myös korurasia sopii kummilahjaksi, etenkin jos lapselle halutaan antaa samalla tai myöhemmin koruja. Pienen lapsen ensimmäisiä koruja ei välttämättä käytetä jatkuvasti, joten niille on hyvä olla oma turvallinen säilytyspaikka. Vuosien mittaan rasiaan voi kertyä muutakin tärkeää: ensimmäinen riipus, rippiristi, syntymäpäivälahjaksi saatu koru tai muita pieniä muistoja.
Kaiverrus tekee lahjasta ainutlaatuisen
Kaiverrus on pieni yksityiskohta, mutta se on juuri se juttu, joka tekee esineestä ainutlaatuisen. Kummilahjaan voidaan kaivertaa esimerkiksi lapsen nimi ja syntymäaika, vastasyntyneen mitat tai jokin merkityksellinen viesti. Tällöin esineestä tulee henkilökohtainen muisto, jollaista ei ole kenelläkään toisella.
Moni valitsee kaiverruksen juuri siksi, että se kertoo, että lahja on hankittu ajatuksella. Vielä vuosienkin kuluttua tekstit palauttavat mieleen erityisen päivän ja ihmiset, jotka olivat sitä juhlistamassa. Se tekee lahjasta osan lapsen omaa tarinaa.
Mikä kummilahja kannattaa valita?
Kummilahjaa ei tarvitse valita vain sen perusteella, mikä on perinteisin vaihtoehto. Hyvä lähtökohta on miettiä, millaisen lahjan itse haluaa antaa ja mitä lapsen perhe mahdollisesti arvostaa.
Jos tavoitteena on mahdollisimman perinteinen ja vuosikymmeniä säilyvä muistoesine, kummilusikka on varma valinta. Korussa puolestaan viehättää se, että lapsi voi ottaa sen myöhemmin käyttöönsä. Säästölipas yhdistää muiston ja käytännöllisyyden, kun taas valokuvakehys antaa tärkeille kuville näkyvän paikan. Korurasia puolestaan voi kerätä sisäänsä vuosien mittaan kokonaisen joukon pieniä muistoja.
Kummilahjat Pirkan Kellosta
Pirkan Kellon valikoimassa on runsaasti perinteisiä ja moderneja kummilahjoja, joista löytyy sopiva vaihtoehto sekä kastejuhlaan että nimiäisiin. Valikoima pitää sisällään muun muassa lusikoita, koruja ja ristejä, säästölippaita, valokuvakehyksiä ja korurasioita. Vaihtoehtoja löytyy erilaisiin tyyleihin ja budjetteihin, joten kummilahjan ei tarvitse noudattaa mitään tiettyä kaavaa. Yhdelle lapselle sopiva lahja voi olla perinteinen hopealusikka ja toiselle taas koru, jonka hän saa käyttöön myöhemmin.
Pirkan Kellon kummilahjat on helppo tilata verkkokaupasta ja valikoimaan voi tutustua myös myymälässä Tampereen keskustassa. Verkkokaupan tilaukset käsitellään nopeasti ja varastossa olevat tuotteet saadaan matkaan parhaimmillaan jo samana päivänä.