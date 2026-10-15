Valoa, lämpöä ja joulun tunnelmaa – jouluvalaistus muuttaa kaupungin ilmeen

Kaupallinen yhteistyö: Lohikari Oy

Kun jouluvalot syttyvät katujen ylle, puiden oksille ja aukioille, tuttu ympäristö saa uuden ilmeen. Valo tuo pimeyteen lämpöä ja joulun tunnelmaa, ja parhaimmillaan se saa ihmiset viihtymään kaupungilla pidempään. Valaistu keskusta houkuttelee katselemaan ympärille ja pysähtymään paikkoihin, joiden ohi muulloin saattaisi vain kävellä. Jouluvalaistus voi myös tukea alueen elinvoimaisuutta ja siellä toimivia yrityksiä, kun viihtyisä ympäristö houkuttelee ihmisiä keskustaan myös vuoden pimeimpään aikaan.

Lohikari suunnittelee ja toteuttaa jouluvalaistuksia kaupunkeihin ja muihin julkisiin ympäristöihin. Valaistus suunnitellaan aina kohteen mukaan, ja toteutus voi pitää sisällään yksittäisiä näyttäviä valoelementtejä tai laajan, useita katuja tai alueita yhdistävän kokonaisuuden. Lohikarin palveluun kuuluvat suunnittelun lisäksi tuotteiden myynti tai vuokraus, asennus ja projektinhallinta sekä valaistuksen purku, varastointi ja huolto.

Kaupungin joulutunnelma syntyy valaistuksella

Jouluvalaistusta suunniteltaessa lähtökohtana on paikka, johon valot tulevat. Avoin tori tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kuin kapea kävelykatu, ja historiallisten rakennusten ympäröimään keskustaan voidaan haluta aivan toisenlaista tyyliä kuin modernille kaupunkialueelle. Myös se vaikuttaa, mistä suunnista aluetta lähestytään, missä ihmiset liikkuvat ja mitkä paikat halutaan nostaa esiin.

Siksi yksittäisten valojen valitsemisen sijaan kannattaa ensin miettiä, mitä valaistuksella halutaan saada aikaan. Halutaanko esimerkiksi nostaa tori joulukauden keskipisteeksi vai tehdä pitkästä kävelykadusta yhtenäinen valaistu reitti? Vai onko tavoitteena korostaa keskustan kauniita rakennuksia ja puita? Kun kokonaisuus suunnitellaan ympäristön ehdoilla, valaistus ei näytä irralliselta koristeelta, vaan siitä tulee luonteva osa kaupunkikuvaa.

Kaupungin jouluilmeen suunnittelussa kannattaa samalla katsoa yksittäistä joulukautta pidemmälle. Hyvin suunniteltua valaistusta voidaan käyttää useana vuonna ja täydentää vähitellen uusilla elementeillä. Näin kaupungille muodostuu oma tunnistettava jouluilmeensä, johon tietyt valot ja näkymät kuuluvat vuodesta toiseen.

Puiden valaisu tuo joulutunnelman osaksi kaupunkiympäristöä

Kaupungissa on jo valmiiksi monenlaisia elementtejä, joita voidaan korostaa valoilla. Esimerkiksi puut tarjoavat tähän paljon mahdollisuuksia. Valosarjoilla voidaan mukailla oksien muotoja tai kietoa valo rungon ympärille. Lehdettömän puun oksisto muuttuu näyttäväksi valoelementiksi, kun niiden muodot tulevat valon avulla näkyviin.

Jouluvalaistus Savonlinnassa.

Myös rakennukset ja muut olemassa olevat rakenteet voivat olla osa jouluilmettä. Julkisivuun sijoitettu valaistus voi tuoda esiin rakennuksen muotoja ja yksityiskohtia tai tehdä siitä pimeässä selvästi erottuvan katseenvangitsijan. Kaunista tai kaupungille tunnusomaista rakennusta ei tarvitse peittää koristeilla, vaan joskus valo toimii parhaiten silloin, kun se nostaa harkitusti esiin jo olemassa olevia piirteitä.

Tällä tavalla rakennettu jouluilme on juuri kyseiseen paikkaan suunniteltu ja tarkoitettu. Kun valaistus hyödyntää juuri kyseiselle kaupungille tuttuja katuja, puita ja rakennuksia, lopputulos ei voisi sellaisenaan sijaita missä tahansa muualla. Se auttaa tekemään jouluilmeestä tunnistettavan ja antaa kaupungille mahdollisuuden rakentaa omaa visuaalista joulunajan identiteettiään.

Kadun ylle levittäytyvä valo muuttaa koko näkymän

Katujen yläpuolelle sijoitettavat jouluvalot ovat näyttävä tapa muuttaa kokonaisen kadun tunnelmaa. Valoverho, valokate tai toistuvista valoelementeistä muodostuva sarja rytmittää tilaa ja näkyy jo kaukaa. Valo johdattaa kulkijaa eteenpäin ja samalla tekee tavallisesta asiointireitistä elämyksellisemmän osan joulukaupunkia.

