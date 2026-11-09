Polypal-varastohyllyt mukautuvat erilaisiin varastointitarpeisiin

Kaupallinen yhteistyö: Naakan Asennuspalvelu

Varaston toimivuuteen vaikuttaa paljon se, millaisia hyllyjä siellä käytetään. Tarkoitukseen sopivilla hyllyratkaisuilla varaston pinta-ala ja korkeus saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, ja samalla hyllystö helpottaa tavaroiden käsittelyä ja pitää tuotteet hyvässä järjestyksessä. Kalusteiden täytyy soveltua varastoitaville tuotteille ja kestää niiden kuormitus. Myös varastotilan mitat ja tavaroiden käsittelyyn käytettävä kalusto vaikuttavat siihen, millainen hyllystö on tarkoitukseen sopivin.

Polypal on teollisuuden varastointijärjestelmiin erikoistunut valmistaja, jonka valikoimaan kuuluu varastohyllyjä muun muassa kuormalavoille ja pientavaroille sekä monenlaisia lisävarusteita. Yritys on valmistanut metallihyllystöjä vuodesta 1957 lähtien. Tuotteet valmistetaan Espanjassa laadukkaasta eurooppalaisesta metallista. Polypal-varastohyllyjen vahvuuksia ovat monipuoliset mitoitusmahdollisuudet ja muunneltavuus, joiden ansiosta sama järjestelmä voidaan sovittaa erilaisiin varastotiloihin ja käyttötarkoituksiin.

Polypal-kuormalavahyllyt hyödyntävät varaston korkeuden

Kuormalavahyllyt ovat yksi Polypalin keskeisistä tuoteryhmistä. Ne on tarkoitettu kuormalavoilla, kuten EUR- ja FIN-lavoilla, säilytettävän tavaran varastointiin. Perinteinen kuormalavahyllystö koostuu pystyelementeistä ja niiden väliin kiinnitettävistä vaakapalkeista, joiden varaan kuormalavat sijoitetaan. Hyllystön mitat ja kantavuus valitaan varastoitavan tavaran perusteella, ja hyllytasojen korkeudet voidaan sovittaa erikorkuisille kuormille.

Polypalin perinteisten kuormalavahyllyjen etuna on se, että jokaiseen lavapaikkaan päästään suoraan käsiksi. Trukkikuski voi nostaa tarvitsemansa lavan hyllystä ilman, että muita lavoja täytyy ensin siirtää pois tieltä. Tämä on hyödyllistä etenkin varastoissa, joissa säilytetään paljon erilaisia tuotteita ja yksittäisiä lavoja käsitellään usein. Järjestelmä soveltuu esimerkiksi teollisuuden, tukkukaupan ja logistiikan varastoihin, joissa tavaraa vastaanotetaan, siirretään ja lähetetään päivittäin.

Polypal-kuormalavahyllyissä vaakapalkkien korkeutta on mahdollista säätää 50 millimetrin välein. Tämä helpottaa hyllystön mukauttamista erilaisille kuormille, sillä matalille tuotteille ei tarvitse varata yhtä paljon korkeutta kuin suurikokoisille kuormille. Hyllystön korkeutta rajoittavat käytännössä varastorakennuksen vapaa korkeus ja käytettävän trukkikaluston nostokyky. Huolellisella mitoituksella varastoon voidaan saada lisää lavapaikkoja ilman, että lattiapinta-alaa tarvitsee kasvattaa.

Syväkuormaus- ja läpivirtaushyllyt hyödyntävät tilan tehokkaasti

Perinteinen kuormalavahylly ei ole Polypalin ainoa ratkaisu lavojen säilyttämiseen. Valikoimaan kuuluu myös syväkuormaushyllyjä, joihin sijoitetaan useita lavoja peräkkäin. Tällainen järjestelmä soveltuu erityisesti varastoihin, joissa säilytetään suuria määriä samoja tuotteita. Koska jokaisen hyllyrivin väliin ei tarvita trukkikäytävää, samaan lattiapinta-alaan saadaan enemmän lavapaikkoja kuin perinteisellä kuormalavahyllystöllä. Hyllystö toimii ”last in, first out” -periaatteella ja pääsy yksittäisiin lavoihin on rajoitetumpaa kuin joissakin muissa hyllytyypeissä.

Polypalin valikoimaan kuuluvat myös läpivirtaushyllyt, joissa kuormalavat liikkuvat painovoiman avulla hieman kaltevilla rullaradoilla. Lavat lastataan hyllystöön toiselta puolelta ja otetaan pois vastakkaiselta puolelta. Kun etummainen lava poistetaan, sen takana olevat lavat siirtyvät automaattisesti eteenpäin. Näin ensimmäisenä varastoon sijoitettu lava otetaan myös ensimmäisenä käyttöön. Tämä niin sanottu FIFO-periaate (first in, first out) soveltuu erityisesti tuotteille, joiden varastointijärjestyksellä on merkitystä, kuten elintarvikkeille ja muille päivätyille tuotteille. Läpivirtaushyllyissä voidaan säilyttää useita lavoja peräkkäin ilman erillisiä käytäviä jokaisen lavapaikan välissä, mikä mahdollistaa tehokkaan tilankäytön.

