Sähköpöytä auttaa pitämään kehon liikkeessä

Kaupallinen yhteistyö: Tuppu-Kaluste

Kuva: Kotimainen Hiipakka Ergo sähköpöytä on saatavana eri kokoisina sekä useilla kansi- ja jalkaväreillä, joten työpiste on helppo sovittaa omaan tilaan.

Olipa kyse etätöistä, opiskelusta tai kotitoimistosta, pitkä yhtäjaksoinen istuminen kuormittaa kehoa. Niska jäykistyy, hartiat kiristyvät ja vireystila laskee. Ergonomiassa tärkeintä ei ole täydellinen työasento, vaan sen vaihtaminen säännölliseti.

Sähköpöytä tekee asennon vaihtamisesta helppoa. Kun pöydän korkeutta voi säätää napin painalluksella, työskentely onnistuu vuorotellen istuen ja seisten. Jo pieni asennonvaihto aktivoi kehoa ja tuo vaihtelua työskentelyyn.

Liike kuuluu työpäivään

Hyvä ergonomia ei tarkoita sitä, että löydät yhden oikean työasennon ja pysyt siinä koko päivän. Keho on tehty liikkumaan, ja juuri siksi asentoa kannattaa vaihdella mahdollisimman usein.

Sähköpöydän avulla voit nostaa työpisteen seisomakorkeuteen esimerkiksi puheluiden ajaksi tai tehdä osan työpäivästä seisten. Istumaan voi palata aina tarpeen mukaan. Kun työasentoa vaihtelee pitkin päivää, kuormitus jakautuu tasaisemmin eri lihasryhmille. Pienikin liike päivän aikana on askel parempaan työergonomiaan.

Sopiva koko jokaiseen työtilaan

Toimiva työpiste lähtee oikean kokoisesta pöydästä. Pieneen tilaan sopii Hiipakan kompakti 50 × 100 cm sähköpöytä, joka toimii hyvin esimerkiksi opiskelijan kotona, makuuhuoneen työpisteenä tai pienessä kotitoimistossa.

Lisää työskentelytilaa tarjoavat 115 × 67 cm, 135 × 67 cm ja 160 × 80 cm pöydät. Jos työpiste sijoittuu nurkkaan tai pöytätilaa tarvitaan tavallista enemmän, tilattavissa on myös kulmamallinen sähköpöytä. Valkoisella pöytäkannella on mahdollista tilata myös mittatilauskokoja, jolloin työpöytä voidaan sovittaa hieman haastavampaankin tilaan.

Kuva: Ergo sähköpöydässä on neljä muistipaikkaa eri korkeuksille.

Työpöytä voi sulautua myös kauniisti sisustukseen

Koska työpiste voi olla kodissa näkyvä osa sisustusta, ulkonäölläkin on merkitystä. Näin sähköpöytä on helppo yhdistää osaksi kodin muuta tyyliä.

Ergo sähköpöydän kannen voi valita neljästä vaihtoehdosta: valkoinen, musta, hunajatammi tai hopea jalava. Jalkojen väriksi on saatavana valkoinen, harmaa tai musta. väriyhdistelmällä

Sähköpöytä on sijoitus, joka palvelee vuosia

Laadukas kotimainen sähköpöytä mukautuu eri pituisten ihmisten tarpeisiin. Kun korkeutta voi säätää eri käyttäjille sopivaksi, työpiste toimii joustavasti eri työntekijöiden tai perheen käytössä.

Ergonominen työpiste on investointi omaan hyvinvointiin. Kun työasennon vaihtaminen on helppoa, siitä tulee vähitellen luonnollinen osa työpäivää. Aluksi asennon vaihtamista voi helpottaa esimerkiksi asettamalla puhelimeen muistutuksen säännöllisin väliajoin.

Olipa työpiste kotona, toimistossa tai opiskelijan huoneessa, hyvin valittu sähköpöytä tekee työskentelystä mukavampaa ja tukee ergonomista arkea vuosiksi eteenpäin. Hiipakka Ergo sähköpöydät tarjoavat ergonomisen ratkaisun niin kotiin kuin työpaikalle, ja voit tutustua niihin Tuppu-Kalusteen verkkokaupassa ja myymälässä Kauhajoella. Pöytä on helppo tilata edullisella 0-29€ kotiinkuljetuksella.

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