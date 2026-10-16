Kuormalavahyllyissä yhdistyvät tehokas tilankäyttö ja joustavuus

Kuormalavahyllyt ovat tuttu näky varastoissa, joissa tavaraa säilytetään ja liikutellaan kuormalavoilla. Niiden perusidea on yksinkertainen: lavat sijoitetaan hyllystöön usealle tasolle, jolloin varaston lattiapinta-alan lisäksi myös rakennuksen korkeus saadaan tehokkaasti käyttöön. Jokaiseen lavaan pääsee käsiksi trukilla, ja hyllystöä voidaan muokata ja laajentaa varastointitarpeiden muuttuessa.

Yksinkertaisesta rakenteesta huolimatta toimivan kuormalavahyllystön suunnittelussa on otettava huomioon monta asiaa. Hyllyjen mitoitukseen vaikuttavat esimerkiksi lavojen koko ja paino, varaston korkeus, käytettävä trukkikalusto sekä tarvittavien lavapaikkojen määrä. Samalla on huolehdittava siitä, että hyllystöä voidaan käyttää turvallisesti ja että tavaroiden käsittely varastossa sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Hyvin suunniteltu kuormalavahyllystö palvelee pitkään. Sitä voidaan tarvittaessa laajentaa ja mukauttaa esimerkiksi varastoitavien tuotteiden tai tavaramäärien muuttuessa. Hyllystöä suunniteltaessa kannattaakin tarkastella yksittäisten hyllypaikkojen lisäksi koko varaston toimintaa, eli miten tavara liikkuu, kuinka paljon työskentelytilaa tarvitaan ja millaisia muutoksia tulevaisuudessa voi olla edessä.

Mikä kuormalavahylly on?

Kuormalavahylly on vankka, kuormalavoilla säilytettävälle tavaralle tarkoitettu varastohylly, josta käytetään myös nimitystä trukkihylly. Hyllystö muodostuu pystyelementeistä ja niiden väliin kiinnitettävistä vaakapalkeista, joiden varaan kuormalavat sijoitetaan. Lavat nostetaan paikoilleen ja otetaan alas yleensä trukilla. Hyllystöstä voidaan rakentaa usean tason korkuinen, jolloin tilan korkeus saadaan hyötykäyttöön.

Kuormalavahyllystö voidaan mitoittaa hyvin erilaisiin tiloihin ja käyttötarkoituksiin. Hyllyrivien pituutta, korkeutta, syvyyttä ja hyllytasojen määrää voidaan mukauttaa käytettävissä olevan tilan sekä varastoitavien lavojen koon, korkeuden ja painon mukaan. Samaa perusratkaisua voidaankin käyttää sekä pienemmissä että isoissa varastoissa. Hyllystöä on myös mahdollista muokata ja laajentaa tarpeiden muuttuessa, mikä tekee kuormalavahyllystä pitkäikäisen ja joustavan varastointiratkaisun.

Millaisiin varastoihin kuormalavahylly sopii?

Kuormalavahylly sopii erityisesti varastoihin, joissa tavaraa säilytetään kuormalavoilla ja yksittäisiin lavoihin halutaan päästä käsiksi trukilla. Niitä käytetään hyvin erilaisissa ympäristöissä pienemmistä varastoista suuriin teollisuus-, tukku- ja logistiikkavarastoihin. Hyllystöön voidaan sijoittaa monenlaisia tavaroita, kunhan lavojen painot, mitat ja hyllystön kantavuus huomioidaan.

Perinteinen kuormalavahylly on käytännöllinen etenkin silloin, kun varastossa on paljon erilaisia tuotteita ja tavaraa otetaan hyllystä vaihtelevassa järjestyksessä. Hyllyillä pystyy työskentelemään suoraan käytävältä, joten yhden lavan käsittely ei edellytä muiden lavojen siirtämistä.

