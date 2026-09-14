Käytetyt varastokalusteet: toimiva varasto kustannustehokkaasti

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: NAAKAN ASENNUSPALVELU

Varaston kalustaminen ei aina tarkoita sitä, että kaiken täytyy olla uutta. Hyväkuntoiset käytetyt varastokalusteet voivat olla kustannustehokas vaihtoehto niin uuden varaston kalustamiseen kuin olemassa olevan varaston laajentamiseen. Kuntotarkastetut käytetyt kalusteet ovat aivan yhtä luotettava ja turvallinen valinta kuin uudetkin.

Naakan Asennuspalvelu myy kuntotarkastettuja käytettyjä varastokalusteita ja voi tarvittaessa suunnitella niistä varastointitarpeeseen sopivan kokonaisuuden sekä hoitaa asennuksen. Yritys myös ostaa käytettyjä varastokalusteita, joten tarpeettomiksi jääneet kalusteet saadaan taas käyttöön uudessa kohteessa.

Milloin käytetyt varastokalusteet ovat hyvä valinta?

Käytettyjä varastokalusteita voidaan hyödyntää hyvin erilaisissa tilanteissa. Niillä voidaan kalustaa kokonainen varasto, kasvattaa olemassa olevan varaston kapasiteettia tai täydentää nykyistä hyllystöä silloin, kun varastointitarve muuttuu tai nykyiset hyllyt kaipaavat uusimista. Käytetyt kalusteet voivat olla kiinnostava vaihtoehto myös silloin, kun varastoa täytyy laajentaa nopeasti tai kalustehankinnan kustannukset halutaan pitää kurissa.

Ratkaisua kannattaa lähestyä varastoitavien tuotteiden näkökulmasta. Olennaista on, millaista tavaraa varastoidaan, kuinka paljon ja millaisia vaatimuksia tila sekä tavaran käsittely asettavat hyllystölle. Myös käytettävissä oleva tila ja varastossa käytössä olevat trukit vaikuttavat siihen, millainen ratkaisu toimii käytännössä.

Jos näihin tarpeisiin löytyy hyväkuntoinen käytetty ratkaisu, uuden kalusteen hankkiminen ei ole välttämättä tarpeen. Käytettyä ja uutta ei tarvitsekaan ajatella toistensa vastakohtina, vaan vaihtoehtoina, joista valitaan kuhunkin käyttökohteeseen tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.

Millaisia varastokalusteita voi hankkia käytettynä?

Naakan Asennuspalvelun kautta on saatavilla useita erilaisia hylly- ja kalusteratkaisuja. Käytettyjen tuotteiden valikoima ei ole pysyvä, vaan varaston määrä vaihtelee viikoittain. Valikoimaan voi kuulua esimerkiksi kuormalava- eli trukkihyllyjä, ulokehyllyjä, pientavarahyllyjä, kevytorsihyllyjä ja arkistohyllyjä.

Kuormalavahyllyt soveltuvat kuormalavoilla säilytettävälle tavaralle. Kuormalavahyllyn tavaroita käsitellään trukkien avulla. Pientavarahyllyt soveltuvat käsin käsiteltäville tuotteille. Kevytorsihyllyillä voidaan puolestaan varastoida pientavarahyllyä raskaampia tuotteita. Ulokehyllyt on tarkoitettu pitkän tavaran varastointiin. Niihin voidaan sijoittaa esimerkiksi putkia ja puutavaraa, joiden säilyttäminen tavallisessa kuormalavahyllyssä ei onnistu.

Myös muita varastokalusteita voi tulla saataville käytettyinä. Naakan Asennuspalvelun käytettyjen varastokalusteiden valikoima elää jatkuvasti, ja kokonaisuus voidaan suunnitella kulloinkin saatavilla olevien kalusteiden ja asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Käytetyillä varastokalusteilla voi säästää hankintakustannuksissa

Hinta on luonnollisesti yksi käytettyjen varastokalusteiden eduista. Käytetty kaluste on tyypillisesti uutta edullisempi, vaikka sillä olisi edelleen runsaasti käyttöikää jäljellä. Ero voi olla merkittävä etenkin silloin, kun kalustettavana on suuri varasto ja tarvittavia hyllypaikkoja on paljon.

Kustannustehokkuus korostuu myös varastoa laajennettaessa. Jos toiminnan kasvu edellyttää uusia hyllypaikkoja, hyväkuntoisilla käytetyillä kalusteilla kapasiteettia voidaan kasvattaa ilman, että koko nykyistä hyllyjärjestelmää tarvitsee uusia. Ratkaisu voidaan mitoittaa juuri tämänhetkiseen tarpeeseen ja sitä voidaan täydentää myöhemmin toiminnan kehittyessä.

Käytettynä ostaminen pidentää varastokalusteiden elinkaarta

Varastohyllyt ovat tyypillisesti pitkäikäisiä rakenteita. Yrityksen tarve tietyille kalusteille voi loppua paljon aikaisemmin kuin itse kalusteen käyttöikä. Tällaisessa tilanteessa hyväkuntoisen kalusteen myyminen eteenpäin on järkevää resurssien hyödyntämistä. Sen sijaan, että käyttökelpoinen hyllystö päätyisi romuksi ja toisaalle hankittaisiin vastaava kokonaisuus uutena, sama kaluste voi palvella jatkossa toisessa varastossa.

