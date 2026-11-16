Golden Skate huoltaa maailman huippujen luistimia Helsingissä ja Tampereella: taitoluistinten teroitus on millintarkkaa työtä

Kaupallinen yhteistyö: Golden Skate Oy

Kun maailman parhaat taitoluistelijat kilpailevat Suomessa, heidän luistimiaan huoltaa tamperelainen Pia Hartman. Hänen omistamansa taitoluistelun erikoisliike Golden Skate on saanut kutsun huoltamaan kilpailijoiden luistimia sekä marraskuussa Helsingissä järjestettävässä Grand Prix -sarjan Finlandia Trophyssa että maaliskuussa 2027 Tampereella järjestettävissä taitoluistelun MM-kilpailuissa. Kyseessä on vaativa tehtävä, sillä huipputason taitoluistelussa pienetkin muutokset terän ominaisuuksissa voivat vaikuttaa luistelijan suoritukseen. Taitoluistinten teroitus vaatii tarkkuutta, kokemusta ja laajaa lajituntemusta.

Golden Skate mukana kansainvälisissä arvokilpailuissa

Kansainvälisen luisteluliiton ISU:n Grand Prix -sarja on taitoluistelun arvostetuimpia kilpailusarjoja. Sarjassa on kuusi osakilpailua eri puolilla maailmaa, ja Helsingin jäähallissa marraskuun 20. ja 21. päivänä kilpailtava Finlandia Trophy on niistä viides. Kilpailuihin ei voi ilmoittautua vapaasti, vaan ISU kutsuu niihin valitut luistelijat. Kukin luistelija kilpailee enintään kahdessa osakilpailussa ja kerää niistä pisteitä. Parhaat luistelijat pääsevät joulukuussa Kiinan Chongqingissa järjestettävään GP-finaaliin. Helsingin kilpailussa nähdään kansainvälisiä huippuluistelijoita miesten ja naisten yksinluistelussa, pariluistelussa sekä jäätanssissa.

Golden Skaten omistaja Pia Hartman lähtee Helsinkiin teroittamaan ja huoltamaan kilpailijoiden luistimia. Sama tehtävä odottaa häntä myös ensi keväänä, kun taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Tampereen Nokia Arenalla. Molemmissa kilpailuissa luistinhuollon on oltava nopeasti saatavilla, sillä luistelijoiden välineisiin voi tulla ongelmia harjoitusten tai kilpailusuoritusten yhteydessä. Tällaisessa tilanteessa luistelijan on voitava luottaa siihen, että huoltaja osaa arvioida ongelman ja tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Kutsu kahteen kansainväliseen arvokilpailuun on Golden Skatelle merkittävä tunnustus. Taitoluistinten huoltaminen vaatii erityisosaamista, sillä luistimet ovat yksilöllisiä työvälineitä, joiden ominaisuuksiin urheilijat ovat tottuneet pitkän harjoittelun aikana. Kilpailupaikalla tehtävässä huollossa onkin tärkeää, että mahdolliset ongelmat saadaan korjattua muuttamatta tarpeettomasti luistinten tuntumaa.

Mitä taitoluistinten teroituksessa oikeastaan tehdään?

Ulkopuolisen silmään luistimen teroitus voi näyttää yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa siinä on huomioitava monia yksityiskohtia. Luistimen terä on suunniteltu taitoluistelun monipuolisia liikkeitä varten, ja sen muoto vaikuttaa olennaisesti luistimen käyttäytymiseen jäällä. Terän pohja ei ole tasainen, vaan siihen hiotaan pituussuuntainen kovera ura. Uran molemmille puolille muodostuvat terän sisä- ja ulkoreuna, joiden avulla luistelija pystyy tekemään kaaria, käännöksiä ja muita taitoluistelun liikkeitä.

Terän pitoon vaikuttaa erityisesti uran syvyys. Syvempi ura antaa yleensä enemmän pitoa, sillä terän reunat pureutuvat jäähän voimakkaammin. Matalampi ura puolestaan mahdollistaa vapaamman liu’un, mutta pitoa on vähemmän. Sopiva teroitus riippuu muun muassa luistelijan painosta, taitotasosta, lajista ja henkilökohtaisista mieltymyksistä. Siksi kaikille sopivaa yhtä teroitustapaa ei ole, vaan terän ominaisuudet on sovitettava käyttäjän tarpeisiin.