Kaikkiin varastointitarpeisiin tavallinen kuormalavahylly ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto. Erittäin tiivis varastointi voi vaatia syväkuormaushyllyn. Pitkien tavaroiden, kuten putkien ja puutavaran, säilyttämiseen käytetään puolestaan tyypillisesti ulokehyllyjä. Sopiva hyllytyyppi määräytyykin ennen kaikkea sen mukaan, mitä varastoidaan, kuinka paljon ja miten tavaraa varastossa käsitellään.

Kuormalavahyllyn mitoitus lähtee varastoitavasta tavarasta

Kuormalavahyllystöä mitoitettaessa ensimmäiseksi on tiedettävä, millaisia lavoja hyllyissä säilytetään ja kuinka raskaita kuormat ovat. Yleisiä lavakokoja ovat 1 200 × 800 millimetrin EUR-lava ja 1 200 × 1 000 millimetrin FIN-lava, mutta käytössä on myös muun kokoisia kuormalavoja. Mitat vaikuttavat esimerkiksi hyllyjen syvyyteen sekä vaakapalkkien pituuteen.

Myös lavalla olevan tavaran mitat täytyy huomioida, jotta tavarat mahtuvat lavoille. Kuorman korkeus vaikuttaa siihen, kuinka paljon tilaa hyllytasojen väliin tarvitaan ja kuinka monta tasoa hyllystöön voidaan rakentaa. Jos varastossa käsitellään hyvin erikokoisia kuormia, tämäkin on otettava huomioon tasojen sijoittelussa.

Toinen keskeinen tekijä on paino. Hyllystön on kestettävä sille suunnitellut kuormat. Hyllystön kantavuuteen vaikuttavat useat rakenteelliset ominaisuudet. Samalla hyllyjärjestelmällä voidaan toteuttaa erilaisia kokonaisuuksia sen mukaan, millaisia kuormia siinä on tarkoitus säilyttää.

Mitoituksessa tarkastellaan yksittäisten lavapaikkojen lisäksi koko hyllystöä. Tavoitteena on, että lavat mahtuvat paikoilleen vaivatta, hyllytasojen kantavuudet vastaavat kuormia ja käytettävissä oleva korkeus saadaan hyödynnettyä tarkoituksenmukaisesti. Kun lähtötiedot perustuvat varastossa todellisuudessa käsiteltäviin tavaroihin, hyllystö voidaan rakentaa sekä kapasiteetiltaan että mitoitukseltaan käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Trukkikalusto vaikuttaa käytäväleveyksiin ja hyllystön korkeuteen

Kuormalavahyllyjä käytetään yleensä trukilla, joten hyllystöä ja varaston trukkikalustoa ei kannata tarkastella toisistaan erillään. Trukin on mahduttava liikkumaan hyllyrivien välissä sekä kääntymään ja käsittelemään kuormalavoja turvallisesti. Tarvittava käytävien leveys riippuu käytettävästä trukkityypistä ja sen ominaisuuksista. Trukkikalusto asettaa rajoja myös sille, kuinka korkealle tavaraa voidaan varastoida.

Käytävien leveyksillä on suuri merkitys koko varaston toimivuuden kannalta. Liian kapealla käytävällä lavojen käsittely muuttuu vaikeaksi ja törmäysten riski kasvaa. Käytäviä ei kuitenkaan ole järkevää mitoittaa myöskään tarpeettoman leveiksi, sillä se vaikuttaa siihen, kuinka monta hyllyriviä tilaan mahtuu.

Jos olemassa olevaan varastoon hankitaan uusia kuormalavahyllyjä, lähtökohtana on yleensä käytössä oleva trukkikalusto. Kokonaan uutta varastoa suunniteltaessa vaihtoehtoja voidaan tarkastella laajemmin. Tällöin hyllyratkaisut, käytävien leveydet ja trukit voidaan valita niin, että ne tukevat toisiaan ja sopivat hyvin yhteen. Varaston pinta-alaa ei tarkastella vain sen perusteella, kuinka paljon hyllyjä sinne mahtuu fyysisesti vaan myös sen mukaan, kuinka sujuvasti niiden välissä pystytään työskentelemään.

