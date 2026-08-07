Lusikka, koru vai säästölipas – mikä on hyvä kummilahja?

Remmitalo Virolaisen ovaali korurasia

Myös korurasia sopii kummilahjaksi, etenkin jos lapselle halutaan antaa samalla tai myöhemmin koruja. Pienen lapsen ensimmäisiä koruja ei välttämättä käytetä jatkuvasti, joten niille on hyvä olla oma turvallinen säilytyspaikka. Vuosien mittaan rasiaan voi kertyä muutakin tärkeää: ensimmäinen riipus, rippiristi, syntymäpäivälahjaksi saatu koru tai muita pieniä muistoja.

Kaiverrus tekee lahjasta ainutlaatuisen

Kaiverrus on pieni yksityiskohta, mutta se on juuri se juttu, joka tekee esineestä ainutlaatuisen. Kummilahjaan voidaan kaivertaa esimerkiksi lapsen nimi ja syntymäaika, vastasyntyneen mitat tai jokin merkityksellinen viesti. Tällöin esineestä tulee henkilökohtainen muisto, jollaista ei ole kenelläkään toisella.

Moni valitsee kaiverruksen juuri siksi, että se kertoo, että lahja on hankittu ajatuksella. Vielä vuosienkin kuluttua tekstit palauttavat mieleen erityisen päivän ja ihmiset, jotka olivat sitä juhlistamassa. Se tekee lahjasta osan lapsen omaa tarinaa.

Mikä kummilahja kannattaa valita?

Kummilahjaa ei tarvitse valita vain sen perusteella, mikä on perinteisin vaihtoehto. Hyvä lähtökohta on miettiä, millaisen lahjan itse haluaa antaa ja mitä lapsen perhe mahdollisesti arvostaa.

Jos tavoitteena on mahdollisimman perinteinen ja vuosikymmeniä säilyvä muistoesine, kummilusikka on varma valinta. Korussa puolestaan viehättää se, että lapsi voi ottaa sen myöhemmin käyttöönsä. Säästölipas yhdistää muiston ja käytännöllisyyden, kun taas valokuvakehys antaa tärkeille kuville näkyvän paikan. Korurasia puolestaan voi kerätä sisäänsä vuosien mittaan kokonaisen joukon pieniä muistoja.

Kummilahjat Pirkan Kellosta

Pirkan Kellon valikoimassa on runsaasti perinteisiä ja moderneja kummilahjoja, joista löytyy sopiva vaihtoehto sekä kastejuhlaan että nimiäisiin. Valikoima pitää sisällään muun muassa lusikoita, koruja ja ristejä, säästölippaita, valokuvakehyksiä ja korurasioita. Vaihtoehtoja löytyy erilaisiin tyyleihin ja budjetteihin, joten kummilahjan ei tarvitse noudattaa mitään tiettyä kaavaa. Yhdelle lapselle sopiva lahja voi olla perinteinen hopealusikka ja toiselle taas koru, jonka hän saa käyttöön myöhemmin.

Pirkan Kellon kummilahjat on helppo tilata verkkokaupasta ja valikoimaan voi tutustua myös myymälässä Tampereen keskustassa. Verkkokaupan tilaukset käsitellään nopeasti ja varastossa olevat tuotteet saadaan matkaan parhaimmillaan jo samana päivänä.