Uran lisäksi teroittajan on huolehdittava terän muodon säilymisestä. Taitoluistimen terä kaartuu loivasti pituussuunnassa, ja sen eri osia käytetään erilaisissa liikkeissä. Jos kaarevuus muuttuu teroituksen seurauksena, luistelijan tasapaino ja tuttujen liikkeiden suorittaminen voivat vaikeutua. Erityistä tarkkuutta vaatii terän etuosassa sijaitsevien kärkipiikkien läheltä teroittaminen. Piikkejä käytetään esimerkiksi hyppyjen ponnistuksissa. Teroittajan on pystyttävä hiomaan terää muuttamatta piikkien muotoa tai vahingoittamatta niitä.

Erot ovat pieniä, ja lopulta puhutaan millimetreistä. Silti luistelija tuntee eron heti, kun hän astuu jäälle. Taitoluistinten teroitus on oma erikoisalansa, jonka hallitseminen edellyttää laajaa lajituntemusta ja käytännön kokemusta. Teroittajan on ymmärrettävä, mitä luistelija terältään tarvitsee, ja kyettävä toistamaan sama tulos kerrasta toiseen. Alan erityisosaamista ja työmenetelmiä on myös haettava maailmalta.

Samaa huolellisuutta tarvitaan niin aloittelijan kuin huippuluistelijan luistimissa

Luistin on taitoluistelijan tärkein työväline riippumatta siitä, onko kyseessä harrastustaan aloittava lapsi vai maailmanmestaruutta tavoitteleva urheilija. Huipputasolla niiden merkitys korostuu, sillä kilpailusuoritukseen valmistaudutaan pitkään ja luistelijan täytyy voida luottaa välineisiinsä. Jos terä vaurioituu kilpailuviikon aikana, huoltajan on arvioitava tilanne nopeasti.

Arvokilpailuissa huolletaan maailman parhaiden luistelijoiden välineitä, mutta työn perusperiaatteet ovat samat kuin tavallisessa luistinhuollossa. Aloittelijakin tarvitsee oikein teroitetut terät, jotta luistimissa on sopivasti pitoa ja niitä on helppo hallita. Liian voimakas tai liian heikko pito hankaloittaa harjoittelua, ja epätasaisesti teroitettu terä vaikeuttaa tasapainon säilyttämistä. Huolellinen teroitus antaa luistelijan keskittyä harjoitteluun eikä luistinten käyttäytymiseen.

Golden Skate on palvellut taitoluistelijoita Tampereella vuodesta 2005 lähtien. Hakametsässä sijaitsevassa erikoisliikkeessä autetaan asiakkaita valitsemaan omalle taitotasolle ja jalan muodolle sopivat luistimet sekä huolehditaan niiden sovituksesta, muokkauksesta ja huollosta. Teroitus on tärkeä osa palvelua, sillä oikeanlaisten luistinten lisäksi myös terien on oltava käyttäjälle sopivat. Kansainvälisissä arvokilpailuissa työskentely antaa Hartmanille mahdollisuuden hyödyntää ja kehittää osaamistaan vaativissa tilanteissa. Samasta ammattitaidosta hyötyvät myös Golden Skaten myymälässä asioivat harrastajat.

Naisena miesvaltaisella alalla

Golden Skaten Pia Hartman tuntee taitoluistelun monesta eri näkökulmasta. Hän on itse luistellut ja toiminut valmentajana ennen siirtymistään yrittäjäksi taitoluisteluvälineiden ja niiden huollon pariin. Oma lajitausta auttaa ymmärtämään, mitä luistelijat välineiltään tarvitsevat ja kuinka paljon pienetkin erot luistinten ominaisuuksissa voivat vaikuttaa suoritukseen. Luistinhuolto on perinteisesti ollut miesvaltainen ala, ja Hartman rikkoo rajoja työskentelemällä luistinhuoltajana kansainvälisen huipputaitoluisten parissa.

Marraskuun Finlandia Trophy ja ensi kevään Tampereen MM-kilpailut vievät Hartmanin osaamisen kansainvälisen taitoluistelun huipulle. Kutsu kahteen arvokilpailuun kertoo siitä, että tamperelaisen erikoisliikkeen ammattitaidolle on kysyntää myös kansainvälisissä kilpailuissa. Kun urheilijat valmistautuvat kilpailusuorituksiinsa, taustalla tarvitaan ammattilaisia huolehtimaan siitä, että välineet ovat kunnossa. Hartman on yksi heistä.