Sopivan järjestelmän valinta riippuu siitä, millaista tavaraa varastossa säilytetään ja miten tuotteita käsitellään. Jos varastossa on paljon erilaisia nimikkeitä ja yksittäisiin lavoihin täytyy päästä helposti käsiksi, perinteinen kuormalavahylly on usein käytännöllinen vaihtoehto. Syväkuormaushyllyt sopivat puolestaan suurille määrille samanlaisia tuotteita, kun taas läpivirtaushyllyt ovat hyödyllisiä silloin, kun tavaroita halutaan varastoida first in, first out -periaatteen mukaisesti.

Pientavarahyllyt täydentävät valikoimaa

Kaikkea varastoitavaa tavaraa ei säilytetä kuormalavoilla. Niinpä Polypalin valikoimaan kuuluu myös pientavarahyllyjä, jotka soveltuvat esimerkiksi varaosien, työkalujen, pakkausten ja muiden käsin käsiteltävien tuotteiden säilyttämiseen. Tällaisia hyllyjä voidaan käyttää niin teollisuuden varastoissa kuin korjaamoissa, huoltotiloissa ja yritysten tarvikevarastoissa. Pientavarahyllyissä tärkeää on erityisesti tuotteiden selkeä järjestäminen, jotta tarvittavat tavarat löytyvät helposti ja niitä voidaan ottaa hyllyistä ilman ylimääräistä siirtelyä.

Polypalin pientavarahyllyjä käytetään erilaisiin tarkoituksiin, ja hyllytasojen sijoittelua voi muuttaa tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa erikokoisten tuotteiden säilyttämisen samassa hyllystössä niin, että tila saadaan käyttöön tehokkaasti. Hyllystöä voi täydentää käyttötarkoitukseen sopivilla lisävarusteilla, joiden avulla tuotteet pysyvät järjestyksessä.

Hyllystön muunneltavuus helpottaa varaston kehittämistä

Varastointitarpeet eivät välttämättä pysy samanlaisina vuodesta toiseen. Yrityksen tuotevalikoima saattaa laajentua, varastoitavien tuotteiden mitat muuttua tai tavaramäärät kasvaa. Tällöin myös hyllystön sijoittelua ja mitoitusta joudutaan tarkastelemaan uudelleen. Polypalin modulaaristen hyllyjärjestelmien etu on, että monia rakenteita voidaan muokata ja täydentää ilman koko hyllystön uusimista.

Esimerkiksi kuormalavahyllyjen vaakapalkkeja voidaan siirtää eri korkeuksille, jos lavakuormien mitat muuttuvat. Hyllystöä pystytään myös laajentamaan yhteensopivilla osilla, jos varastossa on riittävästi tilaa. Käytettävien osien yhteensopivuus ja hyllystön sallittu kuormitus on varmistettava ennen muutostöitä. Polypal-hyllyjä on saatavilla myös käytettyinä, ja hyväkuntoiset hyllyt soveltuvat niin uuden varaston kalustamiseen kuin nykyisen hyllystön laajentamiseen.

Polypal-hyllyjen turvallisuus ja kunnossapito

Teollisuushyllyt joutuvat päivittäisessä käytössä kovalle rasitukselle, ja hyllyihin voi syntyä kolhuja, jos trukki tai kuormalava osuu niiden rakenteisiin. Vaikka yksittäinen vaurio näyttäisi pieneltä, se voi vaikuttaa hyllyn kantavuuteen tai vakauteen. Siksi kuntoa on seurattava säännöllisesti ja havaitut vauriot on arvioitava asianmukaisesti.

Polypalin kuormalavahyllyihin on saatavilla erilaisia turvallisuutta parantavia lisävarusteita. Törmäyssuojat vähentävät trukkien aiheuttamien törmäysten vaikutuksia rakenteisiin, kun taas suojaverkot estävät tavaroiden putoamisen hyllystön taakse tai kulkureiteille. Sopivat suojavarusteet valitaan hyllystön rakenteen, sijoittelun ja varastossa tapahtuvan työskentelyn perusteella.

Turvallinen käyttö edellyttää myös sitä, että hyllystö on asennettu oikein ja sen kuormitusrajat tunnetaan. Varastossa työskentelevien on tiedettävä, kuinka paljon hyllytasoille voidaan sijoittaa tavaraa, eikä sallittuja kuormituksia saa ylittää. Jos hyllystöä laajennetaan, palkkien paikkoja muutetaan tai vaurioituneita osia vaihdetaan, on samalla varmistettava, että järjestelmän turvallisuus säilyy.

Polypal-varastohyllyt uutena tai käytettynä

Polypal-varastohyllyjä on saatavilla sekä uusina että käytettyinä. Uudet hyllyt tarjoavat mahdollisuuden suunnitella hyllystö alusta alkaen varaston mittojen ja käyttötarpeiden mukaan. Hyväkuntoiset käytetyt hyllyt ovat puolestaan kustannustehokas vaihtoehto esimerkiksi uuden varaston kalustamiseen tai olemassa olevan hyllystön laajentamiseen. Käytetty hyllystö palvelee varastossa aivan yhtä hyvin kuin uusi, kun sen mitoitus, kantavuus ja rakenne vastaavat käyttötarkoitusta.

Olipa valinta uusi tai käytetty hyllystö, tärkeintä on löytää varaston toimintaan sopiva ratkaisu. Oikein mitoitettu ja asennettu Polypal-hyllystö palvelee pitkään. Kun hyllyjärjestelmä vastaa varastoitavien tuotteiden vaatimuksia ja päivittäisen työskentelyn tarpeita, tila saadaan tehokkaaseen käyttöön ja tavaroiden käsittely sujuu vaivattomasti.