Naakan Asennuspalvelu toimii tässä ketjun molemmissa päissä. Yritys myy käytettyjä varastokalusteita, mutta myös ostaa tarpeettomiksi jääneitä kuormalavahyllyjä, ulokehyllyjä ja muita varastokalusteita. Näin tarpeettomiksi jääneiden kalusteiden seuraavaa käyttökohdetta ei tarvitse etsiä itse ja käyttökelpoiset hyllyt saadaan takaisin kiertoon.

Käytetyt varastokalusteet kuntotarkastetaan

Käytetyn varastokalusteen kohdalla turvallisuuden kannalta tärkein kysymys ei ole sen ikä vaan kunto. Hylly on voinut olla aikaisemmassa käyttökohteessaan vuosia, joten ennen uudelleenkäyttöä on varmistettava, että se on edelleen turvallinen käyttää. Naakan Asennuspalvelu kuntotarkastaa kaikki käytetyt varastokalusteet. Myynnissä olevat käytetyt kalusteet on siis käyty läpi huolellisesti ennen kuin ne on otettu myyntiin.

Kunnon merkitys korostuu erityisesti raskaasti kuormitetuissa varastohyllyissä. Esimerkiksi kuormalavahyllyn rakenteisiin syntyneet vauriot tai vääntymät voivat vaikuttaa turvallisuuteen. Siksi käytettyä hyllyä hankittaessa pelkkä edullinen hinta tai siisti ulkonäkö eivät ole riittäviä valintaperusteita. Kuntotarkastettu käytetty kaluste sen sijaan on aivan yhtä hyvä ratkaisu kuin uusi, kun se sopii suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja asennetaan asianmukaisesti.

Hyllyt valitaan käyttötarkoituksen mukaan

Kuntotarkastus kertoo kalusteen kunnosta, mutta sen lisäksi on varmistettava, että hylly sopii juuri kyseiseen varastoon. Kalusteiden valintaan vaikuttavat esimerkiksi varastoitavan tavaran koko ja paino, tarvittavien varastopaikkojen määrä, tilan mitat sekä käytettävä kalusto. Kuormalavahyllyissä huomioitavia asioita ovat lisäksi esimerkiksi trukin tyyppi ja nostokorkeus.

Hyllyratkaisua ei kannata tarkastella irrallaan muusta varastosta. Hyllyrivien sijoittelu, käytäväleveydet ja trukkien vaatima tila ovat osa koko varaston layoutia. Hyväkään kaluste ei tee varastosta tehokasta, jos sen sijoittelu johtaa pitkiin kulkumatkoihin, ahtaisiin käytäviin tai hankalaan tavarankäsittelyyn.

Uutta ja käytettyä voi yhdistää samaan varastoon

Kun varastoa kalustetaan, ei ole pakko valita joko kokonaan uusia tai kokonaan käytettyjä ratkaisuja. Käytettyjä ja uusia kalusteita voidaan hyödyntää varaston eri tarpeissa silloin, kun ratkaisut sopivat teknisesti ja toiminnallisesti yhteen. Joskus käytettynä löydetään suuri osa tarvittavasta hyllystöstä, mutta johonkin varaston osaan tarvitaan erilainen tai tarkemmin mitoitettu ratkaisu. Tällöin kokonaisuutta voidaan täydentää uusilla kalusteilla sen sijaan, että kaikki hankittaisiin uutena vain yhden puuttuvan ratkaisun vuoksi.

Tärkeintä on, että lopputulos on toimiva. Kalusteiden pitää vastata varastoitavan tavaran vaatimuksia ja muodostaa muun tilan kanssa toimiva kokonaisuus. Naakan Asennuspalvelu suunnittelee turvallisen varastokalustekokonaisuuden asiakkaan varastointitarpeen pohjalta ja voi hyödyntää ratkaisussa sekä uusia että käytettyjä kalusteita.

Ammattitaitoinen asennus viimeistelee kokonaisuuden

Myös asennuksen täytyy olla asianmukainen, jotta kalusteet ovat turvallisia. Esimerkiksi kuormalavahyllystö on koottava ja ankkuroitava oikein, jotta sitä voidaan käyttää suunnitellulla tavalla. Kun nämä vaiheet on tehty huolellisesti, käytetyt kuormalavahyllyt ovat yhtä turvallisia kuin uudet.

Naakan Asennuspalvelu voi hoitaa varastokalustekokonaisuuden suunnittelun lisäksi kalusteiden asennuksen. Tarvittaessa palveluun voidaan yhdistää myös vanhojen kalusteiden purkaminen ja poisvienti. Näin varaston kalustaminen toteutetaan kokonaisuutena sen sijaan, että käytettyjen hyllyjen hankinta, suunnittelu ja asennus jäisivät toisistaan irrallisiksi vaiheiksi.

Hyväkuntoinen varastokaluste ansaitsee uuden käyttökohteen

Käytettyjen varastokalusteiden hyödyntämisessä yhdistyvät käytännöllisyys, kustannustehokkuus ja jo olemassa olevien resurssien järkevä käyttö. Hyväkuntoisen kalusteen käyttöikä ei pääty siihen, ettei sitä enää tarvita varastossa, johon se alun perin hankittiin, vaan kaluste voidaan pistää kiertoon.

Uuden hankkiminen ei siis ole varaston kalustamisessa automaattisesti paras vaihtoehto. Kun käytetyn kalusteen kunto ja soveltuvuus käyttökohteeseen on varmistettu ja asennus tehdään asianmukaisesti, hyväkuntoiselle kalusteelle voidaan antaa uusi elämä toisessa varastossa.