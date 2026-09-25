Aloittelijan taitoluistimet – mitä kannattaa huomioida valinnassa?

Kaupallinen yhteistyö: Golden Skate Oy

Hyvät taitoluistimet helpottavat lajin perusteiden harjoittelua ja tekevät luistimen hallinnasta sujuvampaa. Aloittelijan luistimilta vaaditaan riittävää tukea, mutta niiden pitää samalla joustaa niin, että perusliikkeet onnistuvat luontevasti. Tukitason lisäksi valintaan vaikuttavat luistimen koko, malli sekä käyttäjän jalan muoto. Ratkaisevaa on lopulta se, miten hyvin luistimet istuvat käyttäjän jalkaan ja sopivat hänen taitotasoonsa.

Siksi ensimmäisiä taitoluistimia kannattaa sovittaa huolella. Taitoluistelun erikoisliike Golden Skaten valikoimasta löytyy vaihtoehtoja harrastusta aloitteleville luistelijoille, ja sopivan luistinparin löytämiseen saa apua asiantuntijoilta. Luistimia voi sovittaa Golden Skaten myymälässä Tampereen Hakametsässä.

Aloittelijan taitoluistimissa tuki ja istuvuus ovat tärkeitä asioita

Taitoluisteluharrastukseen kannattaa valita varsinaiset taitoluistimet tavallisten vapaa-ajan kaunoluistinten sijaan. Ulkonäöltään luistimet voivat muistuttaa toisiaan, mutta taitoluistimissa sekä kengän tuki että terä on suunniteltu lajin liikkeiden harjoitteluun.

Ensimmäisissä taitoluistimissa olennaista on sopiva tuen ja joustavuuden yhdistelmä. Luistinkengän pitää tukea jalkaa, mutta samalla polven täytyy päästä koukistumaan ja nilkan liikkumaan luistelun edellyttämällä tavalla. Harrastuksen alkuun sopivat yleensä pehmeät tai keskitukevat taitoluistimet. Liian jäykkä kenkä voi hankaloittaa perusluistelun harjoittelua.

Hyvä vaihtoehto ensimmäiseksi luistinpariksi on usein settiluistin, jossa kenkä ja terä muodostavat valmiin kokonaisuuden. Sekä kengän tukitaso että terän ominaisuudet on tällöin suunniteltu aloittelijan tarpeisiin, eikä sopivaa terää tarvitse vielä osata valita erikseen. Luistimen pitää istua jalkaan napakasti ilman häiritsevää puristusta. Hyvä istuvuus auttaa pitämään jalan paikallaan kengän sisällä ja tekee luistimen hallinnasta helpompaa.

Erillisen luistinkengän ja terän valinta tulee yleensä ajankohtaiseksi vasta harrastuksen edetessä. Kun harjoittelu lisääntyy ja luistelijan taidot kehittyvät, varusteilta tarvitaan erilaisia ominaisuuksia kuin aivan alkuvaiheessa. Tällöin kenkä ja terä voidaan valita erikseen niin, että kokonaisuus vastaa tarkemmin luistelijan henkilökohtaisia tarpeita.

Sovitus alkaa oikean koon selvittämisestä

Taitoluistimen kokoa ei kannata valita suoraan tavallisen kengännumeron perusteella. Valmistajien mitoituksissa on eroja, minkä lisäksi ihmisen oikea ja vasen jalka voivat olla hieman erikokoiset. Sopivaa luistinparia etsittäessä molemmat jalat kannattaakin mitata ja koko valita mittojen perusteella.

Taitoluistimen kuuluu istua napakasti. Jalan pitäisi pysyä paikallaan kengän sisällä ja kantapään asettua tukevasti paikalleen. Liian suuressa luistimessa jalka pääsee liikkumaan, mikä heikentää luistimen hallintaa. Luistimen ei kuitenkaan kuulu aiheuttaa kipua tai voimakasta puristusta. Luistimiin ei jätetä isoa kasvuvaraa, vaan lapselle varpaiden eteen voidaan jättää enintään senttimetrin verran tilaa ja aikuiselle enintään puoli senttimetriä.