Ratkaisun mittakaava kannattaa sovittaa ympäristöön sopivaksi. Leveällä pääkadulla tarvitaan suurempia elementtejä, jotta ne erottuvat ympäröivien rakennusten ja muun valaistuksen keskeltä. Myös valojen muoto vaikuttaa paljon lopputulokseen. Runsas valokate luo erilaisen vaikutelman kuin ilmavat kaaret tai toisistaan erillään toistuvat valomotiivit.

Näyttävästi valaistu katu voi itsessään muuttua joulukauden nähtävyydeksi. Kun ympäristö tuntuu viihtyisältä ja siellä on kiinnostavaa katseltavaa, se antaa myös syyn viipyä keskustassa eikä vain kulkea sen läpi.

Näyttävä valoelementti pysäyttää aukiolla tai torilla

Laajan jouluvalaistuksen rinnalle voidaan tuoda yksittäinen elementti, joka toimii alueen vetonaulana. Suurikokoinen kolmiulotteinen joulukoriste, valaistu hahmo, valokuusi tai muu näyttävä rakenne sopii esimerkiksi torille, aukiolle tai kauppakeskusten sisätiloihin. Avoimessa tilassa elementin mittakaavalla on paljon merkitystä. Ympärillä olevat korkeat rakennukset ja laaja tila voivat saada liian pienen koristeen katoamaan näkymään, kun taas riittävän suuri elementti näkyy kauas ja luo selkeän keskipisteen alueelle.

Näyttävät valoelementit tuovat kaupunkitilaan myös tekemistä pelkän katselun lisäksi. Elementin sisään tai viereen voi mennä kuvattavaksi, jolloin siitä muodostuu paikka, jonka ääreen pysähdytään. Kuvat jatkavat valaistuksen elämää myös paikan ulkopuolella. Kun kävijät jakavat niitä sosiaalisessa mediassa, kaupungin jouluilme näkyy myös ihmisille, jotka eivät ole vielä itse käyneet paikalla. Valaistus voi vuosien mittaan muuttua tutuksi joulukauden maamerkiksi, jonka syttymistä odotetaan ja jonka luona käydään kuvaamassa vuodesta toiseen.

Kuopion joulutori.

Jouluvalaistuksessa kokonaisuus ratkaisee

Näyttävä jouluvalaistus ei tarkoita sitä, että jokaiseen mahdolliseen paikkaan pitäisi sijoittaa mahdollisimman paljon valoa. Olennaisempaa on miettiä, miten eri ratkaisut toimivat yhdessä. Kadun yllä olevat valot, valaistut puut, pylväiden koristeet ja jokin aukiolle sijoitettu suurempi elementti voivat kaikki olla hyvin erilaisia, mutta niiden välille tarvitaan jokin yhdistävä tekijä. Yhtenäisyyttä voidaan rakentaa esimerkiksi valon sävyllä, toistuvilla muodoilla ja elementtien tyylillä.

Suunnittelussa on samalla löydettävä tasapaino näyttävyyden ja ympäristön välillä. Jouluvalojen kuuluu erottua, mutta niiden pitäisi myös näyttää siltä, että ne on suunniteltu juuri kyseiseen paikkaan. Kaupungin omat ominaispiirteet tarjoavat tähän hyvän lähtökohdan. Kaikkea ei tarvitse peittää joulukoristeiden alle, vaan valolla voidaan nostaa esiin sitä, mikä ympäristössä on jo valmiiksi kiinnostavaa.

Jouluvalaistus palvelee kaupunkia vuodesta toiseen

Kaupungin jouluvalaistuksen ei tarvitse olla vain yhden kauden ratkaisu. Kun kokonaisuus suunnitellaan pitkäikäiseksi, samoja elementtejä voidaan käyttää useita vuosia, siirtää uusiin paikkoihin ja yhdistää myöhemmin uusiin valoihin. Näin kaupungille rakentuu vähitellen rakentua tunnistettava jouluilme, jota voidaan uudistaa tarvittaessa.

Pitkäjänteinen suunnittelu mahdollistaa myös sen, ettei koko kaupungin jouluvalaistusta tarvitse toteuttaa kerralla. Kokonaisuus voi rakentua vaiheittain: ensin voidaan valaista esimerkiksi keskeinen kävelykatu tai tori ja myöhemmin laajentaa samaa tyyliä ympäröiville kaduille. Näin valaistus voi kehittyä kaupungin tarpeiden ja käytettävissä olevan budjetin mukana.

Lohikarilta jouluvalot voi hankkia omaksi tai vuokrata. Sopiva ratkaisu riippuu muun muassa siitä, kuinka pitkäksi aikaa valaistusta suunnitellaan, halutaanko samoja elementtejä käyttää tulevina vuosina ja kuinka paljon tyyliä halutaan vaihtaa eri joulukausien välillä. Lohikari voi huolehtia myös käytössä olleiden valojen purkamisesta, huollosta ja varastoinnista seuraavaa kautta varten.