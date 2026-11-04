Asiakkaiden muistaminen mainoslahjalla – pieni ele, joka jää mieleen

Kaupallinen yhteistyö: Kuusnelonen

Hyvät asiakassuhteet ovat yritykselle arvokkaita, ja niiden ylläpitämiseen kannattaa panostaa. Asiakkaan muistaminen pienellä lahjalla on yksi tapa osoittaa arvostusta ja kiittää yhteistyöstä. Hyvin valittu mainoslahja jättää myönteisen muistijäljen ja vahvistaa asiakkaan kokemusta siitä, että hän on yritykselle tärkeä. Samalla se on konkreettinen muistutus yrityksestä.

Kotimaisen Kuusnelosen valikoimasta löytyy runsaasti erilaisia mainos- ja yrityslahjoja, joihin kaikkiin voidaan painaa yrityksen logo tai muu kuva. Asiakaslahjoiksi voivat sopia esimerkiksi juomapullot, muistikirjat, kangaskassit, heijastimet ja monet muut tuotteet. Kun tuote valitaan huolella, se ilahduttaa vastaanottajaa ja nostaa samalla esiin lahjan antaneen yrityksen nimeä.

Milloin asiakasta kannattaa muistaa?

Joulu on perinteisesti yksi suosituimmista ajankohdista asiakkaiden muistamiseen. Vuoden lopussa on luontevaa kiittää yhteistyöstä ja toivottaa hyvää tulevaa vuotta. Toisaalta joulu on se hetki, jolloin kaikki muistavat kaikkia, joten lahja saattaa hukkua muuhun joulupostiin. Siksi kannattaa harkita myös muita ajankohtia. Lahjan voi antaa yhtä hyvin keväällä, kesällä tai syksyllä sopivan tilaisuuden tullen.

Esimerkiksi uuden asiakkuuden alkaessa pieni tervetulolahja viestii, että asiakas on tervetullut ja yhteistyötä arvostetaan. Samoin pitkäaikaisen asiakassuhteen merkkipäivä tai yrityksen juhlapäivä tarjoavat luontevan syyn muistamiseen. Myös asiakastapahtumat ja messut ovat tilanteita, joissa mainoslahjoja on helppo jakaa. Tällöin lahja toimii samalla muistona tapahtumasta.

Aina erityistä syytä ei kuitenkaan tarvita. Esimerkiksi asiakastapaamisen yhteydessä annettu pieni käyttöesine tai postitse lähetetty kiitos on mukava yllätys. Lahja, joka saapuu odottamatta kiireisen arjen keskelle, voi tehdä suuren vaikutuksen. Tärkeintä on kuitenkin, että muistaminen sopii asiakassuhteen luonteeseen eikä tunnu päälle liimatulta markkinointikeinolta. Mainoslahjan voi antaa henkilökohtaisesti tapaamisessa tai lähettää suoraan asiakkaalle postitse.

Hyvä mainoslahja on käytännöllinen

Mainoslahjan teho perustuu yksinkertaiseen asiaan: se päätyy käyttöön. Kaapissa pölyttyvä esine ei muistuta yrityksestä, mutta päivittäin käytössä oleva tuote tekee työtään hiljaa ja jatkuvasti. Siksi asiakaslahjaa valitessa kannattaa miettiä ennen kaikkea vastaanottajaa. Laadukas, käytännöllinen lahja ansaitsee paikkansa käyttäjän arjessa. Myös kohderyhmän tunteminen on tärkeää. Kun lahja tuntuu siltä, että se on valittu juuri vastaanottajaa ajatellen, se tekee vaikutuksen.

Juomapullo on monikäyttöinen lahja, joka sopii erilaisille vastaanottajille vuodenajasta riippumatta. Oma juomapullo kulkee helposti mukana töissä, harrastuksissa, matkoilla ja ulkoillessa. Kuusnelosen valikoimassa on erilaisia juomapulloja, joista voidaan valita yrityksen ilmeeseen ja lahjabudjettiin sopiva vaihtoehto. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi pullon kokoon, materiaaliin ja malliin. Yrityksen logolla viimeistelty juomapullo on käytännöllinen tuote, joka voi pysyä asiakkaan käytössä pitkään. Samalla se tuo yrityksen nimeä esiin myös yrityksen ulkopuolella.

Avainnauhat ovat edullinen ja helposti jaettava mainoslahja, jolle löytyy käyttöä monen ikäisten arjessa. Avainnauhaa voidaan käyttää esimerkiksi avainten, kulkukortin tai henkilökortin kantamiseen. Niistä on hyötyä niin työpaikoilla kuin kotonakin, ja esimerkiksi koululaiselle avainnauha on kätevä tapa pitää kotiavaimet tallessa. Kuusnelosen kaulanauhoihin voidaan painaa yrityksen logo tai muu teksti, jolloin tuotteesta saadaan yrityksen ilmeeseen sopiva. Pienen kokonsa ja edullisen hintansa ansiosta avainnauhat ovat käytännöllinen vaihtoehto myös silloin, kun yritys haluaa muistaa suurempaa asiakasjoukkoa.