Lisävarusteet täydentävät kuormalavahyllystöä

Kuormalavahyllystöön kuuluu pystyelementtien ja vaakapalkkien lisäksi erilaisia lisävarusteita, joilla voidaan parantaa hyllystön turvallisuutta ja mukauttaa sitä varastoitaville tuotteille sopivaksi. Kaikkia lisäosia ei tarvita jokaisessa varastossa, vaan niiden tarve riippuu hyllystön rakenteesta, varastoitavasta tavarasta ja siitä, miten varastossa liikutaan.

Trukkiliikenteen vuoksi tärkeimpiä lisävarusteita ovat erilaiset törmäyssuojat. Hyllystön pystyelementit ovat alttiita osumille etenkin hyllyrivien päädyissä ja vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Suojien tarkoituksena on ottaa vastaan trukin tai muun kaluston aiheuttamia iskuja ja pienentää hyllyrakenteen vaurioitumisen riskiä. Törmäyssuojia voidaan asentaa esimerkiksi yksittäisten pylväiden eteen tai suojaamaan hyllyrivin päätyä laajemmin.

Hyllystöä voidaan täydentää myös erilaisilla ritilöillä ja suojaverkoilla. Takasuojaverkot estävät tavaroiden putoamisen hyllystä käytävän toiselle puolelle, ja hyllystöritilät estävät tippumisen tasojen välistä. Lisävarusteiden valinnassa olennaista on tarkastella varaston todellisia riskejä ja käyttötapaa.

Kuormalavahyllyjen turvallinen käyttö vaatii huolellisuutta

Kuormalavahyllyissä säilytetään raskaita kuormia usein monien metrien korkeudessa, joten turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota hyllystön koko käyttöiän ajan. Oikein mitoitettu ja asianmukaisesti asennettu kokonaisuus on turvallinen ja pitkäikäinen.

Kuormalavahyllystölle määritellään sen rakenteen ja mitoituksen perusteella sallitut kuormitukset, joita ei saa ylittää. Varastossa on tärkeää huolehtia myös siitä, että hyllystöä käyttävät työntekijät tuntevat sen kuormitusrajat ja osaavat sijoittaa lavat oikein.

Yksi tavallisimmista kuormalavahyllyihin kohdistuvista riskeistä liittyy trukkiliikenteeseen. Trukin osuma voi vaurioittaa elementtejä tai niiden liitoksia ja vahingoittunut rakenne voi puolestaan heikentää hyllystön kantavuutta. Turvallisuuteen vaikuttaa myös se, miten tavarat sijoitetaan hyllyihin. Kuormalavan ja itse kuorman on oltava sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käsitellä turvallisesti, ja lava on asetettava hyllyyn oikein. Tavaraa ei saa sijoittaa niin, että se voi pudota hyllystä tai aiheuttaa vaaraa käytävällä työskenteleville. Kun hyllystön mitoitus, asennus ja päivittäinen käyttö ovat kunnossa, turvallisuutta voidaan ylläpitää seuraamalla rakenteiden kuntoa ja puuttumalla havaittuihin vaurioihin ajoissa.

Uusi vai käytetty kuormalavahylly?

Kuormalavahyllyjä on saatavana sekä uusina että käytettyinä, ja sopiva vaihtoehto riippuu varaston tarpeista. Uusi hyllystö voidaan suunnitella alusta lähtien yksilöllisten mittojen, kuormien ja lavapaikkamäärän mukaan. Tämä antaa paljon vapautta etenkin silloin, kun kalustetaan kokonaan uutta varastoa tai tilaan tarvitaan juuri tietynlainen kokonaisuus. Uusien hyllyjen etuna on myös se, että samaa järjestelmää ja siihen sopivia osia on yleensä helppo hankkia lisää myöhemmin.