Myös sukan paksuus vaikuttaa siihen, kuinka luistin asettuu jalkaan. Taitoluistimissa käytetään ohuita sukkia tai luisteluun tarkoitettuja sukkia, joten myös sovitus kannattaa tehdä vastaavanlaisilla sukilla. Paksuilla sukilla ei kannata yrittää täyttää liian väljää luistinta, sillä tavoitteena on löytää jo lähtökohtaisesti oikeankokoinen ja hyvin istuva luistin.

Jalan muoto ratkaisee

Samanpituiset jalat eivät välttämättä sovi samanmalliseen luistimeen, sillä jalan yksilölliset muodot vaikuttavat siihen, millainen luistin tuntuu hyvältä. Siksi oikean koon löytämisen lisäksi on tärkeää tarkistaa myös, miten luistin asettuu jalkaan kokonaisuutena.

Uusi taitoluistin saa tuntua napakalta, mutta kipu, puutuminen tai selvästi yhteen kohtaan kohdistuva paine voivat kertoa siitä, ettei lesti sovi jalalle sellaisenaan. Jos luistin on pituudeltaan oikea mutta puristaa sivuilta, koon vaihtaminen suurempaan ei välttämättä ratkaise ongelmaa. Sen sijaan voidaan kokeilla toista luistinmallia, sillä valmistajien käyttämissä lesteissä on eroja.

Lisäksi muuten sopivaa luistinkenkää voidaan joissain tapauksissa muotoilla jalan mukaan. Golden Skate tekee muun muassa luistinkenkien venytyksiä ja lämpömuokkauksia. Niiden avulla voidaan lisätä tilaa esimerkiksi päkiän kohdalle tai muuhun puristavaan kohtaan. Asiantuntija osaa arvioida, kannattaako tilanteessa kokeilla toisenlaista luistinta, isompaa kokoa vai voidaanko nykyisen luistimen istuvuutta parantaa muokkauksilla.

Uudet taitoluistimet tarvitsevat teroituksen

Uudetkaan taitoluistimet eivät välttämättä ole suoraan käyttövalmiit, sillä terissä ei välttämättä ole vielä varsinaista käyttöteroitusta. Vaikka terä näyttää valmiilta, se kannattaa teroittaa ennen käyttöä. Hyvä terä antaa luistelussa tarvittavan pidon ja mahdollistaa myös sujuvan liu’un. Terän kunto vaikuttaa siihen, miltä luistin tuntuu ja miten se toimii jäällä.

Teroitusta tarvitaan myös myöhemmin, sillä terät tylsyvät käytössä. Sopiva teroitusväli riippuu esimerkiksi siitä, kuinka usein luistellaan ja millaisella jäällä. Luonnonjää kuluttaa terää hallijäätä nopeammin. Golden Skate tarjoaa taitoluistinten teroituspalvelua sekä uusille että jo käytössä oleville luistimille.

Terien käyttöikää voi pidentää huolellisella hoidolla. Luistelun jälkeen terät kuivataan, eikä niitä säilytetä kosteina kovissa teräsuojissa. Kovia suojia käytetään silloin, kun luistimilla kävellään jään ulkopuolella, kun taas säilytyksen ajaksi terille sopivat pehmeät kangassuojat. Näin kosteus ei jää terän pinnalle edistämään ruostumista.

Asiantuntija auttaa löytämään sopivan luistinparin

Ensimmäisiä taitoluistimia sovittaessa voi olla hankala tietää, miltä oikeankokoisen ja sopivan tukevan luistimen pitäisi tuntua. Pelkkä kengännumero ei vielä kerro, sopiiko luistin jalan leveyteen ja muotoon tai onko sen tukitaso sopiva luistelijan tarpeisiin. Golden Skaten asiantuntijat auttavat vertailemaan eri vaihtoehtoja, ja luistimia pääsee sovittamaan yrityksen myymälässä Tampereella. Tarvittaessa samasta paikasta saa myös taitoluistinten teroitus- ja huoltopalveluita.

Aloittelijan ei tarvitse lähteä liikkeelle tietystä merkistä tai luistinmallista. Olennaisempaa on löytää omaan jalkaan hyvin istuva luistin, jonka tuki vastaa käyttäjän kokoa, taitotasoa ja harjoittelun määrää. Kun luistin tuntuu jalassa hyvältä ja toimii käyttötarkoituksessaan, harrastuksen alussa voi keskittyä varusteiden sijaan itse luisteluun ja uusien taitojen opetteluun.

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