Heijastimet ovat ajankohtainen mainoslahja syksyllä ja talvella. Heijastin on pieni mutta hyödyllinen käyttöesine, jonka voi kiinnittää esimerkiksi takkiin tai laukkuun. Kuusnelosen valikoimasta löytyy erilaisia heijastimia, joihin voidaan painaa yrityksen oma logo. Heijastimet sopivat jaettaviksi esimerkiksi asiakastapaamisissa ja tapahtumissa, mutta niitä on helppo lähettää myös postitse vaikkapa syksyisen asiakastervehdyksen mukana.

Asiakaslahjan ei tarvitse olla sama kaikille. Toiselle sopii parhaiten työarjessa käytettävä muistikirja, toiselle taas vapaa-ajalla hyödyllinen juomapullo. Jos asiakkaita on paljon eikä heidän yksilöllisiä mieltymyksiään tunneta, kannattaa suosia mahdollisimman monikäyttöisiä tuotteita. Näin lahja päätyy käyttöön todennäköisemmin.

Ajatus ratkaisee, ei lahjan hinta

Asiakkaiden muistaminen voidaan toteuttaa hyvin erilaisilla budjeteilla. Lahjan ei tarvitse olla arvokas ollakseen onnistunut, sillä usein tärkeintä on itse huomionosoitus. Pienikin lahja ilahduttaa, kun se on hyödyllinen ja sopii vastaanottajalle. Esimerkiksi laadukas heijastin tai avainnauha on edullinen vaihtoehto, mutta siitä voi olla asiakkaalle iloa pitkään. Toisaalta tärkeälle yhteistyökumppanille voidaan valita hieman arvokkaampi tuote.

Lahjabudjetin suunnittelussa kannattaa huomioida myös muistettavien asiakkaiden määrä. Jos yrityksellä on satoja asiakkaita, yksittäisen tuotteen hinnalla on suuri vaikutus kokonaiskustannuksiin. Pienemmälle asiakasjoukolle voidaan puolestaan valita arvokkaampia tuotteita ilman, että budjetti kasvaa kohtuuttomaksi. Yritys voi myös hankkia erilaisia lahjoja eri tarkoituksiin. Esimerkiksi edullisia heijastimia voidaan jakaa laajalle asiakasjoukolle, kun taas pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita muistetaan henkilökohtaisemmilla lahjoilla.

Yrityksen logo tekee lahjasta myös mainoksen

Asiakaslahjan tarkoituksena on ennen kaikkea kiittää ja ilahduttaa vastaanottajaa, mutta samalla sen on tarkoitus tuoda yritykselle näkyvyyttä mahdollisimman pitkään. Kun tuotteeseen painetaan yrityksen logo, nettiosoite tai muu tunnus, se muistuttaa lahjan antajasta toistuvasti. Näin yrityksen nimi näkyy myös muille ihmisille ilman erillisiä markkinointitoimenpiteitä.

Logon ei kuitenkaan tarvitse olla mahdollisimman suuri tai huomiota herättävä. Monesti hillitty ja huolellisesti toteutettu painatus toimii parhaiten. Yrityksen omat värit ja visuaalinen ilme kannattaa huomioida jo tuotetta valittaessa, jotta lahja sopii muuhun markkinointimateriaaliin.

Asiakaslahjaan voi yhdistää myös henkilökohtaisen viestin. Esimerkiksi lyhyt kiitoskortti tai muutamalla sanalla kirjoitettu tervehdys tekee muistamisesta henkilökohtaisemman, vaikka itse lahja olisi samanlainen kaikille asiakkaille.

Mainoslahjat omalla logolla helposti Kuusnelosesta

Kuusnelonen on vuonna 2009 perustettu kotimainen perheyritys, joka on erikoistunut mainos- ja liikelahjoihin. Laajasta valikoimasta löytyy vaihtoehtoja niin yksittäisten asiakkaiden muistamiseen kuin suuremmalle asiakasjoukolle jaettaviksi. Juomapullojen, avainnauhojen ja heijastimien lisäksi tarjolla on muun muassa mainoskyniä, muistikirjoja, kangaskasseja ja paljon muita käytännöllisiä logotuotteita. Oman maahantuonnin ansiosta Kuusnelonen pystyy tarjoamaan kilpailukykyiset hinnat sekä nopean ja luotettavan palvelun.

Mainoslahjojen tilaamista helpottaa avoin hinnoittelu. Kuusnelosen verkkokaupassa tuotteiden hinnat ovat nähtävissä suoraan ja hintalaskuri ilmoittaa tilauksen lopullisen hinnan. Tämä tekee eri tuotteiden, painatusvaihtoehtojen ja tilausmäärien vertailusta helppoa, eikä kustannusten selvittäminen edellytä tarjouspyynnön tekemistä. Lisäksi monilla Kuusnelosen tuotteilla on Suomen paras hinta -takuu.

Asiakkaiden muistaminen ei vaadi suurta lahjabudjettia tai monimutkaisia järjestelyjä. Pieni huolella valittu mainoslahja on mukava tapa kiittää yhteistyöstä ja osoittaa arvostusta. Kun lahja on käytännöllinen ja sopii vastaanottajalle, se ilahduttaa pitkään ja muistuttaa samalla yrityksestä.