Käytetty kuormalavahylly voi olla hyvä vaihtoehto, jos saatavilla on käyttökohteeseen sopiva hyllystö. Teräksiset varastohyllyt ovat pitkäikäisiä, ja hyväkuntoisia osia voidaan purkaa ja asentaa uudelleen toiseen kohteeseen. Tällöin jo olemassa oleville kalusteille saadaan lisää käyttövuosia. Käytetyn hyllystön hankintahinta voi myös olla uutta edullisempi.

Uuden ja käytetyn hyllystön ei myöskään tarvitse olla joko–tai-valinta. Olemassa olevaa hyllystöä voidaan täydentää saman järjestelmän yhteensopivilla osilla, ja varaston eri alueilla voidaan käyttää erilaisia ratkaisuja. Olennaista on, että kokonaisuus on käyttötarkoitukseen sopiva, oikein mitoitettu ja turvallinen käyttää.

Kuormalavahyllystöä voidaan muokata tarpeiden muuttuessa

Yrityksen tarpeet voivat muuttua paljonkin hyllystön käyttöiän aikana. Tuotevalikoima voi kasvaa tai muuttua erilaiseksi tai varastointikapasiteettia voidaan tarvita aiempaa enemmän. Kuormalavahyllyjen etuna on niiden muunneltavuus. Usein hyllystöä pystytään laajentamaan tai muokkaamaan uusiin tarpeisiin ilman, että koko järjestelmä täytyy vaihtaa uuteen.

Yksi tavallinen muutos on vaakapalkkien korkeuden säätäminen. Jos varastoitavat kuormat muuttuvat aiempaa matalammiksi, palkkien sijoittelua muuttamalla hyllystöön on mahdollista saada lisää tasoja. Vastaavasti korkeammat kuormat tarvitsevat enemmän vapaata tilaa tasojen väliin, jolloin palkkeja voidaan nostaa. Muutoksia tehtäessä täytyy kuitenkin huomioida hyllyjärjestelmän mitoitus, sillä palkkien sijoittelu vaikuttaa myös hyllystön kantavuuteen.

Myös hyllystön laajentaminen voi olla mahdollista. Hyllyriviä voidaan jatkaa järjestelmään sopivilla osilla, jos varastossa on riittävästi tilaa. Jos kapasiteetin tarve kasvaa huomattavasti, vaihtoehtona voi olla myös uusien hyllyrivien rakentaminen. Tällöin on samalla tarkasteltava käytävien leveyksiä ja trukkiliikennettä, jotta lisäkapasiteetti ei vaikuta varaston käytettävyyteen.

Toimiva kuormalavahyllystö palvelee pitkään

Kuormalavahylly on rakenteeltaan melko yksinkertainen varastokaluste ja juuri tämä tekee siitä monipuolisen. Lavojen koko, korkeus ja paino ohjaavat osaltaan hyllystön mitoitusta, trukkikalusto vaikuttaa käytäväleveyksiin ja käytettävissä oleva tila asettaa omat rajansa kokonaisuudelle. Lisäksi turvallisuudesta on huolehdittava niin asennuksessa kuin päivittäisessä käytössäkin.

Hyvin suunniteltu kuormalavahyllystö voi palvella samassa varastossa pitkään ja mukautua myös toiminnan muutoksiin. Olennaista ei ole ahtaa tilaan mahdollisimman paljon hyllyjä tai lavapaikkoja, vaan rakentaa kokonaisuus, jossa varastointikapasiteetti, tavaroiden saavutettavuus ja turvallinen työskentely ovat tasapainossa. Kun hyllystö vastaa varastoitavan tavaran ja päivittäisen toiminnan tarpeita, käytettävissä oleva varastotila saadaan hyödynnettyä tehokkaasti.